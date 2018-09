Entrevista Susana Fdz Casla, Taller Gestión de Personas

Voz 0392

04:23

bueno los beneficios que tiene a aplicar a las personas en el centro del negocio lo vamos a ver porque son distintos tipos de beneficios uno muy muy evidente que me parece que a veces de tan evidente a veces se nos olvida es orientar todos los servicios a nuestros clientes pero no quería antes hacía hablado a personas así en general no han colectivo de el cliente sino a ayudar a seis mentar a dar han dado personas a determinados clientes aquellos servicios de forma personalizada que puedan necesitar a veces tuvimos en el error de decir bueno pero yo me dedico a hacer esto esto y esto no hay nada ya hablar de a lo mejor tres o cuatro servicios y hoy en día ya en pleno siglo XXI lo que tenemos que tratar desde comunicar llegar el valor de nuestra empresa de nuestro negocio de nuestro proyecto de forma personalizada eso solamente lo podemos saber si ponemos a las personas en un centro de nuestro negocio no poner el producto en en centro de negocio que soy da un poco en el siglo XX no yo creo que ya hoy en día todos ya no hablo solamente hacían general de clientes y no no me tomo en primera persona todos como clientes buscamos que cuando nos acercamos a un negocio no está de forma personalizada individualizada que nos den soluciones es bueno pues un poquito adaptadas a lo que no se necesitamos eso solamente lo podemos hacer si en nuestro propio proyecto en nuestro propio negocio aprendemos a orientar no es lo que sabemos hacer a las personas y eso es lo que vamos a aprender en este taller