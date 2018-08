La prevención del Cáncer

Voz 1 00:00 más allá Hoy por Hoy Campo de Gibraltar Ceuta

Voz 0529 00:04 la una ir diez minutos de la tarde eh vuelve a llenarse nuestro estudio de invitados ahora tengo con nosotros a la presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer Ana María Contreras buenas tardes la gloria buenas tardes yo me alegro verte Grammy viene si cómo va el verano pues mira no fuimos de vacaciones el día uno de abril

Voz 2 00:26 esto sí igual vemos el día tres tú sabe que el día uno tú tuvimos que está aquí porque no entregaron la el cirio debida a como a vosotros La Palma El día quince tuve que está en la procesión estoy viendo viniendo

Voz 0529 00:40 la hermandad de la era bueno e Ana María yo quería hablar contigo de verano que lleváis las actividades me consta que habéis desarrollado esa campaña con la prevención prevención no con el sol las eh bueno las locuras que comete hemos a veces con tantos ponernos en horas muy críticas en la playa pero me gustaría oye hablar contigo de de la prevención en general del cáncer como se puede reducir la probabilidad de que se presente un cáncer en nuestro

Voz 2 01:13 cuál fue ante todo he cogerla a tiempo la prevención y a tu médico que no dejarte estoy hablando a partir de los cincuenta años Lama la mamografía igual que el cáncer de colon que de si tiene antecedentes tiene que pedirle a tu a tu médico de cabecera que te hagan las pruebas pertinentes el cáncer de próstata también a partir de los cincuenta años pero la exploración en la mujer es muy importante para prevenir el cáncer de mama aquí también el el cáncer de útero con las citología si hay una persona que tiene antecedentes tanto en su familia de cáncer de mama o de útero pues coma con más hincapié de que se haga sus revisiones tiempo cogiendo la tiempo el cáncer se tiene que estamos en ello de que se haga una enfermedad crónica como se está viendo en estos años eso era investigación y todo como ya como ya he dicho muchas veces que la asociación todo el dinero que recauda la ONG que más dinero aporta a la investigación del cante

Voz 0529 02:38 es una enfermedad que en muchas ocasiones no da la cara y desde el primer momento se camufla está oculta en un momento determinado pues empezamos a notar ciertos síntomas que recomendación harías tú a nuestros oyentes en cuando a esos síntomas el momento que detecten o no tenga alguna anormalidad en su cuerpo

Voz 2 03:03 esto la mujer Sí Se auto explora con el pues electos después en EC si es si hace un sangrado igual que el cáncer de útero todo te da síntoma hay otros que no dan síntomas pero si se coge a tiempo por unas revisiones periódicas que tú te hagas o que tu que tu médico de cabecera vea que que los análisis haya algo raro pues en lo que te puedo decir es que

Voz 0529 03:37 de realizarse controles exactamente

Voz 2 03:39 controle impedirlo que cada vez como ya sabe estamos duramos tenemos más esto de vida de los años vamos cumpliendo ya el cómo se llama que no me sale a la palabra que estamos que duramos más en las personas

Voz 0529 03:59 sí sé que entonces

Voz 2 04:02 estamos expuestas tener un cáncer con con porque tú sabes que la célula se van desarrollando continuamente entonces la prevención es importante tu misma tienes que decirle a tu médico que te haga un chequeo para prevenir que nos da miedo pero más miedo es no no saber que lo tiene porque cogiendo la tiempo todo es importante y se puede curar

Voz 0529 04:29 la esperanza de vida en horario verán de la esperanza de vida que cada vez pues ese cumplimos más años nos hacemos las mayores bonito que tenemos mayor esperanza de vida decía a Ana María que que estas estos controles hay que tomárselo es muy enserio eh en el momento que no tenemos algún cambio en nuestro cuerpo nuestro estado normal hay que ir al médico comunicarlo decir quiero hacerme un chequeo porque me notó algo extraño es por supuesto por supuesto

Voz 2 04:59 más que dolores de cabeza que todo

Voz 0529 05:01 parezcan en en un momento determinado de nuestras vida

Voz 2 05:04 desde un mareo el tono de nuestra piel que cambie

Voz 0529 05:07 eh unas manchas que puedan salir nuestro cuerpo las verrugas

Voz 2 05:10 a Rita

Voz 0529 05:11 o sea hay que estar muy pendientes de todo esto y acudir al médico que son los profesionales y que ellos los pues sí que cada vez está dando más Mela

Voz 2 05:21 no mal en gente muy joven cánceres gente emo

Voz 0529 05:25 hay que hay que cuidarse mucho cambios de alimentación estilos de vida el esté Lady la vida que llevamos el estrés Sada verdad continuamente su no es nada bueno y además es un alimento muy bueno para esta enfermedad cuando cuando una persona está muy estresada tiene muchas probabilidades de de que tarde o temprano pueda desarrollar un cáncer

Voz 2 05:45 además la psicológicamente también hace mucho tienes que tú también hay que cuidarse por mucho que lo digamos no lo hacemos pero tú misma te tienes que querer o tú mismo te tiene que querer que nadie te va a cuidar así que tú tienes que hacer todos lo medio por prevenir muchas cosas

Voz 0529 06:11 Ana María ahora está en periodo vacacional pero de eso quiere decir que no se trabaja que la asociación lleva la psicóloga está allí la trabajando claro qué papeles fundamental y lo digo de verdad fin a todas las personas a las que se ha dicho que es diría darnos tica un un cáncer es muy importante el apoyo psicológico

Voz 2 06:31 también para ellos y para la familia eso eso estamos nosotros en el Hospital Punta de Europa que el primer impacto ahí estamos

Voz 0529 06:42 es fundamental claro para empezar a combatir y luchar contra esta enfermedad

Voz 2 06:46 Illa que es una lucha constante y hay que estar mentalmente muy preparado pasa estos días malo pero la lucha diaria tiene que coger al toro por los cuernos decir esto es algo de esto salón Illa familias muchas veces tan peor es que el enfermo

Voz 0529 07:05 sí porque están asustados no sabe no sabe el panorama que el panorama que tiene como van a enfrentarse a esta enfermedad choque que produce enterarse de de esa situación y para ello hay profesionales que trabajan psicólogos dentro de esta asociación que te ayuda a enfrentarte a ese primer choque sobre sobretodo a combatir esta enfermedad primero mentalmente verdad Ana

Voz 2 07:28 mentalmente además que la asociación estamos para todas las asociaciones estamos para ayudar que no de miedo que vayan que pregunte que que tenga una experiencia una terapia que no le gusta pues nada que allí todos gratuitos que para eso estamos para ayudarnos a otro que no oyendo allí va vaya vas a encontrar más dolor sino al revés vamos a a dentro de tu preocupación te vamos a ayudar un montón

Voz 0529 08:00 Iggy más con casos reales personas que han salido han vencido está enfermo

Voz 2 08:03 claro te cuentan cómo cómo aquí tenemos de todo y además que tenemos testimonios que que te lo pueden dar y que no es que no he visto que se pasado un tiempo muy malo pero después te sale

Voz 0529 08:17 Ana María Contreras en septiembre que se pueden septiembre

Voz 2 08:20 tenemos que volvamos el día tres tenemos que ir preparando ya la Marcha Solidaria del del Día Mundial del Cáncer de Mama que se celebrará el veinte de octubre XXII ya empezaremos con las camisetas asco a de todo empezaremos

Voz 0529 08:36 esta marcha que cada vez tiene más potencia cada vez se unen más personas está adquiriendo una fuerza en los últimos años que siempre según de persona así que hoy un millón de personas perdona mil mil mil personas ganársela última yo he dicho un millón digo estará hablando con la no no no no que da Alonso en la última marcha aquí en Algeciras si así que hay que seguir aumentando y seguir si Dios quiere combatiendo luchando

Voz 2 09:01 luchando la Lucchetti que que todo con un granito de arena aportamos mucho