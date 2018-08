ZOO! y su nuevo álbum CHEN

Voz 3 00:00 dan luz las reingresada del sol

Voz 1509 00:50 puro rock español es lo que encontramos en este grupo del Campo de Gibraltar de La Línea de la Concepción un trío encabezado por José Mari Conejo que hoy presenta su segundo álbum en este programa color no segundo CD que nuevamente con el apoyo y la fuerza de esta banda sale a la luz y que nosotros estamos muy contentos de poder presentar lleva el título de Chen ahora nos va a explicar José María de dónde viene este nombre es seguro que es mítico mítico para todos nosotros José Marí muy buenas tardes

Voz 1509 01:29 yo de hablar contigo eh bueno intento que que es verte lo lo antes posible de nuevo sobre un escenario cantando porque cuando me hablaste de este proyecto que nació en dos mil quince y quizás se formó este grupo por la ilusión que os hacía no qué hacer música llevar vuestra música sacar ya vuestras canciones propias era una ilusión y decía bueno vamos a ver cómo sale esto es la primera vez que que hablamos de del grupo y fíjate que que ya he tenido la oportunidad de verlos en tres ocasiones os estáis moviendo ya no sólo por el Campo de Gibraltar sino por muchas localidades muy curiosas algunas de ellas José Marí cuando me hablas de ellas pero que que ni mucho menos tenía pensado no que iba a llegar a tanto Zoo que es como se llama el grupo Zoo eh

Voz 1306 02:14 en nos sedujo Gemma alzó acababan de y lo hicimos el grupo pues más bien como un divertimento pues no ocultaba vamos andando el cual

Voz 1306 02:29 la cuando teníamos preocupación por una banda

Voz 4 02:34 una banda pues realmente ha pitado nada con nadie es que estábamos haciendo cosas por hacer en Panamá

Voz 4 02:47 tampoco a tocar nunca

Voz 1306 02:50 sí pero lo estás viajando por demás en la estación de Santa Cena propuso tocar pabellón otorga que de continuar Bhutto no toca otra vendo

Voz 7 03:03 lo has oído al pedir que esos cogía la línea de lo que era un no parar

Voz 1306 03:12 algunas hágalo sobre lo veo estábamos aquí ha

Voz 4 03:17 antes tanto conseguido

Voz 8 03:20 pues muy bien mira pues no me equivoco próximo concierto pues que sea el número que haga el número treinta ahí si hay que hacer

Voz 1509 03:29 cómo estáis es increíble increíble quién te lo eh piratería bueno nosotros componentes porque sois tres estás tú está eh Miguel

Voz 8 03:38 yo yo canto y luego Camacho que tuvo una batería encargada de las letras yo sino de lujo de la música inmigrar ese torbellino que se unió un poco más tarde al grupo IMS básicamente somos

Voz 8 03:56 discutimos sobre población le queremos al ha llegado el consenso puede venga

Voz 1306 04:03 para nuestro camino

Voz 1509 04:05 estamos ávidos de de rock español de rock puro español y vosotros quizás sea es de las pocas bandas en activo que estén sacando trabajos aquí en el Campo de Gibraltar en la actualidad no

Voz 4 04:17 sí sí de ente como os lo propiamente dicho Si aunque pobre merecía o demás compañeros y yo estoy muy muy muy importante tanto las giras mandar tremenda es que mi tanto en la línea también muy bien que aquí te da largas que estamos en un momento al que yo pienso en el momento quisimos hacer Don Quijote tíos ahí supimos claro hacia dónde queríamos que vamos a vamos solos siempre siempre que no como tú lo claro hacia dónde queríamos ir cayendo sabes

Voz 1509 05:03 a saber de dónde viene esto de Chen por qué se llama este segundo trabajo Chen

Voz 4 05:09 podría hacer unas vacaciones que hicimos cuando decimos que además según he Pinel son infiere duró tres días de grabación de puros suerte en este disco que hicimos también se encontraban todos sea bueno entonces no hubo contexto techo están ahí como el dicho alguna

Voz 1306 05:47 entonces pues allí y empezamos a trabajar un mito como venían lo creía lo que estaba no lo es otro o sea yo que no sé por qué tal un mientras yo pues los cohechos

Voz 9 06:02 de la base militar de América

Voz 8 06:05 no fue hicimos hace un homenaje a lo años cincuenta en España que nosotros todos nosotros miles de rock'n'roll no en esa mujer tensa de Manolita Chen es el Teatro Chino que a todos

Voz 4 06:21 en esa instancia no son Mazen Madrid no por no pasamos por ahí no no les sí con la leyenda no se comunicaba era como una comunicación dice clandestina dando eludiendo al franquismo y dura obviamente teniendo kikos de de programación la formación oficial cuando son igual hito que se iba te quitabas las máscaras y empezar a la actuación real entonces en ese mundo de ese mundo de una pequeña Mataharis lleve españolas no esto es bastante si pensamos que no era bueno que se perdiera porque lo utilizara la gente mal el van en poco más pensando que haya una cosa a los modelos aquí Cano de diversión que adecuar pensamos que quisimos que nuestra el tiempo ese concepto

Voz 4 07:21 la fase de de Texas no incipiente que hemos ido a peor lo que quedando fantástico uno se llamaba nada poderosamente lo unió el concepto de los años cincuenta

Voz 10 07:38 eh el mundo de del circo de sí

Voz 4 07:42 de ciudad en ciudad no pues dar relató los dos concepto hizo fue inmediatamente el concepto la música y la letra de esto hace de ello se convirtió en protagonista del segundo dijo

Voz 8 07:58 qué voy a grabar al estudio de Rafa camisón ir pues toda la simbología todas las etiquetas todo toda la portada del mundo sí sí plata linense no insalubres trabajo

Voz 4 08:19 yo creo que el diseño gráfico de primer de segundo con el segundo cuando se también se ilusionado fuerte incluso una maqueta dura yo hecho una maqueta de teatro no contacto con ello no hay yo en mi fantástica la idea de dijo que sin problema ir y empezamos a construir todo de quiere muy mal y no sabe con resultado habla que te ha funcionado

Voz 11 08:48 me gusta mucho de del disco me gusta muchísimo que tiene un mensaje hay subliminal Iggy esa persona mirando a través de de un poquitito de me encanta me encanta

Voz 1509 09:00 en lo y lo yo voy a hacer

Voz 1509 09:05 SER Teatro Chino que desde mil novecientos cincuenta estuvo dando vueltas por por el país que más también lo repasamos checo hay seis hasta el ochenta y seis

Voz 4 09:15 levantado menos diálogo se violente pues ya con la

Voz 1306 09:19 con lo nuevo tiempo no no detuvo el sitio

Voz 4 09:22 el delantero latiguillo virus poco a poco se fue la de estas ferias yo soy de aventuras

Voz 1509 09:30 bueno nuevo concierto el próximo me has dicho cuando

Voz 4 09:33 el todas nos tocamos en San Pedro Alcántara de la ocho de septiembre no siempre pero es mucho

Voz 1509 09:44 ha tomado muy curioso porque uno en concreto

Voz 4 09:47 Málaga que también ofreció porque coincide con el mismo día es bueno que haya nuevos diciendo no quiero

Voz 12 09:55 no es increíble anunciando concierto porque os coincide las vete a tu email

Voz 9 09:59 yo no voy a tocar en puertos se deriva ir a la costa igual que el año pasado y empezamos a tocar en varios sitios la verdad que me he estado muy contento eh

Voz 1509 10:10 y además os lo estáis pasando muy bien disfrutar mucho en el escenario y hacéis disfrutar transmitirse eso a todos los que vamos a ver no sé

Voz 12 10:17 he visto la gotera en Algeciras en dos ocasiones dando

Voz 4 10:25 muy efectivo con esta música muchachos hemos tocado unas hemos tocado la goteras

Voz 1509 10:33 por cierto desde aquí José Mari permíteme desde aquí apoyaría agradecer no ha tanto a la gotera como café teatro que están haciendo posible la música en directo que también estamos muy faltos de este de este tipo de conciertos invitar la oportunidad a grupos de la zona poder tocar en directo su música y compartirla es muy muy importante así que desde aquí la muchísimas gracias eh y espero que me hacía

Voz 1509 11:02 bueno pues vamos a dejar a los

Voz 13 11:04 los oyentes con este tema que da nombre al álbum se llama Chen precisamente imagino que tendrá mucho que ver con esa

Voz 1509 11:10 Soria que nos ha contado ir espero que vaya y funcione muy bien este segundo trabajo nos veamos muy pronto en directo que es como ustedes o como a vosotros os gusta hacer la música en directo saltando gritando y disfrutando José Mari muchas gracias

Voz 4 11:26 muchas gracias encantada enterado de nada que también conducen muchas gracias

Voz 1509 11:30 beso gracias gracias

Voz 3 11:36 dios Sol ya se refleja juegan los niños

Voz 1509 12:26 rock español recuerda así se llama este grupo es de nuestra comarca es de aquí de La Línea de la Concepción