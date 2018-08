ACF Círculo Empresarial, un proyecto que mira al futuro

Voz 1 00:00 bueno estamos ven muy bien

Voz 0355 00:02 también hemos traído a Frank Escámez que también es miembro de la junta directiva de Algeciras Fran cómo estás hola buenas tardes bueno Paco hablábamos a micrófono cerrado de tres palabra que en los últimos días están cogiendo mucha relevancia dentro del Algeciras hace EFE Círculo Empresarial Cuéntame en un poquito en resumidas cuentas en qué consiste todo esto

Voz 1 00:21 bueno pues círculo empresarial consiste en invitar a empresas que asistan al palco de

Voz 2 00:31 pero hay allí mismo en lo que es

Voz 1215 00:34 la el trofeo en el descanso del partido pues haremos una pequeña presentación porque no tenemos tampoco mucho tiempo hay utilizaremos pues todos los medios de comunicación para darle la máxima difusión a a dicha presentación

Voz 0355 00:50 cómo surge esta idea de bueno intentar expandir un poquito más el aspecto empresarial del del club

Voz 1 00:56 bueno esta idea surge pues

Voz 1215 00:59 bueno como ya todos sabéis yo llevo dos años y patrocinando al equipo

Voz 1 01:06 ay bueno en estos dos años fue

Voz 1215 01:08 establezco una serie de de relación con con la junta directiva y bueno sobre todo con con Nicolás Martínez

Voz 1 01:18 ay bueno en estos dos últimos años sobre todo en este último año pues m propone de que me que me que me incorporo a la junta directiva que están buscando una persona con mi perfil Ike que bueno que

Voz 1215 01:33 lo que pasa es que yo pues tengo un volumen de trabajo muy grande claro

Voz 1 01:37 un vino tampoco no me quería comprometer si si no le iba a dedicar a esto tampoco mucho tiempo y bueno el la verdad es que hagamos

Voz 1215 01:50 el tema de de la camiseta de entrenamiento de este año la patrocinios

Voz 1 01:57 aquí bueno

Voz 1215 01:59 fui allí al estadio en una reunión con Ricardo Álvarez

Voz 1 02:02 hay con él un bueno pues la verdad que le propuse varios varios temas es que yo creo la verdad que son bastante interesante allí en el en el para el para el club para darle beneficio evidentemente no hay bueno y surge la idea de El Círculo Empresarial un recado pues me me ofreces de que de que me encargue yo directamente

Voz 1215 02:30 junto con Nicolás D

Voz 1 02:33 de iniciar este este proyecto no

Voz 0355 02:36 eh Paco desde tu visión empresarial el Algeciras tiene partido se puede sacar mucho más partido a nivel institucional empresarial de cara a la luz pública de las empresas de del que tiene a día de hoy

Voz 1 02:47 muchísimo vamos estoy cien por cien seguro de que se puede sacar un beneficio brutal brutal yo te podía contar un poquito el proyecto porque bueno ahora eh hemos sacado hemos publicitado a nuestra en nuestro Facebook en una foto de lo que es la la son las vallas publicitaria junto con los precio de las vallas hay un entonces para

Voz 2 03:17 y ha

Voz 1 03:18 para ahí para hombre para que tenga esto también un poquito de repercusión y tal pues hemos hemos creado un pack que contratando dicha valla publicitaria y el el la empresa tiene tiene oportunidad de poder

Voz 1215 03:34 sentar su propia su empresa

Voz 1 03:36 el el lo que en la sala de trofeos y al mismo tiempo vamos a trabajar también lo que él las redes sociales es sobre todo Facebook y dándole un enfoque un poco más comercial para que la dicha empresa que ha pues tiempo por el por el equipo y da una campaña de publicidad un poquito más más amplia Hay que ellos también el empresario evidentemente el saque una una rentabilidad hay el dinero que que inviertan el club les llegue retorno lo antes posible

Voz 0355 04:15 Frank claro lo que se intenta ahora sobretodo de despertar a la ciudad no por esfuerzo por parte de toda la junta directiva no no va a faltar

Voz 3 04:22 sí evidentemente bueno no hemos estado quizá un poco más estancado quizás al inicio pero con la llegada de Paco hemos hemos recibido ese esa energía ese empujón que necesitábamos y confiamos plenamente bueno pueden despertar de nuevo tanto a la afición como a pequeños comercio grandes comercio cualquier tipo de empaña de esa pues paga que es tengamos Si bueno cosa que hemos echado adelante porque como dice Paco el creemos que quedan es decida

Voz 4 04:56 eh tiene muchas posibilidades de seguir

Voz 3 04:58 ir creciendo de seguir eh expandiéndose hubiera expandiendo se subiendo subiendo N a nivel deportivo esto va también relacionado con lo deportivo todo lo que consigamos en este aspecto va ir relacional lo deportivo y bueno pues conseguir un ascenso sé que también todos esperan Paco

Voz 1215 05:20 bueno Le de Álvaro básicamente crear un colchón económico estable en el club y que eso hará que la junta directiva pues pueda trabajar cómodas cómoda en doce y si la junta directiva durante todo el año trabaja cómodas qué a gusto y no estaba pensando en que tienen que pagar la nómina a los jugadores ni tienen que pagar un cierto ciertos gasto en el club pues todo eso se traslada al cuerpo técnico y el cuerpo técnico también se traslada a los jugadores evidentemente saben que se están haciendo las cosas bien y los pueblos están los jugadores evidentemente pues lo trasladarán a al terreno de juego

Voz 0355 06:04 el domingo en una empresa es seguro que se publicitó en el antepalco del Nuevo Mirador en el tiempo de descanso te han marcado una meta a corto medio plazo Paco dentro del club

Voz 1 06:13 bueno tu interés por lo menos es el que yo me interés es que con bueno es mi objetivo es de aquí a diciembre y no quiero que que

Voz 5 06:26 eh el en la más

Voz 1 06:29 xima de de de vaya expuestas allí en el lo que es el el el estadio

Voz 1215 06:37 bueno hay que hay que hacer una renovación porque considero de que hay mucha muchas vallas porque están deteriorada y todo eso ya ya estoy trabajando en ello y la verdad que tengo noticia muy positiva tengo

Voz 1 06:49 yo tengo empresas que con las que colaboró

Voz 1215 06:52 porque hace ya mucho año y la verdad que me echan abriendo sus puertas hay tanto da volcaban con volcadas con con el proyecto que que vamos a iniciar

Voz 0355 07:02 la vida en el en el medio del compañero Carlos Pérez del cual creo que también colabora echáis una manita mutuamente que tu intención es casi casi una misión volcar el nombre del Algeciras Club de Fútbol en la ciudad dentro de la ciudad y convertirla casi casi una ciudad rojo y blanco no se puede decir de aquella manera

Voz 1 07:17 hombre la idea es de que hombre yo espero que cuando el aficionado ve a que ese ese set se está produciendo un cambio y en todo en la imagen de lo del club estamos volcando todo el esfuerzo lo que es el tema de marketing y publicidad yo creo que eso al aficionado le va a gustar no le va a gustar y eso pues que yo creo y quiero y deseo que que resurja de de la ceniza la la la afición al en Finisterre

Voz 0355 07:49 todo aquel empresario que no esté escuchando a esta hora de la tarde y si quiere ponerse en contacto contigo con el club y yo tengo por aquí apuntado a un teléfono no sé si lo tenéis por ahí localizable que el seis seis tres seis siete tres cuatro cero siete también hay un correo electrónico que es secretaria arroba Algeciras CF punto net por está dos vías más allá de acercarse al estadio pueden ponerse en contacto y creo que hasta le invita y no se hace falta a que estén con con vosotros en este proyecto que la verdad es que de momento parece muy ilusionante no

Voz 1215 08:16 sí claro así se pueden poner en contacto con nosotros enviándonos un correo y bueno ya llamándonos a este número de teléfono evidentemente

Voz 1 08:24 te yo estoy número de teléfono

Voz 1215 08:26 ahora mismo bueno lo vamos a obtendrán entre Nicolás ello

Voz 1 08:30 bueno yo tengo mi trabajo Nicolás tiene el suyo y de remo

Voz 1215 08:36 el teléfono no lo lo lo antes posible evidentemente un hombre para intentar de arranca

Voz 6 08:43 para esto lo a la a la mayor celeridad que te dicen

Voz 0355 08:47 la Familia también pago de toda esta locura en la que te ha metido porque bueno que se mete dentro de la junta directiva del Algeciras es un loco pero loco que al final no sabe cómo salir de ahí

Voz 1215 08:55 bueno pues la a él los dos primeros días pues ya sofás no te no te no te digo nada no te digo nada pero bueno ya ya se está haciendo un poco al ideas

Voz 1 09:05 sí bueno yo yo ya te digo te lo comentaba antes hay un fuera de micrófono que yo llevo diez días en la junta directiva hay estoy durmiendo cuatro horas sólo por la noche ahí perdió pues no sé tres cuatro kilo también en perdí

Voz 0355 09:25 Israel lo deportivo además el equipo acompaña pues mucho mejor porque el domingo yo creo que al final todo lo de fuerzas si la pelotita entrase se queda uno más mucho más a gusto no

Voz 1215 09:33 hombre eso es lo gratificante para eso y para eso está aún no

Voz 1 09:37 aquí

Voz 0355 09:38 por Paco que vaya la cosa bien ni a ver si se pueden sumar cuanta más empresas sean posibles al proyecto de Algeciras que el fútbol que seguro que va ir en positivo y muy hacia arriba vale

Voz 1215 09:46 muchas gracias bueno va escuchada Paco Martínez al