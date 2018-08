El delantero Joselu regresa al Nuevo Mirador

Voz 1 00:00 tratar de Alvarito una fase Joselu Luque es de título

Voz 2 00:02 de todos estos año donde te hemos visto subir no una ni Gómez diría yo con equipos de categoría y donde ahora te encontramos aquí en el Écija Balompié

Voz 1 00:11 bueno condado muy pasado como usted bien sabe yo estoy Sanlúcar ahí lo último año español B final muy contento no unió al proyecto de Grecia que un proyecto que que tiene como objetivo bueno pues teatro cuatro primero y por supuesto Ubis

Voz 2 00:28 un reencuentro muy especial no el que vas a vivir este fin de semana con el que fue tu primer club digamos de escaparate fuerte no donde cogido una una temporada yo creo que el ensueño personal y colectivo donde se logró ese ascenso de categoría Tercera a Segunda B

Voz 1 00:42 sí muy especial no ya le comenta un compañero tuyo que tengo muy buenos amigos allí guardo con cariño especial allí por lo bien que me he hecho y al final bueno pues todo eso se une y afinado con mucho sentimiento y emoción en este partido

Voz 2 00:55 todavía queda algún compañero tuyo de aquella etapa no José

Voz 1 00:58 sí está Berlanga está iba una iniciativa que te dicen que yo durante

Voz 2 01:03 toda la semana

Voz 1 01:05 bueno con mi no la verdad y mucho con ellos es verdad que que tú a ese pero bueno tampoco hemos hablado de partido ya los bares el domingo bueno quisiera motivos a José

Voz 2 01:20 a nivel profesional o tal vez en Badajoz

Voz 1 01:24 bueno yo creo que ahí me sentí muy querido y siempre que nadie es profeta se cierra a Badajoz sabía lo que tenía veintidós goles y bueno sí está claro que la gente me está todo muy bien todo lo que tú quieras pero cuando ya un sitio bueno pues quizá no te valoran tanto oí decir bueno pues me valoró por lo que por lo que hice y al final bueno pues tuve recompensa no en sentido con la gente de allí no me sentí muy querido

Voz 2 01:49 este verano ha subido a Segunda B con el filial del Real Club Deportivo Espanyol bueno finalmente su tu incorporación algún equipo se demoró un poquito no pero bueno al final han encontrado acomodo en el Écija Balompié que tampoco tiene mala pinta no

Voz 1 02:02 no bueno es al final jugadores bueno puede esperamos intentamos buscar siempre me lo proyecto el que a nosotros bueno el Michel me llamo María ofrece para comentarle su proyecto Íñigo sobre todo bueno pues ya lo ven a veces ya me convenció no se está fichando bien había buenos jugadores afinada bueno qué va a hacer muy buen equipo y eso bueno pues al final te convence

Voz 2 02:24 vamos a hablar en breve con el compañero Emilio Jiménez de Andalucía centró para que nos cuente

Voz 3 02:27 como ese estética e en esta primera semana dos semanas que llevas al frente ya de

Voz 2 02:33 Pedro sevillano que bloques se ha conformado para esta temporada porque creo que únicamente permanece un jugador de la pasada andadura

Voz 1 02:42 sí bueno pues permanece la máxima Rufo el capitán oí al final somos toca nueva pues estoy diciendo que al final hay muy buenos jugadores y al final lo que se hace buen equipo y ahora pues eso ya es tema del mismo intenta hace ese equipo que quiere conformar no porque si es verdad que que los jugadores que están firmando bueno son jugadores de de categoría mucho de ellas supo Giorgi bueno y ahora bueno pues hay que tratar de de que todo el mundo bien come la filosofía de Mitre

Voz 2 03:07 sí puede llegar a buen puerto para debutar Algeciras no sé si eso estaba marcado en rojo en el destino tuyo del del calendario por el Grupo X o prefería otro otro de chino porque vaya equipazo también para arrancar no

Voz 4 03:21 la verdad es que tanto de pueblo te cuenta con ellos

Voz 1 03:23 claro que no es la primera pero no es la mejor pero está claro que va a ser un grupo muy competitivo y cualquier equipo que esto caso iba a ser complicado como te digo pues para mí es muy emotivo y mucho sentimiento este domingo otra claro y bueno al final Tanto después iba a ser y bueno que que pase ya aguantó antes intentaremos sobre todo competir ponen la cosa muy difícil que sobre todo fue lo más importantes del conjunto

Voz 2 03:47 lo último José un grupo muy complicado no para esta temporada hablábamos del Algeciras hablamos del Écija Balompié pero es que practicamente cada jornada no sé si iba a ser una final pero sí un partido en el que se ponen para marcar muchas cosas no

Voz 1 04:00 sí ya he hablado con Mario compañero de ese tema yo creo que al final va todo muy claro no va a estar muy caro el meterse entre los cuatro primeros porque hay proyecto es muy ambicioso proyecto que que tiene muy buenos jugadores y al final donde los buenos jugadores bueno pues complicaba va a ser complicado pues él no meterse no entonces el equipo como bueno los filiales luego otra Ceuta que son equipos que van a ser muy competitivo y sobre todo que va a ser muy complicado va a estar muy caro lo las cuatro primeras plazas

Voz 2 04:25 gran tipo José Luis Muñoz Joselu el delantero del Écija Balompié que va a volver a enfundarse la camiseta en el que fue su estadio hace un par de temporadas cosa que no me alegra volver a saber de y suerte para este fin de semana un abrazo