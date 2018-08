"150 aniversario de La Línea de la Concepción"

Voz 1 00:00 hoy por hoy Cantudo

Voz 1509 00:49 hemos algunas conversaciones pendientes lo hemos anunciado al comienzo de este programa hemos quedado con el alcalde de La Línea aconteció precisamente este tema lo escuché yo por primera vez en La Línea de la Concepción en casa de mi prima tengo que decirlo estaba yo en casa de mi prima Belén y me puso este tema en el último de la fila y me encantó no sé si al alcalde de La Línea le gusta este último de la fila pero yo lo elegido para comenzar este programa eh vamos a San vamos a saberlo ya Juan Franco hola qué tal pues aquí disfrutando de del viernes espero que te guste la canción que elegido eh ha sido una elección Bieito el director de la emisora que me ha dicho Gloria adiós a poner el último de la fila ver claro bueno vamos a hablar de ese ciento cincuenta aniversario de la constitución de la ciudad se celebra en dos mil veinte pero queremos que sea algo muy grande

Voz 1 01:42 ya estáis dando los primeros pasos porque aquí tiene que ser como siempre una cosa de todos hay que colaborar para que te salga muy bien no Juan

Voz 3 01:52 bueno nosotros Memo como Sabella echamos trabajando uno que es la conmemoración que nos celebración decir contra él salió de cierre de la Suter fue en mil novecientos veintinueve en el que no vamos a tener una serie de de actos no que culminarán el ocho de junio ya que la fecha en la que se esa esa fecha esta efeméride ya hemos empezado a trabajar en algo creo que durante más de lo que no que sería el ciento cincuenta aniversario de la constitución de una ciudad interacción entre estar ya desde el Ayuntamiento a impulsar ya movimiento en el que Trump que participe todo el mundo decir en si no hacer cultural le motiva mientras partidos políticos excepto tú pueda aportar algo y concertó una hacer esto durante el año dos mil diecinueve el año que viene en el dos mil veinte para iniciar el diecisiete de enero sería el ciento cincuenta aniversario de la firma del decreto por el cual se produce una segregación de la línea respecto de San Roque y culminar el veinte Rudy que sería el primer pleno como independiente no

Voz 1509 03:06 buenos para era la velada alcalde claro

Voz 3 03:10 entonces la idea es que tengamos una serie de teatro con además que que tenía exposiciones conferencias y además que la gente creemos que buscamos una portada especial para hacer daño a la ciudad con el fin empezar a preparar ya ese trabajo y lo que está claro claro no sabemos si seremos nosotros lo que hacemos gobernando como sabes dónde viven en Madrid elecciones pero lo que está claro es que lo que he hecho una cuestión compartida prácticamente por todo el mundo ir evidentemente por parte del trabajo adelantado

Voz 4 03:47 no sé si estará de acuerdo conmigo que creo que sí que los últimos acontecimientos de los últimos años han hecho que esa cohesión que ya existía en el pueblo existe

Voz 1 03:57 está más fuerte todavía Yagüe se todos vayamos con con esa pulse edita de yo soy de la línea tres sumiendo de ciudad presumiendo de linense no

Voz 3 04:08 sí bueno nosotros tenemos una realidad muy complicada negarla en negar la evidencia igual es verdad que tenemos el narcotráfico plantas de contrabando de tabaco problemas de empleo etcétera etcétera no me lo que está claro que son un pueblo Ramón pueblos trabajaron pueblos solidario lo que está clarísimo es que una minoría no pueden acabar empañando pues el hecho de que la inmensa mayoría de la alineación podría ser esta mañana a buscando la vida honradamente vamos a hacer siempre así que bueno yo espero que que hechos como éste que estamos comentando que conmemora el ciento cincuenta aniversario o recordar que cuenta

Voz 5 04:48 ah claro cierre de fronteras

Voz 1 05:04 sin problemas los problemas van a seguir existiendo Juan Franco te voy a pedir que te muevas un poquitín porque está pegando el viento donde se acorta hay están casi no entendemos bien lo que no así podemos evitar ese viento de te puedes buscar cobijo en algún sitio que no nos moleste hablábamos de sumar en positivo la mesa de trabajo por la línea está dando sus frutos

Voz 5 05:30 sí se ha hecho no

Voz 3 05:32 mantener una serie de reuniones en tensión ahora la última semana de septiembre a lo sumo volver a tener otra tanto Ayuntamiento Messi con el resto de partidos que que forman parte de la corporación incluso los que fuera fuera al objeto del diseñando pues la herida que que queremos ir adaptando a lo esto delegando un poco el tono el indicando lo que es la singularidad de la ciudad ya de hecho tenemos convocada para el día veinte de septiembre una concentración en la Iglesia espero que que esta concentración puede acabar siendo vacío y que ahí podamos esgrimir los argumentos que entendemos que hacen que nuestra ciudad requiere de un tratamiento singular por parte del resto de administraciones no es la única forma que vamos a tener poder salir de la situación que actualmente tenemos con los problemas que dato adelantado no entonces bueno realizando muestra no ir a ver si en este mes podemos darle un empujoncito que que esta convocatoria pues eh alcalde como hasta las cosas bueno el tema de seguridad y te cuento son pidió por lo menos no por lo pronto creo que las mesas técnicas de seguridad que se han ido celebrando han ido relajando con unos resultados positivos la realidad es que con el cambio de Gobierno es aprobó un plan especial en materia de seguridad donde se acabó constituyendo una mesa de coordinación operativa de forma que la primera que que el cerebro en la ciudad de la línea fue el merece o no a partir de ahora la intención es que va a ver esa coordinación operativa con carácter semanal les permitan una sembrar Duane esa línea monográficamente pagar Line ya los quince días otra monográfica para campos como también la que presente espero que después de haber pasa a tener un verano bastante complicado con todo el tema que ya conocemos de la inmigración ir la Operación Paso del Estrecho también ha batido récords ponen espero que volvamos un poco la situación de presión policial que tuvimos antes de este verano no estaríamos que los resultado que están siendo bastante importante por contiene yendo para que consigamos reprimir por esta situación la verdad que que han ido a la zona y sobre todo de mi ciudad

Voz 1 07:58 y ahora se suma el Brexit

Voz 3 08:01 ha sido un reto importante ya lo hemos hecho en posición de esta situación prácticamente todas las instituciones en la toca la realidad es que bueno estamos en septiembre faltan seis meses para que se consumen incide presionar para la línea tema todavía con el Gobierno anterior esperemos que que está bastante para a nivel administrativo una septiembre intentaremos por contactar con el Ministerio de este avión que y esperemos que haya algún muy Iñaki

Voz 1 08:38 ya que que yo esperaba que a Pedro Sánchez no se le hubiese olvidado nada de lo que había prometido en esta comarca con la cuando la visitado cuando ha protestado no por la situación en la que se encontraba así que es sólo Pedro espero que no eh

Voz 3 08:54 la a vamos a gobernar una muy distinta contra la oposición no lo van de la mano inquieta pensar positivo oí íbamos a esperar que sí que se está diseñando un plan especial para el

Voz 1 09:06 se han iniciado hablo hablamos de otras cuestiones más obras consistentes en la adaptación de los parques infantiles como Juan

Voz 3 09:15 te bien bastante bien la verdad que muy por tanto porque el expediente utilizando una expresión aquí a zonas pues cuarto de la no vota en papel en doce pueden ir al gimnasio no ha hecho ya por fin pudieron empezar la obra la nos parece ahora mismo son el parquet de Madrid junto al colegio para aglutinar sus el parque de la verdad no el estado de los parques fuera lamentable supone totalidad vamos a empezar a choque parque insistió hay dos parque también en la sala de prensa de tu confía en distintas barriadas de de la ciudad tiene intención es que una vez que esté años cometido el puente saca otro contra el club un presupuesto del que disponemos para poder en el hecho no la necesidad bastante importante que la sazón

Voz 1 10:09 el de no le voy a preguntar por los proyectos del cuarto Pedro B Geri de las fortificaciones porque tuve la oportunidad de hablar con su concejal con Mario Fernández hacia el otro día eh entonces de estos proyectos son no vamos a hablar pero sí por ejemplo de ese proyecto de la peatonalización del centro de la ciudad con calles como Carneros y San Pablo muy importante

Voz 3 10:28 sí de provecho corcho de los pases no en primer lugar sí que vamos a empezar una obra ya hemos empezado una licitación a tener a una empresa que ejecute la obra de peatonalización de la calle carabineros iré pues tenemos otro contrato porque damos a contra otra consultora avance todos ver de qué forma podemos peatonalizar todos los centros de una ciudad prácticamente el gobernador comprendido entre España España hay que ganar Ical de los profesional la intención es que tenemos contando con en centro urbano de la ciudad delantero luego exista una sed mientras que de que evidentemente vehículos para cargar el cadáver mejoras en todos los vehículos que citan ganar en la zona de particular en ir y ha contribuido a contar con centro urbano que se pueda pasear en el que se pueda optar de forma agradable disfrutando de la ciudad al estilo de que hay en muchísimos sitios española no un concepto de la frontera o prácticamente que de Cádiz no que que la practica casi como si fuera tanto tanto entonces bueno creo que era bastante importante estoy seguro dama pues cierta resistencia porque mucha gente puede verlo como que el hecho de no poder acceder con un vehículo robado puede acabar perjudicando comerse etc pero estamos convencidos de que el futuro de que eh esa después de un periodo de adaptación la ciudad a ganar en vida y en calidad con esa medida muy me han votado para tomar decisiones en Roma

Voz 1 12:12 y hará dos zonas y además muy cercanas que creo que que necesitan un arreglo sin duda por un lado el proyecto o el Parque Princesa Sofía Por otro lado el bulevar que sinceramente en más de una ocasión nos preguntábamos por ahí cuando pasamos por allí perdone decía yo que más de una ocasión en el bulevar cuando pasamos nos preguntamos si tiene sentido ese bulevar que es tan feo para qué vamos a engañarnos

Voz 3 12:38 nada más nada más buena español pero yo pensaba que sólo hablar tras no ya repecho del parque en el parque están realizando un mantenimiento prácticamente constante por trabajadores municipales también está contando con la colaboración de los no concede del parque no se a ejecutar una obra con un importe es de Madrid lo cierto mire un en de forma que el parte Se para poner en una colisione bastante menores a que que en los que estaba cuando contamos nosotros gobernamos no hay que sacar convirtiéndolo en lo que debe ser Mon verde de la ciudad así que creo que Amazon apuesta puede decidida por contar con una rana verde importante en una zona Sancho como sabes que en fin creo que que los problemas que tenemos respecto del bulevar yo creo que era una buena idea de cómo iban a ejecutar ITER cuente con una primera sanción que a mí me no me gustan él en hacer de comercio de puestos de trabajo ahí está funcionando ir a una segunda fase de la verdad que que una defensa una segunda fase que que estamos trabajando para poder llevar a cabo una resolución parcial de la concepción y poder desmontar esa zona cada ninguno que partiendo de desarrollo eh normal de de la ciudad ha hecho en fin que la misma quedan el rentable y no único pues nos vemos lo que son los que por administrativos el expediente administrativo y otra mirándolo muy cerca de un año siempre que pierdes documentación garantiza una deuda que gane llegan a un acuerdo el proyecto que se presenta en fin yo espero espero poder llegar al final de legislatura ya con con la segunda fase denominada Espert pero vamos ya otra mandó con ese expediente como te digo más de uno

Voz 1 14:25 me hace un año en lo que parece que va mucho más rápido será porque está en manos de la Autoridad Portuaria es el proyecto de alcaldesa Marina porque por un lado hay que decir que ya el tema de de los chiringuitos ya que sea ofertado no ya ya está la oferta por parte de dos empresas para llevar dos chiringuitos eh en esa zona y por otro lado ha salido publicado en el BOE en bueno pues esa en ese futuro parque comercial y de ocio que puede ir en esa zona no

Voz 3 14:58 parece que el conflicto porque además en las zonas de lo que va a ser a la futura expansión de la ciudad no por un lado está el puerto de cruceros de tu saber que parece que el sistema está parado pero también estamos contrato con la empresa para este que también a punto de una serie de problemas que han tenido fue financieros y tal como hablando una impresión de más de veinte millones de euros de inversión directa como te puedes imaginar no vamos a un quiosco

Voz 1 15:25 en ese tema

Voz 3 15:27 a punto también de desbloquear por otro lado los que has comentado chiringuito que ya están adjudicados ha hecho que la obra empiezan en breve y que tengamos el paseo marítimo de Poniente porque tenía que hay allí estaba vuelta tarta Tomatito se lo come etc por otro lado mucho también el lo que has comentado el el la sala comercial jugarán en pública

Voz 1509 15:56 Nos ha ido la cobertura Juan no sé qué ocurre si te han movido ahora sí ahora sí ahora sí

Voz 3 16:04 el expediente para la concesión de cuarenta mil metros de zona comercial el como sabes dependes portuaria yo otros como Ayuntamiento pues tenemos reuniones periódicas con ellos para ir viendo cómo van evolucionando pues de de esta cuestión no la verdad que es bastante contento porque por fin publicado ciertos problemas que había también se han conseguido limar y lo que espero es que haya algún grupo inversor Concha que impar del Estado que apueste por la ciudad que apueste por esa zona y que tengamos la contención lleno de medio plazo dos años pues podamos tener ya en desarrollo en un espacio tan importante cada una puede quedar tantos puestos de trabajo que tanta falta

Voz 1 16:47 el tema de la limpieza hablamos alcalde

Voz 6 16:50 el dinero que tiene

Voz 1509 16:53 cómo ve como la Ciudad de la ciudad limpia

Voz 3 16:58 claro yo te digo es decir la pregunta era si charla explico nosotros un problema de hemos contado de una ocasión el servicio de limpieza debería contar con total hoy pues llegamos como tenemos una restricción restricciones muy importantes como el plan de ajuste y hemos empezado a paliar este problema lo primero hemos contratado a una empresa externa que está apoyando servicio con unos veinte veintitantos ese crío a partes han adquirido máquinas senadora hay aparte pues otra otra maquinaria que se está poniendo en marcha en funcionamiento la intención es conforme vayan avanzando lo que la ejecución de los presupuestos eran en las remanente con la intención de poder efectuar traslados internos Zenón o efectuar contrataciones de más personal a través de de prestación de servicios realidad que yo no estoy no que te dijo que otra cuestión es que te lo que se está enfocando bastante bien ahora mismo cupo ocultaron de aquí de esto puede ser el tema de la limpieza y estamos trabajando para mejorarla porque te oigo contexto nuestra

Voz 1 18:10 bueno pero sí que está contento con la flota de autobuses ya así que no tenemos más tiempo para una nueva causa a todo el mundo contento Juan Franco muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros hablando de todas estas cuestiones en el tiempo que le queda espero que esté disfrutando del verano que le debe quedar poco pero bueno

