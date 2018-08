La Balona ya prepara el duelo ante UCAM Murcia

Voz 1 00:00 hola muy buenas tardes bienvenido y nos encanta devolver volver

Voz 1038 00:02 escucharte un año más con nosotros bueno Rubén vamos a hablar de todo lo que fue el partido del pasado sábado de Tonga que ha sido esta preparación de de la Real Balompédica Linense en este verano ve cómo ves tú al equipo de cara a lo que va a ser el estreno del próximo fin de semana en tu can

Voz 1 00:17 yo estoy apuntado con Valdo optimismo a veces toque de queda mismo en minoritario

Voz 2 00:22 yo soy optimista creo que viene

Voz 1 00:26 entorno de la se ha extendido en mi opinión de forma injustificada un aire de pesimismo que no comparto para nada

Voz 2 00:34 yo creo que el equipo reúne tres

Voz 1 00:37 de catorce jugadores de muy buen nivel de Segunda B evidentemente no existe ninguna plantilla en esta categoría quitándole a dar los equipos poderosos económicamente que puedan tener veinte jugadores de gran nivel pero si se da tiempo y paciencia me da la sensación de que está en manos de un buen entrenador aunque esto es pronto todavía para para largo yo creo que la invitó a muy apañado que sí

Voz 3 01:02 yo lo va a partir de los partidos para dar

Voz 1 01:04 no era cuestión ya de la edad déjame el partido pretemporadas no me dice nada

Voz 1038 01:08 claro cuando se gana

Voz 1 01:10 ni cuando se pierde entonces ni me dice nada cuando un equipo gana uno nueve

Voz 1038 01:18 min

Voz 1 01:18 me me dice nada si pierde con el Cádiz este es pero que ameniza absolutamente tampoco me llegan al alcohol

Voz 1038 01:26 al año esta mañana Rubén con con el compañero con el venga

Voz 4 01:29 decía y hacía un análisis de lo que da la plantilla precisamente de

Voz 1038 01:32 de la Balona ele decía yo no sé que tiene

Voz 4 01:35 qué miras hombre por hombre ilusiona

Voz 1038 01:37 tal vez a lo mejor no sé si te falta algo te falta algo Gotti y Rubén porque han llegado creo que si hasta catorce incorporaciones que bueno si uno analiza la defensa te da buenas sensaciones uno min mira el centro del campo con los dos extremo con con gato con David Moreno con todos que sea traído con hasta tres cuatro incorporaciones para la parcela de ataque pero demanda que a lo mejor no ser un nuevo un poquito más reconocible en la categoría de salud

Voz 1 02:00 yo en principio a mí me falta Pirulí también Lulu que yo creo que un jugador desequilibrante lo que yo siempre denomina un jugador diferente es que las circunstancias han querido que la pretemporada de aparece que va empeorando con cierta normalidad no basta para que el domingo pero avala malabares recuperar pronto pocas chaval está poniendo muchísimo en su parte yo creo que ser uno de los jugadores que está faltando alabado es verdad que va a jugar con las caras de los jugadores no son reconocibles para la mayoría porque son muchos de ellos no han jugado en esta categoría tal nombrado alguno a mí por ejemplo hayan jugador que qué dulcificado un poco porque tienen carácter un poquito revoltoso dentro del campo amén jugador déjame que me parece

Voz 2 02:44 se super interesante la parte de atrás

Voz 1 02:49 quitando algún jugador que no me terminó de convencer a atrás yo creo que tiene mimbres el míster organizar una defensa me atrevo a apostar cien comprar que me mejor que la del año

Voz 1038 02:58 por hacer grande basado era así

Voz 1 03:01 idea y eso no sé si estoy convencido que eso no se va a repetir

Voz 2 03:05 un excelente portero tiene un reserva de garantía cosa que no todo el mundo puede decirle a categórica

Voz 1 03:12 cuando me hablan de que los jugadores no son conocido siempre es la misma preguntará quién conocía David Miguel cuando vino a quien conocía canarios cuando vino a la Balona cien conocías cuando vino a la Balona que jugadores que vienen de lejos que lo harán conocido y alguno de los que te acabo de nombrar marcar una época en la Balona luego hay que dar una cierta paciencia el equipo ha trabajado en los entrenamientos una forma tremenda eso se ve reflejado los partido porque es verdad que me falta amiguita desista pero son cosas del verano ha trabajado se ha programado así pues tampoco hay que conceden especial preocupación el problema es el primer el primer todo lo que la please Domingo Gómez de Niurka pero

Voz 2 03:54 ni tampoco podemos esperar que está

Voz 1 03:58 del equipo que en a mitad de agosto

Voz 1038 04:01 Sceptre no precisamente para acabar UCAM Murcia te gustaría que hubiera sido otro rival tal vez en casa mejor empezar con una fuerte ya te lo quitan de enmedio

Voz 1 04:09 yo aprendí hace muchísimos años yo una persona a la que quiero y admiro muchísimo que se llama Moncho Fernández aquel la vida me concedió la fortuna de trabajar tres años junto a él siempre me decía lo que no esté en tu mano cambiar no te preocupes les ha tocado Luca Monthy bueno pues habrá que ir a Murcia enfrentarte al UCAM Murcia sino iba a hacer en diciembre así que es ahora inspiraba Adama no está al cien por cien pues seguramente Lucas jugador antes de ayer tampoco lo estará no sabemos si a hacer bueno malo no lo vamos a saber

Voz 2 04:41 hasta el domingo a las diez de la noche

Voz 1038 04:43 pues así como llega la Real Balompédica Linense que ya ha regresado al trabajo para preparar lo que va a ser ese compromiso de la próxima semana poquito a poco ya se empieza a montar todo la rueda en La noria de de la actualidad de la Segunda División B compañero de Europa su Rubén Almagro un gusto como un abrazo