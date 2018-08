Voz 0673 00:00 hoy se cumplen dos meses desde la apertura del nuevo hospital de La Línea de la Concepción que cubre a una población de ciento veinte mil habitantes pertenecientes a la Línea San Roque y Jimena y Castellar de la Frontera una apertura que se ha realizado como todos conocemos de forma progresiva de hecho la definitiva ha coincidido con los meses de verano por lo tanto con el periodo vacacional desde finales de septiembre de dos mil diecisiete con la puesta en marcha de la Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia ha concluido en junio de este año con el traslado de consultas y urgencias como marcha este nuevo hospital esta es la pregunta que nos hacemos para ello hemos invitado al subdirector gerente del área sanitaria en el Campo de Gibraltar que es Antonio González Pinto Antonio buenas tardes es hola buenas tardes antes de nada decirte que es un placer hablar de la apuesta total del funcionamiento del hospital de dos meses ya dos meses treinta y dos mil metros cuadrados de superficie que permiten duplicar la capacidad de hospitalización y garantizar el confort con habitaciones de uso individual un total de doscientas cuarenta y cuatro bueno en el hospital tiene evidentemente unas cualidades fantásticas porque es nuevo porque está todo el mundo voy contento de estas nuevas dependencias también lo estaréis desde el área sanitaria

Voz 1 01:19 estamos estamos muy contentos muy contento cuando inauguramos el el hospital yo comentaba que que estábamos que celebrábamos la inauguración ese día pero es que nosotros lo celebramos todos los día porque el trabajar en el hospital

Voz 0666 01:34 pues da gusto a gusto estar por aquí da gusto

Voz 1 01:37 el moverte porque el hospital moverse por las habitaciones individual ancho mucha luz que hay luz y eso te te

Voz 0666 01:46 la otra energía para trabajar que no lo ha los éramos todos los días

Voz 0673 01:52 fíjate que me han dicho a Antonio hasta allí todos los días es el que mejor te puede hablar de este hospital Gloria así que por eso hoy quiero que me estás hablando desde allí y que estás respirando el ambiente el ambiente que que que allí existe el otro día hablábamos del paritorio en este programa de ese parto integrado o de la Sala de atención sanitaria integrada al parto de lo satisfechos que están los usuarios y los profesionales que trabajan en este paritorio eh creo que hay que sacar pecho con esto

Voz 0666 02:22 pues sí sí yo en yo

Voz 1 02:25 tengo especial cariño a esa a la que la ha llevado muy de cerca yo yo vengo de primaria en Primaria también hacía control de embarazo

Voz 0666 02:34 Easy tenía contacto con mucho mucho

Voz 1 02:36 dato con con paritorio entonces cuando tiene la oportunidad de ponerlo en marcha aquí pues me me quedé yo con ese tema personalmente porque me gusta mucho iraquí islas del resultado de ácido láctico han quedado tres a la de atención integral al parto

Voz 0666 02:52 yo

Voz 1 02:53 estupenda con mucha comodidad Lamo de los familiares que salen muy contento porque te da una intimidad que no teníamos anteriormente anteriormente la dilatación se hacía en en una azada ponían monitores en otra cuando ya la mujer estaba de parto con una dilatación adecuada parece bajaba el paritorio ahora mismo da mujer entran una azada

Voz 0666 03:16 además nueva confortable aquí

Voz 1 03:20 allí hasta con familias vienen cuarto de baño propio tiene mucha propia y ahí Nozal hasta que ella como su niño después de haber estado en el postparto el tiempo necesario

Voz 0673 03:28 no se ha ganado mucho en este sentido pero seguro que también habrá otras áreas de las que hablar en las que ha ganado este hospital y sobre todo los usuarios del mismo

Voz 1 03:38 pues sí lo primero lo mejor para el usuario es la nivel de ingreso hospitalario lo que intentamos evitar es que la la habitación individual eso es un avance es fantástico el el usuario está en su en su cuarto sin tener otro compañero al lado nuestro familiar al lado puede estar con su familia con la próxima Beckett conceder es necesario íntimamente expresando lo que necesita yendo al cuarto de baño cuando le de la gana sin saber que va a tener que está compartiendo con Ari implicó sin perder su intimidad Hay

Voz 0666 04:14 es lo que más valoro lo los usuario luego a nivel de de adecuación he pues tenemos un servicio

Voz 1 04:21 de radiología estupendo tenemos unos quirófano que tenemos nueve quirófano es decir que que eso da muchísima capacidad de resolución espera quirúrgica tenemos un una salud mental porque la Lumen tal hasta aquí entonces tenemos una zona de salud mental que creo que no hay otro en Andalucía como esta para fantástica también

Voz 0666 04:48 pues todas las instalaciones son nueva todo nuevo y eso te da fue una facilidad para trabajar

Voz 1 04:56 estos reconforta Evry la atención que reciben los usuarios pues pues se mejora muchísimo muchísimo

Voz 0673 05:03 Antonio me cuentan que en seguridad también se ha ganado mucho que es un hospital muy seguro pues sí

Voz 1 05:09 es decir seguridad hemos reforzado en el anterior qué tal

Voz 0673 05:14 los acontecimientos

Voz 1 05:16 once y la seguridad aquí te ha reforzado porque además

Voz 0666 05:21 ya se ha cerrado

Voz 1 05:23 poco más el hospital el antiguo estábamos más abierto había más zonas por donde podían entrar

Voz 0673 05:30 puestas que logre controlar y esto

Voz 1 05:32 como mucho más controlado si no

Voz 0673 05:35 siempre hay una cara y una cruz después de estos dos primeros meses imagino que ya estaréis observando algunas carencias que puedan existir ya están detectadas las áreas en las que hay que actuar o las que hay que reforzar

Voz 1 05:48 nosotros estamos en contacto con todos los solucionar el usuario que no que cuando tienen de tan algo a alguna mejora

Voz 0666 05:57 no la comunica así

Voz 1 06:00 tomamos medida o intentamos ordenarlo lo antes posible

Voz 0666 06:03 en ello estamos en el del principio estuvimos algún corte de luz y la potencia que tendríamos a la cantidad de energía que necesitábamos eso ya está solucionado hemos tenido problema con el tubo neumático que que no sirve para el transporte de muestras desde los ciento servicio al laboratorio y estaba anticuado decíamos tienes que buscar un solo ha adecuado ir y confío en que el lunes

Voz 1 06:34 veintisiete ya esté funcionando que el veintisiete porque funciona pero funciona intermitentemente entonces no podemos arriesgarnos

Voz 0666 06:41 a ponerlo en funcionamiento Ike

Voz 1 06:44 momento que necesitemos alguna urgencia en ese momento de juventud entonces

Voz 0673 06:48 yo me vas a permitir mi desconocimiento esté tubo neumático exactamente para qué sirve en qué consiste

Voz 1 06:55 es como en los grandes supermercados que hay un tubo

Voz 0666 06:58 el que eh

Voz 1 07:01 ponen el dinero lo manda a centralitas asunto tenemos conectado todos los qué tal con en el laboratorio entonces a lo mejor esta denuncia identidad hacen analíticas tu sangre ahora mismo la tiene que llevar un celador al laboratorio en el otro hospital que era pequeño comida no se tardaba mucho pero es que este hospital tan grande puede ser un poco más irse a la dolor unas caminata que que y entonces con ese tuvo ponemos la muestra de sangre en una bala en

Voz 0666 07:32 el artefacto que el que llega directamente

Voz 1 07:35 al laboratorio y en nada de tiempos lo tiene de la verdad a la dan muestra editorial resultan

Voz 0673 07:41 Eduardo ahora sí hemos entendido hasta el momento no está en funcionamiento el XXVII queréis que ese ponga

Voz 1 07:46 diecisiete vamos forma Antonio que me llamo que estará miramiento

Voz 0673 07:52 ajá eso por respeto a ese tubo neumático qué ha pasado con con la Lucy y con esas filtraciones de agua

Voz 0666 07:58 desde el principio puede eh el un edificio nuevo que está hacen utilizar pues cuando

Voz 1 08:06 empieza a utilizarlo pues te das cuenta de que a lo mejor pues que la potencia que está contratada pues no es suficiente para el montón de maquinaria que tener

Voz 0666 08:15 no que que utilizar

Voz 1 08:18 no sólo la contratada sino la la limitación de la potencia contratada sí que está pero no la tenemos un poco limitada entonces ha ido adaptando a Lance

Voz 0666 08:27 edad ya por fin por fin ya no tenemos cortes de luz que estamos funcionando porque es verdad que no ha atendido un poco y descontrolados el coste

Voz 1 08:38 las filtraciones fueron al principio también una cubierta que no estaba impermeabilizar hay que además coincidió con salud mental Intrum agua pero también la rápidamente

Voz 0673 08:51 bueno pues entonces se puede decir que que esas carencias se van a ir subsanando que todo va ahí eh me imagino que arreglando se con respecto al personal estamos bien hay suficientes profesionales o también ahora con estos dos meses estamos viendo que que pueden pueden reforzarse un poco más algunas áreas

Voz 1 09:12 la nosotros no tenemos personal para atender a la población de la necesidad de que estamos teniendo

Voz 0666 09:18 indiciariamente me estoy bien veo

Voz 1 09:21 preocupación tenemos en el hospital que ocupación tenemos en cada planta ir que está atendiendo esta planta entonces Isidro reclamó a veces necesidades ciudadanas decidía como estamos viendo estamos aumentando la la la tensión a los paciente conforme va aumentando aumentamos el personal sin problema

Voz 0666 09:41 por ahora vamos bien eh

Voz 1 09:43 el personaje es necesario ir más diariamente les digo de estoy pendientes dice que cuando dotarla de contra tramos templos

Voz 0673 09:50 ya que estamos hablando con el ex subdirector del área subdirector gerente del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar con Antonio González Pinto vamos a dar un saltito del hospital de de la línea permítame que nos acerquemos hasta el hospital de la de Algeciras qué tal van las cosas este verano

Voz 0666 10:08 el verano está haciendo muy muy problemático como otro verano en edad que que tenemos algunas listas de espera en consulta estén Hay verdad que lo filósofa no están un poco en decidido porque nos falta eh

Voz 1 10:28 alguno algún personal que que no está apoyándoles hospitales en verano pues a lo mejor no pueden apoyar tanto pero no está haciendo desde el verano tan

Voz 0666 10:37 malo como otro verano anterior que hemos tuvimos problema en ya afortunadamente estamos a final de agosto

Voz 1 10:44 no

Voz 0666 10:45 y sobre todo más aún viendo todo vuelve a la normalidad volverá a contar con el apoyo de otros hospitales ir esto que las lista de espera o esto demuestra que estamos teniendo la cuenta vemos bien

Voz 0673 11:02 con respecto a esas pocas intervenciones que nos dicen los ciudadanos que se están realizando en los quirófanos falta de anestesistas cómo está la cosa

Voz 0666 11:11 fue la falta de un problema a nivel creo nacional no sólo a nivel de Andalucía claro en este cita como una especie a buscar a fin tenemos el problema de falta necesita in

Voz 1 11:28 los solucionamos o dama solucionarlo con el apoyo de los hospitales

Voz 0666 11:34 el de Málaga vienen de Sevilla de Jerez de Cali

Voz 1 11:39 entonces hacemos intervenciones in vetar de los sábados y los domingos para pitar está está de que claro podíamos tener en verano

Voz 0673 11:50 y consultas externas quizás la eterna conversación no en las listas de espera

Voz 1 11:58 no tema que que que te comentaba de que lo que comentaba de con la que el anestesista en verano tenemos menos personal no hay forma de contratar porque no hay especialistas hospitalarios disponible en acumulamos un poco más de demora que intentamos solucionar a partir de septiembre contará con el apoyo de fuera porque en septiembre ya vuelven a apoyar no de especialista hospitales de otro hospital

Voz 0673 12:26 Antonio o comprenderá que los ciudadanos nos desesperamos y que a veces no entendemos no con la cantidad de parados que hay en España que no existan profesionales

Voz 1 12:35 el de la realidad al yo cuando leo una noticia en las redes sociales diciendo no me lo creo no me lo creo porque hay muchos médicos parado deberá que dentro de Egipto por favor decirme dónde que estamos buscando hasta en el extranjero me dedico yo que en cualquier conversación que escucho soy médico tu está trabajando en que usted conoce a alguien que quiera trabajar o conoces más

Voz 0666 12:59 y ya

Voz 1 13:02 conocieron mío que banana con alguna consulta distintas de digo mira sin sin pregunta si tienen compañero que sean tal especialista que sean este cita que serían Cirujano incidió esto les ámbito de fondo

Voz 0666 13:14 tal

Voz 1 13:15 ojalá pero es verdad que las faltas sí sí

Voz 0673 13:18 bueno bueno nosotros hoy estamos celebrando estos dos meses desde la apertura del nuevo hospital de de La Línea de la Concepción y hemos tenido esta conversación con Antonio González Pinto que se el día el subdirector gerente del área sanitaria en el Campo de Gibraltar en nuestra comarca ha sido un placer Antonio espero que sigamos hablando de que se vayan solucionando los pequeños problemas son los grandes problemas que puedan tener ambos recintos hospitalarios Si bueno qué edad todo bien porque nuestra salud depende de vosotros eh está en vuestras manos siempre bueno no sólo una nuestra incluso la la

Voz 2 13:50 lo demuestra propia no

Voz 0673 13:52 si usted pone en también tenéis que acudir al hospital así que lo que queremos es que funcionen lo mejor posible gracias y feliz verano