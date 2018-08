Oyhanarte nos presenta su nuevo proyecto

Voz 2 00:00 y sí

Voz 1490 00:14 no ha habido una tralla luz a eso azul del cielo que cubre además no caricias y miradas espalda y música música quedó borrada bici marchado Alhmabra aquí está más ya aquí no hay si no de música SICA ya no además tú y yo ya no Emma ha Noema todo aquí música no de música sí sabes risas nada sobre todo cara a Bogotá la música ya da no además tú y yo ya no Naima

Voz 3 02:37 sí

Voz 1490 02:41 además de música

Voz 4 02:49 tú se dedica

Voz 5 02:53 ya no hay más eh

Voz 4 02:59 aquí no hay música no hay

Voz 2 03:10 hola

Voz 6 03:15 sí que hay música en la radio gracias a grupos como vosotros que venir a visitarnos Pilar López Javier hoy en arte muy buenas tardes o la gloria buenas tardes gracias por este regalo Gracias Javier

Voz 7 03:28 Javier es de pocas palabras me va a costar no importa ya habló por ocho este es nuestro segundo encuentro del año pasado

Voz 6 03:37 tenemos un primero en el que os damos a conocer un duo que no se entregó como regalo unas canciones que durante un rato compartimos con todos nuestros oyentes nos gustó tanto la experiencia que como nos hemos enterado que tenéis nuevos proyectos entre otros este tema van a sacar un álbum con temas propios pues claro les hemos pedido que se vengan hoy a compartir este rato de música hice calor en nuestro estudio verdad Pilar Bueno pero el abanico todo lo puede no se presenta seis en la anterior ocasión unos covers actualmente hoy venís con con temas originales eh eh realmente un privilegio poder ver cómo vais dando esos grandes pasos con los que tú no soñaba es al comienzo ni aunque te lo hubieran dicho tú me decían esto va a seguir esto va a funcionar Pilar Higashi está funcionando tu sueño se está haciendo realidad Si bueno y yo creo que tenemos una

Voz 1270 04:32 si tu positiva hay que no nos ponemos límites entonces es un o una proyección habitual de la gente que hace música que tiene un poquito de inquietud en ganas de decir sus propias cosas bueno ya llevábamos un par de años y tres haciendo mucho Cover haciendo mucho bolo Ilie llega un momento en que si no avanzas te estancas y lo que se estancadas emponzoñan pues bueno que tenía muchos temas escritos Javier es un músico maravilloso y me aguanta entonces p'alante así está

Voz 6 05:10 funcionando no Javier la última vez que pude veros fue en la terraza del limbo a quién Algeciras un lugar que también apuesta por la música en directo y que el otro día cuando yo hacía un repaso no en la gotera café teatro se me olvidaba nombrarlo y es ver la que que es muy importante esta apuesta por la música en directo que está haciendo que vosotros podáis cumplir sueños como sacar un álbum propio no Javier

Voz 8 05:31 claro sí estamos en eso he contaba Pilar estaba tapado última estamos muy contentos con hacer cosas propio en todas sino con canciones muy bonitas pero que hacemos una buena dupla

Voz 9 05:44 el musical We

Voz 8 05:47 a ver si hacemos un como unas cuantas canciones propias

Voz 6 05:51 pelar las cosas me yo veo que bien que estáis contentos sí que este este proyecto ya está empezando a ver la luz pero como van las cosas

Voz 1270 06:01 bueno bien vamos haciendo bolos este mundo es

Voz 9 06:05 de contactar

Voz 1270 06:07 qué hacer el movimiento se demuestra andando lo que pasa que sin contar con un productor o con un mejor con un mánager mejor dicho que te libere digamos de esa función

Voz 6 06:22 comercial mercantil es un poco

Voz 1270 06:24 lo complicado si no le gusta

Voz 6 06:27 cómo surge este este proyecto el sacarle un CD yo creo que tú con las canciones él con la música y a partir de ahí oye vamos a hacer algún nuestro tema que sería si no sí sí y yo hace tiempo que ya escribo la letras que me viene

Voz 1270 06:41 eh así como por ciencia infusa no sé muy bien de dónde salen pero salen después de una idea original que a lo mejor te viene pues más veces me he despertado hoy apuntado cosas ABC dando un paseo largo que me gusta dar también pues me vienen a la cabeza las hago y entonces con Javi ya nos reunimos en casa el legal aparte musical la estructura musical la parte digamos

Voz 7 07:07 técnica no yo soy a a lo Panenka adoptó entonces pues nada y les damos la forma

Voz 1270 07:16 hay siempre matice siempre arreglos que hace muy bonito e frente al original que yo le propongo y bueno entre los dos hacemos hay una buena dupla como él dice un buen trabajo al alimón

Voz 6 07:28 seguir el proyecto con este sentido o unos arreglos a estas canciones sólo guitarra y voz o va a haber más Javier

Voz 8 07:36 en el disco haya unos invitados unos temas un saxo otra guitarra o no sabemos bien pero sí en el disco vamos a hacer una cosita hacen en colaboración con otros músicos

Voz 6 07:47 para darle más si cabe más color a la música no más color y más sabor

Voz 1270 07:53 hay gente muy talentosa aquí tenemos muchos amigos que colaboran con nosotros de hecho en lo directo eh bueno como contamos con gente de primera primerísima calidad pues no podemos dejar de pedirles el favor oí letón quid pro quo mundo advertía atrevido ponerme estoy segura que queremos cosas bonitas sabes

Voz 6 08:14 ha empezado en esta entrevista con un tema además yo como siempre los pilló aquí te pillo aquí te mato de dicho vamos a me daba una canción Vega en tres dos uno contacto empezamos ya hay ellos inmediatamente han comenzado con su tema no hay música cantáis en español pero también lo haces en inglés vamos a encontrar estos temas también en en el CD temas en inglés en español si también me gusta

Voz 1270 08:40 más que componen español componer en inglés de me gusta me sale mejor

Voz 9 08:45 en el sentido de que eh

Voz 1270 08:47 las emociones y los sentimientos y lo que uno quiere decir a veces cuesta más decirlo en el propio idioma uno se siente como más avergonzado sin embargo en inglés Te7 como hablando de otra persona otra cosa hay de otra persona y tengo muy buenos amigos también extranjero que habla inglés su idioma materno de hecho esta segunda canción que vamos a hacer la letras un regalo de una muy buena amiga y una gran fan nuestra bueno pues ella me corrige todos me corrige las frases la pronunciación todo algo como

Voz 7 09:21 bastante en Bercy la vayas a mencionar muy alto vaya estar cerca no estar cerca me ha dicho que no la nombre bajo ningún concepto

Voz 6 09:30 de Javier componer osea ponerle música a unas letras que escribe otra persona es muy complicado disculpa mi desconocimiento pero estoy muy complicado

Voz 8 09:42 no no es complicada igual ya música decíamos estipular tiene un un ochenta por ciento noventa de la de la melodía entonces hay hay hombre es es lo que está bastante avanzado te digo franceses es digamos colaborar con una armonía con unos acordes decir pero ya te digo ellas ya tiene un un ochenta por ciento fácil

Voz 6 10:07 que me perdone una cantante que comparte contigo contigo apellido él dijo para cuando

Voz 7 10:15 el anillo de Yemen

Voz 1270 10:16 mira queremos queremos grabarlo justo el mes que viene queremos grabarlo en septiembre si es muy bonito mes para hacer cosas

Voz 6 10:23 hemos ya un estudio estamos

Voz 1270 10:26 cuando dos estudio de aquí de la comarca que son los dos fantásticos pero no vamos a decir porque a ver Coll con cual sale precisamente esta mañana está hablando con con uno de ellos para que no es escuchar y si les gustaba lo que estábamos haciendo para para que él no no nos produzca pero sí es un gran músico además es muy bueno pero va a salir o una u otro no no lo hacemos así imagino que habéis estado como ONEMI

Voz 6 10:52 quitas no con los bolos si guardando bolos y guardando para ver si se puede sacar el álbum lo antes posible

Voz 1270 10:58 sí sí sí también claro hay que financiar pero bueno cuando uno tiene tanta ilusión y tantas ganas como tenemos nosotros pues te quitas de una vacaciones Tula si los invierte en un proyecto que mucho más satisfactorio gratificante aunque no conduzca nada no no nos lleva a ningún sitio excepto a

Voz 7 11:18 al hacerlo a enseñárselo a mí Eto'o de otro Éste era uno de los deseos de los proyectos sacar un álbum propio perito

Voz 6 11:27 no que tenemos más no Javier que que hay más perspectivas en este año

Voz 8 11:33 sí a ver qué va a tener un CD o zonas a ver muchas puertas muchas posibilidades digo bueno esperemos que sí así será aseguró

Voz 6 11:44 será seguro y muchas muchas está conciertos porque termina el verano comienza el otoño y bueno yo no sé qué temporada es mejor porque os veo actuar mucho no sé si es mejor verano otoño invierno estáis actuando durante todas las épocas del año cuál está siendo mejor para vosotros pues yo no sé qué decir

Voz 1270 12:01 el en verano es una buena época pero no sé si para nosotros como duda de hecho me está incorporando un amigo un buen amigo alguien toca el saxo bueno después como tú sabes también Gloria y tenemos otros proyectos Javi por ejemplo tú ayer tocando en el Bahía Limón en con una su grupo de de tango como tal vez cuatro en este caso hay yo también tengo otra otra banda de soul hay otros proyectos paralelos entonces ahí sin no iba en Hilla chocolate que hay siempre estamos haciendo cositas próximos conciertos pues mira y de los dos juntitos es el sábado día ocho de septiembre

Voz 9 12:44 en el Bubba

Voz 6 12:47 esta línea cafetería

Voz 1270 12:49 he aquí otra otras veces justo al lado de venta

Voz 6 12:52 Melchor efectividad anda

Voz 1270 12:55 yo por ejemplo el sábado hago pero con lo con mi banda de sol con los Grimm Monkey que íbamos el sábado día uno a un par de Castellar que se llaman Brown que por lo visto es muy conocido y ahora vuelve abrir Javi pues no sé cuándo tendrá más tango porque hay ahora una temporada así gorda acordaré

Voz 6 13:11 acababa de terminar no ayer finalizando no eran cerrando sobre todo en ninguno lo mío era una época muy buena para el tango y el invierno el tango es

Voz 7 13:22 yo de es verdad hay dolor ya total bueno qué tal si les pedimos esta entrevista

Voz 6 13:29 con Word About You que ese el tema que que vais a presentar también en este álbum otro anticipo de una joya que nos tienen guardada guardada Pilar López y Javier olla en arte os agradezco enormemente que esté con nosotros aquí en el día de hoy terminamos con ese tema Pilar se muy gracias a ti

Voz 1270 13:50 que no te agradecido al principio por invitarnos por sin ser siempre tan agradable Eitan simpatía por tener las puerta

Voz 6 13:56 abierta para nosotros gracias a todo tu club de fans que este que está ahí detrás

Voz 7 14:02 cuando quieras

Voz 1490 14:18 van reír digna a Hannah no a Obama a Ana yo no tuve nivel claro acá anoto aguantan yo Waving Pepa Bueno a París para varios para pagar

Voz 4 14:54 a mí

Voz 1490 14:57 hora para mí para mí y a Alba para para abrir para el Sot Azam friend sí

Voz 10 15:30 domingo al triste

Voz 1490 15:36 Paris

Voz 4 15:41 a mí a mí

Voz 1 15:48 eh

Voz 1490 15:55 el no

Voz 11 16:13 hola

Voz 1490 16:19 Ariel

Voz 12 16:24 una buena o muy buena para mí

Voz 1490 16:28 a mí sí

Voz 12 16:30 aquí a ya

Voz 1490 16:42 aquí hará ahora

Voz 1270 16:49 no

Voz 13 16:52 on