Voz 0611

00:00

tengo citada por aquí improbables oyentes me lo habrán escuchado aquella opinión de Stendhal acerca de que en política hay que ser ateo en realidad es André Glucksmann en un libro sobre Mayo del sesenta y ocho el que le atribuye la frase al autor de La Cartuja de Parma pero yo no he logrado encontrar donde la escribió o la pronunció que lo haría si el otro dice que lo hizo esto de citar de segunda mano es muy posmoderno el caso es que yo creo que más que ateo hay que ser escéptico en política digo porque con demasiada frecuencia lo que pasa con nuestro voto es aquello que cantaban ella aun en Hey hey my my pagas por esto pero te dan aquello dicho de otra forma entre eso a lo que aspiramos cuando depositamos la papeleta en la urna y lo que acaba siendo suele haber el mismo parecido que el que se da a menudo Twitter está lleno de ejemplos entre lo que pides por Ali Express lo que finalmente te llega a casa una pesadilla que se muerde la cola así que reivindico la utilidad política del escepticismo de los pensadores escépticos aprendimos que el escepticismo no es el cultivo de la perplejidad sino la sensibilidad hacia el pluralismo la perplejidad conduce a la parálisis nos convierte en estatuas de sal el escepticismo por el contrario en tanto que rechaza las soluciones definitivas las recetas última nos lleva a la acción una y otra vez sabiendo no les pero sin resignación desde la conciencia de que nadie es poseedor de toda la verdad de que muy probablemente no se equivoca haremos o fracasa haremos pero como en aquella frase de Beckett tan mal interpretada volveremos a intentarlo para fracasar mejor sin desmesura en las ambiciones la experiencia histórica nos enseña el infierno al que condujeron los intentos de crear el paraíso en la tierra todo el cerrojazo que vengo soltando viene a cuento porque en breve lo de votar va a ser un no parar la que se avecina elecciones a tutiplén autonómicas en Andalucía puede que este otoño municipales y al Parlamento Europeo en mayo de dos mil diecinueve generales en cualquier momento o tal el caso es que lo que quería decir es que nuestro voto vale mucho pero tengo la sensación de que hacen poco para ganárselo creo también que nosotros mismos apreciamos escasamente su valor pienso que creen tiene como si fuéramos hinchas de fútbol demasiado a menudo lo somos cuentan con él hagan lo que hagan así que sean escépticos no me hagan mucho caso