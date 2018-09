Comentario de Diego Boza 20 Septiembre

Voz 2

00:15

sé que algunos sobre todo en el campo Gibraltar aspiran aire contaminado que hace que junto con el polo químico de Huelva allí padezcan la tasa más alta de cáncer y la esperanza de vida más va también se que otros aspiran cosas que no deberían aspirar propia voluntad aunque son más víctimas que otra cosa incluso cuando John chaqueta y corbata pero en cuanto sus aspiraciones vitales me declaro absolutamente incapaz veo algunos de misa diaria que después mienten agreden calumniosa así que supongo que su aspiración explicar mucho para que su Dios los perdone otros siempre con una mirada fija el pasado más negro lo que imagino que aspiran a que regresen los sindicatos verticales el ordeno y mando los hay que sólo acepta los resultados electorales si les conviene y eso supongo que aspirarán a regresar a la dictadura o algo autocensura Dario hay quien no soportan la libertad expresión puede que aspiren a retomar la Santa Inquisición pero en ningún caso creo que esas personas pueden representar las aspiraciones de los gaditano es que como digo a mí me consta generalizar las aspiraciones de quienes comparten territorio físico conmigo me ha mucho que quieren encontrar un trabajo otro desean la estabilidad al fin de la precariedad en su empleo que el permita hacer planes a largo plazo y no estar siempre como si fuera el último día muchos quieren únicamente ser Felice cumplir con su obligación y disfrutar de la vida que al fin y al cabo este clima que nos rodea invita eso a la vida lo que no haría nunca desde luego es tras haber sido por muchos años senador elegido por los gaditano representante de la población de Cádiz en el Estado español salir en un periódico nacional a volver a poner encima de mí antiguos votantes la losa del subsidiariamente del paganismo de la flojera si fuera de los que se me llena la boca con ciento cincuenta y cinco no acudiría a recuperar los eslóganes de los Duran i Lleida lo que no haría nunca es criminalizar a quienes sólo pueden aspirar a subsistir víctimas de las política los recortes y los beneficios empresariales y menos si sido partícipe en su diseño y consentidos