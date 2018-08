Voz 1 00:00 le

Voz 0598 00:25 hay muchas formas de sentirnos es verdad pero a través de la música sentir la libertad respirar la libertad a través de la música no todo el mundo consigue hacerlo con canciones que azúcar respiremos esa libertad seguro que es mucho más fácil es lo que ha conseguido brisa hacen hoy con este tema que estamos escuchando esta noche ella viene al cultura al cultura recibe a esta cantante algecireña en concierto hoy tenemos el placer de tenerla nuevamente en nuestros estudios brisa la última vez que nos visitó lo hacía con una maleta cargada de sueños de ilusiones y hoy viene con esa misma maleta pero esa maleta también tiene muchos éxitos ya dentro queremos darle la bienvenida a Driss hacen hoy darle las gracias por estar con nosotros nuevamente aquí cara a cara lisa buenas tardes

Voz 4 01:16 hola buenas tardes Gloria siempre me recibes tan bien tan familiar con tantos halagos y tanto amor que la verdad es que venir aquí es siempre muy reconfortantes salgo aquí salgo de aquí mejor que entre

Voz 0598 01:32 nosotros siempre que te recibimos recibimos a una persona muy cercana una a una amiga con la que charlamos aunque estés muy ocupada tienes un momento siempre para para contarnos lo tenías antes cuando tu música no estaba donde está ahora y lo sigue teniendo ahora brisa Fenoll para todo aquel que sigue siendo su amigo y eso es muy bonito tener los pies en la tierra quizás eso te esté llevando a dónde estás hoy en día el tener los pies muy en la tierra

Voz 5 01:59 sí en los conciertos digo que qué es

Voz 4 02:03 muy costoso llegar a cumplir el sueño no sólo no sólo reconocerlo sino cumplirlo luchar lo todo el mundo te te dirá que estás loca que está saliendo de la norma que cuesta mucho pero cuando me veo aquí con los pies en el suelo el sueño en la mano delante de tanta gente porque mis sueños mi nadie me lo va a quitar no pues eso siempre lo lo digo en los concierto y es cierto al final ser como soy a la educación que manda Amis padre supo que también una genética que llevo no sé supongo pues eso es maravilloso porque nunca pierdes el norte y cuando estás perdiendo el norte que en algún momento lo pierdes hoy empieza a perderlo te da te te sientes incómoda te que te estás perdiendo de T

Voz 5 02:52 sí bueno corriendo ya

Voz 4 02:54 pues toma cartas en el asunto no para para otra vez redil red dirección arte en dirección adecuada

Voz 0598 03:02 la música tiene mucho que ver con tu vida tu vida tiene mucho que ver con la tierra que que te vi yo nacer Algeciras la situación geográfica y todo eso queda plasmado en cada una de tus letras de tus canciones haber visitado también Estambul no te ayudó a conocer otras realidades se tu vida como modelo fue producto de la casualidad en Sevilla la musical no la musical la llevas currando desde hace mucho años desde desde pequeña he lo los que te conocemos lo lo sabemos brisa pero yo creo que que en esa música se refleja cada una de esas vivencias que que la vida ha tardado no

Voz 4 03:40 sí exacto y la verdad es que no lo has podido decidir mejor a veces hasta me conoce más que más que yo a mí misma en ese sentido porque claro llevo un ritmo tan acelerado que como esta canción que está sonando se llama tres minutos invita

Voz 6 03:55 la al al reflexionar al pararse tres minutos para sí

Voz 4 04:00 era dónde quieres ir no quiere hacer porque llevamos un ritmo muy rápido sí que la la el sitio en el que nacido Algeciras el Campo de Gibraltar vosotros mi gente y vivencia la playa la brisa a las tres cultura

Voz 6 04:18 si no se va a la playa de ETA Aritz

Voz 7 04:23 no todo ha sido mágico todo ha sido muy muy revelador para que yo sea como soy para aquello

Voz 4 04:33 viva cómo vivo mi mi música y sienta como siendo la música no

Voz 5 04:38 la verdad que que

Voz 4 04:40 es clave en mi desarrollo es clave Mi lucha hacia la libertad es clave mi lucha hacia hacia conseguir mi sueño no que es la música

Voz 0598 04:48 conocemos a tu familia al completo eh porque además es una familia muy muy conocida en Algeciras e familia frenó hoy a tus tíos a a tus primos a tu padre Rafael fenómeno sindicalista que además fue ahí te acompaña en esta entrevista quiero darle por lo menos la bienvenida Raffaele Fenoll que que en el día de hoy ha decidido estar con su hija y estar en este estudio

Voz 8 05:11 a Rafael buenas tardes muy buenas tardes Nati a toda la audiencia de la cadena no sé yo sé que no quieres restarle ni un segundo de ESO eh tú autonomías

Voz 9 05:18 a mí me cambio me Claudio pero hoy tenía que tenía que saludarte sé que que que ha brisa le hace especial ilusión de mucha es su padre y a su padre se le cae la baba con su hija literalmente duda que alegría nos dio el otro día encontrarnos en el concierto hacernos una foto Iman dársela se le vio haya recibido

Voz 4 05:37 muchísimos a Vicky Mi padre me está apoyando tanto que se presta tan entregado que sea gracias Adele consiguió todo lo que conseguí o si no hubiese tenido estos padres están maravillosos tan tan luchadores tan comprometidos y aparte que me apoyen tanto pues no habría conseguido yo creo que ni la mitad de ni lo soy ni lo que comunico ni lo que conseguía

Voz 0598 05:59 sí es una familia muy implicada tu madre Josefina Nuñez también escritora algecireña con una vida también muy relacionada a nivel profesional no sobre la realidad de la inmigración en el Estrecho tu hermano Fotis fotoperiodista compañero que admiramos mucho bueno

Voz 4 06:17 maravillosos todo

Voz 0598 06:20 sí la verdad es que sí

Voz 4 06:22 puedo decir nada más

Voz 0598 06:25 en este tema que está sonando quizás es el que tuvimos la oportunidad de conocer todos en la voz de sabemos que la vida es como libre de la casualidad pero no la primera cogieran a Brisa como voz de este a este anuncio para publicitar andaluz y a tu tierra una cosita que la tierra que te vio nacer te impulsó musicalmente también si su disparo

Voz 4 06:49 en Andalucía me impulso Andalucía me me ayudó muchísimo dándome este esté Punch enorme en televisión y radio poniendo imagen voz a la campaña de Turismo Andaluz del dos mil catorce con esa primera campañas detuvieron de Chambao tan exitosa luego pasaron artistas como Pablo Alborán Alba Molina y luego paseíllo y la verdad que que esto hizo que todas las discográficas me llamas zen automáticamente que todas las discográficas me llamasen yo ya tenía todas las maquetas todas las canciones guardadas preparadas para mostrar al final eh hay que hay que trabajar mucho previamente iré entrenarse mucho para que cuando llegue el momento y la oportunidad la puedes aprovechar

Voz 0598 07:35 sin duda alguna hoy es en esta canción nosotros tenemos una anécdota con esta canción y es que en una de las fiestas de los cuarenta principales en la playa vegetales estábamos presentando allí los grupos y en un momento pues claro sale la publicidad de tu mejor tú Andalucía en ese momento brisa se acercó a la parte trasera del escenario saludaremos señores así así esta historia un libro cuando vi a Brisa dije pero bueno si estás saliendo ahora mismo en el vídeo de de este anuncio inmediatamente Antonio Sánchez que es el director comercial de la radio dijo brisa al escenario yo que te subía al escenario y allí echamos un ratito y te diste un baño de multitudes

Voz 4 08:17 digo muy bonito Andrés Diego digo fue mi primer concierto esa mi primera aparición en un concierto de los cuarenta en mi tierra hacía con tanta gente no no sé cuántas persona habría pero habría una miles

Voz 5 08:32 bueno para mí fue

Voz 4 08:33 increíble Kanté esta canción a capela gracias a mi gloria y Antonio

Voz 5 08:38 y fue fue muy emotivo y luego

Voz 4 08:40 además el año pasado hice una gira con los cuarenta por España il estuve muy presente creme me acuerdo mucho ese momento Briz

Voz 0598 08:49 esa esto tus inicios pero sin duda hay un punto de inflexión musical por la potencia que tiene el programa Operación Triunfo esta versión de de lo de lo malo que fue un encargo eh fue un encargo que hicieron hay tras la baste version Aste este tema lo viste un ambiente hip hop pero se puede el híbrido llevas de a tu terreno a tu territorio después tuve viste las ideas muy claras y eso incluso te llevó a discutir con Aitana y con Ana Guerra estoy que llevarlo por aquí porque este tema está escrito de esta forma hace pocos días muy claro

Voz 4 09:25 hombre no tengo clarísimo lo tenía clarísimo sabía que que un programa con un triunfo y ellas dos como como In creíbles captado horas de audiencia de la nueva generación de artistas es referentes pues iban a a mandar este mensaje de la mejor forma posible no este vehículo la música que es lo más potente para mandar mensajes y despertar conciencias este es mi cometido en la música como compositora hay también como artista

Voz 0598 09:56 nosotros hemos disfrutado durante todo el verano con este tema que todavía sigue subiendo en las listas pero bueno ahí ya es cuando Brisa dice señores que aunque no me hayáis visto muchos aquí estoy yo hoy estas cosas sea fiel a partir de ahí triunfa en Spotify y esto se dispara se dispara totalmente Jericó ha sido toda una revelación un tema que tiene como yo decía mucho que ver con tus raíces en la en el que cuentas historias muy reales Bris

Voz 5 10:27 sí Jericó es es uno M este más insignias

Voz 4 10:32 habla de los catorce kilómetros que separan Europa de África que los tenemos en frente una temática muy importante que yo creo que hay que tocar en cualquier tipo de género musical en mi caso el pop todavía más pop latino urbano y la verdad es un es una con una un despertar una sensibilización hacia este genocidio mundial hacia esta crisis humanitaria que estamos viviendo y que y que bueno parece que somos también parte de de de ese de ese conglomerado de de culpables no porque porque muchos lo dejamos morir y otros lo dejamos a la deriva no yo creo que no podemos permitirnos ni dejarlo morir y por supuesto dejarlos a la deriva en el mar y en ningún sitio creo que el problema está en África y que la solución está allí y que hay que que hay que enviar ayuda de todo tipo que en vez de queman en tanto dinero aquí a cortar la la el paso torturando los y asesinando los en en Marruecos que queman de la ayuda allí que desde allí pues ya no quieran venir aquí no huyan de un infierno porque realmente viviendo un infierno yo yo haría lo mismo si fuese ellos entonces creo que a través del pop a través del mainstream hay que mandar este tipo de mensajes a la nueva generación y creo que conlleva se ha conseguido bastante es ha sido enviada también a los gramys ha tenido muchísima repercusión sea está haciendo un documental que ahora está acogido en Filmin y que pronto pues quizá pueda estar en Netflix el largometraje que sea Magerit testimonios son los testimonios de los participantes el videoclip su historia en primera persona cómo llegaron hasta aquí

Voz 5 12:14 les indujo a a venir aquí

Voz 0598 12:18 hoy vienes al cultura en concierto hoy vienes a presentarte ante tu público ante tu familia tus amigos yo sé que es una responsabilidad Baratillo increíble se pero también sé que te lo vas a tomar con mucha filosofía porque así es como te has tomado tu vida cada uno en tu vida a cada uno de de de los pasos que que has dado porque eres una persona que que tienes las cosas muy claras y cuando las cosas están claras no hay que tenerle miedo a nada y miedo no has tenido nunca risa que has lanzado a por tus sueños y fluye

Voz 4 12:50 sí yo siempre digo que fluyó

Voz 7 12:52 muchas veces no preparo

Voz 4 12:55 os a las pelaje preparado anteriormente pero no ahora me pongo y que me iban a preguntado por esta entrevista o la otra o o esta noche el concierto tal intento no pensarlo demasiado intento simplemente vivir el presente aquí y ahora el el pasado ya se fue el futuro todavía no ha llegado entonces por qué no disfrutar del presente Isère no me la mejor versión de uno mismo no cada cada momento pero sí que tiene razón Gloria de que hoy aunque actúe en muchísimos sitios en muchísimas partes de España para mí hoy es el día más especial más importante y con más nervios nunca porque me juego mucho juego mucho te ingente ante Ci ante mi padre es ante todo a mi familia que va a venir todo mi amigo Uf va a ser muy rico muy emotivo y a la vez muy importante para mi vida

Voz 0598 13:46 la cita es esta noche a las diez en al cultura los contenedores rojos del puerto deportivo de El Saladillo recuerden he leído por ahí que tienes previsto a viajar a Estados Unidos Si a América Latina para encontrar presencia musical yo no sé si te has dado cuenta que tu esencia musical está dentro de ti tizas no no haya ni que viajar la tienes dentro y esa esencia es de la que disfrutamos todos por qué porque refleja Se en cada una de tus composiciones en cada una de tus canciones momentos de tu vida y tu forma de de pensarlo si de tratarlos como te he dicho antes fuera de micrófono eres una persona muy natural muy sencilla y eso hace hace que tus canciones sean muy cercanas lleguen a los sentimientos de todos hoy estoy muy contenta de tenerte aquí amiga

Voz 4 14:38 por Gloria de verdad que quitado me dice

Voz 0598 14:40 pues las que te mereces y lo sabes y además el que sigas persiguiendo ese sueño sigas luchando por tu música es es el cumplir el sueño a todas las son las que que te admiramos y te queremos brisa muchísimas gracias verme feliz verdad claro que sí tenían las fotos que nos pone si quiere bueno en el momento que está grabando dice piensa como está ir te pone por fotografía te haces un selfie estoy grabando pero ahora estoy contigo es todas esas cosas las haces tú por Castro

Voz 4 15:06 lo sé lo sé la esencia la tengo dentro de mí la esencia están aquí en Algeciras y me voy a quedar muchísimo tiempo aquí ahora ya me he vuelto de Madrid porque necesito establecer me aquí aunque haga los viajes a América Latina y a Los Ángeles para reunirme con muy buenos productores aquí también voy a asentar la base de composición iban a venir productores aquí a mi casa donde montado el estudio íbamos a crear desde aquí eso es precioso que se en tu tierra creando que sí

Voz 0598 15:33 Rafael FEM hoy el padre orgulloso la vas a tener más tiempo en casa que eso es lo que quiere lo que quiere es tú lo ves me pregunto yo

Voz 8 15:41 el lujo al disfrutarla es normal es normal Linda que hay que disfrutarla a diario brisa

Voz 9 15:49 a disfrutar esta noche también en el escenario muchas gracias

Voz 4 15:51 L'Oréal gracias a ti por la entrevista importan bien ser amiga y venir esta noche a verme que generas mucha fuerza y me hace especial ilusión que vengas de verdad gracias es un regalazo

Voz 0598 16:01 hacías nos sentimos libres con esta canción

Voz 4 16:03 tengo harías gracias a

