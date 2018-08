FERIA DE TARIFA

Voz 1509 00:00 doce y treinta y nueve minutos un año más el mes de septiembre comienza con una feria y fiestas en honor a la patrona de Tarifa la Virgen de la Luz Se celebran desde este próximo sábado día dos con el pregón anunciador y finalizarán el nueve de septiembre con la procesión que retorna a la virgen a su Santuario hoy vamos a hablar de Tarifa de su feria con nuestros invitados nos acompaña Francisco Ruiz que es el alcalde de Tarifa Paco buenas tardes yo estoy acostumbrado decirte Paco y hay que decir de la pregunta

Voz 1 00:27 primera di dirigida la Guardia Civil ha Aida

Voz 1509 00:30 santificado a varias personas como presuntas autoras de los incendios que han afectado este verano al término municipal de tarifa aunque por el momento no se ha producido ninguna detención qué nos puedes decir de esto

Voz 0749 00:40 bueno como saber hemos estado muy preocupado todo el verano con cubano

Voz 2 00:45 lo diferente incendios que hemos tenido en nuestro municipio ha habido un alto incidencia al respecto y bueno buena noticia de que bueno la la M en un los su resultado estamos a la espera de bueno se la máxima responsabilidad es posible y sobre todo seguir insistiendo en que bueno que la gente que que vivan al campo y que disfruta en el campo pues con responsabilidad y además que

Voz 0749 01:08 bueno si ven algo extraño algo anómalo en en la zona de del Monte pues que lo que lo

Voz 2 01:15 avisen directamente al ciento doce para entrar a intentar atajarlo lo antes posible

Voz 1509 01:19 alcalde y ahora sí vamos a hablar de Tarifa ID de sus fiestas que son temas mucho más agradables y mucho más amable era un verano intenso en la ciudad con mucho turismo mucha actividad económica mucho ambiente y es que cada rincón de Tarifa adquiere un brillo y un color especial en estos meses aunque siempre hablamos de la desestacionalización el del turismo en tarifa hay que reconocer no que en verano tarifas más universo que nunca

Voz 3 01:44 sí es verdad que el verano

Voz 2 01:47 siempre lo ha sido un éxito en Tarifa a lo local lo cual agradecemos enormemente la esa fidelidad a todo lo que esta semana nos visita constantemente a en nuestro municipio por pues nuestras características nuestro patrimonio natural nuestro patrimonio cultural pues bueno polaco nuestra playa puesto todo aquello y es verdad que que bueno que que el verano ha sido un verano muy muy bueno muy intenso a nivel de visita de ocupación de verdad que bueno que también se está notando también ese sabe desestacionalización porque hemos tenido muy buen arranque desde marzo abril muy buen arranque de temporada parece claro previsiones de septiembre octubre son también muy buena por lo tanto parece que está acabando ese mensaje también de de intentar vender la tarifa a los trescientos sesenta y cinco días al año y creo que que importa dónde van también para nosotros

Voz 1509 02:34 hablamos el otro día con la responsable de la Peña con Paola del Castillo no se explicaba Paola Castillo que que sí que había notado en los últimos años un aumento de turismo en meses como septiembre una bajada leve en agosto osea que parece que se van repartiendo los meses no sí es lo que buscaba escenas nosotros

Voz 3 02:54 esperamos ese esa digamos que no sea el golpe intenso oí también de

Voz 2 03:00 beber porque genera mucha distorsión evidentemente en un municipio que pasa de de de tener menos de veinte mil a a más de sesenta setenta mil personas en su municipio evidentemente genera muchas distorsiones y es interesante pues que esa esa bueno esa ese pico pues se se Se

Voz 1509 03:18 comparte reparto un poco más a lo largo del año

Voz 2 03:20 creemos que es importante está queremos cargando el el mensaje los datos no lo está no lo está diciendo así que para nosotros es muy bueno

Voz 1509 03:31 y ahora llega la feria una feria real que durante ocho días transforma la ciudad y la llena aún más de colorido eh

Voz 3 03:37 sí la verdad es que

Voz 2 03:41 es el de la fiesta más grande para para optar por lo tanto por esa responsabilidad pues no afrontamos no es verdad que empieza mañana a las nueve con con la coronación en el pregón y la verdad que este año hemos cambiado de ubicación este año Malmö ha instalado el escenario en la propia calzada con con la digamos la la portada de San Mateo a la espalda creemos que es un escenario inigualable evidentemente para la coronación y por lo tanto estamos muy

Voz 3 04:14 muy interesadas en que

Voz 2 04:17 que venga las esta visita lo velo porque creemos que que va a ser espectacular no

Voz 1509 04:21 Daniel Rodríguez es el delegado de Fiestas en el Ayuntamiento de Tarija buenas tardes Daniel bienvenido hola buenas tardes que tengo el estudio lleno vamos poco a poco paso a paso eh qué novedades presenta la feria este año he visto dos días de atracciones infantiles a un euro que es a los padres como que los vuelve locos verdad porque es muy importante lunes y martes pero hay otras muchas eh que hay que compartir con nuestros oyentes

Voz 4 04:44 la verdad es que sí hay diferentes novedades respecto de otro año como algo muy importante como el tema de nylon musical que que vemos contratado para los nueve día de feria algo que él disfruten importante pero también el descanso tampoco es parte también de ese disfrute IDC en torno y diez evento tan grande como el Real de la Feria Tapia añadir lo El día consolidada que vemos concretar que el lunes el día de los hombre avalancha miércoles Mercury el miércoles de culpa querría alfombra roja ancha que puede participar todo el público y todos nuestros visitante a ese gran día que traemos Escuela de EE hípica que va a dar un espectáculo bastante relevante no es característico en ningún municipio porque no lo no tienen las condicionante que tiene cerrar de la feria que va a hacer en en en mismo Real de la Feria adonde va a dar espectáculo y creo que Argo importante y Argo Agnelli

Voz 1509 05:42 desde el sábado hasta el domingo en el que retorna a la Virgen de la Luz a su santuario pero el sábado esta feria tiene un pregón anuncia anunciador un peleón que este año tiene un pregonero de excepción les recuerdo se va a celebrar a las nueve de la noche en el escenario ubicado como bien ha indicado el alcalde en la iglesia de San Mateo corre a cargo de Antonio Jesús Garrido párroco de la iglesia de San Antonio de Padua en Algeciras ha estado durante muchos años en las colina pero él es de Tarifa está aquí con nosotros hoy Antonio muy buenas tardes

Voz 5 06:15 hola buenas tardes yo siempre que lo voy digo

Voz 1509 06:17 se puede ser tan guapo siendo futuro dio mío no

Voz 1 06:20 ya yo ese riesgo clave digo

Voz 1509 06:22 al joven y es que en llegas con esa cara de ilusión con esa mirada de ilusión te visto en Semana Santa disfrutar de visto disfrutar de cada momento en cada una de las actividades de Algeciras pero no puedes olvidar a tu tierra a Tarifa y te toca dar el pregón de la feria un pregón que dice que va a ser sencillo difícil a la vez a ver

Voz 5 06:42 es cómplice a ellos a la hora de hacerlo cuando me lo me lo propusieron puedes bueno la ilusión que que uno tiene muy quiere transmitir bien a la hora de proclamarlo pues buenos sentimientos nervios a flor de piel y esperemos que que se haga llevadero

Voz 1509 07:01 me van a mandar mil mensajes los otros curas de aquí de la creciera diciendo yo cómo se puede ser tan guapo siendo cura claro que pueden ser guapo no jura pues claro que sí pero es que muy guapa Antonio siempre se lo digo desde desde lo que lo conocí sí hombre y además es muy bonito que te lo digan cuando uno guapo quemada que sea un locura no

Voz 1 07:16 sí es que es así tenemos amigos

Voz 1509 07:19 en en común y pasamos algún que otro ratillo junto y charlamos de de de muchas cosas yo quiero hablar contigo del pregón pero también quiero hablar de de esta festividad que se hace en honor a la patrona de Tarifa a la Virgen de la Luz a la que se que tienes especial devoción no sólo tú sino todos los sueños todo el pueblo

Voz 5 07:37 según una pequeña corrección la Virgen vienen el domingo pero no retorna el domingo siguiente a no no no no la la Adriá tenéis

Voz 1509 07:45 yo no la feria termina con la procesión de la Virgen

Voz 5 07:47 las calles el domingo siguiente haya está pero la Virgen permanece dos semanas más

Voz 1509 07:51 en la iglesia de San Mateo que además yo voy a verla a visitar la todos los adiós pero finaliza con la procesó la procesión del es la Barredo no no es verdad es verdad gracias por corregir sin ya ha ido a mí el santo al cielo junto mejor dicho muy bien entonces es a esta Virgen que además es muy venerada que tiene un santuario que al que se acercan muchísimas personas durante todo el año porque es una virgen muy milagrosa cuando están el pueblo el pueblo también adquiere un ambiente especial Antonio siempre que me paso por la iglesia de San Mateo esa iglesia tiene gente a todas horas del día cuando la Virgen está allí

Voz 5 08:25 de hecho lo digo en alguna parte del pregón lo digo llega la Virgen al pueblo oí el ritmo se transforma y a la vida de la gente del pueblo en referencia en relación a los actos cae con con la Virgen y todo el día todo el santo día desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche esa iglesia está abierta ahí es un hervidero de gente

Voz 1509 08:48 es una salida procesional desde el santuario es una procesión una cabalgata eh tradicional agrícola la que se celebra todos los años y comienza a las cuatro y media de la tarde con la fresquita sin esos años lo digo yo repito agrícola

Voz 1 09:05 pero llega a alrededor de las ocho y media de la tarde no a lo largo del pueblo

Voz 1509 09:12 a la entrada del pueblo yo tengo que reconocer y ahí el alcalde haga decir es otra preciosa que lo diga que yo no he vivido esta cabalgata nunca pues en breve ya trabaja

Voz 2 09:19 bueno la verdad es que habían además de Interés Turístico de Andalucía espectacular hemos quejado de no no cede pero el tuning y nadie porque creo que he esperado

Voz 1509 09:31 además yo porque yo después tengo que hablar de de esto no lo he visto cómo voy a hablar de así que este año

Voz 5 09:36 yo no puede faltar este año no voy a faltar este año

Voz 1509 09:39 voy a voy a estar allí porque además tengo una serie de peticiones que realizar en que las tengo hay pendientes guardadas yo también el de tengo mucha fe a la Virgen de la Luz Antonio el pregón para Haití es todo imagino un reto pero qué bonito no este reconocimiento por medio de tu ciudad tu esto no te lo esperabas

Voz 5 09:57 pues no fue está siendo un regalo regalo y la verdad es que no me lo esperaba

Voz 1509 10:04 y a partir de ahí cuantas horas le has dedicado porque ya está listo

Voz 5 10:08 esta unas cuantas veces ha sido al pregón

Voz 1509 10:11 lo que habías dicho no esto no me esto lo tengo que cambiar y tengo Cañal

Voz 1 10:14 por esto se iba hacemos todos muchísima muchísima

Voz 5 10:17 desde que me lo dijera el año pasado en la Feria me lo comunicaron a la feria del año pasado empecé a escribir los otros cosilla ya cuando me enteré de la nueva ubicación tuve que cambiar porque hablaba yo de las coronación de antaño en la Alameda cuando ya hace dos o tres meses me dijeron la nueva ubicación de la coronación pues tuve la gran parte del pregón ya se puede decir que hasta hace dos semanas está Hoyo hay al día quince de agosto veis aquí lo Fierro

Voz 1509 10:46 fíjate me mandan mensajes acuérdate de Michiko en esas peticiones o sea que cuando la gente se tiene muchas mucha fe y mucha devoción a la Virgen de la Luz que bonito además una virgen que nos hacen visitar yo digo que es así desde los colegios e desde muy pequeños osea no visitamos otros santuarios pero el Santuario de la Virgen de la Luz tradición visita que bonito ver si yo recuerdo ir muy pequeño no con el colegio a visitar este santuario y eso se sigue haciendo sea que que es muy bonito a Daniel viene acompañado de uno de los encargados de una de las casetas de en Tarifa el es José María Cantero de la caseta Manuel Escribano hola José María o bueno todo es que yo todavía no te había hablado estabas ahí muy pendiente de todo lo que estaba diciendo yo de esta persona como esto caseta incluso Salvador ni por porque he dicho yo José María porque me lo han dicho esta mañana Madrid salga bueno pues ya ha cambiado la procesión y he cambiado el nombre pero yo aprobó el examen termino aprobando Salvador Cantero de la caseta Manuel Escribano cómo es tu caseta este año como

Voz 6 11:54 nueva polémica caseta hemos puesto mucha ilusión porque este año hace quince años fundó la peña taurina easy hemos cambiado las portadas de la portada nueve y esperamos esperamos que guste y que lo disfrute no solamente los socios de uno de los restos hay gente de la comarca de me acompaña

Voz 1509 12:13 es una caseta tradicional

Voz 6 12:16 sí aunque hay noches que hay musical a Grecia como la noche como si no

Voz 1509 12:21 parecería que lleva como mal

Voz 6 12:23 manera es lo malo es tradicional a mi me gusta mucho y además un grupo de de tarifas mucho varía en la feria se les está asegurado con ellos

Voz 1 12:33 es que cuando hablamos de Casetas Tradicionales parece que una no puede bailar el anillo para cuando pues hay que velar el anillo

Voz 6 12:38 bueno sí estoy lo yo siempre lo vengo la música hay que poner light según se voy al ambiente durante la noche no podemos esta otra noche con rumba hizo olvidar

Voz 1509 12:48 es que además es que la feria se nutre de todas las edades y hay que poner la música a todas las edades

Voz 6 12:55 hay que saber bailar todo tipo de muchísima ahora que se ha puesto de moda la música latina

Voz 1 13:01 además la también es el mundo le gusta

Voz 1509 13:04 Daniel cuantas casetas tiene la feria de tarifa este año

Voz 4 13:07 eh qué hacer da la compone tradicional e once in dos Gaceta aparte que Z gastronómica no obedece la caseta muy peculiar en Tarifa que la caseta acuerdo Nice Kwai Chang la caseta de los pinchitos

Voz 1509 13:20 que ahí se va a comer hay que comer porque es una feria curiosamente Paco de día y de noche sí

Voz 2 13:29 este año la hemos intentado potenciar y creo que con el programa también se ha intentado que que se vaya a más a pero veníamos hablando también que que en una feria en la que se come se come bien muchas de las casetas el componente gastronómico es importante para para ello bueno esa transición de que la gente pues ahí viene vía pueda comer pueda incluso estar prolongar ese día

Voz 0749 13:52 hasta hasta hasta cuando aguante no hasta por la noche a la mañana creo que es importante para nosotros

Voz 2 13:57 y creo que la la Feria de Tarifa reúne esas características no de una una feria abierta cosmopolita una muy acogedoras y que lo que en en los días de de eso de de mañana sábado puede ir a comer hay prolongar hasta altas horas de la noche porque porque lo permites de te lo da la fe

Voz 1509 14:16 mira me mandan otro mensaje dice además de la feria todos los años vamos mis chicas de oro yo una tarde a ver a la Virgen en Tarifa después merendamos en el centro esta gente está pendiente de porque realmente es muy bonito ver el ambiente que crea la Virgen en el centro de de tarifa durante los días que que los años la reciben con tanto amor todos los años eh la tienen allí en su parroquia de San Mateo va a tener escenario muy cerquita no tener delante la Virgen ambiental

Voz 7 14:46 no

Voz 2 14:49 y eso que el sábado tenemos la la evidentemente la coronación en la portada pero el ex Legionarios inmediatamente el domingo para porque claro cuando lleguen

Voz 1 14:59 llegar la Virgen y pues estarían preguntándose qué son muy de los aquí

Voz 2 15:03 para que bueno siempre siembra dudas los cambios evidentemente estas eso controlado por parte del área de las diferentes áreas de servicio de festejos evidentemente pues cuando

Voz 0749 15:16 lo que se ve la la coronación al día siguiente está todo todo Akon

Voz 2 15:21 me para que para recibir la cabalgata agrícola ya nuestra patrona la la iglesia San Mateo

Voz 1509 15:26 Antonio pregonero es más difícil hacer un pregón a una virgen que a una feria para ti no para ti tiene que ser mucho más sencillo no sólo ha complicado hombre no complicadísimo

Voz 1 15:37 la exaltación a la virgen una exaltación acuden a la feria no

Voz 5 15:41 claro yo he tenido ya la suerte de recibir dos veces a la virgen porque cuando la Virgen llega al pueblo es el hacer una plática un sermón de de bienvenida es solo ya lo he realizado ya dos veces también he tenido la suerte de hacer el pregón de Semana Santa de de mi pueblo Easy te debo decir que me ha costado más trabajito

Voz 1 16:01 el pregón diferente por nada sino yo soy muy feriante yo estoy en una caseta también tiene esa adiós más cercano bueno

Voz 5 16:09 pero a la hora de de de hacer el pregón de feria me ha costado más no sé

Voz 1509 16:15 este año la plática desató la de salutación que es como se llama corre a cargo de David Gutiérrez González que es párroco de Santa Ángela de la Cruz de San Fernando y director de la exposición Translation como ya que que yo esto dado que al final yo también os lo aseguro alcalde está mirando Paco a al pregonero con con con mucho cariño desde cuándo conoce puede sonar a Dios

Voz 1 16:39 porque la forma de mirar lo lo hicieron a vecino o compañero de juego

Voz 2 16:44 que son vecino de siempre de de Sicko no nos conocemos efectivamente porque vamos él bebía tres al tres casa más abajo más madro a mí hay verdad que nos conocemos de de todavía como se suele decir

Voz 5 16:57 en los veranos por la noche en la calle como de momento los chiquillos

Voz 1 17:00 eso sí sin peligro

Voz 1509 17:04 hoy en día tampoco lo hay lo que pasa es que no salen los niños tantos jugar verdad estamos más con la Play con la Egipto tiene hasta que que no nos roban el tiempo de de poder compartir con otros amigos juegos muy bonitos que es están perdiendo oye estoy amén de que tenemos aquí en nuestro estudio es el ambiente también que vivimos en la Feria de charlas de convivencias de de poder encontrarnos después de tiempo Antonio además dice que cada vez que puede se va en el momento que termina de trabajar a la feria de Tarifa que te gusta vivir a todas horas lo está leyendo yo

Voz 1 17:31 sí por supuesto acepta de país tu caseta El levantó que ahora está pegando fuerte mucho más agradable la feria de tarifas

Voz 3 17:44 pero él es decir que parece que las previsiones

Voz 2 17:49 a partir de que también un importante a partir del lunes tenemos prácticamente todas las semanas la lo que él de lunes a viernes

Voz 1509 17:56 imponía de Poniente

Voz 2 17:58 vamos a creo que hemos queremos que basa en la mente agradable y que aproveche todos aquellos que quieran visitarnos fue esa ese tiempo también para para que voy a una feria bueno que él lucida verdad aquel el Levante nuestro yo lo nosotros lo en los que no lo aguantamos porque lo queremos también en cierto modo pero bueno hay personas que a lo mejor le le le le incómoda más fue en esa fecha ya digo he de lunes a viernes hasta incluso la mañana del sábado parece que va a ser

Voz 1509 18:27 bueno fíjate el Levante en nuestro y lo queremos ha dicho el alcalde el el el el nuevo antes el el que precisamente trae una Copa de España de kitesurf como escenario que ha escogido como escenario las playas de Tarifa este fin de semana o sea que es un acontecimiento muy especial que coincide con la feria precisamente el Levante es el que hace que los pájaros no el Estrecho a León pero no he vuelto explicaron que el otro día desde el Observatorio de Cazalla que por cierto supera hasta el momento las tres mil visitas este año en hora en por el trabajo que se está desarrollando allí

Voz 2 19:00 muy contento cuando abrimos Cazalla entendimos que era un punto de referencia ornitológico ya tarifa lo era pero cuando abrimos Cazalla entendíamos que era un punto de referencia y la verdad es que estamos muy contentos con la con la respuesta que está teniendo el observatorio que es verdad que

Voz 0749 19:16 tenemos este a parte de de esta de esta digamos

Voz 2 19:20 mundial de kitesurf también tenemos un congreso internacional que empieza el día atreves de migraciones que también lo es la Fundación migre que bueno lo línea uranio vale menos que el consejero de Medio Ambiente desde son él mismo lunes coinciden de Tarifa afortunadamente tenemos universo de referencia de la actividad de bueno de de eventos que que creemos que es muy importante para nosotros

Voz 1509 19:44 mando un saludo a Diego Herrera que lo tenéis como Dennis en el observatorio de Cazalla que además es un lujo tenerlo porque sabe de pájaros que es increíble la cosa que me cuenta unas cosas que que alucina todos los años alcalde llega el momento de invitar a todos nuestros oyentes junto con el delegado de Fiestas Daniel Rodríguez junto a Salvador Cantero ya nuestro pregonero de excepción y además párroco aquí en la parroquia de San Antonio de Padua en Algeciras a Antonio Jesús Garrido a todos a que acudan a la feria

Voz 2 20:12 sí bueno como hemos dicho la feria de Tarifa una feria como es tarifa acogedora una feria abierta una feria bueno como bolita que queremos que que no va a defraudar a nadie Si si la verdad a visitar por primera vez la la gente que ha ido ya otro año usted tiene la tienen el calendario porque una feria queremos muy importante muy interesantes para para para apuntar y para disfrutar y yo creo que la que cierra incluso lo que son la la diferente feria en la comarca creo que ya las hay del el en el punto final a lo que la el verano lo vives

Voz 1509 20:46 en una de la tarde alcalde que llegan las noticias a la Expo también Aquí no hay quién son los