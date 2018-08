El Algeciras ultima su preparación veraniega

sí bueno un poquito incógnita el equipo sí que es verdad que se ha gustado mucho cuando los teóricos titulares sobre todo en los dos últimos partido ante la Real Balompédica Linense también en algunos tramos del choque frente al Betis malagueña ya sabemos que era muy temprano porque era el primero o contraen sancionado bueno pues se pudieron ver detalles de de un equipo que bueno para mi gusto yo creo que es una mejor plantilla que la de la pasada temporada aunque bien es verdad que el resultado bueno nos han acompañado en parte por esta filosofía no de Xavier Viso de haber dado minutos prácticamente a todos los jugadores de que forman la plantilla de de esta temporada algunos aficionados hasta otros que son la mayoría menos tanto de cambio sobre todo en los últimos encuentros no de la afición quizás piensa que ya debe ir perfilando un once tipo y le hubiera gustado también ver a a los jugadores teóricos titulares puede haber disputado algún partido pues practicamente como un ensayo de lo que es de lo que nos espera a lo largo de la temporada Hay sobre todo por la proximidad del partido este próximo domingo ya ante el Écija sociedades Bono si es verdad sobre todo frente a los equipos anteriores equipos de superior categoría pues no hemos marcado ningún tanto esos cuatro partidos que ha disputado el Algeciras frente a tres Segunda B mi esa así que quizá preocupa ciertos verse están generando ocasiones de gol que el equipo eh genera estas posibilidades de marcar y que cuestión un poco de que la pelotita en tres de que afines la puntería los hombres de arriba prácticamente Antonio estantes que viene llamado a ser el goleador en principio de Algeciras Club de Fútbol junto con la incorporación de Brian muy buenas desplazando esa duda yo creo que este domingo es prueba de fuego para esta actitud de fútbol de Javi mucho ir a ya ver en serio competir al equipo rojiblanco en lo que va a ser la temporada da vida

bueno yo creo que como has dicho lo han definido perfectamente una propuesta arriesgada para la categoría sobre todo por ese detalle que acabas de comentar lo vamos a encontrar con campos de fútbol que ya conocemos perfectamente en el grupo décimo de Tercera con unas dimensiones rebautizada concepto de irregular donde probablemente pues ese juego no pueda llevar a la práctica es de todo bueno hemos todos tenemos en mente dos tres campo especialmente donde va a ser muy complicado no rastrear la pelota y tratado de hacer qué juego combinativo que gusta por otra parte evidentemente la afición ajetreo dichas acostumbrado la pasada temporada al juego mucho más directo y menos vistoso de José Antonio Abellán sí yo creo que sobre todo mañana el nuevo que vamos a tener buenas tardes de fútbol porque como te he dicho al principio pero que la plantilla tiene calidad para poder desplegar ese tipo de juego yo me imagino que Javier hizo sabrá o bueno estará pensando también tendrán encabeza qué Balmain partido donde suele tan fuera de casa pues no va a poder realizar ese juego que va a cambiar un poquito la filosofía del equipo y bueno yo creo que el paso de los partido no irá diciendo Si esa apuesta arriesgada de Javi bicho yo por supuesto que aprueban porque a todos los que nos gusta el fútbol pues nos gusta este tipo de disposición táctica en el terreno de juego y bueno juego combinativo sacan a detener la pelota demandada en el partido si al final lo que pasa no decíamos al principio llevaron que mandan los resultados cada pelotita en trono entre y eso es lo que va a dictar si realmente es eficaz eche juego en principio vistoso y valiente