Entrevista al alcalde de Cádiz - Hoy por Hoy Cádiz del 14 de septiembre de 2018

Voz 2 00:00 en limusina hará una zona de sombra

Voz 3 00:38 ahora vamos en el Hoy por hoy aquí seguimos en el programa más gaditano de la radiodifusión mundial ya está en los estudios de

Voz 4 00:52 a Radio Cádiz nuestro próximo invitado José María González alcalde de Cádiz muy buenas tardes

Voz 5 00:56 muy buenas tardes Julio cómo estás pues muy bien y usted fantásticamente me saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando pues muchas gracias si le parece vamos a empezar con un comentario que tenemos

Voz 4 01:06 que es el de Diego Boza Ike habla sobre el control todas las corbetas le de lo vamos a poner hilo escuche y ahora hablamos del valen muy bien yo sé

Voz 6 01:16 España venderá a Arabia Saudí las bombas que tenía comprometidas y Arabia mantendrá con Navantia el contrato para la construcción de la corbeta llegada la resolución quizá sería conveniente recapitular un poco el problema en un mitin determinado de estos último cien días

Voz 4 01:29 cercano no obstante al viernes pasado

Voz 6 01:31 el defensa comprobó que tiene que entregar cuatrocientos bombas a Arabia Saudí a alguien con conocimiento de la normativa de lo que sucede en el mundo se llevó las manos a la cabeza ese contrato ilegal así lo dice la ley española incluso los tratados internacionales que tiene firmados España que prohibe la venta de armas que puedan ser utilizados para atacar a la población civil y no hay que ser muy listo para saber que la bomba que compra Arabia no las quiere para tener las guarda sino que nos las compra para utilizarla en en los ataques a Yemen indiscriminados golpeando como en ocasiones anteriores escuelas hospitales niños y ancianos uno es que alguien detectó el incumplimiento de la ley el contrato de las bombas paralizó conviene no olvidar que estas bombas no son españolas sino que son estadounidense y que el Estado español es mero intermediario porque la administración americana no puede venderse las directamente a los saudíes para no incumplir la legislación internacional algo que siniestro invocó a España no le importa no le importa el Gobierno anterior y tampoco a la población conocida la paralización de la venta de las bombas la dictaduras hay UVI inició un chantaje al Gobierno español sino algo más no habrá controles de corbetas en Navantia curiosamente la respuesta de todos esos que son patriota incluso de algunos de los que son antimilitarista y pacifista como el alcalde de Cádiz no fue alinearse con el Gobierno y asumir la paralización de la venta sino presionar para incumplir las normas y consentir que los saudíes asesinen a niños Gemini con bombas vendidas por España todo sea por el empleo es cierto no se puede hacer recaer el peso de la geopolítica mundial en las espaldas del comité de empresa en amante San Fernando pero también es cierto que la paz y los derechos humanos no conocen atajos justificar su vulneración por el empleo o el beneficio común es lo que hace lo facilita y ahora que la ola de la ultraderecha recorre Europa debemos ser muy cautelosos para no jugar en su terreno especialmente aquellos que siempre han declarado antifascista no les vaya a pasar lo mismo que con el pacifismo antimilitarista por un puñado de votos renuncien a su Springfield

Voz 2 03:18 eso es

Voz 4 03:22 hay la unión con la firma de Diego Boza como cada semana aquí en el Hoy por Hoy Cádiz alcalde de Cádiz gracias ante todos por aceptar la invitación de Radio Cádiz de la Cadena SER bueno que parece que se confirma que los astilleros Ana construir finalmente las cinco corbetas para Arabia Saudí buques de guerra usted está contento no cree que se ha perdido una oportunidad para dar un viraje político en este sentido dejar de vender armamento a ese tipo de país

Voz 1157 03:44 bueno yo creo que realmente estamos ante una oportunidad ante la oportunidad de buscar un nuevo plan un nuevo modelo productivo en este país y un nuevo modelo que los ahora menos dependiente de la de la industria de la guerra en el medio y largo plazo esos términos que tanto que tampoco gustan a los políticos a los políticos les gusta más habla perdona que no me meta dentro te explico porque de del inmediatamente a lo que está pasando de lo electoral de ciclos de cada cuatro años pero fíjate que a mí me toca responde velar por los intereses de una bahía que viene cuarenta años sufriendo un proceso de reconversión industrial falló todo en el que se nos decía que se iba a buscar una alternativa después de cuarenta años no se nos ha buscado yo creo que realmente responsable con la intención de llegar al fondo del asunto solucionarlo problema hace lo que estamos haciendo ahora mismo desde el Ayuntamiento de Cádiz quiero recordar que el contrato de las corbetas se viene denunciando si viene proclamando incluso podría decirte que se viene cacareado por parte del Partido Popular durante los últimos cuatro años con la generación de seis mil puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz pero que a día de hoy todavía no es acortado ninguna es verdad como dice el compañero Diego Boza y como digo yo desde hace muchísimo tiempo no se puede hacer recaer en las espaldas de los trabajadores de la Bahía el peso de la geopolítica mundial que es lo que hay que hacer buscar alternativa como hicimos el otro día desde el Ayuntamiento de Cádiz cuando yo mismo me desplace hasta Madrid para reunirme con la ministra

Voz 7 05:06 de de de de energía para plantearle para ponerle encima de la mesa alternativa yo creo que hay que ponerse el mono de faena hay que remangarse ese mono de faena ir a donde haga falta llamar a la puerta donde haga falta para buscar soluciones que es exactamente lo que hicimos el otro día cuando fuimos a la defensa como haciendo en el Congreso de los Diputados planteando la PNL en Podemos o con el plan industrial que también hemos presentado hemos puesto encima de la mesa del Congreso de los Diputados se lo pusimos a al al presidente Rajoy y esperemos ahora que el que el Ejecutivo de Sánchez haga lo propio que asuma la responsabilidad que realmente una alternativa para la valla

Voz 1157 05:47 de Cádiz

Voz 4 05:47 en este caso de las corbetas y también algún otro habla también de la dificultad que tiene podemos de Casar de llevar ese discurso príncipes tan idealistas los transformadores a la realidad tenido usted que renunciar a muchos de esos ideales a eso objetivos tan transformadores por estar en una institución como el Ayuntamiento de ser alcalde

Voz 1157 06:04 ni muchísimo menos Julio yo no creo que tengamos ningún tipo de problema lo que ocurre es que el el el el el electoralismo no casa muy bien con el estilo de hacer política yo tengo que responder nuevamente de lo repito por los intereses de los trabajadores de la Bahía de Cádiz no voy a permitir que nadie ponga en cuestión el futuro ni el pan de los gaditanos es lo que queremos es trabajar queremos carga de trabajo no estamos hablando de contrato concreto estamos hablando de carga de trabajo y un y un proceso estable sostenible y sostenido en el tiempo de carga de trabajo de trabajo pasa por la va pasa por la base de buscar un futuro alternativo para la Bahía de Cádiz no hay ninguna contradicción la que tenemos que asumir ahí es realidad

Voz 4 06:44 hay muchos que podrían pensar que el electoralismo es precisamente no oponerse a a la venta de armamento a la construcción de buques de guerra mira yo vengo de ahí

Voz 1157 06:53 yo no voy a hacer política de hecho porque es el pan de mi casa yo vengo de ahí ya sufrió en mi propia carne cuando mi padre se tenía que ir a Brasil se tenía que ir al mismísimo golfo Pérsico o Alemania o Dinamarca para buscar trabajo para llevarla a mí no me pueden sin de lo que no me pueden acusa de hacer electoralismo con esto porque yo vengo de yo estoy criado en ese ambiente no

Voz 4 07:14 por cierto una duda que tengo es más progresista Arabia Saudí o Qatar

Voz 1157 07:17 bueno pues no lo sé yo creo que en cualquier caso

Voz 8 07:20 en el en el en el Oriente Medio hay hay bastante

Voz 1157 07:25 hay países que diamante que desea en cuanto a avances democráticos no

Voz 4 07:28 y ese freno de las el título sea lo que bueno suele proponer y defender su partido también se nota un poco si me lo permite al Ayuntamiento de cariz en las relaciones con la Iglesia ha sido el alcalde que le ha concedido la Medalla de Oro a la Virgen del Rosario y ayer parece que usted borró un recluir que es una publicación compartida en la red social Twitter para aquellos que no lo sepan que hay mucha gente que no tiene Twitter porque esa publicación decía que Dios a colación del caso de Willy Toledo puede confirmar que borró ese tuit puede decir por qué

Voz 1157 07:54 sí claro claro claro que lo que no puedo confirmar recluido en tuit de la de las redes sociales en la que evidentemente se hacía alusión a un bueno pues a algo que ha devenido un poco la sentencia la condena en torno al caso de de Willy Toledo y su llamada a los tribunales el bueno correr pues responsabilidad cuando la lo algunos creyente de la ciudad pues me transmitieron oye alcalde porque no me ha gustado que hagas hecho mira el el el la intención precisamente esa noche al acento ni en ese tuit tuit está el acento en la fe ni en la ofensa lo creyentes sino más bien en la defensa de un derecho tan elemental como es la libertad de expresión pero yo creo que nuevamente igual que en el tema de las corbeta para abordar el tema en profundidad para llegar a raíz de lo problema yo creo que deberíamos de plantean en una sociedad democrática como la nuestra estando gobernada ahora mismo por el Partido Socialista que dijera dice que es creo que deberíamos seriamente abordar entre todos y entre todos un debate entorno a la reforma del Código Penal porque precisamente el Código Penal con ciertos delitos tipificados heredados del franquismo como por ejemplo el delito de blasfemia el que deberíamos de replanteando sí es correcto que siga estando presente en una sociedad democrática porque existen muchísimas sensibilidades existen muchísimas posibilidades de de herir a las personas y es esta única la que está tipificada y corre eso no es correcto en cualquier caso creo que deberíamos da de abordarlo de forma colectiva no porque en el en el plano de lo subjetivo la ir más allá de la censura más allá de la oportunidad de la idoneidad pero lo que es delito Diego que deberíamos devolverá reescribir lo a repensar entre todos de la política española está teniendo en este inicio de curso

Voz 4 09:36 todo varias derivadas gaditanas por ejemplo ahora limitado la ministra de Sanidad Carmen Montón por máster que aprobó casi sin esfuerzo y casi sin hacer exámenes también hay polémica ahora por la tesis de Pedro Sánchez todo esto hubo

Voz 1157 09:46 tuvo su derivada gaditana hace uno

Voz 4 09:48 meses y es que el equipo gobierno denunció los pagos que Ignacio Romaní el concejal del PP hizo al director de su tesis que espera usted esta denuncia que llevó al Ayuntamiento de Cali si cree que es un caso parecido a los que estamos viendo con por ejemplo Cristina Cifuentes o Pablo Casado

Voz 1157 10:01 absolutamente absolutamente aquí hay dos elementos que están sobre la mesa el primero es cómo se vulnera la escribí la credibilidad de una institución tan importante como es nuestra universidad la Universidad el prestigio de una fuente de conocimiento comer la universidad el esfuerzo y el trabajo de miles de millones de universitario y universitaria que con su trabajo de hormiguita sean currado una tesis sean currado un título una licenciatura como frente eso nos encontramos a la oligarquía de este país yp tristemente asistimos que está tanto presente como en el PP como en el PSOE como por enchufe por influencia o a que obtiene títulos en el más mínimo esfuerzo tristemente en Cádiz también eso tan tiene su su su capítulo no como el señor Romaní parece ser que de alguna manera obtuvo su tesis doctoral el doctor romaní en condiciones que no parece ser igualitarias para el resto de de la población

Voz 4 11:00 así se está abriendo el curso político en España con todas estas polémicas Cádiz septiembre abre un curso político que va a desembocar usted evidentemente ya lo saben unas elecciones municipales allá por el mes de mayo cuál va a ser el gran proyecto del gran proyecto que a IU puede ir usted con ese proyecto bajo el brazo en las elecciones municipales qué es lo que va a vender a la ciudadanía que va a decirle hemos hecho esto cuáles el lo lo mal lo mejor lo más grande que lo mejor que hay

Voz 1157 11:23 bueno yo creo que hay una terna de proyectos interesantes pero si me preguntas por un hoyo sin duda voy a trabajar hasta hasta la extenuación la posibilidad de hacer realidad ese proyecto tan bonito tan necesario que defendimos en el pleno y que tuvimos en el el el el apoyo no de fuerza de hacer de Cádiz una ciudad universitaria no la pasividad de crear un campus universitario de Cádiz frente al mar frente al océano la posibilidad de de de hacer realidad la facultad de Educación de Ciencias de la Educación en el actual edificio de cárcel con nueve mil alumnos entrando y saliendo viviendo consumiendo gastando en la ciudad no no nos ofrece un un futuro bastante bastante interesante no por tanto ese proyecto me parece que es vital para la ciudad por lo que tiene de futuro por lo que tiene para la generación de empleo en la ciudad por lo que tienen también de posibilidad para impedir que nuestros jóvenes no solamente para que vengan jóvenes de fuera sino también para hacer real que nuestros propios jóvenes de Cádiz y las jóvenes no tengan que no dan nuestra ciudad

Voz 4 12:28 se deja han argumentado en muchas ocasiones que desde el Ayuntamiento de Cádiz no sean sacado en algunas ocasiones proyectos adelante por el lastre que había supuesto el anterior gobierno del Partido Popular Gobierno local de Teófila Martínez durante veinte años y que eso era un lastre para la ciudad para impulsar proyectó hasta cuándo vale el discurso de la herencia recibida cuando podemos hacerles a ustedes responsables de lo que ocurre

Voz 1157 12:51 bueno no se trata de aunque aunque la gente se olvide IBI parece que eso que quiera dedos una cosa del pasado la deuda de doscientos setenta y cinco millones de euro todavía hoy se sigue notando en esta ciudad todavía hoy se sigue notando en los proyectos políticos que intentan poner en pie por parte de de de mi equipo de gobierno cuando hasta cuando nos valdrá pero entiendo que hasta que se pague eludir el último céntimo hasta hace que seamos capaces de devolver a la ciudad de Cadí la autonomía económica y política que hundía el partido roba el Partido Popular le robó evidentemente

Voz 4 13:25 a preguntas muy concretas le pido que sea muy breve antes diera una rápida pausa publicitaria cuando va a sacar el Ayuntamiento de Cádiz pico de limpieza

Voz 1157 13:32 pues estamos trabajando ahora mismo en el pliego técnico el pliego administrativo está prácticamente montado por tanto en breve

Voz 4 13:39 qué cambio en el equipo de Gobierno para que sea apostara por transmitir la titularidad de los chiringuitos a los actuales concesionarios poco después en en cuestión de semanas el equipo de gobierno haya pasado a defender justo lo contrario dónde está la clave de ese cambio

Voz 1157 13:51 en el interés público nosotros nos asomamos a la posibilidad de la transmisión de la de las concesiones de los chiringuitos basándonos en dos motivos primero la desestacionalización del turismo en Cádiz que me parece que es una un proyecto común de la ciudad no si queremos hacer de de verdad la industria turística una industria importante de la ciudad de Cali creo que tenemos que empezar por analizarlo no vender únicamente el sol y la playa porque tenemos otras muchas virtudes eso punto uno punto dos la estabilidad de la plantilla de la gente que trabaja lo chiringuito evidentemente nosotros lo hacemos la consulta a la Junta de Andalucía es décimo es posible hacer esta otra misión la Junta Andalucía no no no dice en de alguna manera que si con si se cumplen ciertos condicionantes sería posible ahí ahí nosotros asomándose a eso con con eso encima de la mesa asomando menos aún futuro en el que la Junta Andalucía abría la veda abría la espita para que se coló para que se colocase en la en las playas urbanas de la ciudad de Cádiz un chiringuito cada ciento cincuenta metros o que la licencia se pudieran transmitir incluso hasta treinta años es decir traduzco resumo la privatización de la playa no va a ser mi gestión la responsable de una futura privatización de la playa

Voz 4 15:01 cómo está el asunto del traslado del del balneario de La Palma a otra ubicación para qué quiere el Ayuntamiento de Cádiz el Balneario de La Palma bien pues ahora mismo

Voz 1157 15:08 el asunto del traslado del CAS del centro de investigación submarina está en el tejado de de la Junta de Andalucía nosotros lo hicimos la propuesta la ubicación alternativa era el antiguo restaurante del Club deportivo del Club Náutico Elcano que cumple con la necesidad de técnica para qué lo queremos bueno pues yo creo que primero para recuperarlo para para la ciudad de Cádiz no todos hemos escuchado antiguas y de abuelos y abuelas cuando entraban y salían del balneario de caddie como bueno pues con total con total normalidad no porque en un balneario de playa no sé si en la actualidad se podría volver a abrir un balneario preside desde luego un referente turístico importante para la ciudad que viniese a ayudar a reforzar ese ese esa idea que te comentaba antes no de hacer de la industria turística en la ciudad un un tractor económico importante que diese de comer a muchas familias

Voz 4 16:01 el alcalde decirle parece vamos a una pausa publicitaria y seguimos hablando tiene el Hoy por hoy

Voz 1157 16:04 David muy bien

Voz 0277 16:10 inmobiliaria K de Stone aunque un año celebremos muchas ventajas confía nos la venta o alquiler de tu vivienda Notre cobramos nota los cuatro primeros meses y además te regalamos el certificado energético si quieres vender o alquilar hora es el mejor momento Inmobiliaria Gadea esto Inmobiliaria de confianza en Cádiz Inmobiliaria Gades punto com

Voz 0419 16:33 en Cayetano del Toro frente a la gasolinera

Voz 9 16:37 disfrute de los y seguridad en el restaurante embarcadero del hotel duque de Nájera y ahora además después de cenar quédate con nosotros y disfruta de una copa en nuestra terraza no habrá mejor sitio para vivir el momento hotel duque de Nájera en Rota con la garantía de hoteles andaluces con encanto

Voz 10 16:57 lo mires por donde lo mires Fidel ópticos Suazo ya audio Centro Suazo no te enterado fever ópticos Suazo y audio Centre Suazo cuidamos de tu visión y audición miramos tu salud Federer óptico si Audio Centro Suazo atención personalizada hay realizada por profesionales eróticos día audio Centro Suazo gente que cuida Dati en plazas San Agustín una Cádiz

Voz 12 17:21 hará su personal el dieciocho de septiembre traseros de pollo a uno con veintinueve euros el kilo yp pechugas de pollo a tres con noventa euros el kilo comprando en su personal te ahorras mucho dinero y comprueba

Voz 6 17:37 uy no frenar roto la lavadora

Voz 13 17:39 ahora a comprar otras con M J Suazo López

Voz 1704 17:42 no servicio técnico y venta de repuestos de electrodomésticos del hogar y hostelería técnicos profesionales y seis meses de garantía Uf menos mal que está M J López la avenida del comercio catorce de Chiclana o en Suazo service punto com venderemos on line N

Voz 0419 17:54 muchas voces López la solución más barata profesional XXII aniversario de Eurocopa Luis academia de inglés

Voz 14 18:01 sí soy un amigo o familiar os lleváis una cuota gratis cada uno sí sí cuantos más amigos más meses en pagar también tu matrícula gratis noventa y nueve por ciento de aprobados en exámenes oficiales de inglés B1 B2 y uno de Cambridge Trinity

Voz 0419 18:14 Eurocup estamos en Cádiz Chiclana El Puerto San Fernando y rota

Voz 14 18:18 venía inglés Cádiz punto es y en el novecientos cien cuatrocientos cinco

Voz 4 18:40 Barbie Superstar de Joaquín Sabina dos temas que a mí particularmente más me gustan del jiennense José María González alcalde de Cádiz este va a ser el artista que pregone el próximo Carnaval de Cádiz bueno puede vamos a intentarlo

Voz 16 18:53 todavía no lo tenemos no estará del todo déjame que lo confirmen cuando la cosa

Voz 8 18:57 de este a punto de caramelo pero bueno

Voz 16 19:01 indudablemente hay una foto nuestra en las redes sociales que salió publicada incluso en algún papel de la ciudad igual hoy no puedo decir lo contrario

Voz 5 19:10 la propuesta está Chema da gusto ATA hecho yo ya le pedía la mano

Voz 4 19:15 el alcalde que pocos meses después de los Carnavales llegan las elecciones municipales elegir Uche a su equipo como va a ser ese proceso porque en la última en el último episodio electoral en las locales fue la asamblea de Podemos en Cádiz la que botando botando confeccionó la lista estaba ocasión va a ser también así

Voz 8 19:33 bueno yo estoy muy orgulloso del equipo que con el que he tenido el placer de de caminar durante estos cuatro años iba ya mi agradecimiento oí son gente que ha tenido

Voz 1157 19:44 da a Milly un problema

Voz 17 19:46 la mili una traicione

Voz 8 19:49 ay de la mayoría de ella yo creo que hemos Saleh

Voz 1157 19:51 yo bastante airoso dicho hecho yo creo que hay que adaptar como Aquí no hay sillones que tengan nombre de nadie ni siquiera el mío hay que adaptarlo proyecto a las necesidades para la próxima legislatura como no puede ser de otra manera y con la metodología particular de Podemos que es una de nuestras señas de identidad

Voz 7 20:06 eres iremos a a abrir

Voz 1157 20:09 al equipo que se adapte mejora al lo que tenemos por delante a la tarea de lo próximo de los próximos cuatro años pero nosotros empezamos preferimos siempre en toda ya lo sabe en todos lo la las administraciones cuando ya en España Andalucía au Cádiz o lo municipal empezara a hablar primero de ideas de proyecto y dejar para el final

Voz 4 20:31 pero a mí me interesaba la metodologías para elegir el nombre la metodología en la cadena

Voz 1157 20:35 es una de las señas de identidad otro proceso de primaria y lo que sea la lista que configure el próximo equipo que concurra a las municipales será contará con el apoyo de de de nuestra asamblea

Voz 4 20:47 el manera propondrá por tanto una lista en vez de proponer varios nombres y que la asamblea vote

Voz 1157 20:51 estamos cerrando metodología estamos hablando todo ese tipo de temas pero bueno no vamos a hacer lo contrario de lo que tanto pues era igual o similar no aprendió también matizando también los errores que pudiese haber en el anterior método de elección en principio no es algo que esté en que no preocupe demasiado

Voz 4 21:08 el equipo más los proyectos mal la idea de que la cosa intentan anda porque el equipo de concejales es el mejor que usted ha podido tener sí por supuesto

Voz 1157 21:17 mejor que he podido tener concurrido caminado como digo durante estos cuatro año con las mejores personas que podía que que que podía haber tenido en absolutamente convencido allí tengo un agradecimiento y admiración enorme por todas y cada uno de ello porque el trabajo no ha sido fácil entiendo por tanto que le gustaría

Voz 4 21:35 a repetirlo entero bueno como digo con local viviremos lo proyecto cuando que mola

Voz 1157 21:39 la necesidad de cuando queremos que lo que queremos ofrecerle a nuestra ciudad para revalidar un segundo mandato tenemos que adaptar si si las actitudes Solá son las adecuadas pero ya te digo incluida la mía no hay nombre propio ni ni sillones que tenga una plaquita detrás con el nombre de nadie

Voz 4 21:58 o sea planteado usted en alguna ocasión el mandato no volver a presentarse

Voz 1157 22:01 no no yo soy una persona con mucho efecto pero con alguna que otra virtud una de mis virtudes está la cosa meridianamente clara en en ciertos asuntos cuando firmé mi compromiso de ocho años daba por sentado que iniciaba un camino que no terminaba a la mitad yo no sé qué no dejó nunca nada a la mitad

Voz 4 22:21 a donde se dos mil veintitrés por tanto emite

Voz 1157 22:23 tutor

Voz 8 22:26 en un instituto hace posible hace posible cerquita de casa me tiene que tiene por aquí dice en bicicleta

Voz 4 22:32 aquí entraría usted a gobernar con el Partido Socialista en el próximo mandato sólo tienen decidido tienen alguna línea roja

Voz 1157 22:39 bueno yo creo que la el histórico de actuaciones del Partido Socialista durante estos cuatro años con lo que se está como con lo que se ve con lo que no se ve con lo que se publica con lo que no se publica con la cosa de las que se entera yo creo que hacen inviable la posibilidad pero bueno yo no soy agorero ni soy futuro lo por tanto no no me puedo proyectar a un a un a un futuro que todavía que todavía no ha llegado yo lo que quiero es ganar las próximas elecciones por mayoría absoluta y no tener que depender de nadie pero me sería muy raro para mí gobernar con un partido socialista que lo que se ha dedicado durante todo cuatro años pone palos en la rueda y hacer inviable muchísimos proyectos aunque pareciese que en algunos casos no estaba echando el no con la red municipalista siempre según la declaración de por ejemplo del señor Fernán González en esto último día escuchando al Gobierno en que no se puede bueno que es que no podemos retiró la denuncia de la contra la red municipal en el caso de Chiclana por ejemplo yo creo que ponen de manifiesto cuál es la Adela cara no del señor González de su equipo en el PSOE local

Voz 4 23:47 de qué se arrepiente como alcalde

Voz 1157 23:49 bueno que me arrepiento me arrepiento de de algunas cosas sobre todo me lamento me importa y me arrepiento todas y cada una de las veces que una que una persona sin hogar se me han muerto en la calle

Voz 18 24:02 yo digo se me ha muerto con

Voz 1157 24:05 sabiendo que significa SM ahora porque de alguna manera se temor en latín

Voz 18 24:09 eso siento un profe

Voz 1157 24:11 todo dolor no hay un profundo pesar

Voz 4 24:14 los concejales del pleno y cuál es el que le parece mejor

Voz 19 24:18 de los concejales del pleno pues no lo sé cada uno tiene sus virtudes pero que te refieres a mi equipo

Voz 4 24:23 a todos a todo y puede que no sea de su equipo pues mejor para el equipo

Voz 8 24:29 pues evidentemente

Voz 1157 24:32 no sé yo creo que cada uno tiene un un valor valores diferente unas actitudes diferente será muy difícil para mí quedarme con un concejal o con una concejala en concreto cada uno es bueno en en una cosa no es es lo que no me gustan nada pero eso no te lo voy a

Voz 4 24:47 en el plano más personal anunció hace no mucho que va a ser padre por tercera vez el primer hijo que va a tener con Teresa Rodríguez de su lado más personal cuénteme que quiere transmitirle a su hijo a su hija al que llega y qué valor querría inculcarle sobre todos los demás que no se les puede pasar

Voz 1157 25:02 bueno pues yo creo que los valores para mi futuro hijo o mi futura hija será los mismo como tú muy bien dice ya tengo cierta experiencia en esto de la crianza por tanto a seguir un caminito iniciado valore básicamente que es una persona buena que es una persona humana que le duela a intentar inculcarles el valor que le duelen las cosas ajena como si fueran las suyas propias no esa humanidad absorbida con lo con con con los problemas de los demás por supuesto que tengo una mente abierta crítica inversa que no sea dogmático

Voz 4 25:34 para ir terminando ya le ha dado una serie de propuestas me contestaba muy rápidamente en dígame

Voz 1157 25:39 es un sueño antes de que quiero

Voz 4 25:42 mira antes de las elecciones un sueño

Voz 1157 25:44 bueno pues un caddie que sea capaz de conquistar su futuro sin dejarse a nadie

Voz 4 25:52 un lamento desde dos mil dieciocho precisamente que te he dicho ante cada una

Voz 1157 25:57 de la muerte de las tres muertes que tenía de personas en esta ciudad desde que yo soy alcalde

Voz 4 26:01 el recuerdo que más le viene a la mente desde que es alcalde en alguna situación complicada que esa haya acordado diga usted tiene unos cuantos

Voz 1157 26:09 mira el primero que se me venía recuerdo que una vez llegaba a unas una chavala con su madre que venía de Algeciras escoltada por la Guardia Civil huyendo de su maltratador del hombre que la quería asesinarle su marido que la quería de su verdugo impidiendo no amparo para esconderse para que la diésemos de su de su asesino ilusión respondimos de forma súper coordinada deforme super super articulada y al tiempo me vía a la chavala inmerecido gracia alcalde porque me ha salvado la vida eso me puso el vello de punta y ahora mismo lo tengo también

Voz 4 26:45 una duda que tengo ahora mismo y que no se vaya

Voz 19 26:50 una duda vale una duda

Voz 8 26:52 si los intereses de el interés de

Voz 1157 26:56 da está por encima del interés de partido en los partidos de la oposición

Voz 4 27:01 una certeza una certeza que va más allá

Voz 1157 27:03 se sueña

Voz 8 27:05 evidentemente que vamos a conseguir un caddie

Voz 1157 27:09 el que soñamos al que llevamos nuestros corazones y que no va a dejar a nadie atrás

Voz 4 27:12 el último que lo da más miedo que sienten

Voz 1157 27:15 miedo

Voz 19 27:16 bueno pues no conseguirlo no conseguirla

Voz 4 27:19 alcalde José María González muchísimas gracias por compartir este rato no sé si quieren apuntar algo porque hoy llega la Cámara de los balones a la Cadena Ser

Voz 1157 27:26 hay mucha gracia Julio me gustaría mandarle un besazo amigo Manu Sánchez desearle toda la suerte del mundo toda la buena ventura del mundo para hecha para este camino que empieza ahora con la cámara de muchísima suerte Manu

Voz 4 27:39 aldea de caddie muchísimas gracias y mucha suerte porque su suerte será también la de los gaditanos muchísima gracia

Voz 1157 27:44 gracias a vosotros