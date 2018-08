Cena de de Adem- CG en la Reserva de Sotogrande

Voz 1 00:00 hoy campaña Gibraltar Georgia más allá

Voz 0152 00:05 estamos en la una y trece minutos empezamos la segunda parte de nuestro programa y lo hacemos dándole la bienvenida el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple en nuestra comarca que es Javier Cózar Javier buenas tardes

Voz 3 00:17 muy buenas tardes del verano caluroso

Voz 4 00:20 hombre como para todo el mundo

Voz 0152 00:22 lo que pasa que la ópera tampoco es un verano muy agobiante de calor no en en estas últimas semana lo hemos notado pero antes no podemos quejarnos

Voz 3 00:31 ya lo que pasa es que a mí personalmente me afecta ovación

Voz 0152 00:34 te pasa una Feria de Algeciras estupenda este año muy fresquita eh fue el mes de julio también ha sido un mes de julio muy liviano en cuanto al calor

Voz 3 00:42 pero que septiembre octubre ya lo recupere

Voz 0152 00:45 eso digo yo lo malo que que cuando empieza tarde termina tarde no

Voz 3 00:49 nosotros no el año pasado yo recuerdo

Voz 0152 00:51 que casi nos metemos en Navidades con mangas cortas no sea que que realmente esto del cambio climático sí que se va notando oye antes de comenzar contigo una buena noticia ha quedado ya por controlado o han dado por controlado el incendio de El Palancar en Tarifa acaban de informarnos efectivos del Infoca ha dado a conocer que ha quedado controlado este incendio en Tarifa el tercer gran incendio este año en la zona de de Tarifa bueno y ahora entramos Con la asociación que como siempre es una asociación muy han muy activa una asociación que no para porque hace falta mucho para poder hacer tanto como hacéis

Voz 3 01:28 exacto no nos queda más remedio que que buscará la manera de conseguir financiación para para poder seguir prestando los servicios que que prestamos en la asociación por lo menos los servicios mínimos no todo lo que prestaba amo eh anteriormente pero por lo menos lo lo más básico innecesario no iban en ello puede buscando hacer eventos entre los que buscamos otro y afortunadamente entre lo que la gente también se acuerda de nosotros y nos ofrece y nos apoya pues como es el caso de que venimos a hablar hoy

Voz 0152 02:01 este próximo jueves una gala cena cóctel es completo además con actividades y con actuaciones muy interesantes estaba en esa beneficio de de vuestra asociación se va a celebrar en Soto gratis Sotogrande hípica eventos que está en la Urbanización Reserva de Sotogrande hecho yo mis deberes e a las nueve y media de la noche el próximo jueves

Voz 3 02:23 correcto si el sitio es para colleja que está a cargo de Sotogrande hípica de Ben lo conozco ya desde hace un par de años oí ha colaborado anteriormente con nosotros y me dijo está aquí está a disposición de la Associació veinte por aquí charlamos preparamos algo echan la muy lo preparamos

Voz 0152 02:41 es que es que yo conozco que está muy vinculado a la Semana Santa que decida qué hacer vale vale va

Voz 3 02:49 es el Amigos para joyerías de amigos de Avilés y bueno y eso surgió el hacer una especie

Voz 5 02:57 el mes de de esta gala cóctel donde

Voz 3 03:01 por un donativo de cinco euros que no acuda para poder disfrutar de ocho tipos de tapas diferente estarán constantemente pasando eh gracias a al catering de Fabra una mesa bufé con parece un ocho diez variedades desde que eso para que pueda gustar más la bebida que cada uno sea capaz de beber cónsul de consumir todo ello estará amenizado con como bien lo reflejamos aquí en el Catorce en el cartel con Sinfonía ecuestre vale que colaboran también altruista mente para para este evento que es la escuela de equitación de pizza no con con resto ical dan un par de pases e Musicale pretendemos bueno se pretende que el último que el último baile que haga con el caballo lo haga con José Barberán que está aquí con nosotros cantando alfileres de colores el caballo bailará al son de la de la voz de de José Barberán Idepa

Voz 0152 04:02 ademais ya las nombrado yo lo iba nombre a darle valor ya tú te adelanta sin temer por ese Barberán buenas tardes extraordinaria alegro mucho de verte igualmente de verte porque Nos vemos de cuando en cuando porque somos casi vecinos pero bueno cuando nos remontaron nos da alegría no contamos cómo no va la vida como va la vida

Voz 6 04:19 pues la verdad es que hemos muy liado en en lo laboral gracias a Dios que estamos en un en un verano que que sobre todo mucho trabajo a muchas muchas cositas están haciendo muchas cositas y en lo personal también muy muy bien ya te he comentado antes que lo sabía todo el tema de la que vaya muy rápido la paternidad

Voz 0152 04:37 sí parece que en tres años dos niños no yo creo que dos niños en tres años rápido no sé si lo dije no no he corrido mucho pero ya me planto yo soy paso todo a criar juntas y eso le no de está sin Vero o sin parar te mucho tiempo con una persona durante poco cómoda porque realmente nos vemos casi todos los día propondremos para que afronte parte de dos niñas pero perdona yo me lo creía que tú lo sabes yo no tengo por a no tenía y así que di me ha me hallaba mucha enhorabuena felicidades por qué no te lo había dicho antes bueno supongo que ahora compaginando esta vida esta profesión de de la música que es una profesión que te hace acostarte tarde muchas veces

Voz 6 05:22 sí con los niños que no duermen pero pero vamos yo yo siempre trato de llevarme la sitios tiene sólo sus Andy cada porque por ejemplo la mayor la última que hicimos con Javi te puede te puede el testimonio de de lo que la mía grande entonces me conmigo queriendo está Torrado pero bueno pero yo siempre trató de llevarme a los sitios y la verdad es que que yo me lo paso muy bien con ellas hay algún página nadie es cierto que se pierden horas de sueño que tiene para la garganta siempre siempre son necesarias pero bueno la verdad es que que es muy contento muy contento yo creo que cuando uno está bien en lo personal también se reflejan

Voz 0152 06:02 eso es sin duda alguna la la la vida personal está reflejada en todos los ámbitos de de tu vida diaria no en el profesional y bueno Javier vamos a ver cómo se pero eran tantas cosas para una noche porque fíjate habéis pensado hasta en aquellos que tengan niños como Joseba arañan habéis dicho no no mira aquí la cena tiene que ser para toda la familia íbamos a tener una cena especial para los niños

Voz 4 06:25 con un multiaventura pony

Voz 3 06:28 sí soy también en arte explico un poco junto a donde se va a celebrar el evento hay unas instalaciones eh que de hecho están sirviendo para hacer campamentos de verano es un parque de multiaventura hay especie de hecho de gincana de subirse tirolina y a parte hay eh toboganes y hay monitores para que harán actividades con los niños porque porque muchas hemos intentado que nadie nos pueda poner una excusa no ya están poniendo que un jueves bueno pero tú sabes entonces eh la idea era que oye y qué hago yo con el niño o qué hago yo con los niños pues tú tienes el niño está allí contigo y te despreocupas el niño va a cenar iba está jugando el parque de ciudad genial ya me hubiera gustado a mí son chico para disfrutarlo mientras que tú estás disfrutando

Voz 0152 07:17 lo de la gala ahí de de dilatación de José actuación bueno yo quiero para muestra un botón como se suele decir y José Barberán te atreves a interpretar no salgo ahora sí yo tengo algo hombre mañana IPE presenta M I que es lo que quieren es interpretar primero voy a pedirte dos oye dos va puede

Voz 6 07:34 mira eh hay una una balada que que tiene un toque flamenco que caminaba muchas alegría porque la verdad es que en en redes social ahora colgamos hace cosa de unos pocos años en en Facebook hicimos Haidar rebosaba de Andrade y yo creo que el vídeo mio que va que va es la visualización tienen tienen por ya cerca de seiscientos mil reproducciones Jean fraile la verdad que que es una la de los Chema emblema que siempre sólo llevar porque ya te digo porque siempre la letra tienen un contenido muy muy profundo y yo creo que a la gente le suele agradar así que es como se llama SOS que sea este tema yo no ser autor quiénes fueron sólo a Mayte Martín ya afables de mayormente de porque mucha gente que lo ha hecho pero en su origen haya eran ellos doy espero que te guste a ver cómo estamos de

Voz 0152 08:22 debo con bueno son en la música en directo en nuestro programa José Barberán

Voz 7 08:30 no

Voz 8 08:42 en

Voz 10 08:47 el ha

Voz 6 08:54 en Armero furor

Voz 11 08:56 todos Soto de mi mente no

Voz 12 09:03 muy diferente venía yo a dónde me encuentro

Voz 13 09:15 los Un

Voz 11 09:25 a él

Voz 12 09:32 envidia pura que hemos diferente ahora es como no se puede Gaula

Voz 14 09:53 sí han buscando

Voz 12 10:05 yo estamos donde se cree que mentira buscando un creo nada no

Voz 16 10:13 yo

Voz 14 10:18 sea enamorarme

Voz 15 10:25 en mi vida

Voz 12 10:29 mirarme decían precoz a mí

Voz 6 10:31 yo diría

Voz 17 10:36 igual que admiro con el que admiro

Voz 3 10:42 me temo

Voz 0152 11:00 menudo lujazo tener a José han cantando aquí con nosotros Javier de verdad lo vamos a ver en directo también en la cena eh

Voz 5 11:09 en lo que tenemos aquí en la tierra que tenemos muy buenos artistas pero que no no

Voz 3 11:13 no sabemos reconocérselo bien estas son tan de mañana

Voz 0152 11:16 porque no es la primera vez que la Asociación de Esclerosis Múltiple cuenta contigo José

Voz 6 11:20 sí la verdad es que la primera vez que no que coincidimos fue ahora un par de años que hice un concierto en el Teatro del colegio salesiano indio y me puse en contacto con distintas asociaciones y colectivos y no la verdad que no lo conocía adelante

Voz 0152 11:36 pues me extraña y ahí se vio perdió a ella

Voz 6 11:40 fíjate qué nombre la verdad que para mí es un orgullo poder colaborar con con asociaciones de este tipo la verdad especialmente porque ya hemos lleva la relación más allá de ahí amigos exactamente

Voz 0152 11:52 mí lo que le pasa a Javi que se le coge cariño

Voz 3 11:55 pero bueno si todos los toros tiene estoy de vacaciones sí que me da igual flácidas vacaciones trabajando pero sin vacaciones colocadas es decir lo que quiera eh bueno sí

Voz 5 12:07 y como bien ha recomendado ya la relación va más allá no es bueno oí e Bay yo a mi me gusta todo el que colabora dentro de las posibilidades de la sedación porque yo no soy nadie yo soy un representante de creación por apoyar los a ellos también no en la medida de las posibilidades es bueno siempre están dispuestos a hacer pues claro todos los de intentamos puede oye pues allí estaremos no la asociación con Eli igual que cuando nosotros tanto con José como con otra serie de artista no aquí hemos hecho una ronda y queremos seguir haciendo de colocar un están de la Federación informativo y a la vez musical donde él pueda dar a conocer y a promocionar hijos de los cuales el dona la la mitad de los beneficia la Associació ahí estamos ella han tenemos hablado para el mes que viene que ya pasan poquito a la caló lo mismo Nos vamos

Voz 3 13:02 para Sotogrande allí a las ese a ver si encontramos allí un un par tener que que lo saque para arriba y lo ponga a cantar con que se lo merece

Voz 0152 13:11 sí porque tiene algo que increíble es bueno acuerden esta cena gala cóctel es el próximo jueves a las nueve y media de la noche en Sotogrande hípica eventos en la Urbanización Reserva de Sotogrande si quieren reservar vuestra cena pueden hacerlo en el teléfono de Javier Cózar que lo brinda yo me lo sé de memoria de memoria no me hallo nada últimamente pero no sé de memoria cuando miro el ordenador que es el seis cero siete siete nueve uno seis uno cinco a qué

Voz 3 13:41 la memoria no me falla no pasa nada teléfono guasa porque alguien no quiere no les gusta mi voz

Voz 0152 13:46 recuerden que pueden ir en los niños y que el precio para los adultos es un donativo treinta y cinco euros para los niños es de veinte con una cena multiaventura Alves aventura ponis en espectáculo Sinfonía ecuestre de la escuela de equitación pizza no Conde Illa actuación fantástica maravillosa de José Barberán al que yo le voy a pedir que se despida de nosotros con otro tema

Voz 6 14:08 venga pues vamos a ser un poquito nivel hacia un poquito mala calentita pero tampoco estamos va a todavía al cien por cien pero vamos te digo me comprometí con vosotros y yo creo que que sólo conocer a la audiencia es una de las áreas más más más emblemática de muchos tenores como espectáculo Cabo de de lírica abogada los flamenco salsa algo de todo un poco pues por dejar ahí también detallito de lírica hay que va a ser en parte lo que vamos a hacer esa noche que que yo creo que noche de este tipo de eventos así elegante yo creo que la lírica dice mucho y eso pues un adelanto y te parece

Voz 0152 14:50 estupendo pues con el Nos despedimos gracias gracias José Barbero los gracias Javier gracias

Voz 20 14:59 sí

Voz 15 15:03 eh sí

Voz 21 15:08 una

Voz 20 15:12 en Chipre no a tu voz

Voz 12 15:20 debería

Voz 22 15:22 no lo veo

Voz 23 15:25 no yo digo

Voz 12 15:31 aquí pero

Voz 24 15:34 no

Voz 12 15:39 está aquí Nani hora eso el humo

Voz 25 16:03 pero no

Voz 26 16:09 sí

Voz 12 16:10 el húngaro

Voz 21 16:18 no

Voz 12 16:23 claro

Voz 20 16:25 a ver si sigo

Voz 12 16:30 aquí aquí a eh

Voz 26 17:11 o bien

Voz 29 17:52 todo lujo muchísimas gracias