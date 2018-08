EL VERANO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE NUESTRA COMARCA

Voz 1 00:00 hoy Campo de Gibraltar Georgia más allá

Voz 2 00:04 a las doce y treinta y siete minutos hoy vamos a

Voz 1693 00:07 hablar con representantes del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar en concreto con el presidente que es PP Serrano ir con Pepe Cañete Cañete que es el tesorero buenas tardes a los dos

Voz 2 00:18 bueno no tengo nada buena sabéis tantos PP es que allí

Voz 1693 00:20 el día de San José tiene que ser un festival no

Voz 2 00:23 cuántos sois allí muchos no e ir Pepe Cabello que lo tenéis allí concretamente al que le mando un beso muy fuerte me alegro mucho de veros estáis bien muy bien cuando sois ahora en el Banco de Alimentos dieciocho ocho anda pero ahora en el media Got un poco menos ahí vacaciones dais vacas da bueno Damon cómo se lo toman la vocación porque nosotros nos aclaramos

Voz 1693 00:48 porque realmente el Banco de Alimentos trabaja durante todo el año y además de forma intensa en verano hay más necesidad que que durante otros meses o en verano se cubre las mismas necesidades Pepe Serrano

Voz 3 01:03 posiblemente haya menos porque las persona en esa situación tiene in a más sitio adonde concurre y no pero la asistencia no echará de practicamente iguala a alguna institución eh que que puede hizo va a unos días de descanso entonces los repartos mensual le y lo hace distinta forma prácticamente lo mismo

Voz 1693 01:33 dieciocho personas voluntarios que dedicáis cuántas horas a diario

Voz 3 01:38 pues desde la ocho y media hasta la una de la tarde

Voz 1693 01:43 que son horas que son horas claro esto lo lo hacéis compatible con los trabajos que dice

Voz 2 01:49 el que ha probado este es el único el AVE de Cañete prácticamente

Voz 0577 01:53 todos somos jubilados jubilado unos quince esa problemática del trabajo nuestro esta desde las ocho y media hasta Laguna e hipo las tarde algunas tarde incluso alguna que otra noche

Voz 1693 02:07 cuando hay sobre todo algo pero no apeado

Voz 0577 02:10 es que no solamente

Voz 3 02:12 que no es solamente no que nosotros tenemos los de el pescado decomisado si por pesca ilícita alega que en su mayoría son atún eh ir ver pronto más que que no las ve China pues no ya Ana nos llama a la hora que sea mañana tarde madrugada y tenemos cae por

Voz 2 02:40 yo contaros una cosita el Banco de Alimentos es una

Voz 1693 02:43 organización sin ánimo de lucro basada en voluntarios cuya función principal es el aprovechamiento de los alimentos evitando su despilfarro

Voz 2 02:51 arroz y habría que res

Voz 1693 02:53 saltar eh que en sociedades como la Unión Europea con todos los alimentos que se generan si pudiéramos evitar ese gran despilfarro que hay eh organizando un buen reparto de todo lo que es obra desaparecería totalmente el hambre en Europa y eso tendríamos que tenerlo en cuenta yo sé que vosotros trabajáis como bien decías antes con muchísimas instituciones y organizaciones con muchísimas empresas que os donan alimentos los que sobran los que están a punto de cumplir irse aquellos que porque el envase no está en buen estado tampoco pueden venderlo hijos lo dan pero están en perfectas condiciones de uso también a recibir donaciones como una que vamos a contar ahora mismo quiero darle la bienvenida a Luis Martín Galíndez que es el presidente de la Asociación Cultural carnavalesca de Algeciras

Voz 2 03:43 acá Luisma muy buenas tardes

Voz 5 03:46 muy buenas tardes de gloria hablábamos hace tan solo

Voz 1693 03:49 en unos días en este programa de la noche carnavalesca explicaba es que es una noche con carácter benéfico y que todo lo que se recauda se en alimentos y allí iba destinado al Banco de Alimentos de de del Campo de Gibraltar como primero como fue la noche la noche fue todo un éxito no

Voz 5 04:08 sí gracias a Dios las noches fue un éxito hubo más afluencia que incluso el año pasado y eso se notó en la recogida de alimentos porque claro normalmente la entrada es un kilo por persona aunque siempre hay gente que traidor gente de ser los vida pero bueno eso te dice más o menos el volumen de personas que que han entrado ahí este año gracias a Dios ha sido una noche bastante buena bonita hay y ha sido con gran afluencia de más que el año pasado

Voz 1693 04:40 al final todo se traduce en una recaudación o una recogida de alimentos que que tiene un peso específico Luisma

Voz 5 04:50 sí sí sí sí mira nosotros ya llevamos creo que este es el quinto año que lo hacemos de cada con carácter benéfico porque no todos nuestros en nuestra labor la el gratis ahí aparte que lo hace gratis intentamos darle un toque social y benéfico sea queremos que se de lo hicimos en parte para desmitificar el mito de los carnavaleros son hice mueven solamente eso

Voz 2 05:20 sí sí porque mejor hacer

Voz 5 05:23 lo para para que vean que los carnavaleros estamos pólipo y para iba a la gente de nuestro de nuestro pueblo nosotros hemos en contacto con el banco alimentos e y la verdad que son un hacen una labor maravillosa la verdad que hacen un trabajo encomiable soy hija gracias a ellos muchas familias no solamente de emigrantes a miles de de Algeciras e comen y tienen para comidas vamos

Voz 1693 05:50 en cuántos kilos sabéis han recogido este año

Voz 3 05:53 sí

Voz 5 05:54 pues este año creo recordar han sido en mil quinientos kilos

Voz 1693 05:57 mil quinientos kilos de qué alimentos MAM prión prioritariamente veo o básicamente de clarísimo

Voz 5 06:04 todo casi todos son alimentos no perecederos que ahora para para para poder mantener los eh eh sin caducidad

Voz 1693 06:12 bueno yo sé que tú como presidente de la ACA que Grass agradecer no a todos los que han colaborado en esta noche carnavalesca hayan han puesto su granito de arena no

Voz 5 06:21 sí claro hombre eh de la gracia primero por ponerme este micrófono para poder la la gracias al banco alimento como hizo por su labor que es encomiable ignora solamente esta noche sino a lo largo de todo el año porque que a los otros colaboramos con ellos esta noche pero ellos están trabajando durante todo el año hay me consta que día a día e para parar ya te digo para poder tener ese mantenimiento en esta zona que es encima está muy castigada por muchas cosas pero yo por el paro por por por la droga con muchas circunstancia Ellos hacen trabajo encomiable la verdad que es de agradecer también agradecer a todos los voluntarios de la Asociación de la ACA la sanción cultura carnavalesca decir en que han dado su tiempo porque este este año eh este año la mexicana siga siga adelante sigue saliendo al Ayuntamiento por supuesto por su colaboración desinteresada también con con en la Plaza toros el escenarios sonido la así que a ya la empresa que ha puesto gracias oye eres digno también para poder trae los grupo de hay que que la reventó la eternidad eh

Voz 1693 07:36 con lo cual la noche salió redonda yo sé que Pepe Serrano quiere decirte algo Luisma porque lo tenemos escuchando

Voz 5 07:43 perdona también a los a los aficionados por supuesto por Darfur tu kilo de alimento y colaborar claro

Voz 1693 07:48 ella asistir a esta noche vuestra en la plaza de toros Pepe Serra

Voz 2 07:52 hola

Voz 3 07:52 hola pues para ellos muchas doy te desde el parco alimento del Campo de Gibraltar decida que demo agradece a la Asociación Cultural señala y a todos los que de alguna manera han contribuido haciendo posible la recogida de mil quinientos kilos da alimento el veintitrés noche Carla vale ésta que conocen una olvidas celebrada el pasado sábado dieciocho la plaza de toros de sida de hecho alimentos distribuidos entre todas las instituciones que nosotros ayudan sobre todo nuestro agradecimiento a los Calanda Valero que es lo que han hecho posible tanto la actuación de la agrupación es como la recogida de alimento sabiendo la hora de trabajo que supone todo ello sólo nos queda decido gracias

Voz 2 09:00 la misma que te que te parece

Voz 5 09:03 e ideas e ley va con su crecimiento entre

Voz 2 09:09 hay mueve te Luisma que eso nos ha ido la cobertura no sé dónde estás ahora a ver nada Ana hemos perdido la cobertura no sé si es que

Voz 5 09:18 mucha ahora si se mira que Nadal que agradeceros a la al banco otra vez de nuevo hoy decido este aquí estaremos siempre y cuando no necesite desde nosotros para para hacerlo evento que haga falta sí p'alante el año que viene volveremos a ver si va tuvimos ese rico de mil quinientos y superamos los mil seiscientos

Voz 2 09:39 anda que no claro que sí Luisma gracias Un besito muchas gracias bueno pues de

Voz 1693 09:46 estas donaciones y abastece el Banco de Alimentos y de otras muchas más no Pepe Cañete porque este es esta es tu parcela autores el tesoreros

Voz 2 09:54 sí eh económicamente como sí

Voz 1693 09:56 existir vosotros bueno pues aparte de

Voz 0577 09:59 acciones que entidades nos ofrecen pues tenemos también asociado pero en fin son muchas asociaciones muchas donaciones que recibimos Iker podemos compaginar todos los gastos que tenemos porque la nave no es gratuita que pagarlas nada de lo Penal algo es lo bueno la gasolina en Puntí aparte porque hizo mucho mucho los dineros que se nos va en ello pero aparte de eso agradecer a todo el mundo porque ahora mismo estamos aquí en la Cadena SER hay otros medios de comunicación que también de una manera o de otra no ofrecen su ayuda nos ofrecen su colaboración y la verdad es que estamos muy muy agradecido nuestro trabajo consiste en recoger alimentos para Donald por cierto que ahora en este fin de semana tenemos una recogida esa aprovechan siempre creemos Mercadona entre Mercadona que son los del barrio Palmou Inés San Roque no hace falta colaboración si es posible sobretodo en los barrios que está un poquito Los Barrios San Roque y San San Roque y salmones

Voz 1693 11:08 los barrios San Roque en esos tres Mercadona por cierto hay algún alimento que ahora mismo se haya algo determinado que digáis hace más falta que otra cosa

Voz 0577 11:18 pues sí a aceite azúcar azúcar leche alimentos infantiles hay sobretodo esos son los elementos más leal lea le

Voz 1693 11:32 alimentos infantiles esas cosas son las que siempre hacen mucha más mucho más falta Pepe Serrano a dieciocho personas no siempre estáis todos pero dieciocho personas que de forma voluntaria os encontráis día a día en una nave haciendo muchas cuentas porque tienes que hacer muchas cuentas para que los alimentos lleguen a todos los sitios

Voz 3 11:56 sí que tenemos que hacer muchas cuentas pedos debía es decir una cosa que llegan a una situación que en un principio porque nosotros llevamos veinte años honestos

Voz 0577 12:09 sí

Voz 3 12:10 así en principio seis decía que de que hay digamos despensa de la instituciones aquello en aquella época era una utopía pero hoy prácticamente lo hemos conseguido porque todos en mensualmente va muy ya manda a las instituciones de que te hace falta podemos ayudar sea que aún o no perecedero prestamos creo yo una gran ayuda a instituciones

Voz 1693 12:41 me lo perecedero a Face un reparto rápido para que esos alimentos no llegan a ponerse malos y que puede lleguen a a los a los diferentes lugares y porque imagínate cuando llaman ellos dicen que tenemos atunes

Voz 3 12:54 en cómo no es la tuvo nueve inmediatamente nosotros que tenemos un vehículo y sota el modo vamos lo recoge donde el Seprona no cita lo llevamos a una institución una empresa pesquera ah con In lo tenemos que llevar petaca chico no hacen allí la una analítica de insta Mina no los rom Keach no lo prepara recoger lo logré pactismo el relato que que la red

Voz 1693 13:32 eh porque él IPE chico lo hace de forma voluntaria

Voz 2 13:38 qué bien no GP encontrar con tantas empresas

Voz 1693 13:40 que que colaboran con vosotros es mucho trabajo

Voz 3 13:43 de pueda anticipa venga que a la fechas esto noventa y nueve por ciento o han sido une ha cedido el Seprona nueve mil cuatrocientos ochenta y un tímido lo que eran un total de ciento cincuenta y siete p piezas de atún

Voz 1693 14:07 el pues han tenido trabajo de petaca chico en este año con vosotros

Voz 2 14:12 a cual mejor cuando se ofrece ofrecieron no pero aguantando

Voz 3 14:17 año Obama si a esas muy importante

Voz 1693 14:20 porque además es un alimento exquisito y me imagino que

Voz 2 14:23 que le viene fenomenal yo yo sé por ejemplo

Voz 1693 14:25 todo lo recibe el comedor del Carmen el comedor del padre Cruzeiro

Voz 2 14:29 sí

Voz 1693 14:29 eh con el que colabora intensamente yo sé que allí y bueno pues lo reciben como agua de mayo siempre están pendientes del Banco de Alimentos

Voz 0577 14:37 yo vivo cerca y cuando paso y los tan cocinando la verdad es que entran ganas de bien huele bien se leía

Voz 3 14:44 ese día en Cope dos Carmen Seco hombre muy bien pero se come de lujo sí ha mucho kilómetro a la redonda no sé cómo sería como que el cómodo el caro eh eh porque aparte tiene lo puedo decir a una cocinera que que es magnífica entrando y creo que es fantástico

Voz 1693 15:10 además ella es la el milagro de lo del pan y los

Voz 0117 15:14 dices todos los días eh activamente nunca falta comida eso es lo importante

Voz 1693 15:19 preguntaba antes cuál era la localidad en nuestra comarca con más necesidad

Voz 2 15:23 esto me decía es que por población pero se simplemente por población que solamente son instrumentos son porque son poblaciones más más grande es mayor si se mucho más carita

Voz 3 15:35 eh

Voz 2 15:36 pero nosotros tendemos a los pueblos de la comarca que Cáritas innumerables no Pepe Cañete

Voz 0577 15:45 sí la verdad es que sin problema en nosotros intentamos cubrir sus necesidades a veces no llegamos a tanto pero la verdad es que creemos creemos que están servidas

Voz 1693 15:57 llegan personas anónimas al Banco de Alimentos no sorprenden a ver Pepe cuenta alguna anécdota que siete venga a la cabeza irá pues a mí quizás en el tiempo que llevo colaborando la que más me ha llamado la atención ha sido esto

Voz 0577 16:10 bueno los personas que llegan eh pidiendo alimento claro nosotros en los alimentos a partir lo haré no no le damos a nadie son simplemente lo que hacemos es distribuirlo entre las víctimas tras las asociaciones alguna FECE te duele el estómago es un poco corazón pero es que no podemos hacerlo porque sino sería aquella un continuo ir y venir de persona y no podemos es que no podemos bueno pues

Voz 1693 16:41 eso también está muy bien que lo dejemos claro que allí no se reparte el Ali los alimentos no allí no se reparte Nava allí simplemente distribuyen a las diferentes Cáritas a a las organizaciones que lo necesiten pero alguna donación que os haya llamado la atención Pepe Serrano

Voz 3 16:59 pues mira qué podemos decir que con ocasión inmigratorio que hemos tenido sobre todo a primero de de mi eh y que nos pidieron ayuda al capitán marítimo das de Chillida cuando los barco tenía atado a estas personas a bordo luego los centros de Algeciras de los barrios de San Roque pues tuvimos que da una llamada a los distintos Banco de España que no ayudaran en Galle cae Nazario de alimentos Easy Pepe de hemos recibido

Voz 0577 17:41 hemos recibido una cantidad de más de treinta mil kilo de los distintos Banco de Alimentos aprovechamos la ocasión para darle las gracias a ellos si no estuviesen escuchando ahora

Voz 1693 17:51 en poder de alguna forma paliar las necesidades de la inmigración en la zona efecto han volcado no me tanto de alimentos del Campo de Gibraltar que bien no cuando uno pega una puerta ID esa respuesta

Voz 3 18:04 a la que la que mi que estamos preparan cualquier momento que no se site para poder seguir atendiendo esa

Voz 0117 18:13 S de verdad un privilegio que tiene el Banco de Alimentos de aquí del Campo de Gibraltar que en tantas ocasiones hemos hablado en este programa ahí es que que recibir continuamente recibí

Voz 1693 18:23 la ayuda y eso es muy importante porque sino sería imposible no abarcar tanto llegar a tantos sitios muy cada Cáritas es bueno como como digo yo un un hogar de de problemas continuamente este un nido de problemas no personas que llegan nuevas y que que que no tiene no tienen primera necesidad descubierto las necesitan no esa ayuda son muchas las que hay en nuestra en nuestra comarca en el Campo de Gibraltar yo estoy encantada de tenerlos aquí Pepe Serrano y Pepe Cañete sé que estarán escuchando en el Banco de Alimentos estarán Jamie amigo Pepe Cabello y los voluntarios escuchando la radio porque hombre cuando cuando salís vosotros siempre os escucháis es yo sé que que estáis allí pendientes así que yo desde aquí quiero mandar un saludo a todos los que trabajáis desde muy tempranito para que estos alimentos puedan ser distribuidos en el Campo de Gibraltar desde aquí agradeceros la labor que hacéis a diario durante tantos años esa labor desinteresada que el único pago que recibe es el amor y el cariño con esos basta tanto lo habéis repetido y tanto lo decís que yo ya me lo aprendido con amor y cariño y verla las caras de satisfacción no cuando reciben estos alimentos estas parroquias yo creo que con eso estáis vosotros de sobras parado y eso lo lo habéis comentado en más de una ocasión que eso es lo que llena el alma y el espíritu pero si de alguna forma nosotros podemos contribuir a ese agradecimiento pues aquí en la radio en de Al resaltando esa labor que hacéis a diario pues yo creo que es nuestro cometido con nuestro cometido muchísimas gracias de verdad espero que que podéis seguir abasteciendo a todas estas personas que la necesitan en el Campo de Gibraltar Pepe

Voz 2 20:07 pues nosotros daros las gracias a vosotros en particular a la Cadena Ser y en este caso en particular Glòries muchas gracias gracias Pepe Serrano Un besito gracias

Voz 0117 20:18 de verdad

Voz 2 20:24 y con la música de Rosana llegamos hasta la una de la tarde ya sabéis que la música tiene un nombre aquí en este programa este es uno de los primeros temas de Rosana he intentado uno del último álbum no lo conseguidor cálido Roma Guera sé que te gusta Rosana hoy que ha vuelto de vacaciones este tema

Voz 1693 20:41 lo has elegido tú a fuego lento Rosana hasta

Voz 2 20:43 la alguna con ella

Voz 1 21:17 hola

Voz 2 21:40 el Banco de Alimentos despierta la de solidaridad entre las personas de bien evita el despilfarro de alimentos que existen en el primer mundo difunde valores humanos sobre todo resuelve la posible en lo posible la la aprovechó la pobreza aprovechando los excedentes y todo gracias a voluntarios personas que