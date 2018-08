Ale Pipo, encantado con su llegada a Algeciras

Voz 1 00:00 hola buenas tardes bueno Pippo poco más de veinticuatro horas después da ya tiempo a saborear lo que fue ese triunfo con el Écija no menudo o menudo estreno menudo partido que tuvo de todo

Voz 2 00:12 sí la verdad que que fue un partido yo creo que no apto para cardiacos pero la verdad que que al final nos llevamos los tres puntos que lo importante y yo creo que con lo que nos quedamos pocos

Voz 0477 00:23 cómo es eso de debutar en una categoría como el Grupo X de enfrentar Túnez hija balompié que bueno lo todos los informes lo dan como uno de los equipos que va a estar arriba a final de temporada y se vio la buena calidad que tiene el cuadro actriz gitano y que en el minuto treinta de la primera jornada el equipo se quede con diez digo bueno aquí tenemos que trabajar pero hoy por partida doble si hace falta

Voz 2 00:44 bueno yo creo que son eso dice mucho de nosotros no que también todo el mundo decía que si éramos un equipo que no pero que no faltaba esa garra pues el otro día demostramos que que tenemos las dos cosas no hay que cuando tengo que poner una cosa se pondrá ahí cuando toque ponen la otra pueden no tendremos tampoco en ningún problema en hacerlo

Voz 0477 01:03 el equipo sufrió un poquito no es la primera parte sobretodo porque no sabía acostumbrado ver a este equipo

Voz 3 01:09 muy cómodo con balón cuando uno

Voz 0477 01:12 tipo le quitaba la iniciativa al Algeciras como fue el caso de le fija el domingo no celebrado el toda agusto no lo comentaba su entrenador en en sala de prensa fue ese momento también de de siempre de esos primero quince veinte minutos lo que decir bueno a ver cómo le mete como Manolo porque amén o que latín no se sin idea pero sigue a decir bueno Nos han chafado entre comillas el plan A no

Voz 2 01:31 sí la verdad es decir que nosotros no nos esperábamos esperábamos que ello quisieran tener también el balón pero no de una manera tan fuerte como ellos quisieron y la verdad que no vimos no entrar en el partido oí no fuimos metiendo poco a poco pero bueno la verdad que también la expulsión

Voz 4 01:48 pronto no condicionó un poco si no tuvimos bien ubicado en el campo no pero yo

Voz 2 01:53 creo que luego al final el mi novio las pautas claras nosotros supimos supimos asimilarlo y yo creo que al final talio todo como queríamos

Voz 0477 02:03 todas las victorias a Alejandro son importantes a lo largo de una temporada está yo creo que tienen un valor más importante si cabe a nivel emocional a nivel de de vestuario que tal El Vestuario Pippo durante el descanso del partido teniendo en cuenta con quedarse con uno menos y que quedaban cuarenta y cinco minutos que había hay pasado un tramo de partido de loco con dos remates postes o la parada de de gato abajo al tiro de disuadir se había hablado de falta de resultados tal vez en pretemporada

Voz 3 02:29 aunque bueno pretemporada men los resultados son para todos los gustos

Voz 0477 02:33 pero a la hora de la verdad y una victoria que no sé si va a marcar un antes un después pero que refuerza hay mucho no

Voz 2 02:39 sí la verdad que sí que en el descanso el míster lo primero que nos dijo nada más entrar que después del chaparrón que habíamos aguantado sí si hacíamos la cosas que teníamos Casey quitó iba como como tenía pues que íbamos a ganar partido y al final al final no se equivocó no yo creo que también o creímos desde el primer momento que íbamos a sacar el partido adelante aunque fuera como con un humano y al final y al final lo lo conseguimos ir el grupo pues la verdad que sólo por ahora tengo cosas buenas que decir porque la verdad que que ya lo dije el primer día que me han recibido como como si fuera mi casa y la verdad que estoy que estoy muy muy feliz

Voz 0477 03:20 y a ese partido que lo ganó el Algeciras uno ante el Écija empezasteis a ganarlo comenzando la segunda parte poquito a poco diciendo bueno tenemos tenemos que saber jugar también ese otro fútbol Yes sólo entendió también muy bien la la grada como rugió la tribuna la segunda parte equipo

Voz 2 03:37 y la verdad que que yo para nada cuando vine aquí me habían hablado muy bien muy bien de hiciera no pero nadie había dicho gueto que todas las sí la verdad que el otro día estuve estuve impresionado hacía mucho tiempo que no que no jugaban en campo en el que la afición apoyara tan apoyará tanto ya espero que que siga siendo así durante todo el año que ellos ponga en nosotros que tener claro que vamos a poner en la nuestra

Voz 0477 04:02 y ahora le viene el domingo Gerena un campo de reducidas dimensiones donde bueno poquito similar al de San Roque aún porque aunque un poquito más amplio esto no se para no haber partidos de dotó de todo tipo se va a haber una versión un poquito más virtuoso dicta digamos con balón del Algeciras en escenarios un poquito más amplios pero también hay que adaptarse a lo a lo campo pequeño no sabe de de la dificultad que puede tener ese otro fútbol también del que hemos hablado del que por ejemplo pues bueno con el Écija pero que cada rival va a ser una batalla no

Voz 2 04:33 no está claro que si queremos conseguir el objetivo tenemos que ganarle a ti

Voz 4 04:38 todo no es esto no se va a los que sólo con con

Voz 2 04:42 partido Ny con no es como una carrera muy larga yo creo que que tenemos que salir este fin de semana intentar hacer nuestro huevo el rival también pues jugó y nosotros también tenemos que intentar hacer nuestro público de estoy diciendo y si no pues pues tiraremos del otro del que también estuvimos hablando antes

Voz 0477 05:02 me ha hablado muy bien del vestuario de la Algeciras de la cogida que te está apretando desde el primer día ha puesto mucho empeño yo creo que tanto la afición como la junta directiva en tu llegada a lo largo de este verano y se está viendo muy bien en Algeciras Pippo no sé si es la sensación que da de de puertas para fuera eh nos a nivel personal como estará imaginemos que también y además estrenando te con victoria y con con vitola de jugador importante en el campo pero no sé si también hacia falta

Voz 2 05:26 sí la verdad que sí que que estuvieran

Voz 4 05:29 como como si estuviera en mi casa ahora

Voz 2 05:32 hace nada estaba hablando con con mi padre parecía que que hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz en un sitio esto es muy muy parecido a mi tierra y la verdad que que estoy súper contento y en cuanto al equipo pues en la verdad que sí que también llevaba llevaba unos años que por una causa o por otra pues no lograba encadenar partidos seguidos no conseguía conseguir un ritmo de huevos y sentirme importante y la verdad que ahora por lo pronto hoy por los

Voz 5 06:01 que hemos jugado la verdad que yo no me

Voz 2 06:03 doce firme ahora en el campo Ny más cómodo porque tengo unos compañeros al lado que que me lo están haciendo todo más fácil y así pues la verdad que sí

Voz 0477 06:13 un tipo feliz Alejandro Rodríguez People jugador del Algeciras Club de Fútbol que debutó con gol Vitoria el pasado fin de semana ante el Écija ahí bien que nos alegramos aquí en estos micrófonos va a seguir trabajando desde mañana a preparar la visita