El Arcos visita con ganas el Alfonso Murube

Voz 1 00:00 hola buenas tardes un entrenador hablamos ayer con Álvaro

Voz 1161 00:02 de con jugador de su plantilla eh se mostraba muy contento con el bloque que ha confeccionado para esta temporada en el club de fútbol coincide con él

Voz 1 00:11 sí sí claro es verdad que ahora mismo se respira se respira un buen ambiente se respira ilusión se retira ganas de que esto comience bueno hemos formado un grupo como tú bien decía con muchas caras nuevas gente joven entre gente joven pero con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien entonces bueno vamos a intentar que bueno que todo vaya que todo vaya bien y el sábado empezar con con buen pie ante un gran equipo como es el del Ceuta

Voz 1161 00:42 les guste de ponerse objetivos a corto medio plazo la temporada o eso no vale para nada sino únicamente a Ceuta

Voz 2 00:49 no nosotros no nos ponemos ningún nosotros

Voz 1 00:52 pero luego el objetivo que es el trabajar día a día el ir mejorando día a día ir luego afrontar los partido lo mejor posible ir intentando sacar tres puntos cada semana Hay afrontando el partido que no hemos que no actor que cada semana de la de la mejor forma posible nosotros ante un equipo muy renovado con gente con gente joven gente que aún no ha pisado la tercera bueno no queremos no queremos marcarnos ningún tipo de objetivo y menos este año donde hay muchos que que que aspiran por presupuesto por por plantillas aspiran a a estar arriba y nosotros lo que haremos no queremos equivocarnos en este sentido

Voz 1161 01:32 llegó Pepe Bermúdez al banquillo de la Alcosa a finales de la pasada temporada en una situación poquito complicada no en el equipo de la Serranía de Cádiz como se ha solventado esa situación como ha sido el verano en al comité

Voz 1 01:44 Bono pues es verdad que fue que fue complicado porque sea que no acaba bien por todos los problemas que que arrastraban desde principio pero bueno tener un principio cuando terminamos el en la competición que yo me siento con la directiva nos marcamos unas pautas ellos me dicen que quiere di yo les digo como quiero llegar a ese a ese Leo aquí vamos ahí a partir de ahí pues nos ponemos a trabajar está claro que económicamente eh bajado o ha bajado su presupuesto del mercado a lo de años atrás hemos empezado empezamos a trabajar para moderna de ese mercado oí creo creo que hemos hecho una plantilla competitiva sobre todo con lo decía antes muy muy joven con con ganas de trabajar oí con esa mezcla con los veteranos que que llegan también para seguir para seguir sumando hay seguir dando que hablar en la en la Tercera División

Voz 1161 02:45 es de los que dice que es mejor enfrentarse a equipos de la talla de de Ceuta y compañía con con el Grupo X que esa confeccionó para este curso en la primera jornada de Liga

Voz 3 02:54 o con un poquito más de de madurez digamos de todos

Voz 1 02:59 sé que esto tiene dos dos versiones no si empiezas con gente de abajo Elvis o o de abajo la teoría que van a acaba hoy falla de fue dices que me quedan lo lo grande entre comillas yo soy de los que piensa que tenemos que competir igual desde el minuto uno eh no han con nos encontremos con que no le compremos sí es cierto que por el otro lado pues si te encuentras a Ceuta un Jerez o a un equipo de hecho llamados a hacer gallitos voy a estar arriba la categoría te lo encuentre la larga ocho diez Si es cierto que me trae mucho más rodado que vendrá con mucho más diminuto es el Sumo en sus jugadores con plantillas que tiene que gente luego hay detrás más más amoldado que despide su entrenador en tercer bueno es cierto que lo mires por donde lo mires tire supo en su contra pero lo que no podemos mover a que el sábado estamos en muy buen rival tenemos que afrontar el partido para intentar sacar los tres puntos de allí

Voz 1161 04:00 dos más en una Amy para acabar una si tiene alguna baja para viajar a Ceuta y la segunda cómo ve al equipo de Juan Ramón que se ha reforzado más si cabe despertó a la pasada temporada

Voz 1 04:10 pues nosotros no tenemos dudas prácticamente está casi casi descartado pero pero bueno quedan dos días para para para llegar al partido oí no sabemos cómo cómo va a llegar y en cuanto al en Ceuta pero bueno como bien dices más y cabecea sea reforzado no la verdad es que un equipo que el año pasado hizo muy buena campaña que se quedó a las puertas de de ascenso este año ha afirmado han firmado a jugadores de nombre jugadores Christine con con experiencia en categoría incluso superior ahí bueno creo que va a ser uno de los de los equipos llamados a estar arriba Hay yo lo único que espero que que el sábado nosotros seamos capaces de es de destacar algo allí de pueden echarme toda la suerte del mundo pero nosotros tenemos que que intentar hacer daño e intentar eh que ellos no se encuentren cómodos ellos no tengan su día en el Murube

Voz 1161 05:11 pues buen partido de abril bocata temporada en el Alfonso Murube el sábado entre el Ceuta y el arcos entrenador Pepe Bermúdez calla suerte para este fin de semana un abrazo