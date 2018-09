Voz 0429

00:24

como esta semana tocar fútbol en modo y ojito osea el cine hoy marisquería de previa El día de temiera un cierto dolor de coco res acoso de la copita que cayó el miércoles no malinterprete que todo es una metáfora futbolera del torneo monárquico por excelencia la primera eliminatoria copera comenzó dos sensaciones raras sobre todo por las declaraciones previas de Cervera que han provocado mi primera crisis sentimental con respecto al técnico vides en la misma el míster parecía que estaba dispuesto a tirar la toalla en la primera ronda es cierto que no vamos a ganar la Copa pero que no me suelte que no vale para nada Nos vale mucho los aficionado nos movemos pasión realmente y a la hora de plantearnos delante del televisor o de sentarnos en la grada el primer objetivo es que se acelere el pulso con nuestro equipo los gustito como para no tener que llamar al ciento doce gritar hogar no disfrutar aunque no ganemos títulos si para nosotros es el fin principal fuera la título no seríamos del Cádiz yo María del Steaua de Bucarest que siempre gana en Rumanía o lo mismo que la Joventut que ahora está de moda me daría igual el pulsómetro de cada finde a sabiendas que en el mes de junio voy a repasa la sala de trofeos voy a tener la repisa Vita pero resulta que no que preferimos llenar el abucheo de sensaciones antes que engrosar el currículum aunque sí de acumulación de sensaciones algún años desembocar en levantar algún copo pues me son fiestón por eso la Copa no sirve de mucho no sirve para cubrir con unas dosis de Cádiz Mon vena alguna noche cita otoñal de entre semana que no es poco no sirve para soñar con emular algún año esos equipo humilde que alguna vez se han visto la maravillosa experiencia de desplazar a quince mil locos porque están en una final como le pasó al recreo al Getafe hace dos años al Alavés no sirve para ver a nuestro equipo remontando con cinco goles al Eurogrupo Betty de Setién de eso fue muy gordo Urios nos ha servido para que volvamos a creer que futbolistas de aquí pueden llegar al primer equipo a los papeles para convertirse en el nuevo ídolo autóctono el primero desde la época de Kiko y Arteaga por lo menos Manu Vallejo marcó el gol del canterano in extremis con calidad y con coraje dedicándose la su viejo que por la edad del chiquillo no serán también les hacía falta Él ya no es otro Alvarito quiénes Alvarito tenemos chicos no la oficina hay Paco Olmos de Chiclana queremos pues mire sido ha servido para algo la Copa de Rey con que lo vivas al ídem lo dejo para Pablito Casado que me pegaba