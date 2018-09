Voz 0799

00:21

qué tranquilidad que esta noche jugamos fuera oiga acudir al Carranza ultimamente es tan peligroso para el miocardio como fumarse dos paquete de educado ardía todo fiesta y cachondeo hasta que Arcadi marque a partir de ahí comience una película de miedo querría se ustedes la nueva esa de la monja que están anunciando ya no sabe uno si celebrará el gol del caddie apretando con pide butaca hoy dándose la mano al bolsillo para sacar el esa Tin correspondiente a los tres últimos partidos han sido un calco Tenerife la temporada pasada Almería y Oviedo golito y a pasarlo mal la Parroquia clamando por el fútbol en el minuto noventa son esos momentos del partido en los que las disciplina más valioso y más demandada por la gradas son ERE pata apunta arriba y la pérdida de tiempo en el suelo como si en vez de un empujoncito de rival el futbolista se hubiera llevado un apuñaló en el estómago ahí cuando se degrada el tacón Sito y el pase al hueco e te y cuando la parcela más valiosa del campo rival no son las portería sino que son las esquina donde cara a golear perder el tiempo que haga falta se nos olvida el tiqui taca y nos convertimos un equipo de Preferente escocesa con vía al que sea capaz de sacar la pelota del campo pero lo que es una suerte oye bueno la mala suerte si con el Almería el paseo por el alambre determinó alegremente con Tenerife y Oviedo La movida se tornó trágica goles imposibles de rebote en lo que quizás no haya que culpabilizar al protagonista del momento portero o defensa pero sí buscar como causa del desastre a la vanguardia amarilla al gestionar mal esos minutos de basura concentre ojalá nada con ausencia de mierda sin ese espíritu de fútbol que se necesitan en ese momento con todo y con eso el que Angie estuvo con el caddie y por ello se ha ido puntos ante el Oviedo que sabían una patata hoy nos ahorramos el sufrimiento del Carranza ignoro si sufriremos en casa en el sofá en el barco los amigo aunque el sufrimiento con una vez Rita hay un éxito así el grito en menú bici el Mallorca no empatan el noventa y cuatro siempre nos queda la posibilidad de tal un Maite armando a distancia y poner del tirón el Sálvame o el primer placebo que aparezcan la cada atontado que siempre me veo que te empatan fuera a Agaete te empatan en casa Mc Kenna por no aguantar coche de línea de vuelta lleno de cadista con cara done to York I