NOS VAMOS AL MERCADO

Voz 7 00:58 Nuestro primer contacto los mercados lo hacemos en el mercado ingeniero Torroja de Algeciras donde nos hemos desplazado a esta mañana para hablar con con Juan Antonio Santos que es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios hola qué tal obviedad bueno vemos que el mercado también se va de vacaciones ella algunos puestos que están de descanso ahora

Voz 8 01:20 sí hombre claro como como todo el mundo llegando el mes de agosto pues se pueden unos días de descanso de unas vacaciones que realmente viene muy bien a todos

Voz 7 01:27 Juan Antonio como ha sido el verano en general como habéis vivido este verano estáis viviendo lo aquí en el mercado

Voz 8 01:32 bueno la verdad es que un poquito con problemas problemas por el tema de la obra eso quieren lo quieren influye mucho en la venta diaria pero bueno como siempre tirando hacia adelante

Voz 7 01:43 eso lo obviando los problemas como si os une el tema de las obras también ha al tema de del cerramiento del llano amarillo que es sin duda el lugar de aparcamiento para todas las personas que vienen a comprar al centro y al mercado

Voz 8 01:57 sí la verdad es que son una serie de factores que van influyendo y quiera o no quiera bueno pues son resta mucho que la gente puedan venir y poder aparcar y poder hacer la compra en el mercado

Voz 7 02:08 cuanto al estado del mercado en general que puedes contar no

Voz 8 02:11 hombre la verdad es que lo que te he comentado siempre hemos notado una una bajada con respecto a otros años pero bueno en líneas generales yo creo que el mercado todavía sigue funcionando y la verdad es que bueno estamos en ello y vamos a intentar hacer todo lo posible para que esto no se acaba hace pan

Voz 7 02:28 tal mercado ahora mismo como estáis aquí

Voz 8 02:30 bueno le hacen falta que la infraestructura funcionen sobre todo lo que es el tema del aparcamiento es lo que es el tema de de que los coches puedan entrar por aquí que puedan estacionar lo que puedan parar un segundo para poder recoger la mercancía yo creo que fundamentalmente es porque lo demás lo ofrecemos nosotros está calidad e los buenos precio precio competitivo eso lo tenemos ya

Voz 7 02:52 que os dicen desde el Ayuntamiento cuando va a poder ser posibles

Voz 8 02:55 bueno ahí las obras zonas usada durante un tiempo determinado oí tenemos que ajustarnos lo a lo que hay lo único que pasa es que hay que poner un poquito de nuestro aparte de ser un poquito más flexible con el tema de los coches que entren aquí aquí nada no queda

Voz 7 03:08 las obras queda mucho tiempo le queda no

Voz 8 03:11 dan todavía bastante tiempo por lo menos hasta Navidades por ahí no no va a solucionar

Voz 7 03:16 hasta las Navidades las obras exactamente la que os están a vosotros diremos eh perjudicando más cuáles

Voz 8 03:22 sí sobre todo hombre la que nuestra perjudicando sólo de forma indirecta las calle adyacente aquí al mercado esas son las principales que que son las que no están cortando ahora mismo

Voz 7 03:33 un arreglo que haga falta eh bueno sí eso

Voz 8 03:35 segundo Project proyecto que ya viene ha adjudicado me imagino que el tema de la puerta a puerta automática al pinta o interior exterior si es lo que necesita el mercado pero vamos ya eso ya el segundo el segundo proyecto

Voz 7 03:49 eso también está ya en marcha

Voz 8 03:51 que una vez que acaben el primero se iniciará el segundo

Voz 7 03:54 Juan Antonio pues nada te dejo que ya tienes clientela esperando muchísimas gracias el primer contacto con los mercados de la comarca lo hemos querido realizar aquí en el mercado ingeniero Torroja espero que tenga es un feliz final de de verano y sobre todo una buena entrada en la próxima temporada el otoño que es muy buena para bueno

Voz 8 04:10 me hago muchas gracias a vosotros

Voz 7 04:12 no pero eso sido estaba mañana tempranito pero del mercado de Algeciras nos marchamos hasta el mercado de la Concepción en la línea donde Llanos está esperando Luis Gil que es el representante de los empresarios en este mercado Luis buenas tardes

Voz 9 04:25 es un plan

Voz 7 04:28 Fer saludarte cómo es el ambiente que se respira ahora mismo en el mercado de la línea

Voz 10 04:33 igualmente bueno la verdad es que este verano gracias debió puede concluirse de público ha sido un poco superior al año pasado aunque no ha llegado a la expectativa que no habíamos planteado de todavía hay reminiscencias de la crisis económica y eso obviamente afecta a todos los españoles y por ende los meses vacacionales siempre hay gente que todavía sigue apostando por los de Kiko Un de descanso ocasional incluso en casa ante el salir por ahí pero gracias a dio por bueno vuelvo a reiterar emo las ventas han ido al alza con respecto al año anterior y esperamos que esto sea una dinámica en positivo para alguien año futuro una vez que intentemos de realizar los cierto que tenemos en mente a través del Ayuntamiento puesto que está en todo

Voz 7 05:14 Luis hemos podido comprobar porque el mes que he estado de vacaciones me he podido acercar en varias ocasiones hasta el mercado de de la línea también lo hago habitualmente en el de Algeciras y bueno esa transformación que ha experimentado el mercado siendo mercado más activo más abierto con otro tipo de comercios también se está notando no

Voz 10 05:34 sí la verdad es que llegamos a la conclusión como es el Ayuntamiento que tenemos que adecuarlo a los tiempos modernos estos que vamos está implementando algún tipo de medida como buena perfila nuevos negocios en plan restaurantes Grume dentro del mercado y bueno sólo hace que la afluencia de público sea mayoritaria sobre todo en los fines de semana y por ende yo puede repercutir positivamente en la comercialización de los puertos tradicionales como son poner en el mercado

Voz 7 06:00 sí porque es la pescadilla que se muerde la cola una de dos o te vas al mercado a tomar algo y de camino compras o mientras que estás comprando dice algún barón tomo algo o sea que realmente se benefician a ambos sectores no

Voz 10 06:13 exactamente una economía simbiótica como decimos nosotros bueno es lo que estás en beneficio de ello redunda obviamente en el oficio en otro y viceversa acabas de explican los perfectamente yo creo que sobre las tablas horas la baja hablar más al respecto

Voz 7 06:26 pero lo está lo de la economía simbiótica así que me voy a quedar con el con ese mensaje fíjate Lewis se hemos hablado en Algeciras de los cambios no que hacen falta la lo que realmente necesita el mercado si hablamos desde la línea vosotros necesitáis muchas cosas sobre todo una obra principal que renueve las instalaciones pero vamos a hablar de otras necesidades que puedan tener que pueda tener este mercado de la Concepción cuéntanos

Voz 10 06:53 hombre ahora mismo estamos esperanzado tenemos a una reunión para el mes de octubre con el dinero al cardenal para explicarnos definitivamente el tema de sí que estamos esperando que una papilla presupuestario de Europa el cual qué hacemos una reforma integral profunda de nuestro mercado y aparte y empezaremos a trabajar con un concurso de ideas hay siempre palabras textuales el Ayuntamiento tras ver el alcalde que se va a contar con nosotros en de este proyecto eso como qué nos va a corto medio a corto largo plazo muy seguramente en la siguiente legislatura no va bien para evitarlo en esta legislatura pero obviamente el mayor problema que tenemos en común casi todos los mercados tradicionales de España en la falta de aparcamiento un hoy el personal de toda de todas las partes España con con razón sea que me dan el sentido de que la superficie o lo primero que te ofrece un amplio aparcamiento para facilitar las compras se está la gran carencia que tenemos en el mercado de la línea ya que te carnes que el centro ahora se va a hacer perder al casi todas las calles que central y eso obviamente va a hacer algo negativo del sentido de que la gente prefiere que de aparcamiento templo comercial con sí lo estén todo el mercado al lado para hacer tus Conca tranquilamente sin ningún tipo de fue que los reitero pero yo creo creo y la demanda mayormente del ciudadano porque lo hacemos con ello en el gran déficit que tenemos en este mercado ahora mismo en el aparcamiento oye

Voz 7 08:21 Enrique entramos en el mercado echamos la vista hacia el cielo no hacia arriba hay decimos esa parte de arriba donde estaba la las fruterías y además cuánto se echa de menos hoy en día haría falta poner en activo esa zona o realmente no hay tanta demanda

Voz 10 08:37 hombre la verdad es que mira y domingo al cambio algo a nivel comercial que nosotros pensábamos estallido muy blando gente no ha habido este cambio en especial no sé si porque era lo mejor la pintura económica no ha sido la adecuada a nivel de la ciudadanía de la línea o porque faltan emprendedores una cosa que a nosotros se nos cada obviamente nosotros lo hemos trasladado al ayuntamiento que la primera planta podían dar una serie de proyectos que aunque no sean directamente que como asesora de mercantiles de nuestro mercado propiamente dicho sino hacer algo aparejado en el sentido de que que atendiese a la ciudadanía en la línea que une el Mercado Común ejemplo sería la posibilidad de instalar una oficina de cobros municipal arriba para que a la gente al adquieren ya pagar suben mucho o en este caso en la determinación que se pueda fuistes véngame

Voz 9 09:28 al Qaeda dinero

Voz 10 09:31 pensé en ser una propuestas del otro lado del Ayuntamiento que ha quedado escrita tengo estamos vuelvo a repitiera extensa del esto que se realice la guían y medio dos años la podemos nombrar vitalidad la parte de arriba porque seguramente una zona muy diáfana hay que ahora mismo está totalmente también claro

Voz 7 09:46 mira tan lo que hablan los políticos de que hay que ayudar a la línea no en todos los sentidos pues si esos fondos seduce si fuesen destinados a a de una vez por todas al mercado de la Concepción menudo impulso ibais a recibir y con ello también la ciudad así que a ver si toman buena nota el IS proyecto es apoyado por eso fondo seduce es que que tanto falta hace así que bueno lo es pues me alegro mucho entonces en el mercado buen ambiente hoy es miércoles hoy es el día del mercadillo ahí se nota también

Voz 10 10:15 de El día más flequillo para nosotros mejor no poner por poner el pie como vulgarmente me lo bueno vamos tirando y siempre que estoy luchando nunca no podía abajo porque obviamente que nosotros a nivel de cómo día igual no podemos hacer batalla la superficie pero sí a nivel de precio y calidad de toda tu mano y eso la gente de la línea y en particular del Campo de Gibraltar lo agradecen el sentido de que hablamos continuamente conducta distinguida clientela que para ellos es algo que nosotros en nuestro que forman el parte realizando realizando tenían la ciudadanía lo más no intentado sí

Voz 7 10:51 Luis Gil te prometo que la próxima vez que me acerque al mercado te saludo es que nunca se acercó a saludar tenemos muchas