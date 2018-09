Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:24 una de la tarde cinco minutos segunda hora de este Hoy por hoy especial Punto Radio Cádiz Radio Jerez con este día de la persona emprendedora y con tanto que estamos aprendiendo y más más que vamos a aprender con muchos contenidos perdón

Voz 4 00:39 es que vamos a aprender la sonda aparte tenemos a destacados protagonistas aquí en la antena de radio de Radio Jerez recordemos en la primera parte hemos tenido nada más y nada menos que Juan Verde que es asesor de Barack Obama fue su secretario de Estado de Comercio en Estados Unidos y también hemos tenido la otra parte la parte más fumen más emprendedora también del team manager Arús desde la Universidad de Sevilla pues están en prototipos de de coches de Fórmula V no es lo que están ellos experimentando e investigando y en la segunda parte pues bueno vamos a tener muchísimas cosas tú lo decías antes de de la de los servicios informativos de la desconexión pues vamos a tener a la consejera de universidades y de conocimientos Lina Gálvez vamos a tener también a María Ángeles Martín que es presidenta de Sky las ingenierías que es una investigadora muy reconocida en el ámbito de la ingeniería de ese día y también vamos a ir conociendo distintos proyectos empresariales Eugenio ir un reportajes sobre iniciativas empresariales en que hay que han sido galardonadas

Voz 5 01:36 finalistas de los Premis Andalucía correcto bueno pues eso será a la vuelta de una pausa para la publicidad porque piden paso más protagonistas

Voz 16 04:47 hoy por hoy en el día de la persona emprendedora dos mil dieciocho

Voz 3 05:00 dentro de el incipiente talento emprendedor andaluz Khadija emprende quién ha dicho que Cádiz la provincia nueve siempre no y además no podemos ir a la campiña a la bahía Alcampo Gibraltar a la sierra por ejemplo con una iniciativa que es también cerealistas de Andalucía Emprende les hablamos de auténtica piel

Voz 18 05:22 de hecho

Voz 19 05:35 Ángeles Sánchez llevaba toda la vida ligada a la marroquinería había cumplido más de veinticinco años trabajando por cuenta ajena en el sector y entonces comprendió que era un aval más que suficiente para atreverse a crear en solitario su propia empresa corría el año dos mil trece y hacía poco que había cumplido cincuenta años

Voz 6 05:51 no vinculante

Voz 20 05:54 porque por cuenta ajena durante veintiocho años en una de las empresas dan más importante o del grupo de empresas más importante de aquí de Ubrique ir estoy vivo ya independizar mes si creas yo la mía en el dos mil tres seis y desde ahí hasta entonces pues es el tiempo que llevo con auténticas

Voz 4 06:13 cuando se propuso crear su propia empresa está Ubrique

Voz 19 06:15 acudió alcalde de su localidad allí la asesoraron les sugirieron los pasos a dar la acompañaron en esa valentía que ahora se consolida auténtica piel ha celebrado ahora su quinto aniversario con una banda sonora muy máquinas a pleno rendimiento de su taller ubicado junto al Centro Tecnológico de la piel de Ubrique auténtica piel tiene una plantilla que no llega a la decena de trabajadores la mitad de la plantilla está conformada por

Voz 4 06:42 mujeres y la otra mitad por hombres en una de las

Voz 19 06:44 las empresariales de sostenibilidad que sea ha marcado su propietaria de la fábrica de esta empresa pequeña salen cada año más de quince mil cinturones de piel el sonido de las máquinas se complementa con el de la artesanía ese saber hacer de historia marroquinera con la empresa cuenta con tecnología

Voz 4 07:07 Belmonte diseñada para la fabricación de eso

Voz 19 07:10 de hurones y además hace arneses correas distintos accesorios de piel para animales

Voz 6 07:14 no se dedicó desde un principio

Voz 20 07:16 a la fabricación de cinturones y hemos incluido también con correa de collares de perro armen para cámara de fotos Arnés también para el mundo animal que ahora mismo pues está muy de moda pero sobre todo cinturones para marca en exclusiva de sobre todo los extranjeros aquí bueno y es tan viéndonos a través de subcontratas porque también hemos trabajado para marcas a nivel nacional

Voz 19 07:46 en la crisis las firmas más prestigiosas dejaron de lado el sector de la piel de Ubrique se marcharon Asia buscando el mismo producto a mucho menor precio y lo que encontraron fue un descenso de la calidad que el prestigio de la firmas no podía soportar ahora han vuelto apresuradamente a la sierra de Cádiz para llamar a la puerta de la marroquinería Ubrique sinónimo de calidad las esta joven empresa respeta las señas de identidad de uno de los sectores más identitarios de Ubrique auténtica piel cuenta con una producción empresarial tras la que está la mirada artesanal del oficio de la historia del saber hacer sobre la piel de un conocimiento que se trasmite de generación en generación y que ahora tiene un altavoz privilegiado el Centro Tecnológico de la piel

Voz 20 08:22 la experiencia del saber hacer pues lo lo tengo unos muy personal por ejemplo dejó sin embargo tiene mucha experiencia en cualquier chaval de la edad te puedas a trabajar ya estaba conociendo pero que hace su padre o lo que trabaja su padre no yo te pueden allí ayuda bastante y es que haya habido momentos ha sido muy por lo que nosotros hacemos es también la la divulgación lo que se hace a través de los centros tecnológicos en este caso de la piel

Voz 19 08:56 auténtica piel ha ganado este año la quinta edición de los Premios gaditanos de Andalucía Emprende en la categoría de consolidación en la que se destaca algún proyecto de entre tres y siete años de la provincia su propietaria Ángeles Sánchez acude a este día de la persona emprendedora representando no sólo auténtica piel sino también al sector de la marroquinería Ubrique niñas que en tres cinturón y cinturón sea brocha un futuro prometedor gracias a la innovación tecnológica a la especialización ya la calidad que ahora más que nunca lleva tatuada en la piel

Voz 22 09:24 no hay nadie que puedan

Voz 12 09:41 tranquilidad lo feliz plan salud dispongo de todos los servicios veterinarios por sólo nueve noventa y cinco euros al mes vacunas consultas analíticas puede acudir a cualquiera de sus cuatro clínicas de la provincia por si fuera poco tengo un treinta por ciento en cirugías y además son los únicos con resonancia magnética veterinaria yo elijo hoy el plan de mascotas Ávila

Voz 16 10:08 hoy por hoy en el día de la persona emprendedora dos mil dieciocho

Voz 3 10:14 estamos a la espera de que en este set de nuestros hoy por hoy en Radio Cádiz y Radio Jerez en este día de la persona emprendedora acuda la consejera de Conocimiento Investigación Universidad de la Junta Andalucía Lina Gálvez entre tanto

Voz 32 13:37 a ver

Voz 33 13:57 aquí seguimos Manolo una diecinueve en el circuito de Jerez en el día de la persona emprendedora en este especial que estamos haciendo radio Khalifa Radio Jerez con motivo de esa iniciativa en Andalucía Emprende que ha congregado aquí en el circuito de Jerez

Voz 4 14:08 a más de tres mil quinientos emprendedores con figuras destacadas que están aquí en el circuito de Jerez y que también están por supuesto en el Hoy por Hoy Cádiz en el Hoy por hoy Jerez estamos ahora mismo con María de los Ángeles Martín que expresidenta de Sky la ingenieril pero que es además profesora titular de la Universidad de Sevilla de Ingeniería Electrónica una de las personas con un currículum investigador más importante fue elegido una de las mujeres mujeres más influyentes en dos mil catorce y dos mil quince una de las cien mujeres más influyentes María de los Ángeles Martín muy buenas tardes buenas tardes bueno anoche porque han dicho bastantes veces

Voz 34 14:42 eso me da vergüenza sí muchas gracias

Voz 4 14:46 bueno es fundadora de skyline ingenieril una empresa que cuenta ya con más de siete años ya se puede decir que está con su

Voz 3 14:52 miraba cuéntenos qué hacen en esta empresa

Voz 34 14:54 una empresa pequeña innovadora ya que nacieron el diseño y desarrollo sistemas electrónicos embarcados en un avión y ahora también empezamos a diversificar en otros sectores sin pelotear el ámbito sobre todo estado muy especializado en el ámbito ahora espacial

Voz 3 15:09 es investigadora del Grupo tecnología Electrónica TIC ciento nueve de Sevilla desde el año noventa y seis si dirige en la línea de investigación aeronáutica de ese grupo desde el año dos mil tres Sin que centran su investigación

Voz 34 15:22 pues el la investigación la centramos en ir de en el desarrollo sistemas electrónicos muy eficientes pequeños que contaminen poco hagas lo había en definitiva para hacerle Aviación más segura no e intentamos incrementar la seguridad aérea

Voz 4 15:35 en Sevilla que es muy importante además en el polo aeronáutico que hay también como en la provincia de Cádiz que tiene mucha historia mucha tradición e cuéntenos usted ha sido bendecido la empresa skyline es la que nace de la investigación universitaria esa traducción esa transferencia cómo se hace cómo fue ese camino

Voz 34 15:54 pues muy dura muy poco por no decir la creamos en plena crisis de hecho para que todos estos ingenieros altamente cualificado la mayoría doctores pues tuviesen cabida aquí en Andalucía hay la idea era aportar tecnología desde aquí perdió en todos los complejos que hemos tenido siempre que parece que lo que viene de fuera siempre mejor

Voz 3 16:09 pero tengo una escuela digerir y a la Cartuja como mal

Voz 34 16:11 de con siete mil estudiantes están muchísimas una que la capacidad humana impresionante hizo bueno skyline no nos hemos movido hace poco a eh a final de agosto lo hemos trasladado a la Isla de la Cartuja ya hay treinta y cuatro ingenieros doctores sea muchos ingenieros da contratados trabajando en Sky la excusa que he ido creciendo poco a poco como en plena crisis saquen los momentos más complicados

Voz 3 16:32 en cuando a crecidos en general es más puntos fuertes que de bienes el aeronáutica andaluza

Voz 34 16:38 por supuesto que sí sí sí sí hombre una es Sevilla como Davis comentó a vosotros es una ciudad una historiadora no te caes impresionantes eh claro que sí que sus problemas los ha habido pero yo creo que tenemos todos los las herramientas y la capacidad para llevar a cabo proyectos muy importantes desde Sevilla la cuatrocientos tener sus problemas como todos sabemos pero un avión sin competencia mundial como avión militar de transporte salsas por Del Nido no hay otro de similares características y hay que decir a mi yo siempre lo digo se han desarrollado muchas tecnologías que están aplicando hará en el ámbito civil no sean es cierto que me tiene mucho que hemos tenido retrasos en el programa que ha habido un programa muy costosos pero es que se ha innovado muchos es mucha tecnología nueva que han desarrollado el programa hemos sabido vender la marca que tenemos en Andalucía no para nada no nos vendemos nada Márquez y lo llevan fatal a lo mejor no skyline suspenden eso sea que ve el marketing hay que la parte la visibilidad internacional la tenemos que mejorar muchísimo tenemos que llegar fuera con nuestros productos nuestro servicio exento de no tienen que reconocer no sólo por otras cosas sino también por la tecnología porque el futuro está fuera no está en Andalucía bueno Andalucía también por qué no yo creo el futuro también está aquí aquí fuera no es nuestro caso concreto es cierto que cuando creamos skyline es que el el el el negocio estaba fuera pero porque había había poca actividad aquí yo creo que aquí se puede aportar mucho y hay modelos de negocio nuevos y hay ahí ahí sectores nuevos los que se puede innovar ese pueda aportar desde aquí para aquí también porque no no sólo en el sector aeronáutico que también sino tecnología esto aeronáutico se puede aplicar sector naval

Voz 12 18:14 automoción agricultura

Voz 34 18:17 muchos otros sectores ahí cualificación

Voz 3 18:20 entre las nuevas generaciones

Voz 34 18:22 increíble impresionante cualificación todo lo que quiera no está yendo entonces esta esta gente tan altamente cualificada hay que trabajar para que se queden aquí porque aquí donde les gusta está solo andaluces yo la primera que por qué no es decir porque no le pregunta el porqué no nosotros esto es un ejemplo concreto que creamos skyline sin dinero será una empresa basada en el conocimiento y ahora ahora mismo en una empresa pequeña innovadoras innovadora pero que realmente aportan mucho valor a las grandes las grandes que tiene una energía enorme que el día a día no les da no pueden innovar en nosotros ese lado a la ese valor que les hace realmente competitivas

Voz 4 18:57 es muy difícil lanzar una empresa aunque miren que ustedes tenía investigación detrás toda la que quisieran una pero es difícil lanzar una empresa en España cree que demasiado hay demasiados obstáculos hoy días para que uno se lance a ser emprendedor

Voz 34 19:10 bueno yo creo que la situación empieza a mejorar la situación que ha estado más complicadas se entiende un poquito más el emprendimiento sentido un poco antes un concepto un poco más extraño más atrevido pero que sí es cierto que hay un riesgo detrás siempre aquel emprendedor Arrieta eso siempre parece muy bonito hay que emprender bueno emprende pero tienes que ponerlo todo todo lo que tienes para para emprender entonces para para crear un proyecto una empresa lo que tienes que tener muy claro es que quieres hacer qué productos servicio quiere desarrollar cuáles van a ser tu cliente hay que hacer un buen estudio de Estado es que sea un business plan bienestares

Voz 35 19:43 un plan de negocio

Voz 34 19:44 después yo creo de ver mano poner por Ence que lo más importante también es especialista arte especializar Thyssen lo mejor de lo que sea lo mejor entonces eso sí podemos tener reconocimiento fuera dentro y fuera dice

Voz 3 19:57 que es arriesgado existe miedo al fracaso fracaso natural pero es que por lo visto buenísimos todo fracasar eh te da una perspectiva

Voz 4 20:04 pero lo que llegó al principio del programa

Voz 3 20:07 oye esto esto de te pegas el cazo pero Tomás una perspectiva y es una experiencia valiosísima en lo venidero

Voz 34 20:13 totalmente no pasa nada no pasa nada hay que tener perder ese miedo al fracaso lo hace y que bueno es que si fracaso me va mal no pasa nada es muchos compañeros míos que han creado hasta cinco seis y siete empresa diferente no pasa nada son una experiencia que hay que tener alguna vez funciona bueno pues sí funcione con que funcione alguna de las veces ya está

Voz 4 20:29 pues ya vale hay que alguna vez ha cerró todos se recoge seguro usted un ejemplo para muchas cosas no hemos visto en el currículum que hemos repasado aquí pero también es un ejemplo porque es una mujer en un mundo muy masculino estado como es el de la ingeniería eso va cambiando poco a poco cuéntenos también su experiencia en ese señor

Voz 3 20:45 pido

Voz 34 20:46 bueno en eso estamos trabajando para conseguirlo

Voz 36 20:49 eh

Voz 34 20:50 es cierto que es un mundo tradicionalmente de hombres y a ellos mismos les choca ver que una mujer técnicamente puede hacer lo mismo o más que una cosa que tiene enfrente entonces esa percepción hay que cambiarla y hay que cambiarla desde la basen pues hay que trabajar en la educación los colegios y con las familias nosotros mismos tenemos que él mismo pero las propias mujeres tenemos que cambiar el chip y hacer que pues que esto cambie pero de la base sea la base de arriba yo creo que las dos cosas porque una vez que las chicas no eligen ciencia o ingeniería entraran son buenísimas estudiantes pero por prejuicio estereotipo deciden siempre estudiar carreras que son más relaciones con cuidado el ser humano otro tipo de carreras que no la medicina será ya el magisterio dice no es parece que la ingeniería y la ciencia sea un buen torneo y una dinámica que es la que dio arriba ahora para alejarlo lesionaron porque tienen mucho que aportar esto es que somos el cincuenta por ciento de la población sino tener en cuenta estamos mujeres caigan mujer valiosísima cerebros privilegiados y les ha habido a lo largo de la historia trabajando en las sombras y las sigue habiendo pues esa mujer hay que sacarlas y hay que promocionarla que visibilizar las para que las chicas vean que pueden aportar mucho en de ingeniería

Voz 3 22:00 sin duda a contando mucho emprendimiento pero también mucha gente influyente muchas personas influyente esta misma invitada que tenemos aquí es una persona tremendamente influyente programa durante dos años dos años tras ser elegida

Voz 35 22:15 el año Tito nominada el domingo una de las

Voz 3 22:18 cien mujeres más influyentes de España me esto no solamente es un halago sino una gran responsabilidad no

Voz 34 22:29 sí yo lo siento así la responsable de asilo es también el reciente bueno también me han esté allí me han concedido estoy muy orgullosa ahí el el premiado a Byron a la mujer tecnólogos dos mil dieciocho y me decía lo mismo esto fue la Universidad de Deusto que es una gran responsabilidad porque tienes que trabajar en este sentido para sobre todo eso fomentando la agencia de llegar a las chicas a muchas veces lo hago vamos a dar charlas a los colegios para que ya vean que ellas también pueden hacerlo y que pueden tener familia que pueden trabajar y pueden hacer lo que quieran que pueden llegar donde quiera ese ese sólo soy yo

Voz 4 23:03 pues ese es el mensaje que hemos ves aquí María Ángeles Martín de Ranieri una de las personas más influyentes de España de las mujeres más influyentes de España que ha dejado también un discurso con unos matices femeninas porque es importante en un mundo tan masculino como el de la ingeniería que poco a poco se vayan teniendo en cuenta evidentemente por su capacidad por su mérito eh las mujeres claro que sí María de los Ángeles Martín muchísimas gracias por estar aquí en el Hoy por Hoy Cádiz en Hoy por hoy

Voz 34 23:25 muchísimas gracias a vosotros placer gracias

Voz 4 24:41 y aquí seguimos en Hoy por hoy cancilleres íbamos a ir ahora a conocer otro de los proyectos empresariales de la provincia que ha sido premiado por Andalucía Emprende en este caso una Márquez jerezana les él

Voz 37 24:53 hace casi tres años dos amigos de la infancia Rubén Rubiales farmacéutico que llevaba cuatro trabajando en laboratorios de Francia y Alberto Portillo ingeniero aeronáutico que había estado un año empleado en Barcelona decidieron emprender un proyecto que les iba a cambiar la vida así nace les y el cosmético una startup que alumbra en Jerez ante la necesidad de encontrar el cosmético perfecto para cada persona

Voz 2 25:16 fue digamos la cosmética adaptativa es una con métrica a medida siempre que se adapta a los cambio de la piel y el medio ambiente valen nuestra piel extremo que es única pero aparte de ser única por lo que tenemos algo personalizado para que realmente fuera eficaz está cambiando continuamente tanto de pueblo factores interno como pueden ser los cambios hormonales por ejemplo o incluso podría afectar a pie siempre también el medio ambiente no es lo mismo invierno que verano viviendo en una ciudad contaminada que no vayamos de viaje a a la playa e insumos de interior siempre nuestra piel bar va requiriendo cuidados diferente cosmética adaptativa lo que hace es solucionar por primera vez este tema entonces lo que hace es que cada persona en su propia casa gracia que tenemos un dispositivo innova por lo que salgan ideas siempre en la gente lo de lo describe como la cafetera de de cápsulas que pueden introducir un café diferente cada vez pueden hacer caso podríamos crear un cosmético diferente cada vez lo hace por ejemplo nos levantamos con la piel seca añadimos la hidratación seca o la mirar al tenemos más grasa cambiamos a grasa impulsamos el botón cada hay que pulsar el botón el dispositivo les si él no da una monodosis que es como la cantidad que necesitamos para ese momento da como una gotita de crema puedes utilizar tu piel cambia simplemente ajusta la hidratación tratamiento vuelve a pulsar el botón siempre echan continuó cuando contigo bueno a partir de del premio que ganamos en marzo lo que lo sitúa como cosmético más innovador del mundo fue la verdad que el interés se ha disparado a nivel internacional grandes marcas estamos hablando con ella bien bueno pues el nombre pero todo el mundo conoce eso lo que estamos hablando aquí hice dicho claro han entrado un inversor con nosotros un saludo a Paco estamos nominado de hecho a los premio también Andalucía Emprende no quiso dominado a la final en categoría de creación de menos de tres años

Voz 5 26:59 estamos representando acá eh

Voz 38 27:01 las primeras navidades realmente no lo tenía

Voz 3 27:05 incluso socio inversor ya habéis dejado las campaña

Voz 2 27:07 lo Fandi bueno digamos nunca nunca paramos está en contacto con el cliente porque no dan mucha idea buena función que tenía reservas manos motivan muchísimo pues recelo por pequeña que sea no motiva seguir adelante porque es el cliente de verdad que apuesta por Timo

Voz 39 27:22 su dinero

Voz 2 27:24 hay sí pero digamos ya no que es la puerta de un inversor pues ya lleva otro nivel no son gente con mucho Juan Tato a nivel mundial de May que bueno

Voz 40 27:33 que facilita el tema de financiación

Voz 2 27:35 al electorado que se llama cara de una empresa de pequeñita a grande mucho más rápido

Voz 5 27:41 ofertas para patentar el tema para comprar una idea habéis tenido

Voz 2 27:45 a ver tenemos mucha conversaciones con grande compañía tema de compras de empresas suele ser un momento más avanzado pero sí que tenemos oferta para entrar en la empresa eso sí digamos primero entran la hacen crecer después ya de entonces sí que en un momento va compran no será absorbido puro que eso es lo que en lo que dice inicialmente no queremos de hecho es que no lo descartamos totalmente hechos que nunca se puede decir que era o no pero en principio no querría seguir con el proyecto situar a Andalucía y a España en el centro porque os acogería que española cuenta de hecho tesorero y entonces pues queremos para mí

Voz 5 28:20 a la ciudad y en elementos que nos encontramos vais a tener que hacer algún tipo de presentación

Voz 2 28:25 pues sí de hecho yo que estará en el córner que se acelerador en el quería presentar mi experiencia en el Programa Minerva que es un acelerador de la Junta Andalucía igual a FON que nos han ayudado a esto lo que es acelerar la empresa pasar de un estadio primario a validar el modelo de negocio y seguir creciendo

Voz 41 28:41 pues Rubén Rubiales de LC

Voz 42 28:43 el cosmético es muchísimas gracias mucha suerte

Voz 2 28:46 sí bueno muchas gracias

Voz 17 28:57 hola

Voz 4 29:08 seguimos en el Hoy por hoy que merezcan los hola aún hay treinta y cuatro de la tarde desde el circuito de Jerez en el día de la persona emprendedora iniciativa de Andalucía Emprende que se posa cada año en un sitio diferente andalusí y que esta vez le ha tocado a Jerez de la Frontera donde ha congregado más de tres mil quinientas personas que han dicho en la inauguración que es la mejor cifra de dos mil once el saque tan mal no estará Jerez de la Frontera para congregar a emprendedores aquí están viniendo emprendedores de distintas partes de Andalucía también de todo el mundo un asesor de Barack Obama hemos tenido en la primera parte ha estado aquí Juan Verde Eugenio Ibarra tenemos más protagonistas

Voz 3 29:40 sí efectivamente vamos con la parte institucional porque nos acompaña aquí en el seno de la Cadena SER la consejera de universidades conocimiento e investigación Lina Gálvez consejera qué tal buenas tardes

Voz 35 29:52 hola muy buenas tardes muchas gracias por por

Voz 3 29:55 a acompañarnos en una jornada tan especial que iba a decir a todas esas personas que se concentran en este día mundial tres mil quinientas que comentaba antes

Voz 35 30:04 el primero agradecerle no solamente la presencia aquí sino sobre todo

Voz 39 30:10 es su empuje es su

Voz 35 30:13 el riesgo que han que han adquirido emprendiendo no porque al final emprender en una digamos una actividad individual que hace cada persona con muchísimo con muchísimos Riego y bueno simplemente trasladarle aparte de esa felicitación ese agradecimiento pues el compromiso de del Gobierno andaluz de la de la de la junto a Andalucía con hacer posibles emprendimiento porque nosotros desde las instituciones obviamente no podemos ocular que ese día o ese ese virus emprendedora a las personas pero sí que podemos hacer posible pues con con las leyes no tenemos la la Ley de emprendimiento en Andalucía no con crear un ecosistema innovador que permita que esas empresas salga salgan adelante y sobre todo esto muy poco tanta Andalucía Emprende dándole los servicios que que son importantes para que esos proyectos puedan salir adelante y luego se consoliden y eso para nuestro nuestro nuestro Jade no nuestro nuestro centro de encumbramiento de emprendimiento porque son esas herramienta que ponemos al servicio de la ciudadanía de la Junta de Andalucía precisamente para que puedan emprender no

Voz 4 31:19 ni que el emprendimiento porque hay un discurso en el que siempre se fomenta mucho el emprendimiento es un discurso que viene ganando peso desde hace muchos años aquí por qué el emprendimiento porque es también un síntoma cuando más emprendedora es una región es síntoma de fortaleza

Voz 35 31:31 con un seguro a medio y a largo plazo

Voz 4 31:34 hombre quién quién está emprendiendo es porque tiene una idea una idea que que

Voz 35 31:39 que si se desarrolla hay digamos se consolida pues devienen en una empresa no es una empresa que en definitiva pues genera valor que genera empleo no entonces en ese sentido

Voz 34 31:51 es claro que es muy importante el el emprendimiento que lo hace muy importante que la gente tengan

Voz 35 31:54 Teresa porque la la la sociedad siempre va a tener

Voz 4 31:58 Portu unidad de ir siempre además

Voz 35 32:00 en el problema a los que dar solución por tanto todas las ideas que que tengamos esas ideas además se pueden trasladar en en una en una una empresa por tanto en el desarrollo real de esa idea que aparezca en el mercado bordando de soluciones a esa idea de que al mismo tiempo genere riqueza y generar empleo fue sin duda una estrategia ganadora no

Voz 3 32:23 sin embargo consejera tal impresión con respecto al emprendimiento de que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena que ante la incapacidad existe para dar respuesta a la necesidad de crear trabajo ahora se ha recurrido al emprendimiento hasta qué punto esta percepción puede ser más o menos aproximada realidad

Voz 35 32:38 por ello yo creo que que que que Prendimiento siempre ha habido a emprendedores siempre ha habido y además Bono desde León en el ámbito de una digamos de la economía se lleva hablando y escribiendo de rendimiento a bordo de Schumpeter Knight no de la prensa emprendedora muchísimo añade llaman casi un siglo digamos que nosotros por ejemplo yo que que que que se catedrática de Historia Económica explicando precisamente porque unas regiones son más ricas que otras siempre diciendo bueno pues porque hay más capacidad de emprendimiento en un sitio de más capacidad emprendimiento en otro que muchas veces no es solamente las personal talento como yo digo siempre está repartido lo que hace diferente a unos territorios de otro es que se crean esos ecosistemas y esa posibilidad de que es emprendimiento se se se realice no entonces claro esto no todos los territorios ha ido aguando dando cuenta de la misma manera porque bueno pues a partir de distintas realidades aquí en España pues tenemos una democracia muy joven hemos apostado digamos por por este por esta políticas de desarrollo pues en estos últimos años no previamente no ambas previamente bueno pues eso que hemos tenido cuarenta años de de de de dictaduras entonces esto son cosas que se van consolidando obviamente poco a poco también es verdad que los últimos años predomina un discurso globalmente de que eh bueno pues la digan mucho más individualista no en doce en ese sentido pues todo el tema del emprendimiento pueden encajar mejor en este cambio global que ha habido a hacían digamos respuestas más individualistas no pero una cosa no está reñida en realidad con con con la otra no se trata de crear las condiciones

Voz 4 34:15 lo he dicho se trata de crear las condiciones para que haya emprendimiento cuénteme le doy la oportunidad de que me diga qué es lo que está haciendo el Gobierno andaluz para facilitar el camino a los emprendedores pero también cuál es la prioridad cuál es la mancha que es todavía lo que queda por hacer

Voz 35 34:29 hombre pues queda por hacer precisamente avanzar en en en ese ecosistema empezara por por lo que ha por hacerlo en ese eso que podemos llamar ese ecosistema innovador no usa eh por ejemplo a una de la de las prioridades que tenemos ahora desde luego nada la nueva Consejería de Conocimiento Investigación Universidad va en esa línea es poner a a en diálogo mucho más cercano y más frecuente pues a toda la magnífica investigación que se realiza y los campus universitarios en los centros de de investigación precisamente con la la parte más empresarial no para que esa investigación se convierta más en innovación para eso eso eso eso SAP posible tenemos que digamos crear esa esas sinergias no osa que esa sin ellas están dando obviamente pero tenemos que fortalecer

Voz 34 35:21 más muchísimo más

Voz 35 35:23 eso en sí mismo va a generar un emprendimiento o la consolidación de determinadas ideas las emprendedora que sea esto bueno pues la la cifran no han habido por ejemplo en lo que llevamos de dos mil dieciocho ha habido nueve mil quinientos diecisiete personas emprendedoras que han creado ocho mil setecientas noventa y tres empresas generando diez mil trescientos cuarenta y un empleo aquí en Euskadi han sido mil quinientos veintiséis eh emprendedores y eso es gracias a los servicios de de de de incubación que se dan en nuestros Jade y todos lo lo los servicios entorno bueno pues el plan de negocio la marca también los unimos por ejemplo aquí en la provincia de Cádiz en el en el cada vez de Algeciras hay también una oficina de Extenda que es digamos la herramienta que pone al servicio de de de las empresas y de la ciudadanía en general la Junta Andalucía para la internacionalización de de de los de los de las empresas no en el en el caso de de Algeciras para que en un inicio también estos proyectos de emprendimiento no pues tengan no solamente el asesoramiento yo digamos pues más de de las cuestiones más legales de las cuestiones de de de como se afianza una marca de cómo hace un plan de negocio e ir tener un espacio además donde poder desarrollar un espacio donde poder encontrarte con con los clientes etc etc porque desde el primer momento además se incorpore también todo lo relativo a la internacionalización de la de la de la empresa porque vivimos en una sociedad globalizada y por tanto ya no no pueden nos debemos de pensar no eh Rivas la frontera bueno yo es que creo que ya están delgadísima no no a aprender de de pensar que que qué bueno que ponemos en marcha un negocio simplemente para para nuestro espacio más cercanos sino de hecho la mayoría de los cabe que yo estoy visitando los proyectos que allí se están desarrollando son proyectos que ya nacen con una vocación muy global como como lo es el mercado no

Voz 3 37:29 y consejera no tiene mucho tiempo nos aprieten por aquí pero yo tenía una última cuestión porque estaba con nosotros habiendo problema comentaba mi compañero Julio un asesor de el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama esto depende de muy americano himnos decía insistía en la importancia de meter el emprendimiento se ariete fundamental en el sistema educativo han esa forma cambiar poco a poco la mentalidad estará puedo con esto porque a la hora de hablar de trabajo no hablado de educación pero entiendo que también es una

Voz 35 37:59 parece vas sin duda hombre está claro que han que que también digamos que la gente tiene que saber que que que que puede emprender que puede tener esa capacidad no propia y que eso bueno pues son estos falta bien forma parte de cómo socialista hemos a la persona o personas de la infancia en las universidades de alguna manera ya lo lo tenemos en gran parte incluido porque tenemos cadena universal

Voz 34 38:23 Darius y hay muchos talleres y muchas cuestiones está

Voz 35 38:26 claro que que debemos digamos impulsar la cultura emprendedora desde muchos ámbitos y la educación no solamente en la escuela la educación también sobre los medios de comunicación no por ejemplo no vamos no

Voz 4 38:38 vale

Voz 35 38:39 hombre claro soy lo grande mediadores por esa negación entonces claro obviamente como todo hay que concienciar a la gente no y ahí hay gente que tiene ideas maravillosas no entonces lo que hay es que comenzar lo que esas ideas pueden hacerse realidad pero no basta con eso no por eso yo insisto mucho en que la responsabilidad sobre todo desde el Gobierno de la Junta Andalucía de lo público precisamente va en en en poner a las herramientas que hagan eso posible yo creo que que Andalucía Emprende más maravillosa herramienta con unos magníficos profesionales en todos nuestro entró en nuestro Jade que cualquier persona que quiera emprender pues que se acerque por el CADE que además tiene una capilaridad tremenda y más de setecientos en toda en toda Andalucía por tanto está presente muchísimo municipio ESIC anima a todas las personas que tengan una idea que se acerquen a de que lo van a tender y le van a ayudar en todo lo posible para que para que esa idea se convierta en una realidad empresarial

Voz 4 39:37 pues con ese mensaje Nos quedamos y negarlo es consejero de Universidades Conocimiento Investigación muchísimas gracias por estar en el Hoy por Hoy Cádiz Jerez que hoy está aquí en en el circuito desde ve con motivo del Día de la persona emprendedora muchísimas gracias a Gaza tras una pausa y seguimos

Voz 49 50:58 algo más de tres minutos para llegar a las dos de la tarde qué importancia tiene la juventud una jornada como la de hombre