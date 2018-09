Debate sobre la atención a los MENA - Hoy por Hoy Cádiz 13 septiembre 2018

Voz 3 00:00 mira aquí en Hoy por hoy hemos anunciado tenemos una mesa que hemos convocado aquí en el Hoy por hoy especialistas en la atención a menores extranjeros no ha acompañado a los menores que llegan aquí muchas veces en patera cruzando el estrecho los bajos de cualquier camión es la inmigración que viene fundamentalmente desde África y una vez aquí la Junta debe atenderlos al menos hasta la mayoría de edad con una de las críticas es que también a los dieciocho años se cortó bruscamente esa atención no estamos aquí hemos convocado a varios especialistas en este campo para que abran los ojos sobre esta realidad que cada vez es más patente la provincia de Cádiz tenemos por ejemplo a Miguel Jaime que es psicólogo trabaja también con el secretariado diocesano de migraciones y que tiene experiencia también en tratar en pisos de peroné me de menores Miguel Jaime muy buenas

a invitación de Radio Cádiz Amezaga unos otro Michel Bustillo Michel Bustillo que trabaja en Jerez con menores tutelados Michel gustillo muy buenas tardes buenas tardes ir también está con nosotros en los estudios de Radio Cádiz llegó de Pro humanos Andalucía columnista de esta casa la escucharemos mañana que está aquí en esta mesa tan interesante Diego Boza muy buenas tardes hola buenas tardes muchas gracias y conexión telefónica tenemos ahora mismo con Marta Sánchez que es un abogada también especializada que nos atiende desde Madrid en la atención a los asociación Pueblo Unido Marta Sánchez muy buenas buenas tardes muchas gracias también por aceptar la invitación de Radio Cádiz tenemos también a Javier Cuenca de representante de Save the Children Javier Cuenca muy buenas hola buenas tardes bueno es cinco voces muy autorizadas todas para hablar de los Mena actualmente cómo está la situación cuantos Mena hay en la comunidad autónoma si es que hay algún estudio autorizado Easy hay un repunte en las última fecha de de Mena porque es verdad que aquí por ejemplo en la Bahía de Cádiz las pateras que están llegando últimamente si vemos que en la mayoría son menores el que quiera empezar pueden empezar a Michel por ejemplo

Voz 4 02:22 es algo nuevo esto lleva ocurriendo ya hace bastante tiempo los que estamos aquí trabajando ya muchos años atrás entonces no no me en el discurso de que es algo puntual eso y que en este momento es una llegada masiva eso ese discurso conmigo no va hay una llegada de menores inmigrantes desde hace ya muchos años y lo único que en este momento a los que les toca competencia en esta materia no han sabido para mi parecer eh gestionar y acoger y dar la respuesta que desde las competencias que le atribuyen pues tienen que dar entonces no deja de ser aunque les cueste esta palabra una respuesta improvisada una respuesta imprevisible porque la podían haber prevenido

Voz 5 03:12 sí claro caótica en un acogida donde se están vulnerando en todo momento los derechos del niño

Voz 3 03:19 Javier Cuenca por parte de Save the Children

Voz 6 03:23 bueno pues yo tuve aquel a la oportunidades de estar en el Parlamento escuchando la comparecencia de la consejera donde anunció que se creaban quinientas plazas de emergencia para atender a menores no acompañados ir a un debate parlamentario donde los cinco Grupo bueno pues puede evaluar un poco la atención de la Junta en en la atención en estos estos menores no yo creo que hay debate abierto pero creo que que hay principios que no se pueden olvidarse en primer lugar la migración es un derecho es un derecho humano y el movimiento de la persona no puede ser controlado a través de frontera de de Confer Tina de de hablar de devolución sin garantía ya especialmente los menores de dieciocho años pues tienen unos derechos específico que que tienen que ser protegidos que ocurre estoy como dice Michel pues me alguna cosa nueva hace y la Junta Andalucía sabe desde hace tiempo que la ruta estaban cambiando que hay un aumento en la llegada incidía en no en la responsabilidad toda de la Junta porque sabemos que todos nosotros llevábamos pidiendo es decir de chiste en que sea no no la política de Estado sino una política de la Unión Europea también la responsabilidad de de la Junta cuando un menor entran en su territorio tutelarlo oí vi hacer un seguimiento acorde a a los derechos que tienen no es un tema que lleva mucho tiempo dando vueltas y mientras canto mientras se toman decisiones mientras no se toman entrar hay solidaridad o no de comunidades autónomas y tal los los derecho de los chavales están vulnerando desde el primer momento que Peace que pisan costa andaluza no solamente la protección sino también en las primeras setenta y dos horas donde bueno tiene que haber una diferenciación en el trato de menores y adultos todos los derechos tienen que ser cumplidos pero específicamente estos chavales menores de dieciocho años en su llegada en su recesión en la prueba determinación de da por ejemplo pues tienen que primar y en su derecho no ahora el pasado cinco de septiembre la sectorial de migraciones parece ser que que se tomaron algunas decisiones que pueden que pueden mejorar un poco la la realidad estos chicos que la la modificación del protocolo de de Mena a la dotación de más recursos pero que no sé si serán suficientes hizo bueno y por fin abrir el espacio de de de protección no solamente Andalucía que es verdad que está saturada y que se ha visto colapsado el sistema de de en estos tiempos pero bueno con un como nosotros pedimos que las comunidades autónomas tengan esta solidaridad porque no es una avalancha no es un tema que no se pueda asumir por parte de un país como como España con cuarenta y seis millones de habitantes diecisiete comunidades autónomas que pueden que pueden estar tutelando a a los Megan

Voz 3 06:23 o pro derechos humanos Andalucía piensa

Voz 4 06:26 bueno como la cuestión esenciales la la situación

Voz 5 06:32 de desborde de lo de lo de los centros no sea comentabas las cifras bueno creo que las cifras son y durante en el sentido de que llevamos al menos cinco años con los centros menor absolutamente desbordados entonces no hay ahora puede que esté más desbordados si hay soluciones de emergencia que no resultan preocupantes no lo que lo que denunciamos nosotros el lunes en relación con las instalaciones del Hotel Ávila es muy es muy grave porque en el fondo tenemos que pensar que todo lo que esto supone además de la vulneración bueno creo que hay punto de partida erróneo que no darse cuenta o no nos damos cuenta que estamos a catorce kilómetros y es una cosa que o tenemos tenemos que asumir la llegada se produce tanto de magrebíes de marroquíes que que llegan mucho uno subsaharianos que han ha emprendido un proceso larguísimo que llega que siendo menores pero llega con una mentalidad de mayores de edad porque hizo un niño de catorce años que se ha cruzado mediaba África que lo que es que es dependiente de alguien se siente absolutamente independiente y precisamente ahí que tutelarlo en esa en esa situación ofrecer alternativa entonces soluciones como esta en la que los menores están en la calle o con un con un ropa en mal estado con general propio rechazo de la población y eso es algo muy peligroso en este en este punto tenemos que trabajar mucho Line con los menores tenemos que trabajar línea de de de protección línea de garantía de derecho y también línea de de de acerca junto a la población porque es necesario una una integración correcta para eso también es necesario que la población asuma y comprende la población autóctona asume comprende que es lo que está ocurriendo con hechos con estos menor por eso cuando habla de plazo de emergencia seguir hablando de emergencia en esta situación no va solucionar hay que hablar de situaciones estructurales de una mayor dotación cómo se resuelve eso económicamente hay diecisiete comunidades autónomas hay un Estado que está pidiendo fondos a la Unión Europea y ahí donde tiene donde tienen que mostrarse si no hay dinero no hay soluciones

Voz 4 08:35 para esto o para estos menores

Voz 3 08:37 Miguel Jaime entonces ir con Marta

Voz 2 08:39 pues exactamente lo que están comentando por aquí llevamos treinta años sufriendo esta situación se se echa de menos un plan estructural real que esté dotado de recursos con con con capacidad real para para abordar esta problemática quizá lo que empieza a sobrar son análisis voces que dicen una y otra cosa porque lo que yo no escucho es dónde queda el derecho del menor dónde queda su ansiedad dónde quedaba su angustia dónde queda el plan migratorio que tenía dónde queda los derechos que hemos reconocido sobradamente en Europa y que estamos haciendo con esto yo creo que lo que lo lo que estamos contribuyendo a lo que estamos contribuyendo entre todo es a agrandar la visión que devalúa la identidades migrantes que que empequeñece su derecho que en algunos momentos incluso arrebatan la identidad del menor tenemos un reto importantísimo por delante en el que tenemos que estar implicado tanto las asociaciones ONG y asociaciones sin ánimo de lucro como por supuesto la la las propias instituciones que a pesar de que yo trabajo con ella hay que ponen todo de su parte para dar salida y a acoger de la mejor manera los menores no es el resultado el resultado a falta de recursos resultaba oso soluciones de emergencia soluciones provisionales que no son soluciones al final personal que no tiene formación condiciones que no son ni siquiera digna para para para adultos mucho menos para menores incluso pero quiero matizar estos menores aunque vienen independientes no son independientes no son no son no tan no acompañados y viene acompañado acompañada por otros menores bien acompañado por el peso de legado familiar viene acompañado por la responsabilidad de tener que mandar dinero a su familia viene acompañado por un Antón un montón de premisas que si saltamos ir nos olvidamos de ella nunca seremos capaces de abordar de manera real las necesidades de los menores

Voz 3 10:36 Marta Sánchez abogada de la ONG Pueblos Unidos desde Madrid cuál es el marco legal al que se enfrenta un menor extranjero no acompañado que llega a España

Voz 7 10:45 bueno perforados menor extranjero no acompañado debería estar tutelado con la administración es el la teoría pero en la práctica no está cumpliendo el menor pero es hora de que entran en España tienen unos derechos fundamentales que vienen recogidos en la Convención de los Derechos del Niño como lo principal es el principio del interés superior del menor no se está cumpliendo también el principio de igualdad y no discriminación ya que un menor extranjero no puede ser un a de un modo diferente a un menor español catalanes están incumpliendo el derecho a cero y vida no se tiene en cuenta la el la opinión del menor no se lee da su sitio niega un derecho a la educación creo que aceptar además la ley de Extranjería y su reglamento regula regulan las obligaciones que tiene la Administración a la ahora de tolerar una autorización de residencia de menores

Voz 3 11:44 digamos que las administraciones están obligadas a atender a a los menores no acompañados que cada vez son más los que llevan aquí pero decía no es un problema puntual es algo que lleva viniendo mucho tiempo los inmigrantes los menores no acompañados llevan viendo mucho tiempo y esta situación no se ha predicho lo que falta es dinero son fondos o lo que falta es tejer de verdad que alguien se preocupe proteger una estructura es realmente capaz y cómo debía ser esa estructura bueno

Voz 5 12:10 en primer lugar hay hay una cuestión conceptual no que es que es ese esa dicotomía de menor el extranjero en el que los gobiernos han insistido en la AEDE extranjero en lugar de la M de menor es el punto de partida sea se pone por delante su condición de inmigrantes su condición de menor sólo hay sólo con esa base con conceptual Scola que se construye todo el sistema la que tiende a han vulnerar los derechos tal como ha dicho la compañera aún los derechos forma sistemática evidentemente creo que son necesarios fondo él es el el el primer punto porque para una atención adecuada hace fue hacen falta recursos pero es necesario un cambio de de de paradigma un cambio de concepto es necesario prever soluciones que no que vayan más allá de los del de lo de los primeros días incluso que vayan más allá de lo del cumpliendo lo de dieciocho años como muy en Saint Michel después cuando cumple dieciocho años hay otro problema nuevo que es también muy grave

Voz 4 13:12 bueno lo lo está diciendo Diego no sólo en esta semana parece que agosto habida oí como el líos que tenían pero en esta semana han empezado a soltar niño los centros de menores de la provincia de Cádiz yo ayer contabilizaba vale doce niños están al en este momento en la calle en Jerez imita las casas las cuatro casas tanto la completas son doce niños de los cuales seis se han llevado en un centro de menores acaba de decir Marta yo lo que digo Diego los juristas y la gente de qué pasa cuando se vulneran esos derechos han llevado un año en un centro de emergencia en la provincia de Cádiz sino un ni DNI marroquí han salido totalmente indocumentado y no pasa nada no pasa nada y ahora tenemos las entidades sociales vamos a intentando hacer algo con estos jóvenes que la propia Administración que lo tuteló lo vuelva de San parar Floriano los desemparados con un que se amparan en que ha acabado la la historia de que son menores sino simplemente que han salido con dieciocho años no ha habido ni han tenido formación derecho a la educación no se les ha oído porque no no han decidido dónde quieren estar y que quieren hacer indocumentados esta situación de vulneración de derecho a mí lo que me y no pasa nada no pasa nada entonces la situación es ya hable en Málaga en el encuentro que hubo entre las jornadas Defensor del Pueblo oí Children las emergencia lo dije bien claro allí no se pueden poner en manos de fundaciones y empresas como se están poniendo creo que la primera girado un menor cuando llega al a frontera eso tiene que ser una competencia de la Administración eso es una crueldad lo que está haciendo porque con buena fe no voluntarismo no sé puede atender a estos menores a es que los menores Nos están ese están revelando los menores por qué porque hay una incompetencia absoluta no por mala fe sino por un desconocimiento por una propia incompleta denuncia en la atención a estos menores es porque se está dando a fundaciones empresas y eso lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo la emergencia la primera acogida tiene que ser competencia de la Administración ya después residenciales básico y otro tipo de programa pues bueno vayamos delegando en en en ONG fundaciones como empresa pero no se puede dejar la mano de de en manos de esta empresa esta primera cogida por qué ocurren cosa después como está ocurriendo con el hotel Ávila es que son los chicos el problema no es que el barrio es que sólo vecino no es una mala previsión una falta de calidad en la acogida que provoca toda esta situación que tiene que estamos ahora mismo sufriendo Marchena ahora mismo ayer fue Pepe Chamizo fuera Marchena porque Marchena ahora mismo en una situación dramática la que está viviendo allí allí hay menores en los parques y donde los propios educa adoro el están diciendo veinte creyendo

Voz 8 16:05 te corriendo a una situación dantesca la que se está dando ahora mismo en Marchena eh

Voz 4 16:11 sólo fuimos porque hay una petición de varios chavales que nos llamaron urgentemente que estaban totalmente tirados en la calle en Marchena entonces yo que he hecho no pasa nada y lo que yo digo y no pasa nada aquí nadie dimite aquí en todos con respuesta de que los las quinientas plazas que van a poner en quinientas en qué calidad a quince las valladar en qué instalaciones con qué programa educativo con que es profesionales porque lo que no puede ser es que no haya mediadores en estos en nuestros recursos hay uno que es árabe medio que con diecinueve años y que lo tienen como mediador información si no no no me cuenten lo que voy viviendo día a día dentro de esa fundaciones y esas empresas que al final pues hay una una situación de lucro a costa de

Voz 8 16:58 una vulneración del derecho de menores pues sí

Voz 2 17:02 completamente de acuerdo con mis compañeros yo creo que estamos en un momento en que Europa sufre una una o la yo diría que racista muy potente que como medida reactiva y oportunista también se están tomando medidas relacionadas sobre todo con con el cierre de fronteras endurecimiento de de el la manera de abordar el problema de la inmigración y que como consecuencia tenemos de nuevo la falta de voluntad política falta de voluntad política para estructurar un plan que sea real y que que como decía mi compañero terminen ofreciendo los que los menores por ley tenemos ahora mismo quizás una oportunidad maravillosa para reconstruir el sistema poder Coke construir un sistema que aborde que afronte y que acoja de manera responsable a los menores que van llegando la el perfil del menor cambia poco cambia mucho en el sentido de que lo que vienen buscando es una documentación por poder mandar dinero a su familia hacer esa esperanza que que la familia contenía en su en su legado para vivir un poco mejor y sobre todo sobre todo sobrevivir sobrevivir en las mejores condiciones posibles lo que le estamos dando le estamos dando sencillamente deslegitimación estamos quitando la identidad le estamos atravesando en muchos casos su proyecto migratorio abandonando lo en cualquier lado tenemos ahora mismo lo entretiene sesenta mil menores vagando por Europa yo tengo un chico que se escapó hace poco de un centro pocos días después me mandó por Instagram una foto en París con unos noventa chicos marroquíes que están viviendo en los bajos de una estación de tren tenemos chicos indocumentado pero como decía Michel ni siquiera el DNI marroquí porque la Administración están de desbordadas creo que es el momento de revisar en qué condiciones vamos a crear dejarnos ya de una ve de este estado de coyuntura realidad este estado de emergencia constante al que se acogen las administraciones para no tener un plan estructural real

Voz 3 19:12 me parece vamos a una pausa publicitaria y seguimos debatiendo la situación de los Mena aquí en el aire

Voz 6 23:39 bueno basándonos un poco es lo que ha comentado antes no en tratar a esta a estos chicos como niños y no como como migrantes extranjeros yo creo que el sistema debe estar adaptada a los niños y no los niños al al sistema no sea no hay que realmente la rueda no solamente se trata de poner recurso sino de poner un personal especializado que tenga un enfoque hizo una mirada de infancia que significa pues que el chaval desde que desde que sí se baja de la lancha de Salvamento Marítimo no no esté mezclado con adulto no esté esposado llevado a dependencias policiales que se genere un espacio seguro donde haya un primera corrida de Emergencia Psicosocial donde te la reseña que sería hacer chaval vaya también incorporada de de herramienta que le hagan sentirse tranquilos que hagan sentirse cómodo y tal que luego si tiene que haber una prueba determinación de se haga siempre acompañado de de de personal especializado que lo a un chaval que llega no es fácil encontrarse con personal uniformado que lo lleven a un hospital hacerle una prueba que lo tengan en un calabozo a partir de ahí se iba a un centro de protección lo Centro de protección pues evidentemente deben de dar un paso más lo que nosotros tuvimos en una reforma del sistema pues tengo una mirada infancia no básicamente echaba al se tiene que sentir

Voz 19 25:01 como se tiene que sentir arropado

Voz 6 25:04 tiene que tener gente que hable su idioma que le que que dónde está porque está que conozca su proyecto migratorio y sistema de protección aquí puede servir de tránsito al proyecto migratorio de ese chaval que querrá terminar en Barcelona o terminar en Estocolmo pero el tiempo que esté aquí debe estar adaptado a sus necesidades no entonces básicamente es poner más recursos hacer recurso especializado y un enfoque que cumpla las convenciones de derecho

Voz 5 25:34 sí bueno creo que la las líneas esenciales eso y son las que la comentaban desde ese the Children lo principales a centrar en qué estamos ante la necesidad de proteger a un menor no en la de expulsar a un inmigrante sólo con ese punto de partida en el que ese puede suponer un admitir comentábamos antes también hay una cuestión hay una reducción económica ha habido una reducción económica muy fuerte en los centros de menores en los convenios sí eso genera que la atención sea de peor calidad porque cuando tienes que cuando tienes que reducir presupuesto pues tienen que recortar en cuestiones incluso esenciales como la alimentación como el la el vestido el la Guillén entonces creemos que es necesario lo una una inversión por supuesto la cuestión formativa creo que hay un punto esencial porque estos chicos tiene un proyecto migratorio invadir migratoria en el que la formación casa perfectamente yo son conscientes de ello a lo mejor lo muchas ocasiones en primera instancia pero sino en un segundo momento sí que son conscientes de que necesitan formarse para poder trabajar para poder completar ese proyecto migratorio y sin embargo en muchísimos casos la las capacidades formativas de los centros son muy limitada y creemos que ahí es donde tiene que estar el la principal la principal cuestión formar a echó a estos chico para que puedan completar su tú sí

Voz 4 27:05 proyecto migratorio inolvidables que la cifra que se están dando

Voz 5 27:08 no son brutal en las cifras de menores que tiene que el propio Estado español tiene desaparecidos que no sabe dónde dónde están la Fiscalía la ayer de más de diez mil no entonces es una es una brutalidad esa esa cifra menor que han entrado y que ahora no están esos centro habrá alguno que están con con familiares más o menos pero otro no sabemos dónde están tanto que ahora nos preocupamos de las redes de trata ahí etcétera estamos en gran medida a la falta de atención a estos menores está alimentando esa esa redes de explotación Marta

Voz 3 27:41 Sánchez

Voz 7 27:42 oye pero es fundamental que se proteja que se les trate como Nino que se les debe una formación como decía al compañero Diego es fundamental y sobre todo que se les autoriza a trabajar una vez cumplido los dieciséis años porque minando otro a un español son niños con dieciséis años no pueden solicitar una autorización de trabajo pero que es fundamental que no haya menores en centros de internamiento de extranjeros que se escuche que cuando dicen que son menores que haya el protocolo de ponerlos bajo la protección del sistema de la Administración bajo trate como a un menor aparece la prueba de determinación de la edad que como sabemos todo tiene un margen de error de que son poco fiables en otro hemos identificado este verano uno o dos menores ya es reconocido aún en el centro de internamiento de Madrid creo que esta vez no se está vulnerando el de los derechos de los niños en datos del Ministerio en dos mil diecisiete amigos cincuenta y cinco menores en los centros de internamiento hace años creo que aquí hay un problema que no se les escucha que no se les da una atención fundamental comprometer la protección de favor el interés superior del menor

Voz 4 28:59 yo sumando a todo lo que dice nuestro compañero y creo que incidir oí reforzar la figura de los mediadores me parece crucial y fundamental en los los mediadores interculturales es una figura ahora en este momento muy necesarias y luego no se puede ser que haya centros que pues que brilla por su ausencia de esa figura estoy como vamos a escucharlos a personas que no entendemos su lengua como podemos comprender y empatizar con con un proyecto que traen porque cada uno otro en proyecto migratorio entonces esa figura sumando a todo lo que están diciendo creo que ayudarían muchísimo a Bale y facilitarían la integración de estos menores en nuestra sociedad y es cierto que en este momento uno de los de los temas más preocupante eh la la sociedad la sociedad en concreto en Jerez de la Frontera donde tenemos nuestras casa estamos viviendo un momento muy tenso muy tenso por una incompetencia e irresponsabilidad por parte de una administración en tomar decisiones erróneas equivocada que no va a afectar a a colectivos sociales como voluntarios por otro mundo que llevamos ya cinco años seis años trabajando con este colectivo y harán no nos está afectando de lleno en en un en un rechazo de la sociedad por por una por unas decisiones mal tomadas a un poco acertada que ahora pues

Voz 5 30:24 tienes sufre las consecuencias mira

Voz 4 30:26 en el sufrimiento que que estos niños tienen ellos yo hablo todos los días con ello todos los días me siento con ellos están sufriendo eh están sufriendo un rechazo muy grande de la sociedad son chavales con uno con un derecho absoluto a mejorar su vida lo voy a defender donde lo tenga que defender porque cualquier persona tiene derecho mejorar su vida y quien quiera negar eso que que que ven escucha alguno de estos chico entonces ahora pues se enfrenta no sólo a la situación laboral de una de una provincia sino se enfrentan a una sociedad que que no los quiere que no los acepta que lo vas rechazando por intrínsecamente por una de misiones de de de administraciones que es lo que más nos fastidia

Voz 3 31:10 Miguel para ir terminando para ir terminando

Voz 2 31:13 como decía Michel el sufrimiento es evidente cuando hablas con cualquiera de ello porque es que hay muchos muchos aspectos sutil por ejemplo los términos que usamos nos menores no acompañados niños de la calle que al final al cabo no son calificativos neutro término condicionando o actualizando las posiciones de aquellos que participamos y actuamos con ello eso estos desde cuestiones tan básica hasta ser capaz de de de echar una mirada responsable como un menor que llega con catorce años aún se entre los dos o tres años aprendiendo el idioma tiene que salir con dieciocho con una profesión cuando no se le ha permitido a los dieciséis trabajar cuando no se le ha dado permiso de trabajo y cuando a los dieciocho rompe así totalmente la relación con el centro de menores que lo ha acogido durante cuatro cinco año iba a la calle en el mes en la mejor de las condiciones a un centro donde basta pues bueno sin acompañamiento es real sin referentes necesitamos tomarnos esto en serio

Voz 20 32:12 pues Miguel Jaime Michel Bustillo Diego Boza sueca iba de Marta Sánchez

Voz 3 32:19 de Pueblos Unidos muchísimas gracias por estar aquí para debatir la situación de los Mena en el Hoy por hoy que hay muchísimas gracias

Voz 4 32:24 gracias

