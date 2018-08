MujerKlórica "Los Bienes de la Tierra"

Voz 2 00:00 sí

Voz 4 00:12 sí sí sí

Voz 5 00:22 sí

Voz 2 00:24 tu mano

Voz 3 00:29 vean

Voz 7 00:41 claro

Voz 3 00:43 sí

Voz 2 00:52 sí beneficio neto

Voz 9 01:09 a mi chico

Voz 10 01:15 ya

Voz 9 01:19 dormido

Voz 11 01:21 eh

Voz 12 01:25 pero no es Reno

Voz 11 01:27 tú

Voz 12 01:29 eh

Voz 14 01:54 no

Voz 15 02:03 no

Voz 12 02:06 eh

Voz 13 02:13 los bienes de la tierra es el nuevo álbum de mujer pletórica es el volumen dos así lo anuncian es un homenaje al saber popular de esos artistas flamencos no tan reconocidos del Campo de Gibraltar hoy tengo el privilegio de que nos acompañen en este estudio

Voz 16 02:31 José Manuel León Alicia Carrasco Alicia Carrasco José Manuel León muy buenas tardes a los dos o la gloria

Voz 13 02:39 ambos de aquí de de Algeciras y ambos con un proyecto común primero el amor que es un proyecto importante eh y segundo la necesidad no de de transmitir ese amor a través de la música del flamenco Si bueno en nuestra herramienta realmente

Voz 1367 02:56 de nosotros

Voz 16 02:57 si algo somo flamenco un flamenco de acuerdo efecto flamenco y Amorós

Voz 1367 03:05 bueno pues también como los artista tenemos que hace compatible nuestra vida personal con la profesional pues en este disco hay una asociación de de momentos personales también de nuestra vida muy importante

Voz 17 03:19 y un acople total siniestro no

Voz 13 03:22 adiós

Voz 18 03:24 ahora que viéndolos sin quererlo a veces también

Voz 1367 03:27 porque incluso el tema del niño de vídeo entonces no no estaba preparado nadie sabe cuando nace el niño en de hace cuando quiere y lo hizo que luego todo lo demás realmente es un cariño muy grande sabe un respeto más grande todavía si cabe porque la nobleza sabe esos pedazo de artista de gente que vivió su vida sin pretensión ninguna sola de cría a su familia sacan adelante hice hacía apartado el aburro se pelaba quizá hacía falta cantar también bueno nuestra propia familia también está impresa en este disco no por mi padre como flamenco que es el que me me dio este regalo no pues la familia de José Manuel que viene decía de fuera pero que hizo también que nuestra zona fronteriza eh en rescatar a todos esos pedazo de artista que decidieron venirse aquí tiene a sus hijos oí morirse aquí no teme entonces desde el sevillano al corrupto en Mollina a Flores gaditano que bueno desde aquí un abrazo grande porque ha tenido una pérdida también importante hace poco oí su nieto de su nieta somos amigos nuestro bueno me emociono mucho

Voz 13 04:32 pero es normal yo le mando a a mi amigo Flores también un abrazo muy fuerte tengo que llamarlo por teléfono él y a su hija que a su mujer los admiro mucho y los quiero muchísimo y me considero una persona muy cercana a esta familia Isabel todos no que ya ha perdido Flores a una hija recientemente así que flores desde aquí a darte un beso muy fuerte fíjate que cuando habéis llegado os he dicho hay un tema de flores en el álbum el Tour uno porque así el primero que me ha llamado la atención porque ha reconocido el título José Manuel y es que habéis querido regalarle no ese homenaje a todos los cantaores de de la zona a todos los cantaores y a todos los artistas guitarristas en tu caso también no ese homenaje que tiene que estar aquí y formar parte de este álbum que llamáis los bienes de la tierra

Voz 17 05:18 bueno ha sido un regalo de ellos a nosotros realmente porque toda esa buen legado un buen legado si se iba aprovechando todo eso que tenemos aquí

Voz 19 05:27 pues nosotros le damos forma

Voz 17 05:29 poco a a nuestra a nuestra música nuestro proyecto nuestras influencias son son esas aunque yo como guitarrista tengo por necesidad y por obligación tengo otras influencias también otras cosas que se hacen en el mundo no sólo las que se hacen aquí en Andalucía Ny en España entonces bueno el disco este impreso por mi parte por los pueblos por lo que a mi me toca está está un poco lleno de de todas esas influencias que hay tengo más toda la inspiración que me aporta estos grandes artistas que tenemos aquí en la zona que ya no están mucho no están en este caso de florece esta pieza rumba fue un regalo a los más

Voz 13 06:05 va a ponerla no lo estamos hablando de la rumba de no no le he puesto vamos a ponerla de fondo el Tour Hugo eh que se nos está escuchando alguien de la familia lo avisar iba a decir

Voz 20 06:16 después la radio y el dirá pero que Radio pero opera en desacuerdo ahí le dirá Alarte del mundo a su mujer a Javier a Javi era obvio que están hablando

Voz 13 06:25 el tienen muchísimo muchísimo muchísimo arte bueno y este es el Turull Ésta es uno de los temas pero hay otros muchos que a mí me gustaría mencionar con vosotros en esta entrevista ya que aunque decís que de forma de forma humilde habéis rendido este homenaje pero creo que que cada uno es un regalo de un artista que forma parte de de de esta historia que habéis querido contar con los bienes de la tierra en la voz de de Alicia Carrasco con la guitarra de José de de de José Manuel León inmediato otro apellido gracias me tengo olvido

Voz 16 07:02 José Manuel de tengo despistes

Voz 13 07:05 entonces esta fusión de la que hablabais eh con las letras de ellos sí yo creo que también con el sentimiento que cada uno le ha aportado a cada uno estos temas no nos ha llegado a sacar este álbum

Voz 1367 07:15 sí en eso hemos estado años realmente escuchando ahora Angola escuchando Ruco ya lo escuchaba de antes también mucho porque mi padre pues me me contagió de todo esto no ir escuchando cada uno de los interpreté con la intención simplemente de de acercando el no a su rivalidad a la que ellos intentaron plasmar Ike es un en una buena parte por ejemplo en el caso de la Angola y no hay ni siquiera disco de él sólo hay grabaciones caseras hay gente aficionada aficionados lo quería

Voz 13 07:45 legado que ha dejado del Boca Boca

Voz 1367 07:47 sabemos que venía escuchando desde Camarón a cualquier persona que te gusta los flamenco porque tenía mucho su personalidad artístico no que la personalidad del tío Mollina o por ejemplo otro otro bicho como personas increíble cantando e el Ruco es Rafael el tuerto que era era él uno de los cantaores que acompañó durante mucho tiempo también el padre de Paco de Lucía Antonio Sánchez doce bueno de alguna manera él la gente de la época pre Luciana antes de de de fenómeno de nuestro genio no

Voz 13 08:20 de parados Lucía es una época dorada del flamenco en el Campo de Gibraltar bueno puedo sucederá

Voz 1367 08:26 muchas cosas y muy interesante además no yo

Voz 13 08:29 yo he aprendido mucho cuando me había dado la historia de de este álbum esta mañana con vosotros explicaron no que debido a las fronteras ya los recursos naturales que había en la zona son muchísimas las familias de artistas que vienen a a dedicarse aquí pues a a su arte pero como de eso no se podía vivir solo también aprovecharon esos recursos naturales si con una cosa con otra podían tirar y mantener a su familia no empezaron a aparecer los colmar no si es ya empezó a funcionar ese circuito artístico en ese tejido artístico en el Campo de Gibraltar que bonito no si uno

Voz 1367 09:02 es increíble aparte porque la gente en ese momento yo creo que la primera necesidad era comer nada salva la vida todas las veces que hiciera falta entonces yo siento que cuento una parte también de de lo que tiene que que ve con mi familia con mi negado Mi madre desde la calle Sevilla Mi padre de la calle harta idealmente bueno José Manuel por su parte con su familia no yo con la mía decidimos rescatar a todos nuestros recuerdos nuestra influencia y apoyando en estos fenómenos no para sacar adelante un trabajo que sí es importante también decir que aunque no exactamente como del trabajo anterior que lo dedicamos por completo a los temas sociales y a la mujer que sean una nueva sociedad trabajo anterior en este no hemos querido tampoco perder de todo esa es esa acción y sentimientos y entonces hay dos temas concretamente Las trece rosas eh que está hecho por Pablo Villanueva que es autor también de mucha de nuestras letras en el trabajo anterior eh pues que habla de ese fenómeno ocurrió y que ahora casualmente en tiempos del levantamiento eh pues bueno ha salido en el disco Las trece rosas y luego también la peteneras perdón la la malagueña que la malagueña de la Peñaranda no con la letra de de Fernando Lobo un autor de Cádiz y la otra parte de nuestra también contando un poco la historia de esta señora no porque una mujer con una historia mismo concreta que le interese que la Bosque que curiosa cuando menos eh eso sería los dos referentes no de de nuestro prisma ese de de contemplar cosas relacionada con las mujeres con euros

Voz 13 10:35 en esa lucha esa lucha IS ejemplo de tantas mujeres que queda siempre el plan plasmado en cada uno de los trabajos que hacéis eso no se puede perder mujer clásica nace con un fundamento determinado realmente así

Voz 1367 10:51 qué pasa que este otro argumento que presentamos en su mayoría en este en este disco en los viene pues no podía también porque están auténtico como lo otro somos nosotros mismos

Voz 13 11:02 nosotros os encargados de de fusionar arte continuamente he tenido la oportunidad de formar parte de uno de nuestros espectáculos gracias enemiga Blanca Orozco que se que nos está escuchando nuestra amiga Anca Orozco gran pintora gran artista gran aquel gran amiga en persona sí pero le digo una cosa porque está que se emociona

Voz 1367 11:18 con todo bueno yo ya yo ya he tenido que para así que yo tampoco puedo hablar mucho de ella porque la quiero comerme mi corazón y creo que tiene un alumno grande muy grande tan grande como la de la Costa de la Luz ahí estáis la Virgen de la Luz es la que protege es día ya está Las trece rosas en un vídeo fantástico que vida invito a todo el mundo a que visite está en Facebook las redes yo Tutto esto se llama Las trece rosas y está blanca pintando mientras nosotros interpretamos el tema y la verdad es que en uno de los trabajos más bonito que he hecho mi vida y de los que me siento más orgulloso

Voz 13 11:50 yo en ese espectáculo que que pude presentar en en el Teatro Teatro Alameda en Tarifa recuerda Blanca pintando mientras nosotros estamos en el escenario y cómo terminó ese cuadro si bueno sesenta años

Voz 1367 12:03 mi casa acordado el uno de los sitios más bonito que tengo porque ella forma parte de no sé

Voz 13 12:09 las mujeres como blanca son las que han dado fundamento a este proyecto mujer teórica que ya no es proyecto que es una realidad y que sigue naciendo de las entrañas del flamenco de Alicia Carrasco de José Manuel León de Aranoa

Voz 1367 12:22 el olvido del apellido José Manuel en el momento que dentro

Voz 13 12:25 calor ya no se me olvida nada que que recorrido va a tener este álbum este los bienes de la tierra que hoy Benissa presentarnos y que me parece una verdadera maravilla eh bueno muy importantes

Voz 1367 12:37 también porque claro son tantas cosas decir aunque tú eres muy generoso de tu tiempo pero no queremos ir olvidando de mencionar a Mariano Vargas también un pedazo de artista que tenemos

Voz 16 12:48 bueno decida a María en vuelo que si tú sumó su pareja el buen hizo asesor ahí su

Voz 1367 12:56 otra mano no y ellos han conseguido plasmar de alguna manera también Alfonso un amigo que tenemos que que es otro artista con los bonsái con lo con los árboles no porque ese bonsái que aparece

Voz 20 13:08 dada su real ahí no hay nada de fotos de María no es un artista

Voz 1367 13:12 hasta tal punto que lo quiere

Voz 17 13:15 entonces lo creía él sabe no no tienen que despedir

Voz 1367 13:17 ténganlo entonces bueno pues una mención especial también a ese gran trabajo que han hecho para poder refleja tu estas cosas que nosotros queríamos no hay una silla y muy especial también de un amigo querido esta lógico devenido de de todo esto es artista o o de alguno de ellos que hemos podido encontrar no

Voz 13 13:36 con el apoyo de la Junta de Andalucía para sean este existe algún del Instituto Andaluz del Flamengo que importante labor está la del Instituto Andaluz de flan

Voz 20 13:44 apoyando Artis bueno para nosotros es fundamental acaso por

Voz 1367 13:47 que el el esfuerzo siempre grande pero eh económicamente sí lo tienen que saca de tu casa de tu familia te es imposible es muy difícil mucho más

Voz 20 13:56 entonces mientras que en el otro ya tuve

Voz 1367 13:59 hasta que de Aller el apartamiento Dinoire Gerardo y habla muy no fuimos no yo dormí Abbado

Voz 17 14:04 el caso de la producción estado más cortitas en este caso no más caliente

Voz 20 14:11 el músico negándose ya no sino voy haciendo grabó al once pues bueno con el apoyo del Instituto de flamenco Yves uno más D más claro un poquito hemos estado en un estudio fantástico hay de Curro también por más conocido increíble que bueno

Voz 1367 14:28 y todo eso sabe quiera o no lo pone un poquito más fácil

Voz 1949 14:32 está claro bueno yo estaría eternamente hablando con vosotros ya sabéis que el alcalde tiene su tiempo pero mira te voy a decir que es hoy cuando pongamos en la página web en esta entrevista Laporta el disco es preciosa va a formar parte de de esa noticia que vamos a crear gracias a mujer que hay división gracia porque vosotros vais creando este mensaje un mensaje que nos llega muy muy muy adentro a todos esa defensa esa lucha S A inquietud constante por defender lo nuestro la cultura la mujer es que son tantos y tantas las historias que mezcla y que al final tienen como resultado trabajos como éste que es necesario que todo el mundo conozca todo lo que hacéis Alicia Carrasco y José

Voz 13 15:14 Manuel León donde podemos contra el encontrar el álbum donde podemos comprar pues mira

Voz 1367 15:17 para los especiales si la gente de aquí de nuestra sí

Voz 13 15:20 donde siempre toda la vida por favor

Voz 20 15:22 está haciendo lo que integran de caldito lo que queremos mucho y lo mejor del mundo cuando te encarga el vocal no hombre

Voz 13 15:33 otra esto inmediatamente semana ya lo tienes aquí lo siento tenemos que intenta

Voz 1367 15:36 a mantener ese aspecto físico de las cosas

Voz 20 15:39 el cual va la fíjate si es así a mí me

Voz 13 15:42 gusta pasar por los Grammy Bonilla encontrarme en la portada de los discos

Voz 20 15:46 sí sí es que bueno entonces era miembro la posibilidad para la zona y luego está a partir del día tres de septiembre basada en las plataformas digitales nosotros a cada concierto que vamos Bono llevamos una maletita que somos optimistas y algo cabe así que también aprovecho la ocasión si no te importe por todo lo vamos hasta el siete de septiembre en el homenaje a Chamizo que me hace mucha ilusión Pepe Chamizo aquí en el barrio de San Isidro en cuestión porque el barrio de San Isidro ahí se crió mi madre y seguro que va a estar por allí yo voy a estar diera también por allí viéndote aquí las emociones más que tiene un día muy sencilla

Voz 1367 16:23 que también hace no mucho mucho tiempo aquí todo esto es muy fuerte no entonces vamos hasta en el barrio de la plazoleta San Isidro allí apoyando Chamizo el barrio de tu familia al certamen de poesía en este caso se Manuel León se tiene que ir nueva puede acompañarme pero viene también otra persona que quiero mucho con mi arma que se llama Antonio Martín porque empecé a cantar con su padre el también es de los bienes de la tierra iba hasta allí con nosotros

Voz 13 16:50 estupendo pues vamos a verte y además vamos a hablar de de este recital poético que este año homenajea a Pepe Chamizo al que fuera defensor del Pueblo andaluz durante tanto tiempo que fuera cura en nuestra comarca Ike fomentar e impulsar a durante tantos años la lucha contra la droga él ha dado muchas cosas bonitas que ha hecho PP y que siga haciendo por esta comarca así que merecidísimo homenaje gracias a vosotros dos gracias enormes por estar aquí hoy conmigo eh porque también

Voz 20 17:18 la encadenó Blanca está escuchando la radio desde aquí sabes que le mandamos todo el amor gracias de verdad gracias

Voz 21 17:30 por Dios

Voz 22 17:38 eh

Voz 21 17:48 tan Black Block Cullell