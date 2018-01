Firma Shus Terán, "El futuro entre dos mares"

Voz 1

00:00

con la venia Juanma hoy es un día histórico para Tarifa lo es por un motivo muy concreto hoy se inaugura de manera oficial la que quizás sea la infraestructura pública más importante de lo último cien año en la localidad hoy el vicepresidente de la Junta Andalucía junto a otras personalidades política se harán la foto histórica en la nueva depuradora de Tarifa que con un presupuesto de casi diez millones de euro dará tratamiento a las aguas residuales que genera una población de treinta mil tarifa añitos entre los nacido y lo foráneo algo especialmente significativo se tenemos que la población actual de Tarifa está cifrada en poco más de diecisiete mil habitantes una vital infraestructura que pretende dar respuesta al problema de aguas residuales que emanan del aprovechamiento social y turístico de Lancho término municipal con finas Taibilla Bolonia Atlante Rey otros tantos núcleos diseminados incluido momento histórico por tanto en el presente y futuro más inmediato pues ayer mismo se rubricaba el convenio con Metrovacesa para la construcción de un proyecto urbanístico sometido a consideraciones sociales de necesidades reales de la localidad que ha ocasionado una importante remodelación del proyecto inicial que ha perdido su denominación ciudad del sur como novedad la construcción de un gran hotel porque tarifa la localidad turística de la comarca por excelencia la que típica cada verano su población adolece de plazas hoteleras sumando en su conjunto no más de dos mil quinientas cama algo insignificante a todas luces tanto la puesta en marcha de la depuradora como la consolidación de un proyecto de gran hotel Sol la necesaria apuesta por un progreso que espero sea lo más sostenible posible difícil empresa en estos día una determinación con un claro interés turístico en una población olvidada históricamente por las administraciones que tarifa el paraíso de los deportes del viento la ciudad más al sur de Europa es una ciudad olvidada tarifa está entre dos agua y no de una frase literal que también sino que es un en un sentido figurado como aquello de estar entre Pinto y Valdemoro está está chica mía entre la bahía de Algeciras La Janda o lo que es lo mismo en ningún lado concreto y claro eso se nota y no precisamente para bien la tarifa es el parque temático de la comarca del Campo abrir el altar pero es a la que olvidan cuando se habla del transporte metropolitano yo una futuras red de tranvía que con este claro está a la bahía hablamos desde la solidaridad con Calista cuando sea es evidente el trato vejatorio del Gobierno central hacia el Campo de Gibraltar cuando no cuaja el Corredor Mediterráneo y la alta velocidad no llega al Sira pero somos de la bahía cuando hablamos del tranvía hay otras consideraciones Aló ciudadano pero sólo del arco dejando aislado a Castellar Jimena y Tarifa hablamos de las colas para entrar y salir Algeciras o las colas para entrar y salir de Gibraltar pero no hablamos del aislamiento de Tarifa cuyos ciudadano que eran atrapado en su municipio cada año cuando miles de dominguero Campo gibraltareño acuden a nuestras playas playas de la comarca en este caso Nobel tarifa por ello el día de hoy en los albores del dos mil dieciocho me resulta especialmente importante es la constatación de que a pesar del aislamiento al que no han relegado lo uno y lo otro si queremos podemos conseguir sacar el pescuezo y consolidar proyectos que son beneficiosos innecesario para los intereses de los tarijeño más allá del de los demás hoy los tarijeño debemos sentirnos especialmente orgulloso por ser capaces de construir nuestro propio futuro que seguramente sea el futuro de muchos otros más