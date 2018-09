El Rincón del Palomar - 13 de septiembre 2018

Voz 0838 00:00 dos manos catorce minutos vámonos al rincón del palomar

Voz 1 00:17 las redes sociales

Voz 2 00:38 muy buenas tardes señores aquí estamos de nuevo en el rincón del palomar y hoy no estamos en el estudio no estamos en el estudio no trasladado a la fábrica cultural de Las Vegas la vivienda porque estamos ensayando me incluyo porque yo soy partícipe pero yo y me voy a Sam

Voz 3 00:56 las porque quiérase el que entredicho

Voz 2 00:59 qué ha hecho caso de artistas recae se estrena el jueves trece de septiembre flamencos de la tacita la dirección y coordinación del espectáculo se ha encargado a la gran Rosario Toledo que la tengo aquí a mi lado

Voz 4 01:14 ha salido muy buenas tardes palo mucha gracia

Voz 2 01:17 a verme y bueno echó cuando te llegó a Ci de repente mirar Rosario hola que hay teléfono no dudó tuvo de cuál era hola que hay bueno echar de que mira que usted tiene que se encarga de de hacer un espectáculo de caddie elegía las personas del espectáculo tirar tirar para para adelante tuve en que lo primero que pensé

Voz 3 01:38 yo lo primero que pensé que siempre siempre es verdad que digo que me gusta meterme

Voz 5 01:43 Arco pero Colla de un pantano

Voz 3 01:47 pero bueno mucha ilusión y mucha responsabilidad mucho respeto porque es el único espacio de bienal que nunca he trabajado el Hotel Triana con lo cual también me pone a mí me pone muy alerta en el buen sentido

Voz 6 02:00 sí bueno yo cogí

Voz 3 02:03 la este encargo de Bienal puedo con muchas ganas

Voz 2 02:07 hay que ir te cuento un poquito no que son hechos flamenco de de la tacita pero bueno con carita de circunstancias lo dice bueno pero también se te sentido como un poco de responsabilidad como escaseaba estamos en directo señor un teléfono porque ahí tiende que ver lo que estaba diciendo Rosario que que se sentiste también el peso la responsable de decir uno o como hago yo a la legión de los artistas

Voz 3 02:36 viendo tú claro claro eso vino después claro primero primero te ilusiona te da te da subidón te da alegría porque también me gusta que me gustaría resaltar que hace treinta años que esto no sucedía en el Hotel Triana con lo cual pues bueno es una fue el año ochenta y ocho ochenta y ocho correcto

Voz 6 02:55 entonces eh bueno por un lado

Voz 3 02:58 una sensación agridulce porque uno se pregunta cómo hay catorce Viena le sin que haya estado cada ahí presente no en este espectáculo que hacen en el Hotel Triana que son corales que son territoriales pero bueno nunca es tarde creo que yo y todos mis compañeros que estás tú ahí creo que mínimo contó la fuerza contó la gana y con todo respeto pero también con mucha con mucha entrega de enseñar lo que somos yo básicamente Pomés sustentado en eso en la persona

Voz 6 03:26 calidad que creo que tiene el artista gaditano

Voz 3 03:29 si entonces esa personalidad diferente de cada uno esa manera de sentir flamenco es lo que se sustenta estos flamencos de la tacita por eso cada uno Putin aquí también su momento de participa y luego lo quería ve también como una celebración pensando en esos treinta años como una celebración porque estamos juntos en un escenario tampoco sabemos cuándo nos vamos junto a otra vez que somos quince en total

Voz 6 03:53 como una fiesta porque cada día es eso no es nueva no es que

Voz 2 04:00 para que la gente sepa que estamos hablando del año setenta yo eso porque allí en el escenario tuvieron ni más ni menos que era de la chaqueta Juanito Villar que gracias a Dios hoy en día todavía estuvieron bueno gente como como Gines Eto o como El Morcillo pero Mariana Cornejo Loli Jiménez que también si Chano Lobato rito cigarrito la Gabriela que en gloria esté bueno me elenco de persona de artista es impresionante impresionante tú crees Rosario porque yo a veces lo pienso piensas que no esos treinta años habló también como un relevo generacional que esto a sucedió cuando tenía que suceder de nuevo

Voz 3 04:41 yo creo que sí yo creo yo siempre digo que las cosas son algo que me ha tocado a mí esta responsabilidad apodo eso sí me me pone más ya me me entra más entre más en tramas la que aquí la eñe cuerpos Palomo descrédito si hay confianza pero hay sí hay pero creo que es un muy buen momento de Cádiz e también tengo que decir que sí que me costó mucho trabajo esa selección a la que tú te refería antes pero creo que esto es simplemente que también lo puso en el programa de mano es una muestra de parte del flamenco que se está haciendo hoy en Cádiz pero que creo que está en muy buen momento y por eso Pizza Pop tenía que sea ahora cuando volviéramos pisando fuerte y otra vez esta caída bueno es que ahora sí cuenta muy poco con la gente que es con quién ha comprado con para Cuéntame

Voz 6 05:33 el encono bueno mira de de mujeres de mujeres

Voz 3 05:38 es poderosa Hadi Tana bueno aparte de mí pero yo también yo aquí me quiero quita un poco tenemos a María Moreno que también presenta su su propio espectáculo en bienales está en un momento maravilloso tenemos Ana Salazar que un artista multidisciplinar que ha hecho teatro se canta baila tenemos a la nave Rivera ya Samara con esas dos voces con esa herencia gaditana

Voz 6 06:02 que tienen las dos eh de baile

Voz 3 06:06 tenemos el testigo más joven que el más joven del elenco que cuajó Sevilla que nieto de Juan Villa con veintiún años pero también se ver flamenco ese joven que está

Voz 6 06:15 saliendo a la de Cádiz eh

Voz 3 06:17 un coche que yo creo que me dijo aunque él hable que lo tengo aquí a mi vera porque es muy difícil presentarlo de la de cosas que se pueden decir pero a mí me está sirviendo desde aquí también se lo quiero agradecer que no sólo dicho

Voz 7 06:30 pues la verdad es que me está ayudando muchísimo lo que es la dirección del espectáculo hice lo agradezco por su entrega pues según como se está involucrando Barghuti lo artista que también Roberto Jaén con las Parma hay cosas soniquete La guitarra de de Oscar Lago La guitarra de Rafael Rodríguez qué va acompaña los cantes sólo iba a acompañar maestro Juan Villar y también que tengo aquí a mi vera José Anillo que es que es otro de los herederos de esa fuente del cante gaditano de la de la de la escuela de Auditori así que hace nada aquí todo el equipo

Voz 2 07:07 gran categoría me apoya aprovechando ya que la dije oye que está que un cinco horas tarde con echar de Palomar buenas tardes ha hecho un fregado grande para Ci bajo tu opinión es una opinión como Flamenco el cantaor bailaor

Voz 8 07:22 hombre no es cantaora cantaora porque caddie pues bueno tiene algún referente baile muy antiguo después tiene un referente de hecho gaditano no eh por nombrar T a alguno pues Conchita Ananda bendito que en paz descanse unos ha dejado hace poco es que pinteño Carmen Guerrero un poco más de nuestra generación pero yo creo que habido una referencia más fuerte de cante hay no hay una Armero

Voz 9 07:59 bueno

Voz 8 08:00 una una escuela no hay una escuela tan marcada como puede haber aquí en Sevilla como lo Farruco combatir decoraba Milagros Mengíbar José García Romaric no hay una escuela no hay una base tan marcada como aunque la primera mujer que sube los brazos fue la mejorada

Voz 5 08:16 pero bueno ya no tengo el jurado ya no estamos montando tan ratón claro

Voz 10 08:24 Nuestra generación ha marcado o creo que ha marcado como una

Voz 8 08:29 la salida no una salida en lo que en la escuela verbal uno o no de las Rosario pidió vaya vaya vaya ahora hay también bueno muchísima gente bailando bailando imán ha dicho que es una generación

Voz 5 08:54 pero claro como no podía faltar el COC y la pringar pero muy cantados

Voz 2 09:05 Juan tú tú vivencia de barrios

Voz 7 09:08 bueno muy prevención de chico de barrio muestran ayudando para abortar

Voz 2 09:12 lo importante es Rosa eso hombre esa gracia de Godín

Voz 8 09:17 denunció dinero vendiendo cupones la esquina de la calle mirado todos los días al colegio hacemos de quiero quiero mata tantas veces me decía

Voz 11 09:29 a la cintura para ribetes levantar los brazos levantados brazo bonitos brazo medio tu cabeza comedia porque yo no lo echaba cuentas

Voz 8 09:35 decía pero ahora me doy cuenta que lo que me decía

Voz 12 09:38 era verdad era memorándum consejo para mejorar el estilo de Gdaim Izik Wang Chen y tú

Voz 13 09:47 pero nada eh

Voz 14 09:57 sí es el escenario Gonzalo bueno lo podría ahora mismo porque nosotros tu baile sabe no hombre vi Vivaldi también tienen mucha tiene mucha espuela también sevillano mi baile lo tengo debería pero sin perder la sal el son la raíz que venga la misma Ömer Villar me porque también tenemos nuestro lado a dos anillos con nosotros lo estamos ensayando buenas tardes se bueno hoy se valía gordo no

Voz 15 10:33 porque si yo pienso que sí que tiene ilusión de está y la verdad es que si no la verdad que cuando Rosario me llamó para echar en este espectáculo no Damir fue ha sido una de las cosas más importante no que creo que yo vaya a tener mi carrera artística no poder compartí poder ilusionar me puede disfrutar de de mi gente de mi tierra de mi compañero mi amigo en realidad porque esto es lo que lo que lo que uno creo que que busca no dé cuenta de lo que uno busca hecho no de subirse al escenario hipo de sentí esa libertad que nosotros gracias a Dios como Garitano la tenemos tan tan presente Noone en el día a día no porque nuestra tierra goza de eso no de libertad

Voz 16 11:24 los hay de todo ese ramillete cae de cante de Kay tú que que van a interpreta porque pase tocante situar ante la malagueña del Mellizo necesarios me pidió que hiciera ese cante

Voz 15 11:36 claro pues un uno no de de puede deja hay poquitos de de de mi manera de verlo de sentirlo claves deja hay un poquito de esa esencia del cante de de Cádiz

Voz 10 11:50 bueno yo creo que esto las él

Voz 2 11:54 a disfrutar puesto que redujo se lo va a recibir con alegría

Voz 15 11:56 yo creo que de la manera que nosotros lo estamos llevando y los

Voz 17 11:59 somos lo estamos trabajando

Voz 16 12:02 yo creo que si nosotros lo vamos disfruta que es cien por cien seguro yo creo que eso no

Voz 15 12:06 vamos a transmitirle a a que venga a escucha hay averno y seguramente seguramente disfrutarán igual que nosotros o más van a disfrutar porque el público estafar Quito de flamenco

Voz 16 12:22 por eso van a disfrutar con nosotros con Cuddy porque caddie es flamenco

Voz 5 12:31 mira

Voz 18 12:42 así que el gusto es nuestro

Voz 2 12:47 me despido aquí en esta IX edición de Rincón de paloma