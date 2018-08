Raffaelle Pandalone habla de la actualidad de la Balona

Voz 1646 00:00 qué tal Álvaro muy buena bienvenido eh un año más en muchas gracias habían hallado sí sí

Voz 1174 00:03 siempre nos gusta tenerte aquí con con nosotros hablando de la actualidad blanquinegro de ETA Balona que ha cambiado mucho nos

Voz 1646 00:09 durante todo el verano lo hablábamos ayer en redacción tuyo no echábamos cuentas de los fichajes que han venido y al final han sido catorce las incorporaciones fíjate que que está metido de lleno en que viene uno viene otro que jugador falta por completar la plantilla y no te das cuenta de que al final han sido mucho lo lo fichajes que han venido a ésta

Voz 1 00:26 la nueva valona a una Balona que

Voz 1646 00:28 bueno pues ilusión a sus aficionados que

Voz 1 00:31 eh bueno cerraba

Voz 1646 00:33 ya el pasado fin de semana con la incorporación del delantero argentino Gastón Celestino que se prepara ya ultima en estos días el trabajo para debutar el domingo ante uno de los grandes de la categoría como el UCAM Murcia pero bueno del club hay mucho trabajo todavía en oficina el tema de la campaña de abonados y bueno pues en definitiva yo creo que la actividad ha sido intensa durante todo el verano en la sede de la Real Balompédica Linense

Voz 1174 00:57 ahora hablamos con una de las nuevas incorporaciones como era Pablo Santana y queremos también hoy hablar Rubén con un hombre que también aunque parece no pero lleva más de uno y dos meses

Voz 1646 01:04 sí sí sí ya lleva siete meses también estábamos las cuentas tú yo y además la primera vez que lo vamos a tener en directo aquí en la Cadena Ser eh algo que por cierto celebramos y nos alegramos y esperemos que sea algo constante durante toda la temporada porque está claro que este proyecto es un proyecto nuevo proyecto renovado presidido dirigido por Rafael pantalones que ya saben nuestros oyentes que que se incorporó en enero a la presidencia del club después de de esos años de Alfredo Gallardo al frente de la entidad y que bueno que que que su idea además de centrar en hacer un buen proyecto lo deportivo ha estado está y lo está consiguiendo profesionalizar la entidad no y a través de marketing a través de la campaña de abonados que está llevando a cabo la la empresa Ventana discreta indiscreta que además lo está haciendo bastante bien así que eh teníamos ganas de charlar con el presidente de la Balona en directo aquí la Cadena SER ya lo tenemos presente

Voz 1174 01:53 de Rafael el pantalón no buenas tardes buenas tardes a todos los presidentes cuénteme cómo va el verano

Voz 2 02:00 de verano

Voz 3 02:03 no mucho trabajo vamos he tenido este verano en todos los sentidos porque claro es comer hecho y a vosotros y ahora cambiaron cambiar por mi modo de El Cubo presa fácil se juega enviado Don tres y cuatro Messi necesita tiempo Si alguna vez como también hay pero eso también hemos cambiado mucho futbolista han cambiado de entrenador en el cuerpo creo que estaban muro del estadio ha cambiado mucho claro un proyecto el fútbol siempre porque ya está a corto plazo es un proyecto que necesitamos de tiempo en todos los sentidos para para para la cosa come a mí me gusta se en la profesión el club cuando dice la primera vez que veniros en el sentido de todos los sentirlo pero por eso este verano está con mucho trabajo porque también la parcela es mucha y todavía tenemos mucho trabajo porque estamos peleando muchas manera tras ser de la ficha muy por supuesto y a nivel plantilla grupo no no añadido entre comillas ninguna persona Islamic más gente que estaba Gallego ha estado vendiendo mi ya estábamos no tiene mucho más trabajo oí eso todo estamos trabajando mucho Un verano mucho valiente por el tema también de los fichajes que he tenido o peleado con muchos futbolistas entre tenía Iyad al final estamos bastante algún del equipo hecho pero no pues tardó mucho mucho este verano

Voz 1174 03:38 presidente leía una entrevista que le hizo el compañero Rubén Almagro practicamente el cien llegado usted a la presidencia o al intento de convertirse en presidente de la Balona el veintiocho de diciembre en la cual decía entiendo que la gente desconfíe de mí cree usted que en estos siete meses ha cambiado ya la opinión del aficionado de la balón

Voz 3 03:57 no hay yo mira yo no puedo trabajar en pensar de pensaba lo que piensa la gente y uno de la luna y pienso que seguramente no me meto en el fútbol hombre si no quiero crítica bueno seguramente crítica positiva crítica negativa es importante que se siempre Boris te estoy pues el club porque como siempre digo yo soy un hombre hizo una persona que hoy está en el aval unos quince años no lo sé estos clubes no siempre males siempre se queda entonces no sé la verdad tú a tu pregunta veo mucha gente más positiva han seguramente por por antes al algo una persona todavía se pregunta porque yo estoy aquí y eso no sé quien pero ese normal es fútbol pero yo creo que al final

Voz 4 04:46 creo que no va da la razón más que todo el campo claro pero que al trabajo que está haciendo creo que al final la gente se está dando cuenta de que estamos cambiando las cosas hay la la desconfianza de mí yo quisiera mente nunca lo que pienso es confiar no es un club que siempre lo hacía que es el es el él y él lo el presidente los dirigentes lo entrenador los futbolistas pasa escuche entonces antes de todo o para dicho para para para distribuir crudo no Creek crítica sea se diga o se les desconfió el presidente Peres escuche a mí claro que sí pero siempre hay que meter adelante porque lo que hago sin un trabajo pensando yo no una como por ejemplo en el tema de fichajes donde todo el mundo y que que que os aquí porque te has cuarto que el fútbol para mí en todo en todas las categorías Diane más director deportivo y secretario le escribo que que otra cosa en Primera Segunda Segunda B pero hasta que se dio cuando voy a decir una cosa cuando teníamos el proyecto deportivo ya lo teníamos muy largo el que Khedira

Voz 2 05:59 el nunca yo puedo puedo o visto un pariente un pariente otro

Voz 4 06:04 a uno puede buscar Mauro puede gustar más a otro pero al final con lo que nosotros queremos y lo dicho el día de la presentación del equipo una cosa no falta el trabajo ilusión y las ganas de asistir

Voz 3 06:15 es explicó

Voz 1646 06:17 yo creo que en este tiempo se ha ganado la confianza de de mucha gente no en el entorno de de la Balona se ha hecho este año algo que desconocíamos no en el club que que era que viniera una empresa como Ventana discreta con un gran recorrido con gente muy profesional para hacerse cargo de la campaña de abonados avión un objetivo muy ambicioso yo creo que se ha trabajado bien hoy esta mañana incluso hay instalado un puesto de venta de abonos en la calle Real en pleno centro de la línea que la gente también demandaba decir por vuestra parte presidentes no va a quedar para acercar al pueblo de la línea a cuantas más personas sean posible a la Real Balompédica Linense no

Voz 3 06:55 sí siempre se puede hacer más por eso te digo que nosotros hemos hecho este año también impasse lo que son las pistas el club también a un presupuesto porque claro es túnel gestionado como una empresa es una inversión fuerte de marketing comunicación esto vale dinero si no sólo hay mucho un presupuesto lucido por eso que hemos tenido para mí ha hecho un buen trabajo Il comunicativo comunicativo lo compromiso metía en la empresa de Ventana Boon Pablo

Voz 4 07:28 ya con todo su sentido hoy su trabajo donde yo estoy bastante satisfecho y bastante contento fue vamos a sacar más sonado del año pasado el año pasado eso todavía no lo sé te digo que ya lo resultado creo que está ya más cerca de el año pasado pero porque nosotros nunca no ha gustado hablar del tema de del número de ese modo donde alguno la vista con una cosa mal porque porque nosotros queremos agradecer a la gente el cariño que está dando que lo estamos haciendo porque a mí no me gusta decir es que la escisión una un número aficiones algo darle algo importante comunicarle su cosa cubrirán desde el club lo que sí hace claro siempre se puede hacer más y esto lo tengo muy claro porque era impensable este año nuestro objetivo es mejorar la nube Diane bueno que hay mucho este año comunicaciones pero yo pienso que el club este año ha cambiado mucho comunitario al nivel más que dudosa ahí yo también primera personas todo comprometido

Voz 5 08:24 eso pienso que que la verdad que es todo eso claro yo pienso que vamos seguramente a que quiere algo más claro también creamos más de abonado pero eso también es un cambio que se va a ir poco a poco todos como Roberto

Voz 1646 08:40 el presidente usted además de ser empresario gestor presidente de Badalona que se tiene que ocupar de muchas cosas obviamente es un amante de del fútbol de la pelota y y cómo calificaría esta plantilla de la Balona Ia que puede aspirar la Balona dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 4 09:00 va la compra al final lo dicho antes ambos uva pasante contento pasan según un tubo de estaba al final fichado los humorista les queramos fichar no ir donde estaba vale estaban otra opción pero hemos visto mi futbolista intentos al final tenemos una plantilla donde todo está muy contento porque al final el presidente y el director deportivo toda la parcela deportiva está muy contento eso no le aspira el sueño tú lo sabe que el sueño de todos los ahora mismo campeón no comer todo todo lo Klum que ahora es falsa Hernando el belga y humilla a todo el equipo para Marbella consenso hay que tener cosa a que tiene claro muchas cosas son mucha aspecto que hay que durante durante la temporada que son muy importante en un es sólo montar una plantilla está claro que necesita Muriel Pusa claro que un proyecto nuevo donde antes hemos cambiado Toro catorce futbolistas es un proyecto que no Begues tenemos la poemas es magia ir y necesidad de trabajo y necesitamos tiempo valga Liszt en ese sentido lo está haciendo muy bien eh pero los dieciocho el víctimas es ganar todos los domingo pero sabe que es muy difícil no pero es que yo no puedo equivocarme diciéndoles no no es que no me advirtió de la Luna es que no no te debo tener la cabeza muy claro los directivos claro echó una palabra siempre casi hecha pero es mirad domingo cada dublinés

Voz 1646 10:28 cada el domingo en Murcia

Voz 4 10:29 no estoy claro si tu piel te acuerdo que puede basado estima Cartagena tuvo allá aclara vaya a meter en el ambiente a nivel tuyos de trabajo al duque y ideal en el que lo puede pensar lo que pasa entre diez días a besar domingo a Murcia

Voz 1174 10:45 tras de la cosa Rubén que que han llamado la atención mucho durante toda esta pretemporada durante el mandato de pantalón ha sido relaciones con buen con las instituciones ni han sido muy buena no

Voz 1646 10:55 o sea se han retomado de nuevo las relaciones con el Ayuntamiento de de la línea de hecho con con el alcalde con Juan Franco hay buena sintonía verdad presidente

Voz 4 11:04 sí una sintonía de dispuesto unas interior yo la primera vez como hizo Juan Franco hizo mira yo son presidente del club Iker objeción amigo y quiero llevarme bien todos los sentidos el Ayuntamiento en la ciudad porque al final yo era presento un club de la ciudad porque el Kun unen mio eso pensó que lo digo lo dicho es cien mil veces es Cuba vale andaluz clubes de la ciudad de la avaló una de las gentes de la línea entonces hay que llevarse bien en ese sentido pues por supuesto porque hay que ir con proco compartido trabajo alguien te discos aguando debería hay es tener una buena después modo están problema se discute ir cómodo dicho antes siempre amañar Agus va ir desde tengo un problema pregunto tengo problema desistieron problema pregunta tiene un problema hasta de respecto el Eduación las cosas yo pienso que esto el camino que debe tener la Valbuena

Voz 1174 11:53 esas relaciones también ha sido muy positiva con el Algeciras Club de Fútbol no presidente y la verdad que en los últimos años se habían tensado un poquito al acuerdo entre uno y otro club pero con su llegada la verdad que se ha podido ver reflejado en estos dos partidos que han tenido en esta dos semanas entre valones y Algeciras y viceversa que todo ha sido un clima de cordialidad dentro y fuera del terreno de juego

Voz 4 12:15 para ello quiero lo el tuvo da mucha vuelta no si yo más de todo siempre tengo discreto es extensa con todos los clubes jugando a mí me Seris está ahí no tengo ningún problema a tener archivo con todos también con un cuco Velayos iraquíes tenemos rivalidad deportiva ir exigido que el presidente cuando me llamó ir muy amateur Messi y me invitó a ver el partido e IU lo vista un oportunidad a nivel institucional para para tener una relación buena porque si así porque al final nosotros presentamos eh estímulo máximo exponente de lo primero hay que tiene la elección de escuela rival de deportiva ninguno quita la rivalidad deportiva veo que se ahí es porque sino al final un cero eh pero primero a la puede simple uno es estuve cuando tú a tu hijo quería enseñarle algo tú ayudarles Buene siempre nosotros pensó que en ese sentido yo ha emulado Un buen ejemplo de sea yo el presidente de la gira pues a ser un partido donde al final ha ido muy bien donde no una nuevas al ningún no pasó nada pero he sentido que cuando él me invitó lo hizo muy bien que me ha invitado ellos nunca voy a haré negarme de un invitación que me hace otro tipo de Presidencia la gira o Cambridge mañana al otro porque al final a mí también Don Vito una persona sino está motivo en un viene un lo digo porque me molesta en ese sentido entonces el objetivo es tener España desde cuatro años esto quita muy muy muy bueno con con bastante equipo de de de España

Voz 1646 13:50 esas relaciones que son buenas con en las instituciones y con los clubes también queremos mantener la desde aquí desde la Cadena ser presidente con la Real Balompédica Linense así que ha sido la primera de esta temporada van a ser muchas va a haber buena sintonía Illes desde aquí a vuestra disposición vale el presidente

Voz 4 14:04 a ver toda una melé que quiero añadir toda una pequeñita cosa que es muy importante eso no significa poner a choques tener ser Cora esto la gente sin intrigas es tonto cada al tira es muy importante si esto se hasta que uno se de porque claro yo veo seguía en el fútbol pasa más de todo y se ogro este bueno entonces punto no eso

Voz 1646 14:25 sí sí sí

Voz 4 14:28 alguien mental que yo soy porque soy duro has junto con los demás llame es si pienso es decir una cosa es el punto otra eso quiere va a

Voz 1646 14:36 soy de acuerdo presidente este acuerdo muchas gracias Rafael pantalón eh

Voz 4 14:40 muchas gracias a todos los sí muchas gracias vale vale

Voz 1646 14:43 un abrazo muchas gracias presidente

Voz 1174 14:46 ha sido un buen retiro que sí bueno teníamos ganas de

Voz 1646 14:48 de hablar con con Rafael Doménech que nuestro audiencia conociera no a un tipo que que lleva aquí siete meses que siempre que en su primer titular en esa entrevista que dio como Europa Sur decía algo que yo compartía con lo que en fin bien a una persona de fuera Hay obviamente se tiene que ganar la confianza de del entorno de los medios de comunicación de los aficionado de mucha gente porque claro después de catorce quince años Alfredo Gallardo con tantas cosas buenas hecha a lo largo de este tiempo obviamente pues siempre va a estar la comparación ahí no pero bueno yo creo que en principio esto siete meses un rico pido positivo importante y hay ilusión en torno a este a este proyecto que en lo institucional bueno pues ya ve cómo está funcionando con con un presidente que tiene muchas ganas fíjate cómo habla bueno que lo deportivo no te lo decía antes pero que superan angulares de Jordi Ruggeri un técnico que la verdad ha apostillado el mucho siempre bueno ha hecho una apuesta en lo personal Seattle dos su familia de la otra punta de España aquí ha dejado su vida en Cataluña para para venirse aquí a a la línea ante la Balona bueno yo personalmente que el estoy viendo trabajar también estoy confiado en que va a ser un buen año para él