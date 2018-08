Capítulo 2 del Espía de SER Deportivos

Voz 1643 00:00 qué tal buenas tardes con este capítulo un número va a pie del SER Deportivos porque hay que empezar a conocer todo lo que no vamos a encontrar este fin de semana que no va a ser poco porque has ido una semana importante El arranca de la competición en Segunda B y en Tercera División comenzamos con la división de bronce domingo ocho de la tarde en el Municipal de La Línea valona Jumilla dicho de otra manera dos equipo PP han arrancado la temporada con un control puntos con una victoria el la Balona bueno todos los años hablamos del equipo exótico tradicionalmente hemos hablado del Granada B yo creo que este año le toca a este Jumilla qué me vas a contar pues la selección de jugadores raro que tienen sí

Voz 1 00:39 eh lo hemos hablado yo esta mañana hemos dicho este domingo a un equipo claro no empezando por el entrenador en el Ponte un portugués no hay a partir de ahí pues tienen un acuerdo con una especie de filial irá digamos con el vuelo dejando un equipo inglés luego encontráramos japonés encontramos cameruneses que encontramos fue importante también como Carlos Álvarez un futbolista delantero con con bastante experiencia como pocas rico un futbolista en banda izquierda también importante pero ya te digo es un equipo rápido ha empezado con con Vitoria eso sí con resulta ya por la mínima al de Talavera ahí y luego ya empezamos a ver si lo que te acabo de comentar no pues el centro de la defensa está sin no el futbolista inglés precisamente que ha venido Wolverhampton el equipo te quema hablado encontramos defensa también a poner Goyo de un nombre de bastante envergadura el lateral zurdo un camerunés y salvan por ejemplo en el lateral derecho encontramos a a Mario Marín futbolista catalán o el basado en el Murcia en Segunda División se va compensando lo quizá un poco un poco el equipo en el centro del campo cabrito Brito un futbolista portugués muy muy joven pero con mucha envergadura Eloy un futbolista también ha experimentado en España Manolo un hombre de treinta y dos años que al Hafiz ha venido miro del UCAM Murcia que lleva ya varias temporadas en en este equipo y luego ofensivamente yo creo que que es donde tenemos el lo principal no que que Carlos Alvar y favorita que que pese a su juventud adaptado ya en Lorca hay que que es un buen delantero hirió Carrillo no que lo hemos nombraban TI ve que un futbolista más joven de veinticuatro años que fue en banda derecha que profundiza mucho

Voz 1643 02:23 un equipo la verdad que lo decimos PP pero bueno que tiene mucho jugadores extranjeros salvo un Min Yan Yan Donovan Jan Randolph pero bueno que ha ganado la primera jornada ya sólo que al final pues termine importando y que va a visitar la alineado una Balona que rápidamente nuevas a decir lo que te pareció en el campo del UCAM porque el sello Jordi fluye parece que de muy prontito metabólicas eh

Voz 1 02:44 si el equipo desde luego que que dio la cara en un campo tan tan complicado como el como el campo de Murcia contra un rival llamado a estar arriba no pues pues muy buen papel no para empezar la temporada hacia muchísimos años no el otro día lo lo lo comentaba también el compañeros suben los Almagro que la valora no no ganaban el primer desplazamiento no es la nada de Liga Il ha conseguido en esta ocasión idea te digo no puedo yo creo que las sensaciones son bastante buena de para empezar la temporada

Voz 1643 03:12 la la matinal del domingo vamos a tener ese en Algeciras un equipo que viene también de ganar uno dos en Guadalcanal sin no es nada fácil ganar en el Fernández Marchán se llama advierten Pepe un equipo al que le gusta mover mucho mucho mucho el balón e decíamos Gerena mucho el balón con José Juan Romero pero este equipo de cacheo la al frente del banquillo del cuadro minero le gusta mucho más lleva la pelota eh

Voz 1 03:34 sí parece que viene después de la salida de parece que perdió un poco no es su sello izada de verdad no quedara con con Cazorla lo vuelto a a implantarlo a recuperar como tú dices no una victoria uno dos en en fin que que sabemos que un campo donde precisamente mover la pelota ir al fútbol se suelen dos a bastante complicado IED sin embargo pues pues lo hizo el efecto bien los dos goles además riojano que que un delantero la verdad es que el equipo lo lo ha modificado en un equipo muy renovado un equipo muy joven equipo bastante nuevo

Voz 2 04:11 sí quizá

Voz 1 04:14 para de futbolistas que sigue que tienen esa experiencia la precisamente viene de haber entrenado anteriormente al camas y al Villafranca y ahí es donde han pescado no yo no sé si porque eran futbolistas de de confianza del entrenador porque o porque los conocía pero hay han pescado bastante no de ahí había llegado Juanma que que uno de los centrales o a llegar Rafa Valencia que es la media punta ha llegado todo Relaño que cuenta que en el medio del campo y Oriol propio riojano el delantero ya te digo que que hizo los dos goles no que que vivir en el cama todo eso además pues bueno pues con el retorno de Betoret después de de su paso por poderes en Roque de Lepe pero que que un futbolista con con muchísima experiencia e para ocupar ese centro del campo aquí y luego voy a algún futbolista no como como Rafa toro en banda izquierda que es un nombre llamas el más veterano también y con mucha profundidad pues yo creo que han hecho una plantilla que mezcla esa veteranía con con con esos futbolistas jóvenes no de confianza del que vienen poco pues con ese con ese sello futbolístico que que es el que quieren implantar este año de momento el inicio de temporada no ha podido ser mejor

Voz 1643 05:18 joven pero con buenas aspiraciones la que tiene tres en la que vamos a ir madurando durante el paso de las jornadas íbamos hablar también del partido del sábado a las siete ese con il Ceuta en el que nos vamos a encontrar un partido muy importante pero Bureba porque son los dos únicos equipos de los representantes de los nuestro que han arrancado en ambos casos con derrota la competición Un Conil Pepe recién ascendido una media de edad de veinticinco años y que tienen sufí las pues un hombre que sí que sobre te destaca sobre el resto no como es Javi Navarro delantero tiene pasado en el Ceuta sí

Voz 1 05:49 sí efectivamente no yo creo que miraba un poco la referencia a su XXXVIII año Álvaro eh pero bueno delanteros de mucha altura que que es un buen rematador y que y que en Tercera División pues se puede manejar sobre todo en campo chicos como pez en el agua yo creo que el fin de semana pasado a veces Conil

Voz 2 06:11 sí lo hizo un once

Voz 1 06:14 eh que yo creo que intento y modificando a largo el partido in no les salió bien no la avistaron también es verdad que tenía enfrente un competitivo que siempre un rival importante pero se llevó entre cero Leo con muchos nombre ofensivos no salió con con todos no con con la Expósito que un futbolista más favoritos de pero que son delantero delantero un futbolista que que llegan en segunda jugada que el Deportivo jugó con Cuenca también que llegó desde foros deportivos con Javi Navarro dudo con José Mari quien favorita durante también también joven pero de corto ofensivo y quizás un poco vacío el centro del campo que solamente puso a haya de animar que no iría Heredia que sí que mediapunta más veterano que conocen la categoría están al Guadalajara escribía treinta y un años ir yo creo que que según se le fue yendo el partido dio dio entrada a Juan Carlos que un hombre que sigue lleven el colín muchísimo año ha o abordamos lo que es otro mediocentro intentó hoy poblando el centro del campo pero ya se la había ido yo creo que el partido de la mano vamos a ver el Ceuta que que que llega necesitado no de después de yo creo que con comienzo complejo un varapalo equipo de lo que está llamado a ser campeón hay empezar con una derrota por uno entren en tu campo puesto de árido y necesita ahora pues por recuperar rápido de pueblo punto hoy Iliana pues oye en la que la afición esté contenta que el equipo empieza a sumar si no se les puede pasar un poco el año pasado no que luego tuvo que hacer una segunda vuelta espectacular para poder meterse en los puestos de arriba