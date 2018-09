Entrevista Alejandro Carrasco Taller Gestión Cultural

Voz 1 00:00 venga pues de de muy buenas tardes Hey seguimos conociendo talleres no de de esta jornada

Voz 2 00:08 vendedores no para qué tal Carlos muy buenas pues si seguimos conociendo los talleres a los que los emprendedores que lo deseen pueden inscribirse para realizarlos el próximo cinco de octubre en el centro Vox en Chiclana ser emprendedor también contará con un taller de gestión cultural el encargado de impartir lo será Alejandro Carrasco un diseñador gráfico que pese a su juventud ya cuenta en su currículum con el primer premio al Mejor Diseño y Comunicación de Andalucía un galardón que consiguió Alejandro Carrasco en el año dos mil dieciséis Además también imparten distintos cursos de creatividad y trabaja en varias empresas de diseño como decíamos Alejandro Carrasco será el encargado de impartir este taller de gestión cultural Alejandro hola muy buenas muy buenas que van a aprender en este taller con Alejandro Carrasco los emprendedores que acudan a él

Voz 3 00:54 eh bueno pues mira lo que voy a intentar es que bueno que sepan digamos apreciar lo que es el comienzo y diseño que sepan diferenciar lo que es que la marca es mucho más crisis entre nombro logo sea que hay yo que fui también emprendedor los inicios fue siempre pensaba pues me encontraba con mucho Cecilia no yo necesito ya un nombre un lobo y requiere un trabajo oí una un trabajo de campo digamos antes de lanzar digamos el el la idea entonces a través de casos reales pues bueno los alumnos descubrirán que bueno que los clientes tienen algo más la plasmación creativa de ideas no que queden estrategia que experiencia de usuario esto aporten su propia sido visualiza al final es lo que ellos mismo necesitan hacer para su idea que destaquen positivamente frente al resto

Voz 2 01:42 el vuestro que tiene un nombre así que es un poco es muy genérico en gestión cultural tú para concretar un poco para que quienes acudan a a este taller pues ya les vamos dando algunas pistas no tu los bajaban enfocar hacia un arquitecto un ilustrador y una inmobiliaria y cómo va a enfocar ese taller

Voz 3 02:01 con caso generales no comprar chico yo voy a contar digamos desde desde el encargo del presidente de lo que me pedía de todo el proceso de trabajo no es todo el proceso de brandy y ya te digo desde el nombre hasta bueno los colores hasta cómo tenía que ser decorada como el ejemplo que ha dicho la inmobiliaria o como tiene que ir vestidos apelotona como como imagen de marca no al final es que es saber cuántos de alguien dice el diseño algo el diseño lo lo es todo porque bueno refleja su personalidad y al final tú los servicios tiene su empresa incluso

Voz 2 02:35 porque vosotros dentro de este tipo de de talleres hacéis un poco como guías para decirle este tipo de cosas así este tipo de cosas no esta imagen que vosotros queréis van más hacia un público o hacia otro camino que no es el que debería coger

Voz 3 02:50 pues pues y Eduardo San nosotros lo los diseñadores nosotros dedicamos al diseño estratégicos tenemos que en asesores sabes eso deja al final no sólo de pero bueno siempre pecamos de que el diseñador muchas veces en que buena hacer dibujitos hope in turistas sin mucho mucho más no se toman decisiones importante luego esa cúter sea repercute económicamente en la empresa no siempre digo que estén diseño una inversión no nunca hasta entonces bueno intentamos a asesorar para que tanto la imagen personal como puede ser en estas en pos de un ilustrador o ya hablando un poco como empresa inmobiliaria pues bueno vaya por buen camino y que no cometa pequeño o incluso grandes errores como empresas

Voz 2 03:32 yo me voy por ejemplo ahora Alejandro a una galería de arte como tendría que ser la imagen de de esa Gallery Galería porque antes me hablaba también de de uniforme tendrían que uniformados o dejamos a los trabajadores al emprendedor que montó una galería a su libre albedrío

Voz 3 03:46 bueno como lo de decisiones con con cabezas a la hora de encontrar una primero tendríamos pues bueno preguntarnos a qué público objetivo va a esas galería no qué tipo de obras de arte Se van a ese van a presentar ahí cuál va a ser la imagen sirva imagina a lo mejor más juvenil allá de más alta categoría un pregunta hacerse antes de tomar ninguna decisión he con a la Magí hay incluso al marketing no al final no es lo mismo que estos colores cierto es que lo visual que atrae a un público más infantil a un público más profesional

Voz 2 04:22 yo recomendaría es Alejandro por ejemplo aquí en Monte este tipo de esta empresa a alguien que montaron una galería en función de que que si estás poniendo en ese momento que de una manera o de otra

Voz 3 04:34 sí claro si siempre como el para entender lo que es el brandy distinguirá como El ejemplo más más básico no hasta cafetería Starbucks no está todo todo bien pensado desde el momento que encuentra el color de los sofás la música en esta puesta como te saludan las personas empleado con Sagan en el olor que incluso a todo eso es decisión todo eso es branding y está pensado para crear una emoción final no pasamos de emoción como cuando pasamos delante de un escaparate como mi sexta para de nueva por dentro yo no entro ahora tengo que ver algo que visual y que me mueva

Voz 2 05:13 ni la última que que te hago Alejandro con que te quedarías de este taller que crees que que es imprescindible para todos aquellos emprendedores que que acudan que estén colgados orillita muy tiesa cuando vayan a hablar de que

Voz 3 05:23 te marca o sea yo siempre digo que el la marca alza tanto para lo recibieron prescinde de diseñadores para los propios o los propios emprendedores que quieran crear su propia marca siempre digo que la marca debe ser un sello personal no un es un símbolo una tendencia aún significado un lenguaje y vinculo que que al final destaca la empresa a la persona ya sus productos tiene tiene que ser un buena combinación de mensaje emociones clave los paralelos buscaré tienen que percibir una imagen valía de marca no sólo de marcas sino en términos de calidad confiabilidad y originalidad

Voz 2 05:58 pues con eso nos vamos a quedar para mejorar la marca para hacerla más fiable todavía mejor es con lo que nos queda máxima mensajes de Alejandro Carrasco que va a ser quién imparta el Taller de Gestión Cultural Alejandro Carrasco un placer tenerte en la sintonía de Radio Cádiz

Voz 3 06:14 duramente bolardos muchas gracias

Voz 1 06:17 bueno magnífico Edu esa entrevista muy interesante por supuesto que si ser incluso ya sabes a Martine tuvo en Chiclana

Voz 2 06:23 la frontera que nos vamos a ir marchando en esta primera parte en este tiempo