Cervera Previa Alcorcón

Voz 0318

00:11

según la lectura he escuchado o la gente que hablo de de todas las opiniones para mí la clave estuvo en a la hora de defender nosotros defendió muy bien ellos no sabían cómo cómo atacar pero lo intentaran porque era un equipo que que dejó de valor intentaré no salían las cosas pues nosotros hay fuimos bueno pero para mí fue la forma de defender y a partir de ahí hicimos todo lo contrario a mi partido me gustó no son la segunda parte la primera parte ya me gustó mucho por eso se nosotros tenemos la pelota hacemos lo todavía pero cada vez que te salen te hace una casa por eso no lo podíamos haber hecho por eso digo que para mí la clave fue que cada vez que ellos recuperaban invitados ahí nosotros volvíamos a quitar arriba no no no fueron no no fueron raro rápido no profundos enseguida la pelota la robamos quince balones creo en campo contrario la clave estuvo ahí y luego con la pelota nosotros sabemos que tenemos jugadores que sí será son buenos pero tiene que pasa lo primero no lo primero segundo no no va a pasar son yo creo que hay siempre ha podido hacer es pero se tienen que dar muchas circunstancias es decir tú no puedes jugar siempre cómo quieres que el otro día quizás y jugamos como quisimos por lo que sea jugamos eres hicimos el partido que queríamos hacer pero hay bares circunstancia que tú tengas el día más o menos bueno que el contrario se adapte a lo que tú qué quieres hacer no les salgan las cosas jugando les salieron ya te salga pero ese partido contra un equipo contra nosotros mismos por ejemplo un equipo que te larga le halaga mucho el balón en profundidad es casi imposible hacerlo pues siempre tiene que atacar desde atrás sacar la pelota muy ahí a nosotros ya nos cuesta el manejo es de otra llenos cuesta más pero si conseguimos la pelota cerca de campo contrario las a Perea Aketxe a jugadores como esto sabes que a alas vas a tener problemas pero si eso lo hacemos ya lejos de la propia contrariar a nosotros nos cuesta más porque necesitas apoyo de más gente que quizá no tiene esas características será muchas cosas pero sí es verdad que hay momentos yo recuerdo el año pasado en Pamplona la segunda parte muy parecido siempre lo podemos hacer no si si nos empeñamos en querer hacerlo siempre yo perderemos más que ganaremos hay que hacerlo cuando se puede y cuando no se puede yo siempre tengo una máxima con eso lo digo a los jugadores sólo repito muchísimo cuando te salgan las cosas como tú quieres tienes que ganar pero cuando no te salgan las cosas como tutores no sólo puedes perder también puedes ganar de otra manera pero también puedes ganar y eso es lo que lo que buscamos que si no te salen las cosas como le pasó gran piloto de Albacete que tampoco esté a merced del contrario eso es un poco lo lo lo buscamos pero sí si no te entiendo te entiendo ITER conozco ya hace tiempo que no me entienden esto a mí no por decirlo no va a salir sean no por decir las cosas te van a salir yo lo jugar al Barcelona por poner un ejemplo que no conocemos y lo mejor en Champions sufren como perros lo voy a jugar en la Liga española cinco cuatro tres que según el que adelante según como las circunstancias según el equipo que tengas las cosas no sólo por decir las van a salir es que creemos que es que no tiene jugadas y no no porque queremos jugar como el otro día pero no vamos a jugar con otro día venga están Face se tienen que dar muchas circunstancias muchísimas muchas depende incluso del equipo contrario más que que decir claro que queremos jugar con otro día tirar veinti veinte veinte tiros tienen dos claro pero es que es posible es que eso no es posible siempre que hay un equipo contrario que juegas que son buenos que tú tienes un al día que no te hayas que sale hace quince días en Mallorca en una cosa totalmente contrario pensamos que Mallorca no queríamos claro que queríamos pero mayor que no pasó por encima pues son circunstancias hay días que se dan idea que no si ellos empezó bien no hubo que que no no cambia mucho el entrenador sí pero los nombres son muy parecido a lo que otros años llevan tiempo jugando juntos concede muy poco este año y que va a ser un partido difícil más difícil en casa no a nosotros van como todos los partidos son complicados pero es verdad que en casa tiene menos espacio aunque sea un poquito más partido difícil pues eso un equipo haber tenido partido de un equipo en casa y dos fuera de casa no quiero decir con esto que no es lo mismo cuando viene un equipo