Abel Moreno, última llegada de la Balona

Voz 1161 00:00 muy buenas bueno a cómo estás llegas te presentan ayer practicamente en la tarde noche en el Municipal Davinia y hoy a entrenar como han sido tus primeras horas como nuevo jugador de la Balona

Voz 0953 00:10 pues la verdad que muy bien muy muy contento ayer no me ha dicho llegué ayer tarde noche y la verdad es que me recibieron no muy muy bien no tengo otra palabra de recibimiento para ello tú yo esta mañana pues he entrenado ya con el equipo y los compañeros han acogido como si fuese uno más de ellos

Voz 1161 00:36 es verdad que me contento pese a tu juventud Abel hay que decir que tiene veintitrés años y tiene una gran trayectoria

Voz 1 00:42 el mundo del fútbol no ha pasado por el Córdoba Club de Fútbol por la

Voz 1161 00:45 la Sociedad Deportiva Ponferradina por deportivo Aragón

Voz 1 00:48 no es nuevo no

Voz 0953 00:50 no la verdad que gracias a Diego pues he tenido la suerte de

Voz 2 00:55 allí tres año en Segunda B

Voz 0953 00:59 la verdad que ya tengo bastante experiencia en la categoría Hay ir todo lo que pueda aportar yo hacía el equipo pues bienvenido sea

Voz 1161 01:08 que te cuentan de la Balona porque bueno Túnez de Sevilla imaginamos que por el mero conocimiento de estar también en el grupo IV de coincidir con con muchos compañeros conocía ya cosa no del conjunto blanquinegro

Voz 3 01:21 sí conocía ya el equipo la ciudad

Voz 0953 01:26 pues aquí también bastante conocido hoy ya una pues un tu histórico que tarde o temprano estar ahí arriba una bolera ya aquí se respira un ambiente de fútbol Carlos lo importante

Voz 1161 01:44 tú puedes actuar de lateral carrilero como te define Ravel

Voz 0953 01:48 pues yo no define como un jugador rápido como

Voz 3 01:53 la llegada al área contraria

Voz 0953 01:57 un buen golpeo de balón sobre todo que me opción muy bien con la con la con mis compañeros y con la gente que tengo por delante mía

Voz 1161 02:05 cómo surge ese fichaje Abel Moreno porque bueno hemos repasado tu palmarés rápidamente sorprendió un poquito que a día veintinueve treinta de agosto todavía tuviera sin equipo

Voz 0953 02:16 Urbano bueno ha sido un verano bastante largo hay un poco estresante pero el mercado estamos estaba bastante malo pero bueno he llamamos aquí la Balona pues comenzamos nuestra situación muy confirmó no yo aparte tengo aquí amigos también ahí íbamos no dudé en firmar venirme para acá

Voz 1161 02:46 dos más ante de acabar Abel eh que te has encontrado en este primer día como te ha cogido tú vestuario

Voz 3 02:51 pues la verdad que muy bien pegaba

Voz 0953 02:54 así tanto físicamente como colectivamente me he encontrado muy bien el primer día no con los compañero entrenando bueno tú todo toda la ficción todo que me han acogido como como si fuese una Nacho

Voz 1161 03:11 a pesar de que bueno de no haber realizado pretemporada digamos a nivel de de con otro club está preparado para el debut para este fin de semana no imaginamos que el equipo ya juega con el Jumilla dentro de doce días y además lo hace después de vencer en Murcia va a ser complicado de de hoy hacerse un hueco por por ese buen arranque que ha tenido el equipo pero desde el primer momento dispuesto a ayudar no a los compañeros

Voz 0953 03:29 sí claro yo yo sé que he llegado a mi casi mitad de semana iba a ser complicado no debutar este fin de semana pero bueno yo físicamente me encuentro bien y si el míster lo cree oportuno salir de partida en la segunda mitad alguno minuto pues yo estaría dispuesto claro todo bienvenido sea para ayudar al equipo

Voz 1161 03:53 pues ya lo han conocidos Abel Moreno la nueva incorporación de la Real Balompédica Linense que de ella se pone manos a la obra para ayudar a su nuevos compañeros en este bonito proyecto que encabeza el técnico catalán Jordi Pujol Grabiel bienvenida la línea a seguir trabajando por el equipo un abrazo