Ricardo Alfonso Álvarez analiza el verano del Algeciras CF

Voz 1 00:00 hola buenas tardes que está presidente cuénteme

Voz 2 00:02 cómo ha ido ese verano que yo creo que todavía sigue en marcha y que se arrancó practicamente de de que se acababa la competición contra el Ibiza la pasada temporada

Voz 3 00:11 nosotros no hemos parado si quiero el momento no ha habido ningún tipo de pagarle todos los días tiros cortos todos los días ha sido laborioso porque usted tiene la suerte entre comillas eh tener muchas necesidades bueno pues no hay problema aprovechó para hacer una pretemporada en condiciones para recaudar dinero que no tenemos la plantilla acuerdos a diario de la dirección técnica e buscando en todo momento unos jugadores que estuvieran a Chile con el máximo de potencial deportivo pasaron echarán una posibilidad él no es un equipo ilusionante pensando en utilizar la base en lo más lo convincente entraron en la hemos tenido tres comicios anteriores bueno esa esa ansiedad aspiraciones de ascenso pues de no nos hace llevan siempre el camino más corto para construir ese Chirac el camino más corto no más rápidos

Voz 2 01:15 como un verano presidente dentro de un club de fútbol es decir porque arrancaba con con ese partido del Real Betis a principios del mes de julio poquito de puede empezamos la pretemporada durante las dos primeras semanas de preparación veraniega el Algeciras no se ejercitaba en su CP

Voz 4 01:30 es casi casi sin un entrena

Voz 2 01:32 darse ya tenía el primer partido en su feudo contra el Atlético Malagueño algún que otro futbolista nos comentaba que el césped tampoco se encontraba ahora en el mejor estado posible todo ello sumado a la planificación deportiva y le parece todo

Voz 3 01:48 todo el que cumplió complicado de manera innecesaria porque bueno pena que nosotros tenemos que paralizar todo lo deportivo queda pendiente supeditado a que nuestro estadio ché para poderlo a similar ya le condicione para que nuestro equipo tenga ese pequeño dijo que si el PSOE dice del equipo local cien no que vamos a trabajar probablemente en los primeros compases con el visitante con los mismos criterios o en tasa por decir entrecomilla salir de nuestro campo siempre estamos de la mano ante en el que no se jazz que nos preocupaba era posible para que la campaña nombrado pudiera estar también ávida Hay pudiera respaldar esa esa intención en que no quiere pero es que ascender es la unión de todo no la motivo tirando a no lo recurrible eso es patrimonio de todo y para conseguirlo todo por eso digo que nuestras vacación entre comillas de verano han sido de una intensidad en la que no llamo a todos los medios que criticamos para coser no está claro que tengo trabajar todo no uno cubriendo inconveniente el otro resolvió en todos tus padres allí sostiene que si quieren y si no puede jugar sin bueno muy laborioso no bastante satisfecho con el trabajo que está realizando porque creo que es imposible si no lo hubiéramos hecho con él

Voz 2 03:22 esa planificación deportiva presidente cómo cómo ha sido eso de ver a Miguel Ángel García dejando un poquito aunque yo creo que nunca se deja de dado el tema jurídico trabajando codo con codo que qué le ha parecido la plantilla casa confeccionó

Voz 3 03:35 obra viven muchas pista ilusionado mucho sabemos que no bajar las me decía en la filosofía del dúo viste cotizar las muy no cosas tiene otra etapa no ha sido así exámenes sobre tienes aceptamos eh bueno en principio las elemento que han hago a reforzar en todo un elenco de jugadores que o precedente que apartar en judío gran principios ni equipo la pretemporada a mí me ilusiona yo lo que quiero decir es a la arrendados porque tenía un punto de sumar domingo domingo el lo importante para nosotros

Voz 1 04:19 al presidente le gusta mucho la planificación deportiva ya al aficionado porque la respuesta en cuanto al número de abonos creo que ha sido un poquito más baja que en otras temporadas por qué se produce todo esto es que el tiro de oye

Voz 3 04:32 todo ha abonado menos que el año anterior presos principio en por que no solamente a trabajar las directivas la sesión la Julián en que toda la vida yo tienes que estar con nosotros quizá porque así es cómo conseguimos los objetivos con será más fácil no secuestra de jugadores que puede cuantificar una proyección y presupuesto sino estamos todos sino al que años hacer lo que está semana estamos siendo Juanjo lanzamiento y ahí a lo sagrado que aún no se han suscrito estamos siendo que nosotros Telefónica estaba otra vez en mayo agradecer a a nosotros también como cuyos publicitaria además medio que también están en pleno se están desviando para que se sumen a conseguimos claro si hay una buena más osea hay hombro espalda suponemos se importante e interesante

Voz 2 05:27 mucho aficionado presidente lo que dicen es que el club no trasmite ilusión que le puede responder a todos

Voz 3 05:32 de bueno vamos a ver qué queremos hacer porque además estamos abiertos a todas las sugerencias de que el club no está cerrado digamos adquirió de los siete dirigentes que tiene que ser porque están al pie de cañón y al pie de los caballos e los demás pero se ha se ha aportando yo me parecen es muy fácil decir es que no me escucha cuatro Julita hemos sacado parecerá no sea que la opinión como gratuita consejo Pitu yo estoy un poquito cansado de ser gratuito vamos a dar consejos corales y pueden ser ópticos yo ellos ya están para ayudar en todo aquí no hay nadie que esté imposición de la verdad le sigue trabajando entraron a lo que estamos ningún premio tiene la sensatez

Voz 2 06:22 a Ricardo Alfonso Álvarez de que esta temporada incluso antes que en otras se está disparando a la mínima contra el club

Voz 3 06:31 es que ocurre lo que es un poco la idiosincrasia quizá es el de cierta afición es que sin tener medios les exigen al club algo que no está a la altura Nozar Tura del presupuesto económico siete a la altura de la ciudad que en la que demanda debería estar tirado entonces overcome peruano que dijo que se consigue con todo no como hacer un calendario de que no me ilusiona yo casi agradecería que todo aquel que ya ha sacado Labrado dos sugiera cosas para hacer porque sube rito arena llama puesto que no debería además rivales son ingenio creativo e que además aceptando perfectamente nos apoye haciendo algo más coma ya está un poco intenta estaba hecho sacar adelante como lo que era mucho más de cuatro la nueva consejera no existe tan sólo a los a un empresario que hacer una promoción con nosotros

Voz 1 07:30 sí sí sí el tramo

Voz 3 07:32 veis la afición no sabes hasta las once de la noche con un variopinto solo de tema en el cual todos son a resolver bueno pues ayudó lucha inculcar edición de Tengo tratando de ha de transmitir todo lo que hacemos es digo estoy abierto estamos abiertos a sugerencia positiva de infarto probablemente a capricho no porque quería euros lo primero que miramos tres mil euros multiplicado por diez veces reducir tu quiera pedir que las cosas sea la consecuente para tiene una consecuencia tanto deportiva como presupuestaria no podemos volver a las andadas otro que probablemente la citación de la saga sucedía IRC tira todas las ha hecho que lo sepa quién necesita que tramita murió hace falta trabajar mucho mucho mucho ya que tramos habrá más visto lo que hiciera unidos nosotros quitamos un abrazo adiós

Voz 4 08:25 la respuesta siempre ese trámite al presidente Si

Voz 2 08:30 la pelotita entra el domingo con el Écija todo aquello que está un poquito más revoltosos se puede callar un poquito manos

Voz 3 08:36 al al malos resultados nos acompaña el equipo grande pionero inmerso transmite esa decisión que hablábamos desde el punto de resultado deportivo porque tienen tienen hacerla en principio sin garantizar ayuda deportivos conforme vayan llegando el avión es decir que nosotros somos lo primero en desear que esa ilusión se genere de una manera continua yo ordinaria y al mismo tiempo crezca la confianza en toda la masa social nosotros pujando pujando calor pero claro no creo podemos esperar que arranque con la ilusión queremos Caldas de de de la ficción está no todos no delante para que podamos ponen al rojo vivo que todo pretendemos otra cosa que ya sabe cómo se es que es un calendario muy complicado porque hay un aspirante presupuestario muy importante y uno clientes muy importantes estamos emerger a competir con terceras los tiene suelo para hacerlo lo máximo posible todo lo que

Voz 2 09:43 el presidente Ricardo Alfonso Álvarez que haya un estreno venidero este fin de semana ante la decir Avalon pay a ver si las aguas vuelven a su casa Zabalo un abrazo fuerte