Polaco espera que este Ceuta vaya "a más"

Voz 1655 00:00 hola buenas tardes qué tal decíamos que no fue el de

Voz 0225 00:02 Deferr abonó por el por el Ceuta por la ilusión que es había puesto pero finalmente ese tropiezo uno tres ante el arcos no fue la mejor tarde de de la temporada no

Voz 1 00:11 pues está claro que no que que teníamos ganas de empezar bien pensada empezar ganando la verdad que que no pudo se está claro que todo lo que me digo trabajar durante la pretemporada he durante esta semana la primera de de competición no salió ahí no pudimos darle la primera victoria en casa a la afición la verdad

Voz 0225 00:31 en mejor pegarse focos cordones a principio de temporada no para asumir donde está el equipo de que tal y como dijo Juan Ramón lo escuchamos ayer en nuestro programa hay que olvidar ya aquella eliminación contra el Langreo de de peligro ascenso todo un golpe de realidad no que cualquier equipo te puede ganar en esta categoría es una frase dicha por todo siempre pero es que la realidad ahí el arco llegó con un papel un poquito no sé si de víctima pero sí de decir somos muy jóvenes no sé si inexpertos en algunos casos y al final pues ahí vuelos punto

Voz 1 00:59 pues la verdad que sí que el arco vino aquí a hacer su partido y la verdad que le que le salió bastante bien no está claro que esta categoría es muy competitiva como no te pongas en mono de trabajo no va a ganar muchos partidos oí la verdad que que hicieron su partido nosotros verdad que que en muchas fases del partido tuvo bastante bien que llevamos la iniciativa pero si queremos estar arriba hay queremos haya dicho no no podemos cometer eso eso es defensivo es lo bueno que son de todo el equipo hoy esa transición esas lo puede no nos pueden pasar

Voz 0225 01:32 ayer el polaco volviste a ver la cara después de la derrota del sábado creo dijo el míster y tener tranquilidad tener calma estado muy caliente después del partido porque no le gustó nada la imagen que deja Tey sobre el verde que normal también porque bueno se apagó la ilusión de que va a arrancar la temporada Hinault no fue el estreno esperado pero bueno ya ya en frío ser el reposo hoy dijo bueno que esto sólo hay empezado no

Voz 1 01:55 claro esto acaba de empezar hecha claro pero pero hay que cambiar la dinámica no si lo que te digo si queremos echar arriba y queremos luchar por el por el objetivo que hay claro

Voz 1655 02:05 yo demo si hemos de ser otros no de de de competir en todas las facetas del juego en todo lo hecho parecido en todo con minuto y eso nos puede pasar yo soy de los que dice que se trabaja mejor desde la victoria pero bueno ha sido una derrota vamos a tomarlo como como quien dice una cura de humildad es que hay que trabajar duro como en realidad lo venimos haciendo en en el día a día y a y con muchas ganas de que llegue ya el sábado para para intentar lograrlo los tres primeros puntos

Voz 0225 02:35 no sé si te lo habrán preguntado imaginamos que ya David ese papel de favoritismo que tiene asignado al Ceuta casi siempre por ser quién es en la categoría IMS máxime con la plantilla que se ha realizado esta temporada no sé si el sábado Jun poquito en contra vuestra ahí con con ese ansia de todo de querer dar más de lo que digo

Voz 1655 02:53 está claro que lleva mucho tiempo todo el mundo hablando de que el Celta que Ceuta es el favorito pero nosotros tenemos claro que que si como he dicho antes que si no nos ponen por faena si no que si no hacemos lo que debemos hacer y no nos ponemos el mono de trabajo lo vamos a pasar realmente mal la verdad que a priori sobre una plantilla de las mejores de la de la categoría para mí la mejor aquí pero está claro que sobre papel después llega al campo son once contra once tricampeón más hizo lo que se quedan en la grada y hay que remar todos porque esto no va a ser un camino de rosas ahí tenemos mucho trabajo que hacer aparte el equipo tiene muchas ganas ha sido un palo porque queremos empezar ganando pero hay que cambiar la dinámica

Voz 0225 03:39 si a esa manera de levantarse no hay mejor forma que hacerlo con con la visita con que tampoco va a ser nada fácil el sábado con el encuentro de Copa del Rey del próximo miércoles lo vamos a dar más detalles del horario y del encuentro en La Condomina casi casi que no da tiempo ni de lamentarse no porque hay partido consecutivo y hay que ponerse ya el traje de faena

Voz 1655 03:59 eso es lo mejor que que no hubo el sábado siguiente el domingo siguiente tiene otra oportunidad no tenemos muchas ganas de verdad que el equipo está la verdad que el Conil en un gran equipo es un equipo que yo creo que que tiene muchas ganas de hacer algo algo bonito en la categoría ningún rival va a ser fácil íbamos allí con muchísimas ganas con muchísima ilusión de quitarse esa espina Hay y única exclusivamente salen en Connie Libia nada más

Voz 0225 04:27 esa ilusión para acabar David eh cómo está siendo la tuya después de tu llegada Ceuta acabase la pasada temporada en Caudal allí en Asturias temimos del lateral el sábado estrenamos de encima con con gol como está siendo este primer mes de de aclimatación a la CEDA

Voz 2 04:41 lo has hecho anecdótico ya que viajan

Voz 1655 04:46 dos digo no pero la verdad que estoy encantado que ya ya lo dije que soy muy a gusto estoy muy feliz con la familia Chukri feliz y están con súper súper acomodado a la ciudad todos no lo han hecho súper fácil y cuando hay tanta gente alrededor entre compañero la gente del club que te lo hace tan fácil pues pues mucho mucho mejor todavía yo la verdad que estoy encantado tiene que jugar de lateral central de pívot a lo que haga falta Sancho estoy muy contento y a intentar seguir estando de mí y ayudar al equipo lo que haga falta

Voz 0225 05:21 bueno pues toca trabajaré que el sábado hay visita de la duras al Pérez Cueva de Conil de la Frontera David Álvarez polacos siempre en gusto hablar contigo y que haya suerte para este fin de semana