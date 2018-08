David Guti analiza el debut liguero ante el Córdoba B

Voz 2

03:28

claro bueno ella jugar comparten por temporada ahí pero realmente yo creo que que que tampoco engañan no creo que el canje a un equipo como con con gente con calidad y con con con fuerza ahí conciendo entrenamiento como hacen ellos que creo un equipo ocasiones que dicen provisiones pues seguramente beneficie llaman el tema del fútbol que muchísima gente en pretemporada me he firman ellos pues ahora mismo no estar en no tienen carros iban a seguir aún así el último partido amistoso cuenta Pedrito m algún informe que puede jugar on no no gente como el año pasado deslumbra el Lebrijano como como marco rosas como Sarmiento que que concebimos quedaré muy experimentado para televisión incluso muchas de ellas mayores suben tiré a ver qué nos encontramos realmente es un poco incógnita haremos algún informe pero espera que ha cambiado lo de un partidazo entonces bueno ha perdido más complicado de prepararme porque realmente no hay tanta gente información tanto argumentos como delante de la temporada pero bueno con lo que tenemos por intentaremos plantean un partido lo más serio posible estaremos que sí es verdad que el entrenador pues soy una persona que llevan bastante tiempo tercera de de Extremadura el ya incluso ha entrenado como cada no se la idea era lo menos que lo que se ve que la tenemos que esperar a ver qué nos encontramos