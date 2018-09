Voz 3 00:00 claro te seguimos hoy no

el próximo argumento tiene nombre propio se llaman Utrecht Test Team fue el proyecto ganador de Atrévete que un concurso que hace la UCA para ideas nacidas desde la UCA proyectos empresariales que son pueden novedosos y tienen bastante calidad hoy hemos traído a tres personas que están inmersas en este proyecto que estés Team en el que hay Nos han comentado un grupo de personas bastante amplio detrás pero aquí hemos traído a tres personas Alfonso lechuga muy buenas tardes

ir Ricardo Leal muy buenas tardes muchas gracias a los tres por estar aquí en el hoy por el Cádiz para explicarnos que es Tim que es

Voz 0698 01:06 pues no es una es un proyecto empresarial en realidad nace a partir de nuestra experiencia de como grupo de investigación en un laboratorio del de lo que ahora es el Instituto de Investigación Ivica a embestir un instituto de investigación y ha formado tanto por el Hospital Puerta del Mar como por la Universidad de Cádiz en el que participan las dos instituciones es que llevamos unos años estudiando sobre los efectos antioxidantes de determinado alimento oí lo queríamos escalar a nivel empresarial básicamente se trata de eso

Voz 4 01:39 y esa traducción como es una especie de revisión de lo que los venden un poco

Voz 0698 01:45 pues casi casi lo ha dicho muy bien efectivamente se trata de que ahora hay muchos alimentos que nos venden en la etiqueta que son antioxidantes pero no lo han demostrado previamente de ninguna forma es que no está regulada todavía la manera de hacer eso en realidad como nosotros sabemos cómo hacerlo pues queremos queremos empezar a hacerlo

Voz 4 02:04 básicamente es decir ojo que ustedes lo dicen pero que nosotros lo demostramos

Voz 4 02:11 como mecanismo tiene como sería su aplicación empresarial desde un mecanismo es el método que precisamente el la idea empresarial

Voz 5 02:21 pues nosotros en el laboratorio estábamos acostumbrado con finalidad científica a ver cuál era el daño que determinados productos hacían sobre la célula dañó oxidativo los productos hay determinados productos que oxida en la célula y oxidado oxidado algunas algunas moléculas de la célula y eso le les les produce un daño entonces hay una determinada serie de test de laboratorio que nosotros podemos hacer IEC eso usted de laboratorio unos indican si el producto que una persona ha ingerido pues realiza algún daño o alguna oxidación algún daño en sus células entonces la idea es ver si la la ingesta de determinados productos determinados alimentos pues produce ese daño oxidativo la célula hice al cuerpo es capaz de defenderse contra ese daño hasta qué punto el cuerpo es capaz de actuar con su defensa su defensa antioxidantes

Voz 0698 03:19 si la la principal seña de Julio la principal diferencia entre lo que se hace hasta ahora y lo que hacemos nosotros es que tú cualquier producto lo puedes meter en el laboratorio y medir si eso tiene capacidad antioxidante o no pero no nosotros no lo hacemos sobre el producto lo hacemos sobre la persona que lo toma entonces nosotros verdaderamente demostramos que eso tiene un efecto en la persona que lo toma o sino lo tiene

Voz 4 03:43 y qué vais directamente también a la persona non un servicio que como pensáis dar porque es un proyecto empresarial de momento un proyecto entiendo que el grupo que está detrás es un grupo de médicos de personas ligadas a la medicina evidentemente

Voz 0698 04:00 personas ligadas a la investigación sanitaria por un lado porque hay hay médico hay bioquímico hay farmacéutico hay biólogo hay tecnólogos de los alimentos y luego también tenemos personas directamente relacionadas con la creación de empresas no con con quién contamos para poder meternos en el proyecto empresarial no no para hacer nuestra investigación como qué es exactamente lo que nosotros lo que ofertamos es una certificación un certificado no sería como el clínicamente testado que se ve muchas etiquetas que nadie te está clínicamente si tiene efecto antioxidante bueno pues nosotros sabemos hacerlo dos sólo con probadores de dice exactamente como ahora cada vez que vamos a comprar algo miramos la etiqueta para ver cuánto dibujitos tiene puesto sería un dibujito

Voz 4 04:48 la gente tiene además muy presente es hoy el cuidado sobre los alimentos Ricardo Cuéntame la proyección empresarial como

Voz 6 04:56 bueno ahora mismo nos encontramos dando los pasos naturales para el lo que es el desarrollo y la implementación de esta idea de negocio después de haber realizado todo todo el trabajo para la presentación de la convocatoria Atrévete después de haber obtenido el primer premio me en la categoría de proyectos es el momento de de toma la decisión de de cómo trasladar todo todo este proyecto al mercado real no entonces y ahora retomamos un poquito lo que es nuestra actividades a la vuelta del verano tenemos establece una serie de entrevistas con posibles futuros clientes para testar verdadero mentes Si lo que nosotros entendemos que es una necesidad existe como tal podemos darle cobertura hay servicio

Voz 4 05:51 los clientes que serían fundamentalmente empresa de alimentación

Voz 6 05:54 va de alimentación pero más volcada con el producto funcional los saludable ahí cada vez a más empresas y aumentan su dossier de productos volcados en esta nueva categoría y ya sabemos que esto es una tendencia que va al alza y hay datos de mercado que corroboran que en los próximos años va a haber un crecimiento anual en el segmento de pronto funcionales en torno al diez por ciento Somos conscientes además que los últimos años se han lanzado al mercado alrededor de dos mil productos bajo este reclamo antioxidante como tal ir en particular en lo que refiere al mercado español es sabemos que que bueno este mercado mueve más de tres mil millones de euros con lo cual entendemos que tenemos un importante núcleo de empresas a los que es dirigirnos empezara a hablar de este de estos servicios

Voz 4 06:58 sí lo más importante una gran idea con mucha investigación detrás la idea es a priori para él traducir esta investigación al proyecto empresarial la idea es a priori crear la empresa y que vengan clientes o directamente vender la idea a un cliente

Voz 0698 07:13 el a la idea es crear la empresa que vengan clientes efectivamente de hecho en llevamos haciendo esto ya un unos años con algunas empresas locales de aquí de aquí de Cádiz y ahí por eso esa fue la idea de que tuvimos que porque no lo vendemos en vez de eso hacer esto solamente en asociación con con no con con determinados acuerdos sino que vamos a ofertar lo ha han a nivel más amplio y esa es la idea

Voz 4 07:42 Alfonso lechuga Carmen segundo Ricardo Leal algo más añadir por el final para finalizar

Voz 0698 07:47 pues sí me muchas veces hombre mira sendos ocurre en primer lugar Nos gustaría agradecer principalmente a Julio II de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz que no está guiando en todo este proceso de la creación de la empresa de la que nosotros no tenemos experiencia hay Hinault está llevando con una paciencia infinita por otra parte también al al director de gerente del Instituto de Investigación el indica que comentaba antes David Calvo a mayor que que también nos está ayudando ponernos en contacto con con con empresas que puedan estar interesadas y como no no podemos finalizar sin sin nombrar por lo menos a la a los otros tres miembros del equipo por su

Voz 4 08:27 esto Roser Mateos para hablar hecho

Voz 0698 08:29 la ira y Mónica Suárez que que sin ella es esto no esto no llegaría ningún sitio así que bueno las ideas no sirven para nada lo que sirve es ponerlas en marcha hilado está poniendo en marcha el grupo entero con ayuda de fuera

nosotros creemos que va a dar mucho que hablar claro que sí que llegará muy lejos del ganador del concurso Atrévete de la Universidad de Cádiz Alfonso lechuga Carmen segundo Ricardo Leal muchísimas gracias por estar aquí en Hoy por hoy