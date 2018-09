Juan Carlos Cordero: "Es un cese injusto, desproporcionado y sucio"

Voz 1 00:00 sí él deportivos encuentra Andreina se

Voz 2 00:08 triste dolidos porque creo que es un cese injusto desproporcionado y creo que sucio no me he doblegado ante los dueños me he mantenido firme fiel al mi conocimiento futbolístico fiera mi plantilla

Voz 3 00:27 fiel a mi entrenador

Voz 2 00:30 y por supuesto a la sección de despido diciendo bueno o ha dicho presidente que soy víctima de una guerra que soy un buen directo deportivo corregirme si me equivoco

Voz 3 00:44 que soy un buen tío Iker

Voz 2 00:48 estancia o por tercero o por querer blindar exactamente no sé que mucha cosa y eso por qué soy buen tío según director deportivo

Voz 3 01:02 quién quién es lo dices para irme

Voz 2 01:07 cuando llegue el colegio al que se va llenando quien él no el mimo que felicita hay mujer santo a mi a mi padre pues aniversario manda corona del Cádiz aviso era por por fallecimiento de mi suegra manda por correo cómo está mi padre con su nombre el mismo que a unha la a su a su padre por la espalda al mismo yo simplemente lo afronto con entereza se quedó dueños enfrentados aborte siempre lo he dicho que la guerra nunca haya acabado idea aquí ya no por mí que no estoy por el Cádiz pido paz institucional entre de este grupo he estado dos años aguantando en la trinchera bueno atrinchera no porque no suelo mantenerme sólo dar la cara una guerra infernal no ha afectado al vestuario en dos años hemos tenido grandes resultados deportivos no salía declaraciones de dentro de nadie se ha mantenido con entereza también tengo que decir en beneficio de Quique Pina vizcaíno que han respetado siempre les vestuario y mi parcela deportiva

Voz 3 02:33 es cierto por el beneficio lo

Voz 2 02:36 pero ahora les pediría de una forma o de otra no sé cómo no sé quién que el idóneo que buscaran la paz institucional del Cádiz eslabón encargará el mando el treinta de junio treinta de junio uno de julio mismo contrato repito mismo contrato misma cantidades

Voz 3 03:00 mismo bonus

Voz 2 03:03 que el contrato que ha renovado y que tengo en vigor cremación que me firmó el Cádiz Club de Fútbol no no Enrique Pina el Cádiz Club de Fútbol

Voz 3 03:11 nada más cambiaba

Voz 2 03:14 el cinco por ciento de plusvalía de los traspasos que entraran compras y ventas desde que entraran tanto lo Bona compra como la venta que no haya sacado un rendimiento

Voz 3 03:29 el resto de contrato el mismo

Voz 2 03:36 por lo tanto que decir que la cantidad de acuerdo en todas en el cinco por ciento estaba de acuerdo porque yo no quería ganar ni quiero ganar más dinero de concluye una empresa no pueda va nunca mal trabajo por dinero ahora bien como ejecutivo que me considero el equipo que estado no solamente a nivel deportivo sino a nivel económico pero que generado con mi trabajo quería estar a altura desierto tenerlo válidas como así han sido ayudado a que el club salir a flote como trabajo y como es mi obligación que yo pudiera generar ingresos en función del rendimiento quedado no fijo que quizá el club no pueda pagar hiciera mi tema de mi contrato yo me hicieron el contrato que lo tengo que decir que lo tengo en cuenta han el trigo el treinta de junio uno de julio enviar por ellos señal de que estaban de acuerdo a la el contrato no fiscalidad eso idénticas en Segunda División en primera división los bonus la prima que tenía idénticas sólo me cambiaba bonus malos es decir me entraba compras y ventas así es racional sequedad de Tamayo quedamos en habrá más adelante hay fue el Mallorca empezó el mercado de verano que debe pensar que esos momentos al momento de una negociación estamos en mercado inmerso para mí lo más importante

Voz 4 05:02 ya está el hasta el

Voz 2 05:05 pues en Mallorca

Voz 4 05:06 no hay nada mal eso de la realidad