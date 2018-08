El Algeciras debuta frente al Écija Balompié

Voz 1 00:00 bien al osario provisto apostilla dice que hasta la pretemporada en el caso del Algeciras ya salía

Voz 2 00:05 la pretemporada ha terminado por terminado el periodo de prueba al periodo de hacer inventos ya los poco invento que quienes son con casera o en mi casa

Voz 3 00:17 nada

Voz 2 00:18 metió en el partido durante toda la semana llevamos toda la semana pensando mucho el partido trabajando el partido del domingo

Voz 4 00:24 creo que todo toda la pretemporada que hemos hecho todos

Voz 2 00:26 todo el trabajo que se está realizando ha hecho bastante bien ha sido bastante bueno los jugadores saben lo que tienen que hacer nosotros sabemos lo que tenemos que hacer nada más que esperar ya de esto es un juego que tiene que entrar la pelota y dentro de la pelota una vez más que el equipo contrario vamos a ganar sino pues nada a esperar al siguiente partido pero sí es verdad que el trabajo que se ha realizado durante toda la pretemporada soy bastante bueno y la verdad que me concentro pone

Voz 1 00:52 cómo es mejor empezar con un Écija no hacerlo hacerlo en casa

Voz 2 00:55 podemos decir que que no interesa que todo equipo fuerte venga primero de de de temporada porque al equipo le falta rodaje pero también puedo pensar que ellos están en la misma situación que nosotros los finados yo creo que va depende de de de la motivación de la actitud que se pueda tener en el campo que podamos tener una confianza superior a la que puedan tener ello oí la suerte de que la que no va a la que no va dominado o los o la que va decir Si Serrano no se ganan en este caso prácticamente creo que los dos equipos vamos llegar al al mismo nivel si es verdad que ha hecho un gran equipo tiene un buen equipo ir por lo que hemos visto bueno Le no hace falta

Voz 1 01:32 luego sabemos más cosas del balompié pero tiene un once ya avisó en mente porque el Algeciras parece que tiene jugadores más o menos ya predestinado en cada una de sus posiciones parece que la defensa puede ser ya medio medio clara que la punta de lanza Bazaar ocupa por Antonio Sánchez que once tiene en mente el técnico Alves llegó

Voz 2 01:47 principió más conoce tenemos un catorce quince las la cabeza es decir eh allí alguna variante que pueden entrar algún puede salir si hay más o menos y tuvo ocho jugadores que prácticamente ya están asentado en el equipo creo que sólo hemos visto todos los últimos partidos pero vaya bueno que vendiendo como vayamos jugarse va va a entrar uno o ha salido siempre desde el primer día he dicho que todos los jugadores son importantes porque todos tienen que está para competir en el momento de ser les necesite higa la eficiencia va a ser muy alta por lo tanto nadie puede echar desconectado

Voz 1 02:22 muchos jugadores nuevos un once que todavía no lo tiene del todo claro si dio medio pero tiene dudas también viso de cómo va a salir a cenas equipo habla de su preferencias

Voz 2 02:31 duda no tengo es decir yo creo que es lo que vayan a salir van a salir sin ningún tipo de duda creo que están bastante bien preparados hoy lo han demostrado con creces vamos eh un caso como he comentado se dice verdad que siempre hay que buscar un equilibrio con lo bueno a mi me gusta buscar el equilibrio tener bueno cuatro-cinco jugones en el equipo que luego les cuesta trabajo recuperar la pelota o o de alguna manera mantener una una posición defensiva pues quizá no no sea lo ideal en algunos campos se podrá hacer algo contra algunos equivoco por hacer pero bueno yo creo que contradecía hacia Iberia que tenemos que buscar un equilibro porque como he dicho es un equipo bastante bueno e viene de descender de Segunda B Hay y el potencial de ellos para para intentar ascender

Voz 1 03:17 un tema candente en el algecireño como que es vox populi que ya estábamos comentando en estos días ya decíamos ayer antes de ayer que si se lesionaba Antonio Sánchez no sabíamos qué opinión podía tener la afición del Algeciras pues ayer ese de tema salió a debate la comparecencia de prensa no cierra la puerta y con razón el entrenador a que pueda llegar otro delantero aunque bueno no sería el mercado en enero hasta enero en la tercera pero a día veinticuatro cualquier delantero ya medio medio está consolidado en algún club pero bueno todavía queda tiempo

Voz 2 03:48 el tema de la delantera o del delantero es algo que estamos buscando de desde hace un tiempo lo que pasa que no nos dan la garantía que queremos bueno estamos hay siempre pendiente y esperando eh si hay algo bueno que se pueda que pueda venir porque tenemos que saber eh el club hecho depende mucho de la masa social hiciera masa social no no contribuye claro tampoco se puede traer a alguien de de unas características especiales que no pueda dar lo que queremos nosotros y entonces ahí

Voz 4 04:19 ahí estamos igual que huevo o la gallina quién salió antes no es decir si no tenemos un número

Voz 2 04:24 mínimo de masa social no podemos reforzar no es y no podemos reforzar no no traemos el número de masa que queremos aquí esto funciona así al ahí por el tema del delantero yo creo que va intentando que se pueda no hay jugadores específico de Arribas sólo tenemos Antonio pero él

Voz 1 04:42 lo que hay así que toca aclimatarse y adaptarse a las condiciones que tiene el Algeciras y esperemos eso sí que no haya ningún impedimento en que Antonio Sánchez pueda competir sin problemas porque claro el tema así moja queda ya más que claro clarinete

Voz 2 04:55 el tema Deimos I yo no lo veo fuera uno en un momento de un futbolista que siguen proyección que si tiene que seguir entendiendo lo que es huevo porque tiene una condición en la características muy buena pero claro los juego uno lo entiendo chavales lleva un año jugando al fútbol que fue el año pasado igual se creó unas expectativas respecto a él por su potencial físico y técnico muy bueno pero realmente luego dentro de un equipo debe de saber cómo cómo debe de comportarse igual juegos muy dinámicos el fuimos muy dinámico dos es muy complicado va años por detrás de otros futbolistas que tenemos aquí en el club para saber que es verdad que que un potencial que que tenemos que seguir trabajando con él

Voz 1 05:32 aplicación Javier Viso en creo que han sido treinta segundos en la que se demandaba durante toda la pasada temporada un jugador que se Saville y se veía que no estaba para dar el nivel en Tercera División y que pese a ello pues ahí por los esfuerzos e innegable por intentar aclimatarse lo llegó a jugar en Ibiza cuando el Algeciras se jugaba la vida en el pleno ascenso y aunque se ha intentado meter con calzador en la pretemporada es un futbolista que todavía es muy joven todavía no da el nivel para la categoría bueno pronto pero por lo menos sí casi o claro el entrenador al que tirita yo he dicho que de momento no lo puede tener en esta plantilla una plantilla que llega con mucha hambre que seguía por el hambre como que tiene un servidor hasta dentro de un ratito impone esas sensaciones también como como club como equipo vamos a escucharlo

Voz 2 06:17 el equipo está ya dentro que que tiene más ganas que yo es decir todo el mundo tenemos muchas ganas de empezar pero el equipo se ha visto con muy buenas sensaciones ha dicho muy bien muy fácil de cómo cómo está en el campo y tiene muchas ganas de agradar tienes mucho ganada incluso la verdad que es complicado de pararlos pero no estaban extranjeros de cómo están

Voz 1 06:38 esperemos que también porque depende de ellos depende en que la afición esté con los suyos el primer alegato a la afición del Algeciras para que arrope este próximo domingo a los suyos

Voz 2 06:48 por no es nada si la afición eso hay que tenerlo muy claro un equipo con es un estadio vacío por muy bien que juega al fútbol sólo apenas el fútbol alimenta de de de las almas que pueda haber ahí afuera lindando ya ya no les pido ni que aplauden a veces entiendo que con una afición se puede cabreado porque no les gusta lo que ve yo sólo puedo entender pero lo que no puedo entender es que no venga animar a su equipo cuando salga del partidos y lo que le ha gustado eh sí lo que no entiendo que diga si es que no me gustaba que azota a Bécquer pero mientras que esté ahí tiene que aplaudir a su equipo porque los chavales lo van a dar todo nuestro está claro pues me paré

Voz 1 07:24 los que lo den todo el Algeciras pueda abrir la temporada con un triunfo ante su público el domingo a las ocho ante un Écija Balompié ya saben Jaime y su Hardy eh que suma Rufo Joselu toda la troupe que tiene el cuadro dirigido por un David Páez el técnico que procede del juvenil del Deportivo de La Coruña y que este mediodía valoraba así el partido este fin de semana

Voz 5 07:44 pues un partido nosotros vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos es cierto que lógicamente el rival nosotros no puedes manejar como un así es pero nosotros vamos a intentar estar metidos totalmente los noventa minutos en el partido y esperemos que así sea

Voz 1 08:04 pronto eh para pillar al Écija Balompié a seguir porque no porque va a ser un equipo afirmativo seguro para esta temporada y ahí el Algeciras tiene que intentar como sea arrancar la temporada con una victoria que le haga sobre todo yo creo coger mucha autoestima mucha moral para lo que va a ser toda esa maratón larga de partido que va a tener semanas semana la próxima visita a Gerena el próximo fin de semana el Algeciras va a tener la baja de Fran No por lesión recordamos el central no aceptará hasta octubre como mínimo porque tiene la baja federativa después de la lesión de rodilla que sufrió en Langreo así que bueno que futbolista por lo menos el mes de diciembre aproximadamente aunque ya toca balón no va a estar en condiciones y el cien por cien en el once en lo que se prevé decía Viso anteriormente que tiene en mente siete ocho futbolista que todos conocen la defensa con José Carlos con Juanjo los laterales con Berlanga hay Pablo de cuatro en el centro de la defensa yo creo que hay ese doble pivote que más les ha gustado aviso con Mel hoy con Aaron tipo por delante Zafraj Antoñito por fuera y arriba Antonio se cese el once de momento más reconocible de Algeciras que eso sí tendría mucha tralla eh para la segunda parte Grillo con Jesús Ayala con gente importante también de la segunda línea que podría dar entrada en la segunda parte va a pitar parada Mazzola de Antequera ya pitaba el encuentro del pasado curso por tres a cero ante el San Roque de Lepe en un partido que se va a disputar desde las ocho en el Nuevo Mirador que recordamos una horita y media antes a las e inmediata va a tener esa venta de camisetas de la primera indumentaria en la tienda oficial del Estadio Nuevo Mirador así que a ayudar al conjunto al jefe Ibiza y a ver si se puede abrir la Liga con un triunfo tres