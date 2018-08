NOCHE CARNAVALESCA ALGECIRAS

Voz 2 00:00 a la regla ya ya que fiambre

Voz 1509 00:36 escuchamos eh Carnaval hablamos de Carnaval porque mañana sábado se celebra la noche carnavalesca de Algeciras cumple treinta y tres ediciones al igual que el año pasado cuenta con la colaboración de dos agrupaciones dos de las mejores agrupaciones de Cádiz la comparsa tic tac de Tino Tovar tercer premio en el concurso del Falla la chirigota Kay Demi arma de Cascallana segundo premio en el concurso del Falla además la cita volverá reunida muchos carnavaleros de Algeciras que se suman en el escenario y hacen que la noche sea una verdadera maravilla eh agrupaciones agrupaciones de las que vamos a hablar Ig noche de la que vamos a hablar con nuestros invitados que pertenecen a la Asociación de bueno Asociación Cultural carnavalesca de Algeciras a la ACA a la Asociación de agrupaciones de aquí de de la ciudad de de Algeciras las quiero darle la bienvenida a Luisma Luisma muy buenas tardes buenas tardes iba Amieva Fernando rodillo bienvenido Fernando

Voz 3 01:32 no muchas gracias hay que me gusta hablar de carnaval

Voz 1509 01:34 todos los años por estas fechas me gustó durante todo el año por estas fechas como que estamos más más animados no con esto de de granito hoy de los y las vacaciones los días libres aunque vosotros vivís en unas vacaciones continuas los dos afición

Voz 4 01:49 también hemos sufrido que yo creo que trabajamos más ahora que cuando otra otra sobre todo en Carnaval

Voz 1509 01:57 bueno Luisma noche carnavalesca mañana en Algeciras cuéntanos cómo lo habéis preparado desde la asociación

Voz 5 02:03 conmigo que no preparado con mucho cariño ante todo y con mucho trabajo y trabado buscando intentando volver a tener una noche carnavalesca de nivel y ante todo que no cueste dinero porque no hay dinero no hay dinero y entonces importantes que que queréis poder hacer una noche carnavalesca e sobre todo benéfica email en la época que estamos que hace falta comida y alimentos poco porque hay problemas por las familias que lo tienen de comer por lo emigrante que ahora se le está dando bastante comida también y hay poca comida en los bancos momentos mucho trabajo Gloria

Voz 1509 02:45 lo mucho trabajo y que no falte porque se trata de de que el carnaval en Algeciras respire buena salud durante todo el año Fernando y para ello el año pasado tuvisteis la experiencia de de tener sobre el escenario en esta noche carnavalesca agrupaciones de Cádiz este año este año habéis repetido porque la experiencia fue buena no

Voz 3 03:06 hombre nosotros la gira ver suena tiempos difíciles precios de modo de fondo del siglo XX ahora hablaremos que hombre vamos a ver una mosca carnavalesca sólo con grupo aquí como habido hasta hace hasta hace dos años pues la gente de aquí como normal ya no ha visto y lo has visto un aliciente de dos grupo de élite de Capi que a lo que al al carnavalero le gusta mucho esa esa qué tipo de de de Carnaval que que el nosotros lo que ve por televisión encima tú hace una noche carnavalesca con los grupos de Fira y le mete en la guinda de dos grandes grupos de Gádir pues entonces ya de él yo creo que es la guinda la que faltaba para que la noche carnavalesca vuelva a ser lo que fue antaño gran pastel

Voz 6 03:55 hablando de Jim

Voz 7 04:58 no se puede aguantar este arte Tino Tovar buenas tardes

Voz 8 05:02 hola buenas tardes qué alegría tenerte conoces

Voz 1509 05:05 los en este programa y hablar de carnaval aunque has anunciado tu despedida para este año pero para nosotros es una despedida con muy buen sabor porque nos has ofrecido unos brindado un tercer premio en comparsas en en el concurso de agrupaciones de Cádiz y vamos a tener la oportunidad de verte esta noche mañana por la noche aquí en Algeciras en la noche carnavalesca

Voz 9 05:27 pues sí pues nada encantado de estar con usted ley fantástico no pueden participar en la noche ganaba Alexa como las de antaño que se están perdiendo oí pues muchísimo mejor

Voz 1509 05:39 además benéfica con un objetivo muy bueno como explicaba el presidente de de la ACA no es ese donativo importante que es ilegal Banco de Alimentos en forma de alimentos además que es lo que ellos necesitan y que todo el mundo no pues te lo da con todo el cariño en esta noche carnavalesca Hay un empujón importante el que se le da al banco de alimentos en estos tiempos que corren que buena falta les hace eh a estos bancos de alimento que están trabajando por los demás anunciabas tu despedida con esta ha

Voz 7 06:07 agrupación tu despedida por un tiempo Tino

Voz 1509 06:10 porque tú no dices adiós al carnaval ni mucho menos

Voz 7 06:13 contrario anuncias que descansas para imparte de Carnaval desde fuera no

Voz 9 06:23 es complicado yo paro porque tengo que parar osea porque por mi situación vital tengo que parar ahí porque soy un poquito agotado de carnaval por otra parte tampoco me mucha cómo cómo se está desarrollando el concurso últimamente y creo que son apuntan una serie de cuestiones para que parase para hace un paro biológico que diría mi intensión

Voz 8 06:52 David mitos pensar en regresar intención es lo pida el cuerpo regresaré regresaré un poco menos contaminado del concurso de los premios hay que regresaré de otra forma se quería regresar de otra forma porque porque era la forma en la que echado bueno desde que empecé infantiles son veintisiete años seguidos

Voz 7 07:15 la forma o no quiero volver tienes que toma el oxígeno e renovar renovarse o morir reciclarse no que se dice hace falta

Voz 8 07:25 sí bueno sí claro en el plano personal pues ya te digo que me me me hace falta formando un poquito más pues bueno haciendo cursos de de uno tiene la esta pasión que le viene de de de manera innata o sea tocar la guitarra compone pero no tienen ningún estudio ninguna formación y bueno pues formar un poquito más en narrativa formal un poquito más musicalmente dar un paso en esa parcela que sí ha sí es verdad que la creativa pues a mí tengo esa suerte que soy una persona extraordinariamente creativa en ese sentido pero sí es verdad que la zona formal donde tiene que estar una base más más rigurosa todos a puede pues si tengo gana de formarme Hay ir de poder abrir el abanico de posibilidades como a mí me gusta a la gente intentar sorprender lo armó una manera distinta

Voz 1509 08:24 están escuchando tanto Luis como Fernando yo creo que la pregunta si ola de tan escuchándote muy buenas y la pregunta del millón Tino es que bala o lácteos

Voz 7 08:34 estamos escuchando tú no nosotros o latino es hola

Voz 1509 08:37 decía yo que la pregunta del millón es ahora que traéis mañana Algeciras

Voz 8 08:43 bueno no es la comparsa La comparsa está comparsas y se caracteriza básicamente antes que nada se caracteriza pues aparte del concurso por darlo todo y era una comparsa que centrar aficionado yo lo que hacer pues supongo que complementarán porque yo ya te digo yo tampoco yo desconectó mucho vello al concurso montarán una base Ty después pues claro se entregaran al público con canciones antiguas de antologías de otra año pues de que por miles de mi inicio con la sierra de Cádiz el espíritu

Voz 9 09:20 las estaciones pasando no aportó siete ocho últimos años

Voz 8 09:24 bueno la loca de la canción de Cádiz que hagan ofero para eso ellos son amante aman el Carnaval entonces si bien van a cantar a los sitio hoy tienen una forma de de de ganarse la vida pero básicamente son Carnaval en Santa y cuando tienen feeling con el público pues era un grupo que se entrega de manera extraordinaria y que creo te absolutamente seguro que a la oficina que se acerquen a contactar a la actuación

Voz 7 09:53 has nombraba a la botica vamos a escuchar un poquito

Voz 2 09:59 hoy sigue siendo malo eh enamora no va al alza la exagerada ya eh

Voz 1509 11:05 bueno hemos querido tener allí de acuerdo para la botica has hablado tú de tus orígenes y de tus inicios para nosotros va a ser un placer verdad Fernando Luis detener a a la comparsa de de Tino Tovar mañana en esta noche carnavalesca poniendo guindas a este pastel que va ser de Algeciras en la noche de mañana el Carnaval es muy importante que se respire durante todo el año noches como ésta como tú has indicado anteriormente Tino hacen que que goce de buena salud

Voz 8 11:33 te refieres Si bueno sí totalmente no hay además que ya te digo becas que hemos conocido pues han ido perdiendo casi todo va hay hay hombre participar es que hay pues creo que son seis Grupo no no no he visto el cartel pero sí sé que son por lo menos seis el grupo pues me parece fantástico sabe porque bueno porque eso recobra le da vida al carnaval una viga que estaba perdiendo ahora acepta toma eso de que tu bar ya con toda agrupación solamente tuvo en cartel pues la verdad que es muy bonito poder después los los grupo pues tienen su su a mitad de van charlando se quedan aquí escuchan una excusa en otra los aficionados en una variedad la verdad es que sí que que que refuerza la vitalidad que el Carnaval está volviendo

Voz 7 12:27 pues eso Tino Tovar no

Voz 1509 12:28 vemos mañana por la noche aquí en Algeciras un beso muy fuerte muchas gracias

Voz 8 12:33 nada muchas gracias a todos voy espero que sea un éxito porque nadie le ha sido merece vale muchas gracias

Voz 1509 12:40 era algo personal Tino que aunque te vayas a tomar un descanso que este descanso no sea muy largo que cojas energías que muy pronto en papel de todo lo que quieras empaquen parte de música de Carnaval no tarden mucho en volveré no tardes mucho

Voz 7 12:52 muy bien muchas gracias promete gracias gracias gracias

Voz 1509 12:57 desatino tomar por estar con nosotros en este día hablando de la noche carnavalesca Fernando y Lewis los dos callado yo intentando que que conversar es con con tino pero da gusto no escucharla hablar decir tengo que prepararme

Voz 3 13:11 igual si ahora mismo que que maestro con tantos primeros premio tanta final Elías que va a parar porque necesitaba descansar que es muy importante pero también necesita volver a a aprender más

Voz 1509 13:26 yo me quedo vamos dice no sólo me es el tener que descansar reciclar me no me gusta cómo está el concurso ahora es el momento sino que yo tengo que estudiar más y yo tengo que aprender más sorprendentes

Voz 5 13:38 eso te te da te entender que el Carnaval evoluciona Icomos evoluciona tengo que seguir aprendiendo y estudiando y no quedarse estancado

Voz 1509 13:47 el Carnaval sigue dando grandes músicos Si el dicen no se puede componer porque se componga hay puntos sino que hay que aprender cómo se hace todo esto sí

Voz 3 13:54 son muchas veces yo digo lo digo mi grupo pero bueno lo voy a decir lo mismo que que que aquí nadie sabe nadie nadie nace sabiendo todos los días vamos aprendiendo algo allí y el que se crea que sabe todo de hecho está totalmente con él

Voz 1509 14:08 bueno vamos a ver también de de Cádiz Nos llegará la chirigota del Cascallana mi arma de mi arma que que bueno vienen con esa segundo premio en el concurso

Voz 7 14:20 vaya Icon ese arte no

Voz 1509 14:22 sevillano típico sobre el escenario

Voz 7 14:25 exacto Cascallana sevillano y pico y que el gaditano típico no se agota con muy poca vergüenza eso es muy importante ahí caí de mi alma academia

Voz 1509 14:37 el Ibex fue fue vamos con las agrupaciones de aquí que estará la comparsa lo noctámbulos los comandantes las chirigotas una chirigota de los siglo eh Fernando Astudillo y son frescas de la Bahía a la que se sumará eh bueno aún fresca de la bahía EE Luis que se sumará la chirigota infantil Los olvidados no

Voz 5 14:56 le tenemos una mala noticia los niños no van a poder al final no porque por circunstancias los padres mucho de los padres están de vacaciones hay menos Nana

Voz 7 15:08 no vamos vamos los los

Voz 5 15:10 se desde hace unas horitas no bueno

Voz 1509 15:13 bueno pues en la chirigota infantil pero bueno yo tengo que decir que que estas agrupaciones durante el concurso de Algeciras tienen su presencia ni nos ayudan a comprender que la semilla del Carnaval está ahí Fernando que tiene a su hijo a a la derecha sabe que que es muy importante de sembrar la semilla del Salvador mostró en el Carnaval ahora este de Caja o qué

Voz 3 15:37 no no eche más de de cómo padre de figuritas de figurita recuerdo haberlos visto como una caja un año en cuanto está suelta la o el bombo con el bombo rápido como yo me fijo dije vamos a saludar en la preséntanos a tu hijo bueno pues aquí está Fernandito Astudillo eso dicen eso dicen que un clon bueno un aficionado más del Carnaval que poco a poco estaba intentando meterlo en en en meterlos en este veneno

Voz 5 16:06 simplemente

Voz 3 16:07 yo he ahora está mamando una filosofía diferente a la que yo he estado muchos años atrás ahora estamos dando una filosofía familiar y es la que yo quiero que siga no quiero que que se desvíe de ahí que entre en nuestro

Voz 7 16:19 tipo de competiciones mentales no de Carnaval Fernando Fernández judío hijo hola

Voz 1509 16:26 las que tú no te pierdes esta noche carnavalesca han que tú te pierdes un día de carnaval

Voz 7 16:31 la verdad es que no te den San Isidro te en el concurso

Voz 1509 16:34 tanto Lao siempre con mi padre mi madre este desde luego que es que no no se puede no se puede aguantar ese arte que tienen y sobretodo esas ganas de de compartir Carnaval y de vivir el Carnaval porque además ellos hacen su propio grupito son los hijos de de todos los componentes de las agrupaciones iban en torno a esa agrupación disfrazados con el mismo tipo iban viviendo el canal se sabe la copla intervienen con vosotros en el escenario porque por ejemplo cuando vais a a la peña El cine cómico ahí no fallan ahí están cantando con vosotros

Voz 3 17:06 claro lo está hablado Mi caso lo en nuestra chirigota en los tablaos que se pueda subir

Voz 1509 17:12 el como debe ser Luis vamos a invitar a todos los que nos están escuchando esta noche carnavalesca que no falte

Voz 5 17:18 sí bueno pues ya lo que hemos dicho a todo lo algecireño campo año incluso turistas que estén por estos lares que son muchos gracias a Dios que si tienen pasa una noche agradable noche entretenida entretenido escuchar buena buena música algunas coplillas de carnaval por nada que les esperamos en la la plaza todas las Paloma e mañana sábado a partir de las nueve sabido las puertas y ahí estaremos para da da servicio agradar y pasar una buena noche

Voz 1509 17:53 Ferrer

Voz 7 17:53 cuando los platos están servidos yo creo que el menú es goloso e muy goloso y que va a ser una noche fantástica yo desde luego

Voz 1509 18:04 en el momento que tenga un hueco me acerco tú sabes no podré estar toda la noche con vosotros pero en el momento que tengan hueco me acerco porque me apetece mucho me gusta mucho

Voz 7 18:11 vivir el carnaval en verano y disfrutarlo así que bueno IDC tú agrupación alguna novedad no no tengo que preguntar de porque lo tenéis todo muy calladitos este año y Luis Mata todo todo todo llega a su momento no no vais a decir nada no me vais anticipar nada lo por lo menos no puedo tengo sabor yo doy asumió simplemente con el copyright hizo que nadie se olvide lleva luego

Voz 3 18:35 el invento vale es importante es que nadie

Voz 7 18:37 alguno en especial queréis hacer hincapié en España hacia el alimento que no sea pero eso le le hombre hombre

Voz 4 18:46 es estar a rozar lo rock todo lo los sea

Voz 7 18:49 a tú no obstante a todo un aceite hace que me diga que un kilo por persona que se pueden llevar más loco de una familia solamente osea que imagínate con un kilo de unas legumbres que nosotros llevemos

Voz 3 19:04 otro como como actuante son muy importante porque sino no iría a la gente pero lo más importante es lo que lleva cada uno en su bolsita porque si eso no se lleva fue gente que no van a poder comer salieran bien

Voz 5 19:16 quiero agradecer también a a la empresa la eternidad vale ya lleno de Marchena que subraya un dirigente que haya hecho el esfuerzo de poder colaborar y ayudar están porque es muy importante que sin esa colaboración de este empresario pues difícilmente se podía haber hecho

Voz 1509 19:39 ni que le he puesto yo esta mañana Jony que necesito contactar con Tino Tovar hoy con kafkiana cascando apuesta

Voz 7 19:46 Arde Gloria ido comer

Voz 1509 19:49 pero con Tino Tovar tengo que poner en contacto dice vamos a intentarlo con los dos inmediatamente había puesto en contacto continuo Tovar para que pudiese estar con nosotros estar con nosotros en este programa así que Johnny muchas gracias Fernando hijo

Voz 7 20:01 tú ya preparado para mañana con cuántos amigos ha quedado allí Cuéntame cómo te lo vas a montar allí o amigo con ninguno yo he Chacón hace falta tú la agrupación de guardias navales agrupación y se acabó y la familia y la niña también no sé si si si aquí todo el mundo

Voz 3 20:17 ya le gusta menos pero si ella nos pone problema porque con nosotros para cuando lo vamos a tener en una agrupación a él pues bueno yo qué sé yo creo que en un par de añitos puede si yo cuando me diga

Voz 1509 20:32 sí el que el director de la agrupación claro en qué bando

Voz 3 20:36 puede ser que mañana se suba con nosotros ya eso está en trámite todavía

Voz 1509 20:41 a él le gusta el lo Disfruta Itu no te digo nada tú no te digo nada cuando ves a tu hijo cantando el varios

Voz 7 20:50 ya no sólo mi hijo

Voz 3 20:51 yo estoy muy muy orgulloso que la agrupación de Juana vayan niños cantando ya como su hijo como este año han fichaba al hijo de Guillermo Guillermina son niños que estábamos ensayando instaban correteando por ahí en medio del ensayo Illa Chan en un escenario

Voz 7 21:06 nada nada lo vas a tener tu a tu disco Laura un orgullo Juanan al que hemos llamado Ojo Ike como

Voz 1509 21:12 está trabajando no podía acercarse hasta la nadie moto pero inmediatamente nos coge el teléfono siempre me dice que hay es que estoy trabajando ojalá pudiera Luisma y Fernando muchísimas gracias tengo que dejarme que saca entrevista gracias gracias a punto de alcanzar la una de la tarde a esa hora llegan las noticias de España y del mundo a la sintonía de la Cadena SER pero piden me piden que remate esta entrevista con con un sonido de carnaval y bueno pues yo hemos tenido a la comparsa lo noctámbulos de fondo pero no hemos llegado a escucharla es la comparsa del rizo nosotros vamos a ponerle ahora mismo para de pedir esta entrevista ya sabéis mañana a las diez de la noche es la noche carnavalesca aquí en Algeciras

Voz 2 22:07 me sorprende lo que no Amalia civil ha dado vela preventivo sello que no han al algo hola soy ahora hemos llegado al te voy con Stoner yo ya no debería