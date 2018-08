Hallan en Baelo Claudia una inscripción funeraria en bronce

No hay resultados

Voz 1509 00:00 hace poco más de una hora el consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez ha presentado en el conjunto arqueológico de bailo Claudia en Tarifa el hallazgo de una pieza única en Hispania Se trata de una pieza de bronce junto a otras piezas ya piezas halladas durante la investigación liderada por Fernando Prados del instituto de arqueología de Patrimonio Histórico de la Universidad de Cádiz en la que han intervenido además expertos de otras universidades y que ha contado con la colaboración del personal del conjunto de va a él lo Claudia además de estudiantes Un conjunto arqueológico que el año pasado fue visitado por más de ciento sesenta y cinco mil personas y que este año va a superar esa cifra con toda probabilidad pero esta inscripción en bronce es única en España como hemos dicho antes es muy muy importante vamos a darle la bienvenida al consejero de Cultura que ya está con nosotros Miguel Ángel Vázquez muy buenas tardes

Voz 1 01:00 hola muy buenas tardes

Voz 1509 01:02 una inscripción muy importante que que viene a convertirnos en únicos en este conjunto arqueológico ahora mismo no

Voz 1 01:12 sí es un gran allá cuyo importante descubrimiento además porque es único en España y nos sitúa en con con un bien encontrado en la necrópolis está la puerta Oriental la que comunicaba la ciudad de lo Claudia con Carter ella nos comunica en un estado muy similar a Pompeya donde se encuentran solamente este tipo de manifestaciones este tipo de tigres se inscripciones funerarias sin lugar a duda para nosotros como Junta de Andalucía es un acicate en nos da ánimos para seguir aportando recurso en la investigación y desde luego es una oportunidad también para que el conjunto arqueológico tenga un atractivo adicional además de la historia el rico patrimonio que atesora ahí Paisaje pues un rico patrimonio que sin lugar a duda permite que vaya aumentando el turismo cultural pulcro

Voz 1509 02:06 es muy importante pertenece a una poderosa mujer Giulia Rufina o Julia Rufina no sé cómo lo diría a los romanos y de que ya conocíamos eh porque ya había aparecido una escultura de esta misma mujer en gay lo Claudia

Voz 1 02:20 sí una escultura yo ahora hemos encontrado quinto funerario el Mausoleo mausoleo que demuestra también esplendor de lo Claudia en el siglo I en el siglo II de nuestra era un esplendor que que desaparece con el terremoto el siglo cuarto terremoto que sepultó buena parte de la ciudad y también este mausoleo en los trabajos de investigación de excavación ha permitido recuperar un hallazgo excepcional insisto único en nuestro país gracias a que el dintel del mausoleo donde aparece la inscripción en bronce fue derribado y cayó boca abajo tapado por por la pieza del mausoleo ha podido ser conservado hasta porque cuando las ciudades se abandonaban posteriormente cuando eran saqueadas expoliada ese material metálico era fundido y desaparecía por eso no hay otros casos similares en España que eran casos contados en Pompeya no espía recién ciudades romanas también muy importante con lo cual sitúa a Claudia en un punto de referencia en la investigación que tenemos que seguir impulsando y pro pulsando desde la Junta tangible

Voz 1509 03:29 el consejero ha hablado de impulsar propulsada desde la Junta de Andalucía tenemos un centro que ya cuenta con diez años y con algunas goteras entra dentro de dentro dentro de este capítulo de inversiones el arreglar en poder de alguna forma adaptar este centro después de diez años porque es muy bonito cuenta con un museo precioso Ivano necesita unos arreglos

Voz 1 03:52 bueno pues lógicamente dentro de las obligaciones de Aragón dado cierta dar respuesta a sus instalaciones ahí dentro de las limitaciones presupuestarias está cometiendo los trabajos para que la visita sea placentera para el ciudadano para el visitante que viene a la Claudia Vega además hecha ya no va a permitir en un futuro inmediato redefinir los itinerarios también definir el discurso museográfico queremos de la primavera perdón en el otoño una vez que se haya procedido ya los trabajos de análisis recuperación y restauración hacer una exposición temporal con estos hallazgos y posteriormente pasando a la colección permanente del museo que está en el conjunto arqueológico

Voz 1509 04:36 precisamente nosotros

Voz 1 04:39 no somos responsable hacemos cargo de toda la inversión que requiere el mantenimiento e instalación Patrimonio de la Junta en eso en referencia los reconoce la propia un eco cuando Andalucía ha recibido trece declaraciones de patrimonio mundial es que algo estaremos haciendo bien tenemos mucho patrimonio pero tenemos bien cuidado y bien conservado puesto en valor para el disfrute también para que el turismo cultural tenga un aliciente para venir a Cádiz a la que la UD a todos

Voz 1509 05:09 el turismo cultural que está respondiendo precisamente el miércoles tuve la oportunidad de disfrutar en el Teatro de bailó Claudia de la representación de Esquilo por parte de Rafael Álvarez El Brujo al completo eh estaba el teatro que que que ir a una maravilla verlo una noche increíble yo tengo que decir eh eh al consejero que yo fui mucho antes porque quería visitar la exposición de la pintora Blanca Orozco que se encuentra ahora mismo en el museo P desintegra era sus que imagino que hoy habrá podido disfrutar también usted a un ella ofrece una visión particular de Weill hoy nos ayuda a pasear por medio de sus obras por cada uno de esos rincones del yacimiento fíjese que visitaba con la autora esta exposición y me la encontraba cerrada me llamaba la atención a las ocho y cuarto de la tarde porque coincidía con la entrada del teatro bueno complicado no sé si eso algún día podemos ampliar en horario de visitas pero bueno

Voz 1 06:02 no en la visita me ganó en un verano desde la ciudad de la mañana a nueve lógicamente a partir de las nueve de la noche ya con la entrada al teatro pues pues hay que poner todo el foco el personal orientado a la a la ya de visitante que creo dijo estar también pero la oferta cultural que ofrece van lo Claudia este verano hasta entonces excepcional en cuanto a visitas también cuenta actividades paralelas hemos realizado visitas visitas talleres didácticos tenemos también el festival de teatro romano como todos los años para año además hemos incluido una semana dedicada al flamenco con el ciclo Flamenco de las oportunas de disfrute y de ocio de cultura que ofrece Claudín son muchas y esperar desde luego el público responde una oportunidad dentro de un enclave mágico maravilloso como lo Claudia disfrutar de la cultura el partido

Voz 1509 07:03 ahora yo tengo que decir a mi favor que yo pude entrar en el museo y además realizar un reportaje que verá la luz en breve un reportaje que hemos realizado precisamente con con Blanca Orozco sobre esta pintura ha podido visitar la exposición si no es tamaño

Voz 1 07:18 mucho recorrido por tanto por el museo o por la propia ciudad conjunto arqueológico de valor Claudia operación día maravilloso en la ensenada de Polonia

Voz 1509 07:30 se un cuántico en calma

Voz 1 07:32 con lo cual la afluencia de visitantes tanto al conjunto arqueológico como la playa era impresionante a la salida sabía bastante colas en los accesos a Bolonia con lo cual eso e indica que va a haber un buen fin para el dije Usted de la playa pero para el disfrute de nuestro o Claudia en toda su extensión en lo que patrimonio propiamente dicho museo oye la actividades paralelas que que ofrecen que permiten disfrutan de lo Claudio de otra manera

Voz 1509 08:01 todo lo que sea hallado se queda en Baells los una pregunta que no se realizamos siempre porque por ejemplo a Trajano lo tenemos en Cádiz estamos deseando que atraigan a Trajano para lo pero puesto en Bam vamos a tener todo lo que sea hallado aquí en el museo que él lo habéis puesto

Voz 1 08:15 está previsto que todo siga ahí vamos a hacer es incorporarlo inicialmente a una exposición temporal después de pasar al discurso de la y de la coalición permanente y buena está trabajando también para una reconstrucción que importante mausoleo de la de una mujer poderosa en el ciclo uno y dos de nuestra era en esa época de esplendor de Claudia hacer una reconstrucción para una mayor y mejor interpretación de lo que es lo que era la arquitectura funeraria romana sobre todo en esta familia esta mujer poderosa que se encargó encargó su propio mausoleo como franja en la inscripción se ha descubierto que el de verdad el momento más llamativos de todas las que hemos tenido en este periodo de excavación salió de excavaciones que por cierto como viviendas y ha sido un trabajo colectivo liderado por el profesor prados de del Instituto de Arqueología de la Universidad de Alicante pero con participación de la Universidad de Granada dada la Universidad de Murcia también de otros professore expertos de la Universidad de Alicante de la Autónoma de Madrid por costó tipo del Conjunto Arqueológico de verlo Claudia es que sin lugar alguno a un trabajo colectivo porque sumando esfuerzos se consiguen mejores resultados

Voz 1509 09:29 Miguel Ángel Vázquez este conjunto arqueológico lleva casi un año sin dirección ya que su anterior director en septiembre del año pasado causaba baja en diciembre que son supuesto también está previsto en el capítulo de inversiones que tenga un nuevo director próximamente

Voz 1 09:44 bueno el la partida presupuestaria está hicimos un concurso para cubrir la Place quedó desierto y estamos buscando una persona que reúna los requisitos que exige el puerto tanto el punto de vista administrativo como desde el conocimiento para que se pueda hacer cargo el conjunto arqueológico de bailo Claudia pero sin lugar a dudas tener un equipo humano implicado preparados en el conjunto de valor Claudia que día a día se posible que que el conjunto se ha visitado y sigue avanzando en conocimiento e investigación nuestro objetivo es seguir en esa línea multas tanto si no se encuentra la persona el equipo está respondiendo a las mil maravillas puesta lo que necesita el conjunto arqueológico

Voz 1509 10:30 un sepulcro hallado en esta necrópolis eh centra la atención en el día de hoy este importante hallazgo esta inscripción en bronce única en Hispania que está en Bae lo Claudia que vamos a poder ver pues no se sabe cuánto cuánto tiempo podremos visitarla icono poder observarla disfrutarla los ciudadanos porque ahora mismo me imagino que estarán precio en periodo de investigación no

Voz 1 10:54 ahora de análisis y de restauración parte por parte del equipo de conservadores de conjunto arqueológico en concreto la conservadora restauradora está al trabajo y nuestra intención que es que no en otoño en el último trimestre del año pueda ser objeto de una exposición temporal para poner a todos los visitantes de aquí de aquí de del altar o desde fuera que Andalucía que puedan disfrutar ni cien por tanto de cubrimiento desde luego para que veamos in situ lo que ha sido el trabajo de las últimas excavaciones esa será la primera oportunidad y a partir de ahí queremos redefinir también en la colección permanente incluyendo esto hallazgo dentro del Museo de definitiva un día importante fruto a este descubrimiento permitirá mejorar aún la oferta que tiene el Museo desde los Claudia y los atractivos del Conjunto Arqueológico de luego el compromiso de la Junta es sacar el máximo partido a López representa nuestro patrimonio es nuestra historia pero también una oportunidad para el desarrollo económico para la generación de empleo

Voz 1509 12:08 no quiero despedirme del consejero sin felicitar a Rafael Álvarez el Brujo por esa representación de Esquilo el otro día fantástica maravillosa nos hizo disfrutar durante más de dos horas se fue además de una representación bastante larga pero es maravilloso verlo sobre el escenario y hay muchas más yo vuelvo la semana la que viene con las niñas de Cádiz y Lisino eh cada vez que puedo me escapo porque es sin duda un privilegio poder disfrutar de de teatro en directo Teatro Clásico Teatro Romano en este escenario escenario del que nosotros que vivimos aquí bueno pues tenemos el privilegio de David visitar mucho consejero aunque es una maravilla disfrutar no

Voz 1 12:52 entiendo que es Rafael Álvarez El Brujo en un auténtico maestro es un prodigio en los escenarios ya no quedan entradas ya se han agotado todas las entradas para las sesiones que quedan de aquí hasta el domingo lo cual es una señal inequívoca que Rafael Álvarez El Brujo atrae el público porque hace una excelente representación todas sus obras son en este caso también que todas las actividades que estamos haciendo en el Auckland nave dentro del Festival de Teatro Romano del ciclo Flamenco patrimonio están dando resultados seguramente un año más batiría el récord de asistencia en esta temporada estival y luego también en el conjunto del año el año pasado ya superamos doscientos sesenta y cinco mil visitantes al coco toda arqueológico lo que basta ya está lo que vas de agosto desde el que defenderán que ya hemos superado a un ritmo muy importante y seguramente este año habrá nuevos récords señal inequívoca de que bailo Claudia ofrece alicientes para el visitante la gente quiere conocer un conjunto arqueológico con todas sus actividades porque que de verdad llega el alma Hay produce disfrute y alegría a todo el mundo

Voz 1509 14:11 la esperamos que toda este récord de visitas y estos triunfos se traduzcan después en inversiones para este conjunto arqueológico por parte de la Junta de Andalucía es la parte que nos corresponde a los prueba no debe

Voz 1 14:22 sí lo lo tiene no le quepa la menor duda que tiene ese apoyo económico presupuestario somos los principales interesados somos sus titulares somos los propietarios tenemos que poner en valor es importantísimo de nacimiento y estamos día a día continuando no solamente con la puesta en valor sino con nuevas investigaciones nuevas excavaciones que no permita seguir conociendo por encima que tuvo en la ciudad de baldeo Claudia en los siglos I II III de nuestra era

Voz 1509 14:51 consejero de Cultura Miguel Ángel Vázquez muchísimas gracias enhorabuena a todo el equipo que ha estado trabajando liderado por Fernando Prados ya seguir a seguir descubriendo la riqueza que tiene bailo que la riqueza de bailó es nuestra riqueza gracias

Voz 1 15:05 gracias a vosotros buenas tardes