CAZALLA RECIBE 3695 VISITAS EN 5 MESES

Voz 0152 00:06 la una y nueve minutos casi diez vamos hasta el observatorio de aves de Tarifa os apetece esto es lo que os propongo para esta segunda hora para el comienzo de esta segunda parte de Hoy por Hoy Campo de Gibraltar el observatorio de Cazalla que ha superado las tres mil visitas y además las ha superado de largo porque han sido tres mil seiscientas noventa y cinco visitas las que ha recibido desde febrero porque durante el mes de enero descansan desde febrero hasta la fecha en los primeros seis meses de este año quiero darle la bienvenida a Diego Herrera que es técnico de turismo en el observatorio de Cazalla además de ornitólogo Diego muy buenas tardes es

Voz 2 00:47 buenas tardes de gloria ahí a los radioyentes qué tal cómo va eso

Voz 0152 00:51 nosotros estamos muy contentos de cada año recibirte en este programa y que nos cuentes que el verano es un verano intenso en este observatorio que pensamos que las aves se nos olvidan en el mes de agosto el mes de agosto es un mes fantástico para observarlas no

Voz 3 01:07 pues sí la verdad que sí pensamos que

Voz 2 01:11 el Estrecho Tarifa sobre todo es en en agosto una un lugar excepcional para ir a la playa que también pero te voy a dar un dato sobre aves que ya han cruzado en lo que llevamos de migración unas cien mil cigüeña blanca ir más de ochenta mil milano negro todo en el mes de julio a lo que llevamos de agosto

Voz 4 01:35 una segunda opción para para ver a ver

Voz 0152 01:38 muchísimas cigüeña sí muchísimos Milano cien mil y ochenta mil un espectáculo para nuestros nuestros ojos hay que sentarse y observar tener paciencia y sobre todo estar en el sitio indicado y uno de los sitios mejores es este Observatorio de Cazalla que cada vez recibe más visitas este año habéis superado con en un ochenta uno por ciento la cifra el dato del año anterior por qué Diego

Voz 2 02:06 sí la verdad es que supera nuestra expectativa también en número de visitantes porque aquí lo bueno que tiene es que la gente dar se está dando cuenta de que además de ver aves lo que tiene un mirador el Estrecho alucinante entonces como venga vamos ya vamos a hacer la parada en busca mucha gente que cada vez que pasaba aquí viene Iratxe estoy trabajando por estas son INEN agoreros pensada para que conoce ya seamos saludamos sea que que se unen visitantes que a lo mejor no no no tienen el conocimiento con otros que que sí que vienen a pasar eso el número de visita que se ha incrementado no

Voz 4 02:47 mucho mucho durante el pasado año pasado disparado

Voz 0152 02:50 oye que muchos países que es lo que nos llama poderosamente la atención no que de muchos países

Voz 2 02:57 sí y cuatro Nazionale di intencionalidad de distintas sobre todo triste español y alemán hemos temido pero otra cosa curiosa que saca o de la estadística que llevamos es que han venido pájaros que venían de Australia Irán o sea que pues bien aquí viene gente desde cualquier parte del mundo ya les países que que están súper leo más con lo que no nos visita inverosímil de haber la verdad que yo que estoy aquí me doy cuenta de que viene gente de todo el mundo aquí al estoy harta Hay y aquí pasan por el Observatorio

Voz 0152 03:35 qué más les sorprende cuando llegan a este observatorio Diego

Voz 2 03:40 pues por ejemplo en muchos es que está muy bien porque mucha gente que no sabía con no tenía constancia del tema de la migración pues ya llegan preguntan qué que estoy mirando que está ahí reservando en a lo mejor los cuando de cigüeña impresionante ya entonces tú puedes le empiezan a informar de que van a África ahora en estas fechas que pasan el invierno allí y la verdad es que las agradece agradecer montó hay que dar muchas gracias porque decir mira pues que no conocía esos está información me viene súper bien no tenía idea pero te ves cosas Gloria tú puedes estar en Punta Paloma tumbados en la toalla buen Bolonia o en esa playa algo los misma playa no se miras hacia arriba y ahora puedes ver un bando es Igüeña tienes dos mil tres Mis Igüeña pasando por encima

Voz 0152 04:29 bueno

Voz 2 04:30 no es sólo el Observatorio de casa sino es la zona que es impresionante y que puede hecha disfrutando de playa Iber que bando es cigüeña o Milano impresionante en esa fecha ahora en agosto

Voz 0152 04:47 me voy esta cuando se forman esas ollas me parece que la llama vosotros están dando vueltas esperando a que el viento no y el impulso en ese momento pues les sirva para poder cruzar el Estrecho esto es de verdad mágico cuando fui la prima por primera vez a a observarlas aves y me explicaron cómo funcionaba esto cómo se realizaban los conteo si demás me pareció tan maravilloso yo creo quiere que para personas que no han conocido a este tema acercarse por primera vez a un observatorio que dice se pueden ver desde la playa sí pero no es lo mismo verlas con un profesional que nos puede explicar primero que ABS que aves estamos viendo que la mayor parte de las ocasiones no sabemos ni de qué se trata y en segundo lugar cómo realizan no ese ese traslado a a otro continente es muy bonito

Voz 3 05:36 claro si eso no entiende que tú explicabas así que

Voz 2 05:40 se afanaban volando y planeando y usan las corrientes térmica usan echó dos que son estrechos para dar el paso al otro continente porque en el mar no hay corrientes térmicas entonces por eso usan hecho brazo de matan cortito sino no podrían luzca quitó esas cosas que yo además de una manera Anne a Amena no le digo giras como si fuera pilla un ascensor coge la altura cuando yo tiene la altura suficiente se dejan tira llevaban planeando hasta que llegan a Marruecos allí nada más allá de la Cocha de marroquí cogen otra térmica Illa empiezan a subir Millás siguen su camino entonces contando Cela así de forma manera pues la verdad que no entiende Munné y la verdad es que se va maravillado diciendo que no conocía que que qué pasaba aquí

Voz 0152 06:26 es que además se tengo que decir Diego que tenéis contactos con el otro continente y sabéis no hasta cuánto tiempo pueden tardar en cruzar estos grupos de aves no

Voz 2 06:39 si bien el deber Musa que sellaba más fácil que marroquí ir muchas veces Nos dice mira desde aquí están saliendo pájaro nosotros desde aquí ahora en esa migración tema en África mira sale tal bando no recibe dices efectivamente extremando ha llegado ya aquí o tal Pájaro incluso el echamos fotos vemos que a lo mejor les falta una pluma ya con eso es una marca para identificarlo cuando llega allí o es Chani ya igual le hace unas fotos chiquilla India enfermedad que se dictamina el tiempo que tarda o el han cruza el exceso

Voz 0152 07:15 eh

Voz 4 07:16 Diego tenemos comunicación Hiddink para organizar visitas cuando los grupos son numerosas el mejor Jean

Voz 0152 07:21 Arnau concertar esta visita

Voz 4 07:24 eh en el observatorio o realmente da igual

Voz 2 07:27 no te digo nosotros echamos aquí de martes a sábado de once a seis de la tarde pero sí que es verdad porque sobre todo cuando hay mucho Levante como Babe ahora en fin de semana la sabes que uno cruza cruzan se quedan por aquí pero no vas a ver lo que es el el pecho culo del Viso del AVE dado el AVE tiran estos entonces menos siempre si se puede llamar sabe a mí por ejemplo le doy en número de aquí del observatorio desde hoy el Facebook pues mira si baja Avvenire alguien que llama mear te digo cómo cómo está la cosa de migración no sea que sí que la verdad es que que es manejado Mel aquí llaman Japón los mismos Facebook hasta que todo el mundo tiene Facebook ahora dime y te pueden informes es porque sí que lo ha hecho hacía que vamos a tener aquí lo que levante fuerte lo que va a ver aquí un tapón de aves tapón semana acumular aquí porque no van a cruzar el Estrecho Bachar además del viento fuerte ETA el puente que va a vez se va a nublar va de una nube ellos no van a ver en la otra orilla innovan acusa El día que ya baja el viento aquí va a ver un pase de los días que nosotros les llamamos pelotazo de haber en el excesivo

Voz 0152 08:41 el ocaso de Abbey pelotazo de de de día también para la playa cuando hay pelotazo ya Beck pelotazos a la playa Diego oye ahora es cuando cruzan hacia África ahora es cuando van hacia el otro continente llegan aquí descansan toman fuerzas porque saben que el trayecto en el Estrecho de Gibraltar es largo y además muy intenso la corriente son fuertes y tienen que que luchar contra esas corrientes con lo cual aquí se toman como un descansito veremos en muchos lugares como se acercan aves que nunca hemos visto a beber agua a descansar un poco porque tienen que coger fuerzas para cruzar el Estrecho de Gibraltar Illa después las veremos retornar en un aproximada en primavera efectivamente aproximadamente

Voz 2 09:25 eso sí a partir de marzo pues ya empiezan a febrero máster ya empiezan a a volver aquí ya aquí lo que hacen es criar ella crían aquí en primavera después pasan el invierno alimentándose en esos lugares de África pero tú date cuenta una cosa esa nave disponen de unas cigüeña viene de Alemania cruza toda Europa tú sales y todavía tiene que pasar el el el el desierto del Sáhara te va una zona allí es fijar en el gran viaje que hacen echa cada año

Voz 0152 10:02 en entrenadas y además conocen perfectamente el lugar los saben de maravilla de maravilla cómo cómo funciona todo esto es bueno Diego pues vamos a hacer esa invitación a todos los oyentes y sobre todo a todos aquellos que nos visitan en estos días y estén pensando no que pueden hacer además de de ir a la playa hay cuando se mete el Levante fuertes y no quieren ir a la playa que es lo que pueden hacer bueno pues ya ha dicho dio que no son los mejores días para avistar aves porque cuando hay levante fuerte ellas no cruzan las vemos moverse poco pero en el momento que mejora el tiempo sí que tenemos esa esa opción

Voz 2 10:41 exactamente para la playa Ibarra observar a veo aquí la adopción aquí es que el hecho un no da oportunidad para para no

Voz 0152 10:53 una maravilla Diego Herrera técnico de Turismo ornitólogo en el observatorio de Cazalla es un placer hablar todos los años contigo sabes que han este programa es un fichaje es un fichaje de verano quiero desde aquí de verdad agradecerte tu amabilidad y sobre todo ese trabajo que que desarrollas que es mucho porque tres mil seiscientas noventa y cinco personas han visitado este año este Observatorio y eso significa que no has parado gracias y hasta la próxima

Voz 4 11:25 yo encantado de Tendero eh venga hay muchas gracias Diego gracias gracias

