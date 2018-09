Voz 1 00:00 hoy por hoy Jerez y Cádiz el día de la persona emprendedora dos mil dieciocho

Voz 3 00:18 jugó en el Hoy por Hoy Cádiz Jerez no todos los oyentes de Radio soy Julio Camacho de Radio Cádiz pero aquí está por supuesto Camacho Jerez y a los oyentes de Radio Cádiz el máximo dos emprende aquí en el circuito de Jerez vendría de la persona emprendedora bueno más

Voz 3 00:45 de mil quinientas personas más otros mil quinientos emprendedores que se han acercado aquí al circuito de Jerez y tenemos ya un invitado que es uno de los más especiales esta jornada si me lo permiten porque tenemos aquí en la antena B M de Radio Cádiz y Pérez a Juan Verde que fue subsecretario de Comercio del Gobierno de Estados Unidos es consultor político también fue asesor de Cannes España de Barack Obama es un honor todo un oro y todo un placer tenerlo antena de radio que había de radios Pérez Pont verde muy buenas tardes buenas tardes un verdadero placer estar aquí porque esto acerca Zaki cuenta no

Voz 5 01:14 pues a participar en este evento tan importante la verdad es que es impresionante ver a tres mil quinientos emprendedores que vienen de toda Andalucía en un espacio de intercambio de ideas de acceso a información y a expertos mundiales y la verdad es que eso me trae

Voz 5 01:38 entramos en la escuela no ser astronautas salimos queriendo ser personas contratadas por

Voz 5 01:45 siendo fijos siendo funcionarios sin gas espíritu emprendedor qué problema tenemos yo creo que es un problema cultural y un problema en el sistema educativo una combinación de ambos irá enough no vengo a decir que el sistema americano sea mejor ni peor simplemente digo que es muy diferente en ese sentido yo divido pues treinta y dos años de mi vida de Estados Unidos la inmensa mayor parte de mi vida te puedo decir que en primer lugar culturalmente en la imagen del emprendedor es muy distinta el emprendedor se ve como alguien que contribuir de forma positiva a la sociedad que paga impuestos que asume ríe

Voz 7 02:15 es lo que genera empleo

Voz 5 02:17 Is sin embargo en que muchas veces cuando el emprendedor Fallas o o o pierde os arruina inmediatamente acarrea un estigma de perdedor fracasado y difícilmente se los lo logra quitarnos

Voz 7 02:30 Estados Unidos que la gente fracase que vuelvan pesado en unos

Voz 5 02:32 algo positivo desde la parte cultural y luego la parte institucional no en Estados Unidos pues también creo que se crea un un ámbito hoy unas condiciones mucho más propicias para que la gente logre emprende qué quiero decir con eso por ejemplo institucionalmente si cualquier en personas se arruina siete años más tarde por ley toda institución en todos los bancos todo el mundo en la sociedad tiene que hacer borrón y cuenta nueva lo cual hace que tengas obviamente incentivo para para seguir manteniendo una y otra vez fruto del sistema educativo aunque yo me he formado en Estados Unidos lo mis hermanos y a mi familia en el sistema educativo en España mata el entendimiento y mata la innovación continuamente

Voz 3 03:09 es el modelo a seguir la cultura emprendedora americana y otros modelos que se pueden crear poco a poco ese es el modelo de éxito que debe seguir España

Voz 5 03:17 no digo ni mucho menos y no pretendo decir cuál es el modelo específico pero lo que sí te puedo decir que no funciona no funciona la actual no funciona la actual donde tienes en en provincias en el sur de España índice de abandono escolar que superan el cuarenta por ciento eso no es aceptable sea cual sea el indicador eso no puede ser bueno lo que Estados Unidos sea el mejor vídeo que sea el que debería seguir España protegido que hay unos que no funciona sería esto no Imbroda lo lo que sí creo es que la cultura emprendedora es positiva yo tengo un amigo por ejemplo que se ha arruinado tres veces un gran emprendedor lo fui a visitar el otro día con un en una mansión multimillonario tú tenías dos hijas de once y doce años en la puerta de la mansión con una mesita hay una cartulina que decía limonada hubo ya el negocio la intentaba explicar pues la importancia de un buen producto natural orgánico que aclararan al cliente con una sonrisa que hablaran con el cliente sobre la narrativa la historia esa limonada quedan orgánica que quieran ecológicas mira asombrado en eso lo digo estudio oye me parece increíble que tengas ya desde una temprana edad a sí la intención de intención de de educar las informarles en el mundo del emprendimiento y me dijo si de algo más que el cartelismo veinticinco pues por cada limonada deben de veinticinco céntimos van para mí que lo haría no es una tontería creo simplemente que que les enseñaba a la propiedad intelectual se que tenían que pagar por las ideas cambio de mentalidad necesario en la en la sociedad debe empezar por el sistema educativo por tanto estoy absolutamente convencido de que tiene que empezar el sistema educativo un sistema educativo que que que no penalice la creatividad que no penalice las que la gente asuma riesgo creemos yo creo que el sistema educativo es es erróneo porque si te pones a pensar subiese en tres profesionales que vivieron hace trescientos años un abogado un economista y un maestro de escuela volviera resucitar hoy sólo uno podría seguir haciendo su trabajo en la economista no no a los conocimientos no les servirían de nada al abogado no recibirían de nada pero maestro escuela conseguiría cogiendo la tiza y la pizarra yo seguiré dando clases ya han pasado presión que creo es un sistema de esas características en un mundo como la actual donde la innovación la tecnología y los cambios son permanente y continuos no tiene sentido que estamos en llamar el Toni Garrido

Voz 3 05:39 el Hoy por hoy

Voz 5 05:40 que en la jornada lectiva ocho horas surgió dos años en el siglo XIX y no se ha cambiado en la hutu quiso surge surge en un momento donde la sociedad agrícola tenía los niños iban de hecho incluso el hecho de que empiecen que acaben las clases en injusto no porque es porque tenía que trabajar en verano al campo no nos hemos vuelto a replantear esos esos planteamientos anclar el valor de la

Voz 3 06:06 disciplina pero sobre otros que no distinto adaptado más especializado también quería preguntarle qué es más difícil gestionar en el ámbito empresarial

Voz 5 06:15 éxito o el fracaso porque para mí

Voz 3 06:17 entiendo que entraña dificultades excepcional el éxito buena parte del teléfono

Voz 5 06:23 yo creo que que el buen empresario en mi opinión es el que has fracasado numerosas veces y finalmente ha tenido gran éxito digo el buen en el buen empresario porque para mí tiene poco mérito el querer a una empresa no quitarle valor pero ya lo ha hecho otro se ha beneficiado del sacrificio de otros tampoco para mí es el mejor empresario el que sólo ha tenido un intento ya ha tenido éxito probablemente que ha fracasado tiene mucho más que enseñarle a sus empleados tienen mucho más que aportar a la sociedad porque sabe lo que no funciona igual es una barreras impedimentos para alcanzar el desarrollo económico les creo que efectivamente el valor ese de fracaso no debería tener una connotación negativa

Voz 7 07:05 Nos falta por tanto cultura emprendimiento pero la americana

Voz 5 07:10 insisto no oficial americana pero sí muy valiente y con eso quiero decir que la gente tiene que tener debería ser más valiente a la hora de emprender no hay una encuesta que vi reciente de la Universidad Complutense de Madrid que tiene encuestas anuales que se llama El barómetro de sociedad tiene mucho que ver con los mencionados anteriormente decía que sólo el nueve por ciento de los graduados universitarios ojo no la sociedad en general sino de los universitarios sólo nueve por ciento quería ser emprendedor esta cifran estamos no se hace setenta y dos por ciento hay algo malo eres No todos debería ser funcionario no tienen nada de malo que quien seculares pero en esa misma encuesta reflejaba que el XXXII por ciento de los universitarios quieren ser funcionarios no no todos pueden decir funcionario él no podía ser funcionario estos los central no aportan de forma muy positiva la sociedad pero no puede ser que todos queramos ser funcionario y sobre todo que cuando la si partimos de la base que que el emprendimiento es positivo y que genera empleo genera actividad económica y que es una contribución muy beneficiosa para la sociedad como es que sólo el ocho por ciento de los jóvenes quieren que están preparados por cierto y que es hoy por hoy en Andalucía

Voz 7 08:24 ella tenía

Voz 5 08:24 vamos a la a la generación mejor formada la historia de Andalucía como es que no no hay más emprendedores yo para digitalizar pero quería preguntar por laicos

Voz 3 08:33 comían circulan circular ha participado recientemente en la cumbre que vino Barack Obama juega Madrid fue uno de los vecinos de los trescientas personas elegidas en toda España para para acudir como no podía ser de otra manera que es la economía circular es futuro

Voz 5 08:47 la economía circulares Presente y futuro presente porque ya es una realidad el futuro porque sabemos todos que la economía será será mucho más sostenible no es un tema de de dirección es un tema de velocidad que hubiera todos los economistas saben que en cambio climático real así que sí es cierto que real lo es consciente que una economía de bajas emisiones pues nos va la vida en ello no entonces lo que estamos viéndolo con y expertos mundiales están viendo es que hay grandes oportunidades económicas en la economía circular en la economía sostenible que tiene sentido desde un punto de vista ético apostar por la sostenibilidad pero que sobre todo ya ante todo tiene sentido económico porque apostar por la economía sostenible o la economía circular significa apostar por educación por formación conocimiento humano por innovación propiedad intelectual tecnologías significa el tipo de empleo que genera esa economía es empleo que no se va a Marruecos que no se va a China que se queda aquí que requiere de formación continua y que pagan salarios muy superiores por consiguiente creo que esa es la idea la idea de la economía circular es entender que queremos que las empresas ganen mucho dinero durante mucho tiempo para que eso ocurra tiene que ser sostenible personas así beige

Voz 7 09:55 interesantes nos encontramos en el día de la persona emprendedora Andalucía dos mil dieciocho con el voto placer que no haya acompañado especial Hoy por hoy muchísimas gracias vamos con una cosa para el quince de julio estamos de vuelta con más invitados

Voz 8 10:08 por supuesto pero diré que bonito

Voz 1 13:10 hoy por hoy Jerez y Cádiz en el día de la

Voz 14 13:13 persona emprendedora dos mil dieciocho

Voz 7 13:38 los minutos

Voz 7 13:50 Radio Jerez en ese día de eso pero noticieros miles yo sí lo hacemos además con persona muy especiales representó también una ideas muy especiales Luis Salom por ejemplo el Cid del team manager en magos

Voz 5 14:05 Andalucía Rice en fin que es Laura García has Laura qué tal buenas tardes a la que me acompaña a su sucesor que sino para joven Laura

Voz 7 14:14 dice uno buenos porque esto de que va a Manuel buenas

Voz 5 14:16 sabes a yo principio preguntaría Arús Andalucía Raising Tin esto que tiene nombre de escudería de de motociclismo de forma lo hizo exactamente que es Laura

Voz 4 14:28 pues la fórmula tú den que a la competición en la que participaba la conocen como la Fórmula uno las estudiantes de universidades de todo el mundo diseñan y fabrican un monoplaza de Fórmula uno chiquitito iba a chiquitito que tiene casi pero la edad eh

Voz 5 14:46 tan pequeño

Voz 4 14:47 aquí igual que compiten cuidan lo que te celebrada con uno uno coma en Hockenheim en Montmeló en una amenacen y en el green y todas ellas estudiante compiten no sólo en el pito sino también por la mejore diseño hay otras prueba que no en la que se valoran también con qué tal

Voz 5 15:06 se puede todo ha contado

Voz 4 15:07 con con que ayuda a ir por donde ha diseñado porque ha diseñado por Calipso una cosa porque no se valora también el conocimiento yo trabajo en el estudio

Voz 3 15:19 un programa que veinte años en el fondo pero aquí nosotros aquí en España fórmula estudien perdón decía que era un proyecto que empezó hace veinte años en el mundo pero aquí en España empezó a despertarse de Acebes más bien poquito cinco siete año ustedes hoy uno de los equipos más veteranos de España soy de Sevilla de la Universidad de Sevilla y en todos sitios muy buenos comentarios sois de los que reseña qué maja progresa lo que ha dicho en estos cinco años cómo surgió la idea de crear la escudería que incendió la mano cuéntanos el origen

Voz 4 15:50 bueno pues el equipo nació hace cinco años como hoy ha dicho la la nivel grupo de de amigos estudiantes conocieron la competición sobre todo a raíz del equipo de Navarra dependen que son algo un poco más veterano pero eso de más bueno dice dijeron que porque no porque no aquí en Andalucía Mariana de que hiciera lo mismo sacaron de lleno a la oficina aquí

Voz 3 16:18 bueno

Voz 4 16:19 empezó todo lo que era como una idea era una realidad al año siguiente con nuestro primer coche una red de catorce a día de hoy cinco coches como suprimir eléctrico como lo hemos conseguido con mucha dedicación mucho esfuerzo hay muchas ganas

Voz 3 16:34 con financiación que siempre lo más difícil lo tuvo de cosa de donde sale la financiación de estos estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Sevilla en el equipo surge de diferentes relaciones con con las empresas en la que no patrocinan a cambio nosotros ofrecemos eh de difusión en redes sociales como a través de medios como cualquier equipo de competición que es el precio

Voz 6 16:59 Laura es la mano ayer Manuel es el futuro ahí es que tenías la obra Madera de mama lloró como llegas a

Voz 4 17:13 bueno yo entré el equipo hace ya tres años lo conocí hace cuatro así sabía que yo tenía que estar aquí dentro hay bueno pues empecé a informarme conocía algunos miembros me contaron el año siguiente hice mi y esa es mi motivación y currículum bueno melillense estuvieron añade el de papel de la dinámica ahí bueno también sobre todo va mal el equipo no es a lo mejor es más cualificado sino es de ganas eh hay que dedicarle mucho Gora además el que trabajamos gratis entonces todo es cuestión de ganas

Voz 3 17:56 fue

Voz 4 17:57 casi siempre la presión a que han hecho como ayer en equipos

Voz 5 18:01 algo que les caracteriza eh porque eso Manuel está aquí conmigo porque hay encaré

Voz 4 18:06 que que va a dedicar tiempo oí

Voz 3 18:10 uno de los mitos más orgulloso de lo que estoy es el coche eléctrico que es el que obispo acabo este año lo que supone un paso más en la escudería

Voz 5 18:19 efectivamente el reto no solo era mejorar en el conmoción sino S'Agaró prototipos totalmente nuevos

Voz 7 18:29 esto es un bonito emprendedor que imprime carácter de aquí saldrán por lo menos dos emprendedores no

Voz 3 18:34 ya veremos compañero que ella

Voz 4 18:38 que ya ha comenzado con su propia empresa como el cosmética si hay que están aquí hoy han a Jaume premios con motivo de compañeros quedan de equipos

Voz 3 18:50 que se Bourdais y una pregunta ya para finalizar

Voz 5 18:53 a raíz la emprendimiento como una opción como una obligación

Voz 3 18:55 yo os habéis enrolado en este equipo porque queréis ser ingenieros de alguna escudería cole pues Conthe Buenos Aires todos género en mi casa no lo sé todavía así que me gustaría un momento emprendería si comensal para una idea propia Manuel el horizonte de momento hay un corazón dividido

Voz 2 19:15 te te

Voz 3 19:15 pero sí que me atrae mucho la innovación y el tema de mejorar esta puntero en algo es algo apasionante Manuel muchísimas gracias por estar aquí explicando Kimi lo que estoy también muy interesante uno de los equipos de este modo fórmulas voz de España ido el mundo muchísimas al más grande y nosotros de este Hoy por hoy compartido vamos a ir a una pausa publicitaria enseguida yo ponemos el broche

Voz 5 19:41 al final primera parte que pulmón las duda eh

hoy por hoy Jerez y Cádiz en el día de la persona emprendedora dos mil dieciocho

Voz 3 22:38 aquí seguimos en Hoy por hoy FC hoy por hoy compartido que estamos haciendo desde el círculo

Voz 5 22:43 el Jerez donde estaba celebrando

Voz 3 22:45 hoy el día de la persona emprendedora en Andalucía en lo que se está hablando pues de muchísimas cosas de emprendimiento en el ámbito del motor de eficiencia energética el big data de robótica de desafíos de la industria aeronáutica es muy importante en Sevilla en fin de nuevos canales de venta una ahora tienen aquí en Andalucía Emprende bastante importante en el pit lane en los boxes en todos sitios los Eugenio que vamos a tener la segunda parte que tenemos gente muy interesante por delante pero debemos de él

Voz 7 23:13 pedazo de cartones ensalada la zona de Prado el litorales en mil personas para meterlas me sucede las dimensiones de la carpa increíble que tenemos aquí justamente fuera bueno pasamos a la Consejería de Conocimiento Investigación y Universidad de la Junta Andalucía Lina Gálvez contaremos también con la profesora titular de la Universidad de Sevilla Departamento de Ingeniería Electrónica María Ángeles Martín Parador vamos también de poquitos bastante interesantes contaremos con lo la rueda que es candidata a las cien mujeres líderes en la séptima edición del raid

Voz 5 23:44 las top cien

Voz 7 23:46 ir reportaje es entre está también como la doctora en Sociología más Diada instancias políticas mucho mucho va mucho más de lo que no tiempo además de Ángel caballos recordemos team manager de fórmula

Voz 3 23:58 claro

Voz 7 23:59 estando donde estamos eso aparte