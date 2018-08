Capítulo 1 del Espía de SER Deportivos

Voz 0480 00:00 qué tal buenas tardes Álvaro me encanta volver a tener tú no año Makoun nosotros con esta sección de le pilla que cada miércoles tenemos aquí en el SER Deportivos para contar cómo se prevén los rivales que van a tener los nuestros este fin de semana vamos a ver Pepe como ha hecho los deberes de cara a esta jornada uno en Segunda B y en Tercera vamos a comenzar con el rival de la Real Balompédica Linense domingo City Media UCAM de Murcia en La Condomina un UCAM que bueno yo creo que es un equipo un poquito incógnita no llega dirigido por Pedro Munitis pero como él puede dibujar porque de momento tiene incorporaciones que son importantes otras que son un poquito menos conocidas pero el UCAM la inyección económica que tiene el equipo universitario siempre importante no

Voz 1 00:38 sí son dos años en los que se han quedado de desde que bajó el equipo de segundo edición dos años consecutivos que han llegado a puerta hace de meterse en el play yo iba bueno pues el nuevo proyecto como tú has dicho capitanea porque es muy crítico en alguna incorporación con bolitas importantes pero bueno poco incógnita no vamos a ver cómo pierden la defensa una defensa fuerte experimentada alta el tenemos encontramos ahí un poco capitaneando la defensa más de esos futbolistas de turcos en vez de ir muchísimo años el Rayo Vallecano casi XXXV hayan encontrado cómodo Give it be a su lado Fran Pérez también en Lugo en Segunda División dos por encima duró noventa en el centro de la defensa que elevan a da mucha fuerza en banda izquierda encontramos a Amir García que en Cádiz en banda derecha dan ha comentado tiene ninguna baja año Del Campo importante Julita Brito es peludo igual pero bueno ahí también se han reforzado dichas mucho el Celta

Voz 0480 01:38 está claro

Voz 1 01:39 y ahí estuvo en Lugo también es decir que creo que tienen un equipo a priori importante la banda izquierda charla Urko Arroyo no que ya lo conocemos no por su Lorca por banda derecha en colina yo iba tiene tienen bastante futbolistas yo creo que ahí hay bueno va a tener que buscar también al jugador al Seprona veo con reglas al Colita igualando delantero para uno por lo más retrasado mantiene la baja de Luis Fernández Arribas quien fue importantes como en el Depor en Lugo pero por ahí está Google lo importante está Kilian que un jurista que que también tiene experiencia esos juventud Huesca hueco precisamente

Voz 0480 02:22 ya sé

Voz 1 02:23 aquí también está ahí que de Cartagena futbolista también joven más bajito prohibir que tiene ahí distintas Javier Pedro Munitis cuando la primera jornada de Liga todavía no están perfilando lo haré cualquier pueden encontrar acomodo vamos a ir viendo cómo cómo cómo afronta

Voz 0480 02:40 la verdad que un equipo dicho nombre pero no me lo bastante interesante el cuadro murciano vamos a hablar del Écija Balompié Pepe el cuadro gitano que visitan no mirador media hora más tarde el domingo a las ocho muchísimo fichaje en este equipo que procede de la Segunda B que ha sido también incluso noticia este verano por y y bueno intentar no sé si amañar algunos partidos de la pasada temporada ha cambiado mucho las cosas y de lo que parecía de lo que al final pues ha sido pero ha formado un bloque bastante competitivo eh

Voz 1 03:10 sí la verdad es que el equipo practicamente entre noruegos no pero soy puede superar un poco raro pero vamos a ver no está claro que un equipo que siempre va va optar por por echar arriba ir mucho fichaje hay mucho futbolista experimentado diseño en Segunda División B

Voz 0480 03:28 muchos fichajes como por ejemplo José Luque ha llegado procedente del Espanyol B ex jugadores del grupo catalán como Migue García Jordi Mariña capitán del Castellón es decir que la inversión económicas importantes

Voz 1 03:42 sí es verdad que no se luz por lo menos un plantel actual no el tiempo de de cesar plantillas esa que tampoco solo no es precisamente el único delantero que ahora mismo tiene pilla pilla por detrás Miguel García banda derecha para Carracedo que que viene Puente Genil

Voz 0480 03:59 muy al revés estamos aquí

Voz 1 04:02 en coreano que que empezó la temporada el año pasado en Segunda B lo terminaron cediendo Milan respectado por banda derecha estará Luisito que ha sido salud vengan bien

Voz 0480 04:13 tampoco era más Rufo

Voz 1 04:15 lo conocemos bien y sabemos que Morita que muy peleón que que le mete mucho mucho peso al centro del campo a su lado estar Marais que un futbolista que también puede ya en Castellón y trato también no echa Barragán que aquella llegado precisamente delimita de de jugar como cuando la mentira en uno noventa laterales rápidos en fin yo creo que es un equipo que está bien muy bien formado y lo mismo adornadas Liga vamos a ver cómo

Voz 0480 04:46 cómo les van dando forma al amo de incógnita padre Lucas Murcia de lo que puede ser que tanto futbolista nos maten al Écija Balompié por ejemplo Jaime su Hardy que también pasó por el Club Deportivo tropezón que no llegó a jugar en esa fila contra el Algeciras pero que también fue fue utilizado ya hay que hablar también del rival del Ceuta PP del sábado en el Murube El arcos un arcos muy sesgado porque también ha cambiado toda su plantilla practicamente ha reclutado a gente que tuvo en el Ceuta Jareño y Álvaro Benítez tiene agente gente capas pasado por Algeciras polos barrios por la cantera del Sevilla cuéntanos cómo ves al equipo de PP de Bermúdez

Voz 1 05:21 es un equipo muy joven en un equipo

Voz 0480 05:26 a priori creo que la palabra es eh juventud

Voz 1 05:29 sí es un equipo muy diferente al arco de los últimos balones en donde se buscaban nombre para darle digamos fuerza al equipo la categoría ahora mismo estamos diciéndole esas mal equipo puede ser un buen equipo puesto que está Paco con futbolistas jóvenes pero que llegan de cantera importantes de lo bien pero me equipo pues bastante joven no viva en se puede seguir con con veintitrés años es casi un veterano en este equipo porque luego encontramos Álvaro González Emilio de ya les como Sevilla hacer tenemos una también en el centro del campo que sigue ahí bueno jugar otros medios importante que que viene del épica en media punta puede Caballero cava ese futbolista que dejaré que tuvo en expira en breve ver ir vía trapo pueden jugar Álvaro Benito que ayer después de su paso anima sólo echado tampoco casi como en pocos minutos por por las lesiones vamos a ver a qué nivel de este año

Voz 0480 06:29 bueno pues vamos a ver cómo sale la jornada que va a abrir la competición en Segunda B en Tercera en todo lo que no vamos a encontrar este fin de semana Álvarez en siete días te quiero por aquí qué ganas tenía decir es un abrazo