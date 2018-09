Entrevista a Juan Antonio Delgado - Hoy por Hoy Cádiz 7 septiembre

Voz 3 00:00 seguimos con el Hoy por hoy cuando sola aún hay dieciocho bien pues ya para irnos con el ese diputado por la provincia de Cádiz de Podemos en el Congreso de los Diputados con Juan Antonio Delgado muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal bueno usted ha estado en la

Voz 4 01:15 edición de Defensa cuéntenos cuál es su resumen de esa Comisión de Defensa SEAM

Voz 3 01:19 Padilla todas las dudas sobre el contrato con Arabia Saudí

Voz 5 01:23 bueno pues precisamente bueno lo primero que quiero trasladar tanto con mi apoyo y los animo a los trabajadores

Voz 0921 01:28 de de Navantia prácticamente acabo de decir la la secretaria de Estado de Comercio que no que que el contrato sigue en vigor y que has adelantado que incluso ya se han anticipado algunos algunos algún dinero me refiero no en lo que se refiere el contrato piano por tanto no hay ningún problema porque ese contrato es lo que ha traslado a La Ser o no y en ese sentido no sólo aprovechamos también para poner en marcha para poner en en veinte manifiesto bueno pues la necesidad de esa son de los a pero de la Bahía de Cádiz y atender las reivindicaciones de los trabajadores rejuvenecimiento de la plantilla formación diversificación que eso hay que ponerlo en marcha porque la política que se ha hecho los así es los últimos de treinta años mire por poner un ejemplo en los años noventa en los astilleros de San Fernando había cinco mil trabajadores hoy tenemos pues humillar en la plantilla quiere decir la política ha sido de desmantelamiento de los últimos treinta años hay que ponerse en serio trabajar por los astilleros de de la provincia de Cádiz

Voz 4 02:28 años delgaducha de fueron precisamente los que introdujeron ese debate sobre la amoralidad de de aceptar este tipo de encargos de barcos de guerra para Arabia Saudí por ejemplo países que están en guerra y que le se parece a ustedes que sigue al contratar adelante porque también muchas tensiones dentro de Podemos es una buena noticia que Navantia vaya a hacer ahora mismo en el corto plazo supuestamente según dice el Gobierno ahora que no está en peligro es una buena noticia ese esa corbeta juega usted les parece que es un sería una buena oportunidad para paralizar el contrato

Voz 0921 02:59 bueno de hecho nace a raíz de una proposición no de ley que se debatió en el Congreso a propuesta del Grupo el PCAS y que fue apoyada tanto por el Partido Socialista por Podemos por ciudadanos no fue apoyada por por el Partido Popular por nuestro no la intención no es interés de que no se venda armas a los países que no respetan los derechos humanos OC utilizan esas armas para otros países que están en conflicto dais nace todo el tema de las corbetas de ya se lo he dicho la secretaria de Estado acaba de decir que que en fin que que lo que los contratos no corren peligro no pero a mí a nosotros lo que nos gustaría es al margen de esto no es que lo que nos gustaría que se hiciera que funciona en marcha

Voz 6 03:40 es una reindustrialización de verdad en la provincia de Cádiz eh

Voz 0921 03:47 bueno pues atender esas reivindicaciones de los propios

Voz 6 03:49 trabajadores de los astilleros repito el rejuvenecimiento de la plantilla diversos

Voz 0921 03:55 situación información eso es muy importante para que para que final los trabajadores no puedan o no tengan que elegir entre o pasar hambre replicar los derechos humanos eso es así

Voz 4 04:06 y dice también queríamos contactar como usted antes de saber que se iba a articular esta protesta de Astilleros en la Bahía de Cádiz por esa incertidumbre que se ha generado sobre el contrato daré saudí queremos contactar con usted con usted porque es la cuarta vez acabo de llegar de estar en una misión de la OTAN en la que participa en las Fuerzas Armadas españolas cuéntenos a cuál es ha visitado porque tú para viene de Letonia no

Voz 0921 04:32 efectivamente la es la cuarta vez en madres en Senegal en Líbano y ahora pues en una dentro de una comisión Interparlamentaria porque además también ha habido han habido senadores de de Perdomo senadores diputados y la propia a la encabezaba la propia presidenta del con por eso también la ministra de Defensa bueno pues hemos sido nosotros en el caso de de Unidos Podemos vamos porque en fin de alguna manera es también un mecanismo para para hacer uso de tintes que nuestro derecho nuestro trabajo congreso de controlar al Gobierno para saber en qué situación están esa operación como se encuentra los militares como sin cómo se está desarrollando cuál es la evaluación y bueno pues ahí hemos estado en el Letonia hablando pues con los militares de todas sus preocupaciones también por ejemplo el el tema de los cuarenta y cinco años de que a los militares como consecuencia de una ley que no sea que no se ha puesto en marcha de todo pues a los militares expulsan se les expulsa a los cuarenta y cinco años que además tengo que decir que Cádiz La provincia de España que tiene más incidencia en esta en esta situación es decir quiero decir que no se ha cumplido la ley ocho dos mil seis en la que bueno pues se planteaba que estos militares que entrasen pues si después en formándose después en homologado una serie de titulación eso no se ha hecho ha llegado el momento de la misma mil seis pues estamos en dos mil dieciocho dieron en el momento que muchos militares se ven obligados a abandonar el Ejército pero con una mano delante y una mano mientras que esa es una de nuestras prioridades dentro de la Comisión de Defensa defender pues a esos trabajadores y estas trabajadoras para que no se queden por una manera he tirado pues es una situación además con una edad con cuarenta y cinco años una edad muy complicada si ponemos el ejemplo de la provincia de Cádiz una provincia ya sabemos el índice de desempleo pues es una prioridad para nosotros

Voz 4 06:23 sí desde fuera da la impresión siempre de que hay muchos prejuicios cruzados entre una fuerza de izquierda como podemos de izquierda en las Fuerzas Armadas en general también la Guardia Civil y demás aunque esté pertenecer al cuerpo pero es verdad que entre el colectivo de Podemos los militantes siempre ahí parece que hay mucha tensión usted también lo sentía así ante de ir están visiones que a lo mejor despojada bueno de estos prejuicios no lo tenía

Voz 6 06:48 me lleva a lo hice y me lo cuenta no porque yo soy bueno se es decir que soy de poder o no bueno y yo creo que no que el

Voz 0921 06:56 la las Fuerzas Armadas una es un reflejo de la sociedad

Voz 6 06:59 donde hay gente que piensa diferente donde gente que

Voz 0921 07:03 qué bueno que con simpatizantes pueden defender a que popular no podemos a algo al PSOE Partido Socialista a cualquier opción política pero bueno tenemos un Ejército moderno democrático y que la gente libre piensa ahí por tanto no no sé yo creo que son más veces perjuicio que no que alguno se montan pero no no le he dicho nosotros estamos liderando la situación por ejemplo he dicho de los cuarenta y cinco años porque para nosotros el Ejército con las Fuerzas Armadas no es así

Voz 6 07:30 el un día al debate una vez al año

Voz 0921 07:34 para nosotros es también pensar que la gente los hombres y mujeres uno de esos padres de familia por ejemplo ahora con cuarenta y cinco años en una habitación pues de abandono no en su mayoría pues perfeccionar el otro día estuve hablando con buenos días realidades las cuatro las cuatro

Voz 6 07:48 visita que hecho durante esta etapa de Mike de de la comiendo

Voz 0921 07:53 la Comisión de Defensa pues me he hablado poco con esos militares mucho de John está unirá hacen en Líbano tienen mucho en operaciones en el exterior y me contaron dejan tirado ahora qué hago yo con y veinticinco años algunos de buen pasan a cuando llegan a los veinticinco años seiscientos euros en una paga contributiva

Voz 4 08:11 pero menos que el paro

Voz 0921 08:13 después se quedan en la indigencia laboral no bueno pues nosotros estamos liderando estuvimos de Podemos sino que interesa mucho la el tema de las puertas a nada no hay ningún país que lo tenga fuerza armada no decir que nosotros no defendemos o nunca hemos defendió que no haya Fuerzas Armadas ni mucho menos claro que también hay que modernizar las Fuerzas Armadas no para que no haya por ejemplo seiscientas personas que firmen un manifiesto franquista aunque es verdad que son un reflejo de las Fuerzas Armadas la la la media de edad de las personas que firmaron es algo tendrán ochenta años y que que y además ya no están en las Fuerzas Armadas no además otro manifiesto en contra no que que que es un reflejo de la sociedad no

Voz 4 08:51 ni una última pregunta ya volcándose un poco más en la actualidad política de la provincia de Cádiz como estaba el partido como está Podemos nunca Alinghi si le con que os lo está viendo la confluencia que hay en Andalucía y su posible aplicación en los municipios como está la situación

Voz 6 09:03 pues la situación está bien de buena salud es decir yo creo que es un partido en el que hay libertad de pensamiento en el que se pueda hablar en el que se puede opinar en el que hay diferentes ideas lo propio eso es

Voz 0921 09:17 muy saludable para cualquier partido uno y eso es lo que ha pasado en Podemos desde el principio aquí yo creo que nadie se puede asustar porque porque nosotros digamos las cosas en público porque lo hemos dicho desde el principio lo único que no haya pues es un pensamiento único sino que cada uno puede opinar pero al final siempre Enrique vamos al mismo sitio sabemos dónde queremos y sabemos que que somos el movimiento de cambio el partido de del cambio tener mucha muy clara nuestras ideas

Voz 4 09:45 de Juan Antonio Delgado es diputado por Cádiz en la

Voz 3 09:49 el Congreso de los Diputados y que hoy ha estado en la Comisión de Defensa esa en la que se jugaba tanto también lo hace de la Bahía de Cádiz es sobre todo tras la incertidumbre que había sobre el contrato con Arabia Saudí muchísimas gracias por atender a Radio Cádiz