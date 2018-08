PARA CUÁNDO LA MUNICIPALIZACIÓN DE CTM?

Voz 1588 00:00 hoy vamos a hablar de cómo está la situación de los trabajadores de de el transporte público en Algeciras de los autobuses eh eh hoy hemos invitado al presidente del comité de empresa que es Ángel Santiago Ángel buenas tardes

Voz 1 00:19 buenas

Voz 1588 00:20 recordamos a nuestros oyentes que desde dos mil diecisiete en el Ayuntamiento se hace cargo de de la empresa llega a un acuerdo con el Grupo Ruiz está en un concurso acreedores el asunto y desde entonces no sé qué pasos se han dado hoy en qué situación os encontráis como está la cosa

Voz 1989 00:38 pues nada de la esposa sigue bien igual que Se Se habló en el último pleno para poner un antecedente recordar que con fecha del año de florero de los milicias ahí el el lo que la empresa se teme las compañías CTM Grupo Ruiz entró en concurso de acreedores a partir de ahí el quince de enero de dos mil seis el Ayuntamiento debido a este a este en concreto es este concurso pues decidió ejecutar el secuestro de la Concepción posteriormente un un dictamen favorable del Consejo Consultivo que ratificaba el lo que es el secuestro que el Ayuntamiento eh decidió hacer después de años siguiendo una serie de de de de pautas y a partir del veintisiete de junio eh lo que es el acuerdo en teoría que desde el siete de marzo de dos mil catorce el Ayuntamiento había muerto lo que era diríamos la subvención que les correspondería al Grupo Ruiz del año dos mil doce eh había ahí un una serie de cuestiones y en este caso la justicia resuelve en una cantidad fija en concreto posteriormente ya que el último que tenemos es que en el pleno del dos de junio de dos mil diecisiete Se acordó la prestación del servicio de transporte colectivo urbano a través de una encomienda de Henze de gestión por mediación de la empresa de cavidad exclusivo municipal de riqueza pero mientras se resolvía el tema Adrian poder poder las tareas que tiene más de lo que es el diríamos la adscripción de la productiva pues de momento es lo último que hay el dos de junio por mediación del pleno esa prueba que la explotación directa del servicio mediante blanco es excepción pero a partir de ahí ningún paso más

Voz 1588 02:20 de qué forma se está perjudicando a los trabajadores esta situación o realmente vosotros no os veis en este momento salpicado por nada

Voz 1989 02:30 hombre hay que reconocer que en este caso lo que la la los que la gestión del servicio lo está llevando directamente el Ayuntamiento mediante la intervención municipal que la lleva al Antonio hubiera Tapia con su equipo de colaboradores la verdad que en este aspecto no nos podemos quejar puesto que venimos cobrando en tiempo informa el tripulante el convenio provincial Emma ha habido un habido una mejora de convenio en el cual se está aplicando lo que sea ha podido mejorar no había ningún tipo de de de bajada de bajada de salarios a revés ha habido una subida está aplicando iconos con respecto al tema es en concreto nuevos Podemos en decir sino en un lo que está claro de que estás en función situación ya no puede devorar temas entendemos puesto que cuanto más tiempo pasa más se complica el tema en más mayormente en el con en el tema de de lo que es el material material cada día está más estropeado

Voz 1588 03:23 sea hablamos de los trabajadores para trabajar vosotros necesitáis unos una flota autobuses que esté en condiciones ir por otro lado los usuarios e cómo nos vemos perjudicados por esta situación como está la flota de autobuses cómo está todo

Voz 1989 03:36 la flota de autobuses encuentre llama la la flota de autobuses tiene ya diez años y a pesar de todo el esfuerzo que viene haciendo todos los trabajadores principalmente lo los compañeros del taller eh lo arreglan diariamente pero diariamente se estropean son autobuses que llevan mucha tralla autobuses que están diariamente no tenemos autobuses que están en reserva entonces que ahí se produce una avería practicamente ese servicios de dejar de cubrir eh en en ese momento con lo cual el para el usuario y para poquito trabajador e diríamos es un es una es no dar servicios en condiciones las frecuencias no se cumplen en definitiva si tuviéramos ya una flota de autobuses medio en condiciones que tuviéramos autobuses de reserva en fin lo que el Ayuntamiento viene hablando de que una vez que se produzca ya en silla la paralización del servicio total están propuesto una serie de medidas por lo que es el la compra de una serie de vehículo eso sí daría llamó estabilidad al servicio

Voz 1588 04:32 qué falta para es su cuando va a finalizar este concurso de acreedores porque se está extendiendo tanto a

Voz 1989 04:37 en la en la Lapan es la pregunta que nos hacemos todos los trabajadores porque lo entendemos nosotros es más en

Voz 1588 04:43 de qué depende de que depende esto ahora mismo policía

Voz 1989 04:45 yo entiendo de qué de depende de que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo de la unidad productiva yo entiendo que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo lo que prometió puesto que que ello conllevaría en un principio quedarte con la flota de autobuses de la flota de autobuses me imagino que tendrá unas dejación por parte de de la amistad concursal lógicamente también a partir de ahí pues que hacer también a algo de las nóminas de todo lo que el personal en fin no sé en qué punto todavía está el tema tampoco de la de la o de los que a las instalaciones hemos hablado de llevar no una vez que Sagra encomio de gestión allí a la a la nave de Argés allí irán en el nuevo cementerio se habló también de la nave que hay en la granja hay mucha mucha diríamos controversia por aquello de que no sabemos exactamente si la nave que están hoy en Argel en Nuevo Cementerio Se podrían estar en autobús al lado de camiones de basura estaba estereotipos hasta qué punto eso sería legal podría en fin son una CEDD me imagino que Saint contados he ido encontrando al Ayuntamiento una serie de traba que ellos tienen que es polución pero yo creo que que ya prácticamente dos años y medio que vamos ya para tres el tema se haya resuelto la verdad que que eso crea un un una ansiedad bastante fuerte a los trabajadores y lógicamente yo creo que que ya ahora que el Ayuntamiento no hacer una solución

Voz 1588 06:04 peligra vuestro puesto de trabajo ahí esa incertidumbre esa preocupación entre los componentes de de de la empresa osea entre los propios trabajadores tenéis esa incertidumbre

Voz 1989 06:17 yo lo digo rotundamente no a nosotros al Ayuntamiento con el alcalde a la cabeza de todos los grupos políticos que apostaron en en hace dos años y medio por el Servicio municipal izado eso siempre estarán siempre damos confiamos que en este caso el Bibiana Fernández a ciento Muñoz con la cabeza siempre se han comprometido a mantener a todos los trabajadores que están hoy en día trabajando en la empresa

Voz 1588 06:42 en Argel los autobuses os están dando muchos quebraderos de cabeza

Voz 1989 06:49 bastante bastante el diariamente a trabajar salimos con dificultades salimos con el miedo de una rampa de minusválido de que la obtuvo en hora Vilas puerta que la tuvo no la rodilla para hacer en este caso el el lo que de acercando a a la a la cera para que las personas mayores puedan bajar perfectamente esto si nos crea un problema de los en problema incluida parte incluso muchas veces lo que él el coche o me salen bien salen perfectamente legal Allen seguro es otro el club propio Costolo o lo ve diariamente ante de saliera a la calle pero no deja de ser una autobús ya con diez años hace un tubo de que se puede pero en cualquier momento que os tiene una fuga de aéreo tiene au calienta en demasía y esto crea un prejuicio

Voz 1588 07:40 entonces no hay intranquilidad en la plantilla por el puesto de trabajo y esto es muy importante Por otro lado el lo que son las conversaciones con el Ayuntamiento como bien ha nombrado con Luis Ángel Fernández y con Jacinto Muñoz hay buen diálogo hay comunicación y hay diálogo perfecto en marzo

Voz 1989 07:58 acabe ya lo que la época estival para poder reunirnos con ello y quedamos en reunirnos llegar a algún tipo de acuerdo porque pues nosotros sino está aplicando un convenio de el transporte diques de transporte debía de viajero urbano de la provincia de Cádiz qué convenio bastante a la baja a un convenio que que abarca a varios a varios eh colectivo de trabajadores de la provincia de Cádiz pero los que quedamos en su momento en el pleno del Ayuntamiento es que una vez que que esto se resolviera de forma definitiva esto tendríamos unas condiciones de trabajo tanto laborales como económicas totalmente diferente a las que tienen actualmente en eso en eso están

Voz 1588 08:38 os hablan de plazos os han dado plazos os dice M esto puede estar solucionado en tres seis meses un año os han dicho algo

Voz 1989 08:46 eh eh la incertidumbre debe muy el malestar que tenemos la el día a día el averiguación que tenemos no hay plazos el lo que queremos ahora una vez que se acabe ya te digo el mes de agosto pedir una reunión a Luis Ángel Fernández ya Jacinto Muño y que de forma definitiva el tema porque creo que ya ya ahora

Voz 1 09:04 sí

Voz 1588 09:05 que termine ese proceso concursal no con con la empresa y que de una vez se pueda municipalidad este este servicio que es lo que estáis deseando cuanto sois en la plantilla

Voz 1989 09:15 actualmente tenemos un uno sesenta y cinco otra en el que hay clima está bien

Voz 1588 09:21 es son pocos

Voz 1989 09:22 entendemos que el servicio se debería mejorar con más plantilla una vez que queda de incremento muy muy municipalista el servicio se debería de de incrementado porque entendemos que el servicio debe mejorar deberá pero hutus de la calle de es más frecuente el autobús más frecuencia deber de entendemos Gea habría había que dar también eh en darla a la acera al barrio de barriada como la parte siempre menos reclamando de lo darle también una cobertura una cobertura que no India no la tiene cuando aquello ha acogido India con un centro comercial Nuevo abierto del Lidl Aldi que el el los los que lo lo lo lo Burger King hay Macedonia en fin las seis dedicó una serie de sitios donde

Voz 1588 10:06 donde por ejemplo el jóvenes quieren acudir quién reclamando

Voz 1989 10:09 en Hadiza único sitio donde las personas mayores diariamente se tienen que quedar muy lejos para poder llegar en fin frío hay una serie de mejoras que había que hacer de forma inmediata

Voz 1588 10:17 no en el momento que ya ese servicio esté municipal izado Se pueden estar hablando de mejoras y ponerse de acuerdo con la plantilla que más o menos es la que tiene que saber no las necesidades que tienen que cubrir para para poder abarcar todos esos puntos que ahora mismo están en sin sin ese servicio en la ciudad Ángel Santiago llevamos hablando cuánto tiempo de este asunto

Voz 1989 10:40 bueno el tiempo llevamos hablando desde hace un montón de años sí

Voz 1588 10:44 desde el proceso concursal más de un año y estamos en el estamos en la misma situación andino no hemos avanzado no

Voz 1989 10:52 para lo único que esta es cobrando que la plantilla

Voz 1588 10:54 te sientes seguro con su puesto de trabajo que eso es muy importante el apoyo del Ayuntamiento el apoyo municipal pero aquí no se avanza

Voz 1989 11:00 no no se va Mae llevamos padeciendo lo esto eh durante muchos años la la falta de acuerdo antes del Grupo Ruiz la el propio Ayuntamiento conllevó a lo que el concurso de acreedores es cierto que sí que que lo más importante lo que él yo Se tapanos puntualmente que este caso no queremos no que agradeció pues es un derecho que tenemos los trabajadores pero anteriormente como estábamos con el Grupo Ruiz e era un también un angustias

Voz 1588 11:27 incertidumbre diaria y todo

Voz 1989 11:29 desde ahora mismo parece que es uno es un tema que está importante pero la verdad que que eso ya ha dejado de ser un poquito

Voz 1588 11:35 problema espero que que se solucione de una vez por toda una vez por todas este problema que parece que está enquistado e IU y que este concurso de acreedores finalice se pueda municipal Izar este servicio se puedan mejorar porque cuando el servicio esté mejorado lo vamos a agradecer todos no sólo los trabajadores y la plantilla sino también todos los ciudadanos de Algeciras que muchos están reclamando un mejor servicio y que el autobús tenga paradas en unas zonas en las que no las tiene eh así que no sé si quieres añadir algo más

Voz 1989 12:08 quiero añadir darle las gracias a todas las plantillas CTM Porfirio FOP fidelidad por los en este caso a la confianza a todo el comité de empresa que venimos intentando por todos los medios resolver el problema que es un tema bastante bastante complicado de resolver muchas de contamos hablamos con otros compañeros de los sindicatos de gente de fuera rescate secuestró intervención municipal la verdad que es un tema bastante complejo lo que sí queríamos agradecer el comité empezar el en este caso a los compañero el trabajo que vienen haciendo diariamente desde el primer el limpiador limpiadora al último conductor mecánico compañeros de oficinas el el servicio que de es de forma diaria que venimos haciendo lo mejor posible Le pido como siempre venimos hablando su confianza y que de una vez por todas podamos llevar esto a buen puerto

Voz 1588 13:02 ciencia claro que sí AG el muchísimas gracias

Voz 1989 13:05 muchas gracias Gloria aunque estampitas

Voz 1588 13:07 en una reunión próximamente con con los delegados del Ayuntamiento Luis Ángel Fernández y Jacinto Muñoz nosotros queremos contactar a esta hora con el delegado de Movilidad Urbana en el ayuntamiento algecireño Jacinto Muñoz muy bueno las tardes hola buenas tardes no surgen una serie de dudas realmente es un problema con el que os encontraste es cuando llegaste a al Ayuntamiento los problemas existentes con el Grupo Ruiz CTM Grupo Ruiz termina rescatando este servicio pero parece que esto se está alargando este proceso concursal que se nos escapa de las manos a la mayor parte de los ciudadanos pues esto se está extendiendo demasiado en el tiempo no

Voz 2 13:46 sí bueno en primer lugar permítame que salude a Ángel Santiago y que la agradezca de una manera muy patente la las palabras qué tal como ha explicado todo el proceso es la situación es la que nos encontramos yo sí quiero decir una cosa el problema en el transporte urbano no ejercida comienza gracia o debido a la privatización del servicio que realiza el Gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida dándole la concesión al Grupo Ruiz desapareciendo la compañía de transporte de Marruecos la la Cooperativa de Transporte Marruecos CTM como tal ir privatizando el servicio ha efectuado por el Partido Socialista por Izquierda Unida dicho esto la situación que a nosotros nos encontramos el de una empresa que le pide al ayuntamiento un qué le abone una cantidad anual totalmente desorbitada que como bien ha dicho Ángel Santiago jugado el jueves al cabo de unas reclamaciones el lo lo valora lo tasa de la mitad de lo que ellos no pie notan pidiendo alrededor de un millón y medio al año cuando el Ayuntamiento consideraba este equipo de gobierno que como mucho deberían de ser quinientos seiscientos mil euros lo que tendríamos que darle el juzgado lo lo estipulada en setecientos cincuenta mil euros

Voz 1588 15:13 eh Jacinto si no le importa perdone que lo interrumpa como hemos escuchado todo este proceso ponerme en la voz de Ángel Santiago tenemos cuatro minutos nada más sí que me gustaría ir un poco al grano con las dudas que nos han surgido a raíz de la conversación disculpe que que le interrumpa cuando vamos a tener este servicio municipal izado

Voz 2 15:31 cuando el juzgado lo diga eso

Voz 1588 15:33 para todo eso está en manos de la CUP

Voz 2 15:36 a pesar de la justicia que son los que están el ente haciendo este proceso lo están haciendo por una sencilla razón porque es un proceso un una un proceso en el que ellos saben que tienen los trabajadores garantizado el sueldo garantizado su situación laboral no tiene ningún problema y eso es lo que posiblemente esté influyendo en la Justicia para que el proceso sea aún más lento de lo que de lo que es mucho otro mucho otros paso entonces depende de ellos nosotros somos los primeros junto al mismo nivel que los propios trabajadores que está no lo que deseamos que este proceso termine lo antes posible que el servicio de transporte urbano de Algeciras quede totalmente municipal izado integrado dentro de una encomienda de gestión en Agesa que lo que se aprobó en el pleno como bien ha dicho por Ángel ante que ya pasemos a a tener poder con un convenio laboral que lo podamos modificar ahora mismo se está haciendo lo que la ley no dice y lo que nos deja el el administrador concursal porque realmente la gestión que nosotros estamos llevando gran parte de ella pero la gestión depende de este de este administrador concursal no

Voz 1588 16:52 al lado de San mejoran el convenio colectivo y que será un proceso de negociación no con los trabajadores los pero lo hemos hablado P

Voz 2 17:00 que yo lo saben perfectamente lo ha dicho Ángel no lo lo que sí tiene que estar porque había aparecido en prensa hace unos días una noticia falsa de mentira ahí de alguien que parece ser que no se entera de la oposición que no se entera de lo que se les explica en las comisiones de Hacienda que practicamente todo lo toda la semana pues a los trabajadores tienen su puesto de trabajo totalmente garantizado tienen su situación su sueldo totalmente garantizado desde que el lo gestiona al Ayuntamiento los salarios cobran a final de mes anterior cobran antes del día uno rara vez cobran el uno de del me lo deben de cobrar realmente ello no ha habido ningún problema laboral Fete el grupo Rui en el V en la parte del discrecional ya hemos tenido un ERE lamentable ERE ellos tienen absoluta tranquilidad y realmente esta es una situación yo creo mejor que la que tenían antes de total tranquilidad

Voz 1588 18:04 por mucho que algún grupo político pretenda

Voz 2 18:07 manifestaron a hacer ver que hay una tranquilidad

Voz 1588 18:10 os encontráis con un servicio que necesita una serie de mejoras Jacinto para empezar la flota una fruta autobuses antigua

Voz 2 18:16 yo de flota de una forma radical pero que no podemos comprar todavía en los autobuses porque no nos lo permite el administrador concursal porque no sabemos qué va a decidir después la justicia entonces nosotros ahora mismo no podemos hacer y estamos

Voz 1588 18:33 atada de pies la me

Voz 2 18:35 Vida en la que podemos hacerlo pero por supuesto que necesitamos una flota nueva negarlo absurdo necesitamos una flota nueva por lo menos parte de la flota hay que renovarla sino al cien por cien al cincuenta por ciento en dos años el otro cincuenta por ciento es necesario y claro que nos gustaría puede aumentar el número de autobuses aumentar el número de conductores y por supuesto tener más servicios ahora mismo el uso el autobús está mejorando está mejorando bastante la percepción de de los ciudadanos según el plan de movilidad que es estar

Voz 1588 19:15 no tenemos tiempo para más lo he avisado al comenzar eh Jacinto Muñoz Teníamos seis minutos nada más llegan las noticias a la SER muchísimas gracias otro día sabemos gracias hasta ahora