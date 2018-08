Voz 0148 00:00 cuántas veces estamos en casa y bueno vamos a consumir una verdura y en el momento que la aprobamos décimos es que no sabe cómo tiene que saber está zanahoria no osaba zanahoria este tomate no sabe a tomate esto tiene fácil arreglo comprar productos de la huerta no es fácil encontrarlos pero os aseguro que si os movéis seguro llegan a vuestras manos por ejemplo hay venta online de estos productos y muy cerquita en Estepona es donde podemos encontrar por ejemplo una venta online de productos de la huerta se llaman de higos peras y nosotros vamos a conocer su trabajo hoy Mariano Gudiel muy buenas tardes buenas tardes de higos a peras nace hace cinco años como es este proyecto

Voz 1 00:46 bueno una forma de diez a conocer un poquito el como muy bien dice si un producto es natural e recién salido de la de la Tierra pues que pueda llegar al consumidor es algún puesto una idea un poquito de de ningún de andar por casa algo que empezó como una especie de hobby imponen pensamos que a mí me gustaba ir a las puertas a compra entonces vi que se que había un nicho de mercado pues que que la gente podría podría le podría gustar tener unos tomates a los vehículos recién extraditar de la huerta entonces bueno pues empezamos así como poquito con un es muy sencillo con tal eh con Facebook indignadas pues hoy pues he tenido muy buena situación ir por ahí bueno hemos crecido bastante tenemos ya en cinco personas trabajando entre repartidores y agricultores inhala le muy bien tenemos muy buenos clientes muy fieles y también gente que los no se conoce trabajó como pueden ser grandes restaurantes de Marbella

Voz 0148 01:49 me gustaría saber cuáles son los productos que estáis ahora mismo cultivando

Voz 1 01:54 nosotros nos movemos eh sólo por temporada entonces eh pues lo que hay en temporada es el tomate el pimiento morro convincentes chiles a tenemos vamos bastante varía de chiles habaneros eh serranos eh pónganos el que más tenemos por aquí berenjenas eh algunas han días e empezamos vamos a Gemma que viene empezamos con las con las uvas eh un poquito pues todo lo que temporada ahora ya son las zanahorias eh ya no hay tenemos que ajustarnos un poquito la temporalidad más que la también porque el producto demanda son producto de calidad bueno eh necesita ser eh pues como lo tenemos y lo que ofrece cuando presidente precisamente eso que lo sean de invernadero para que tengan todo va potencia sabor aquí toda la frescura que podamos ofrecer

Voz 0148 02:40 claro porque todo está recién cortado las zonas de de repartos a son muy determinadas los martes por ejemplo repartís en Estepona Manilva Sabinillas Sotogrande Guadiaro La Línea de la Concepción Algeciras zonas cercanas los miércoles está la Tienda Verde en Gaucín el jueves el paraíso Guadalmina San Pedro de Alcántara Marbella Il Elviria osea que realmente ahora mismo es donde estáis trabajando pero esto tiene visos de de de crecer de seguir ampliándose

Voz 1 03:13 eh bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo lo que pasa es que la la forma que trabajamos nosotros tenemos que andar con muchísimo cuidado porque tenemos que ir rotando los cultivos constantemente porque al no tener un almacén al no tener un frigorífico donde guardar las verduras tomos recién sacados ver puerta tenemos que tener tienen una rotación de cultivos para siempre tener disponible la más entonces que tener que cultivar poco cosas para que sean yéndose vayan a ir iré entonces eh eso no es cuarto poquito podemos plantar tienen Carles suma porque a lo mejor no la tenemos que comer y nos vendemos poquito a poquito entonces empezamos a vender de momento a unos cuantos restaurantes de fuera de Ronda por ejemplo amplio de Málaga de Córdoba eh alguna demandado Madrid alguna algún purito de verdura mandó al Madrid pero nuestro proyecto que es poco a poco ir expandiendo por la por la provincia de Málaga efectivamente

Voz 0148 04:10 de momento luego pues veremos

Voz 1 04:12 además Málaga y luego empezaremos un poquito Matezans pero actualmente la zona de reparto se hace así porque eh tenemos en una ruta salimos de te pones vamos parando en cada sitio porque está recién recolectada no lo tenemos una infraestructura ni eh para agrandar por ejemplo eh sólo ella porque si no pues no funcionaría sería inviable

Voz 0148 04:34 pero es que son productos como hemos dicho antes recién cortados Mariano vendéis por cajas no hay que seleccionar o es un variado lo que vendes

Voz 1 04:43 no puedes seleccionar lo que lo que quiera simplemente el precio de la cajas es siempre el mismo el la caja no va a variar irreverentemente lo que ponga entonces la caja pequeña e caben ese diez reciente producto a producto pues en la web viene bien definido que por ejemplo que una qué tomates que es un kilo de tomates pues estéis dos puede tener De3 lo que lo que quieras ir hasta diez raciones en esa caja entonces pues dice la tirando una pagina web y añadiendo la caja hasta que se quién

Voz 0148 05:14 una vez que cumpla la las diez ración

Voz 1 05:17 efectivamente lo que yo creo que teníamos expone esta venta

Voz 0148 05:19 a cualquiera que no sea esté escuchando es al por mayor o podemos comprar a nivel individual osea yo puedo pedir una caja a domicilio

Voz 1 05:29 por supuesto de hecho la bueno está dices edad amplifica no los los restaurantes o de otra forma de remediar tiene por teléfono unos piden llevar Neil y sobre todo y por otro tipo de de entre otro preceptivo aunque tenemos que llevar pero la web está solamente diseñado los los que que pasar directamente pues eh por teléfono o por medio

Voz 0148 05:57 Mariano Gudiel en este proyecto creo yo que es muy innovador no sé si sois los únicos del sector en la zona no lo sé pero desde luego ya llama la atención el poder adquirir una caja de productos de la huerta hay que te la traigan a casa sois los únicos

Voz 1 06:15 pues no si somos lo que yo yo algo diferente hay pequeñas Penín en sitios que sí tienen claro el la edificó la dificultad de tener una rotación de cultivos constantes es difícil que tenga mucha variedad entonces muchos de los productos local compras a productores ecológicos sin ningún problema de buena calidad pero intentamos que siempre tener una variedad e buena para que el cliente pueda seleccionar los productos que se pero que yo sepa pues eso Ali hay productores que sí tienen producción propia pero con otros muchos productos los compra nosotros los nosotros eh todo es nuestro o de alguna finca explicar eh eh la calidad de producto y que efectivamente estén cultivados en los que que yo exijo está sacando las moras de la zona de secadero no estuvo hablando con el con un hombre que tiene una finca allí minas de las moras excelentes pero aparte de los frutales que de vez en cuando sacamos porque nosotros no tenemos nosotros tenemos huerta pues se de todo lo demás es de producción propia hito también las negras tanto de los de tal vienen recién sacados es lo que yo exijo pues muchas veces no podemos tener mucha más variedad de la que la que tenemos

Voz 0148 07:27 claro que sí

Voz 1 07:29 no es que sea Re5 cogidos de la puerta

Voz 0148 07:32 este huerto está junto al río Padrón en Estepona tiene unos cinco mil metros Si bueno es ecológico ya un huerto ecológico tenéis la certificación

Voz 1 07:42 estamos eh estamos en en días hace nada de recibido ya la ratificación de evoluciona ecológico exquisita e tres años eh para para que sea completamente ecológico y hemos pasado en los dos primeros nos falta uno más

Voz 0148 07:57 sí porque he se por el tema de de lo que ese el terreno no hace falta que se vaya renovando

Voz 1 08:05 la cuestión es que la certifica habrá tiene que asegurarse de que el terreno está libre de químicos entonces claro eh yo puedo asegurar yo certificó viene éramos crear lo que yo cultivamos las plantas que yo pongo eh eh el estiércol que que usamos entonces ellos se fían de mí porque me han estudiado a mí pero imagínese que antes eh pues había otros atributos en este terreno pues he hecho otras cosas a un tiempo el terreno para estar completamente libre de químicos

Voz 0148 08:33 un recuerden estamos hablando de de hijos paperas es cómo lo van a encontrar en Internet a nosotros nos ha parecido muy curioso acercarnos para conocer el trabajo que están realizando Mariano Gudiel hizo equipo cinco personas que reparten a domicilio productos de la huerta productos qué saben a campo un tomate que sabe a tomate y una zanahoria que sabía zanahoria eso que echamos de menos en muchas ocasiones nos dan ya el certificado de que se está realizando de forma ecológica aunque el campo necesite su tiempo estos productos Mariano Gudiel muchísimas gracias no salió encantado este proyecto sabes que que tenía especial interés en hablar contigo y espero que siga estoy diciendo espero que siga creciendo