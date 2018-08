La Balona se estrena ante el UCAM Murcia

Voz 1643 00:00 arrancar con el partido que la Real Balompédica Linense va a afrontar el domingo a las ocho en La Condomina frente a UCAM Murcia vaya The good the bad al conjunto blanquinegro lo que necesita pues eh darse una alegría después de treinta años ya lo decíamos ayer sin abrir la Liga con victorias como visitante ese una semana crucial parezca valona porque se estrena con todos con sus catorce nuevas incorporaciones con su entrenador IEC entrenador Joss diluye habla este mediodía en sala de prensa hablaba de todo de su punto de vista de la plantilla de cómo va a ser el debut de la Balona de lo que tiene no deja de tener en esta plantilla de una palabra la ambición algo clave en este proyecto

Voz 1 00:37 pero quiero competir en todos los campos y contra todos los rivales bien luego estos fútbol depende de muchos factores algún día ganaremos sino no lo mereceremos y otro día perderemos ni tampoco no lo mereceremos esto al final pero sí que también te digo que en una Liga al final el veinte de mayo estaremos donde nos tocan

Voz 1643 00:55 hablaba ahí el técnico catalán al cual se le preguntaba tiene la plantilla deseada veinticuatro de agosto quedó una semana el viene que viene Sezer el mercado de invierno en la segunda B

Voz 1 01:05 el hablan de alguien que tengo una plantilla que tengo la plantilla que ten como es la que tengo es la que quiero es la con la que yo tengo que trabajar es la que yo tengo que trabajar con la que vamos y la muerte vamos a trabajar lo mejor que sepamos digamos las olas que podamos o más para intentar hacerlo lo mejor posible

Voz 1643 01:25 hay bajas muchas Suárez no está Sergio Rodríguez por sanción hay que ver si el tránsfer de Garzón once Lady no llega a dos y el de llegado jugadores que tampoco están en la forma esperada pero una cosa clara no tiene ni quiere excusas

Voz 1 01:39 no quiero excusas el domingo es un partido de Liga los que están o los que jueguen tenga el máximo unos aguantarán cuarenta minutos otros va a aguantar en ochenta y algunos que trabajan desde el principio pues tiene la capacidad de banda presidió era que las circunstancias de la pretemporada o cómo nos ha ido el mercado eh sí es verdad que por ejemplo hay una serie de jugadores que hemos dicho antes que está mucho mejor encontrar Atlético Malagueño la jornada cuatro que baña el domingo

Voz 1643 02:06 por su por su muerto que también tiene un once en la cabeza puesto Ruggero pero no lo desliza del todo pero sí que es cierto que deja caer alguna que otra pincelada

Voz 1 02:15 el once del domingo pues eh el el sábado cuando acabe el partido amistoso ya me acusa de vuelta en seguramente el domingo una mañana tenía al once más o menos explosivo durante la semana pasan cosas Yves cosas tienes dudas como pues teníamos dudas en alguna posición que otra después también viendo el HUCA que es lo que más militares a mí es lo que menos interesa final para eso me pagan Pacer de entrenador

Voz 1643 02:42 en hay que decir cómo ve al equipo diluye porque están pasando las semanas de pretemporada una Balona que ganaba al Córdoba que daba una buena imagen dentro lo cabe en el Trofeo Ciudad la línea con dos equipos también hay que decirlo de la Liga Un dos tres viene de vencer en doble partido al Algeciras cómo ve a su equipo preparado para el debut liguero

Voz 1 02:59 es un equipo que tiene mucho margen de mejora su me equivoqué tiene muchísimo margen de mejora por todo un poco lo que hemos hablado antes no por más cosas porque este equipo que que bueno que que venimos de una base de que ellos van cero hemos empezado de cero lo que sí es verdad que han sido muy receptivo desde el primer día han tenido muchas ganas de asimilar lo que lo que les pedíamos con muchas ganas de trabajar en ese aspecto estoy muy contento con la pretemporada

Voz 2 03:24 aquí sí que es es un equipo que tiene mucho

Voz 1 03:26 la gente mejoran muchísimo margen de mejora lo que dicho seguramente la jornada Atlético Malagueño será un equipo mucho mejor que el del domingo pero vamos que el domingo me espera un equipo mi equipo que esté un equipo serio el equipo que sepa lo que tiene que hacer con y sin balón y que sepa competir

Voz 1643 03:42 ha sido su equipo y hay que hablar también del rival que le preocupa Llor diluya del UCAM

Voz 1 03:47 me preocupa me preocupa todo en general porque es un equipo muy trabajados un equipo que que quiere tener mucho el balón es un equipo que de tres cuartos para arriba acumula mucha gente en ataque de lo hacen bien de que cuando la tienen lo hacen bien pero bueno hemos trabajado para para contrarrestar sus virtudes hemos trabajado para contrarrestar Urbis sus virtudes y a la vez fortalecen las nuestras pero es un equipo que está trabajado para tener el balón entonces si somos capaces de quitar el balón es un equipo que ya no está que yo que ya sufre es un equipo preparado para tenernos siempre para monopoliza para monopolizar el balón va de una posición de setenta ochenta por ciento entonces ahí te hacen sufrir si nosotros somos capaces de darle una vuelta a eso eh hice cuando la tengamos generales peligro eh entonces tendremos el partido nosotros queremos pero es difícil hacer esas cosas no es fácil no Fabien vamos a ver vamos a ver cómo cómo va el partido

Voz 1643 04:40 muchas novedades esta temporada la Balona de catorce incorporaciones nuevas la que tiene el cuadro de Ruggeri el propio entrenador nuevo cuerpo técnico toda la directiva de pantalones ese Aura que había en temporadas anteriores se preguntaba hoy al preparador catalán Si se ha perdido ese ese buen ambiente que había en la caseta se conserva con tanto futbolista nuevo

Voz 1 05:00 yo no sé cómo tenían el ambiente el año pasado no lo sé porque no estaba sé que tenemos este año es Ibero que es un ambiente un ambiente cojonudo que han hecho muy buen vestuario esos gracias también a la gente que lleva más años eh que que que los integrado o que los integrados rápido bueno también los que han venido sé que ese antes al integrados un vestuario bajo divertido e ir siempre de todo hay uno que es más serio de lo que es más cachondo pero esto pasa en todos los vestuarios para verdad que estoy muy contento el feeling que tenemos dentro de los de cuerpo técnico con los jugadores es muy bueno también entonces bueno me hace ser optimista eran futuro escucha estos pretemporada eh

Voz 1643 05:41 nada se ha hecho todavía porque el equipo puede estar muy bien en pretemporada llegar el pegarse el batacazo cómo estás fluye también de ánimo para realizar su debut en partido oficial con la Balona Camilo

Voz 1 05:53 de largo recorrido eh en el cual no se va a ganar la Liga en el a perderla en la jornada dos o tres entonces tenemos que tener paciencia vayan bien en vaya mal habrá momentos de la de la temporada que que que lo pasemos mal lo que de malos resultados porque esto le pasa de todas las familias afectadas a la mejor y entonces en ese momento es cuando tenemos que tener paciencia la cabeza fría seguir trabajando con ilusión y con humildad final siempre digo que las notas se ponen a final de curso no se ponen en septiembre en octubre noviembre de final de curso cuando te ponen la nota

Voz 1643 06:26 ha pedido mucha calma ha pedido paciencia ya ha pedido que este proyecto todavía está en bueno como si fuera un embrión así que poquito a poco estaba alguna tiene que ir dando paso firme porque la verdad que eso sí mimbres tiene ideas obra vamos a ver qué tal sale la cosa ante un UCAM Murcia que llega dirigido por Pedro Munitis y hoy el cántabro hablaba de que tampoco ve al cien por cien a su equipo muchísima llegadas también en el cuadro universitario para que casi todo el grupo IV otra igual

Voz 3 06:51 bueno pues la verdad que no les gustaría

Voz 4 06:55 la llegada de en otras citas

Voz 5 06:57 en cuanto a pues que los jugadores hubiera

Voz 3 07:02 llegado primero que que se hubiera supuesto el que ahora mismo estuvieran en un estado de forma óptimo entendiendo perfectamente lo que queremos hacer y bueno y luego pues los típicos pro problemas de depresión

Voz 6 07:21 en cuanto sobrecargas y esto también que en las últimas semanas

Voz 3 07:23 Nos han impedido el el que bueno pues jugadores de la primera plantilla esté en su mejor momento pero bueno supo que que a día de hoy todos los equipos hablaremos con con los mismos problemas