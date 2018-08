La Balona recibe al Jumilla FC

Voz 1 00:00 sí Charo Reina Liverpool Mi cuerpo

Voz 0072 00:11 caminando hacia las tres y veinticuatro de la tarde es viernes treinta y uno de agosto nos encantan los viernes porque tenemos que contar tantas cosas en tan poco tiempo que haber cómo lo hacemos hablan cambios con la toledana el partido la Real balón la Liga Linense que pasa para ese partido que el equipo blanquinegro a disputar el domingo a las ocho ante el Jumilla en el Municipal de La Línea semana muy importante después de lo que fue esa victoria La Condomina ante UCAM Murcia el pasado fin de semana y lo que va a ser claro el debut de la temporada por fin como local de la Balona después de tantos partidos como el local jugando ese trofeo ciudadela línea el partido con el Algeciras el encuentro ante el Bristol en el día a día de la feria pero ya por fin llega lo importante el debut de la Balona como local esta temporada después de ganar la la pasada semana hablado Llor diluye esta mañana en sala de prensa eh de de esa penúltima sesión preparatoria del equipo hacia un completo análisis de lo que se va a encontrar la Balona esta semana un equipo duro de pelar como este juntos

Voz 3 01:05 en Segunda B de asuntos Vico pero no hay equipo equipo fácil y equipo complicado que empezó como nosotros ganando

Voz 4 01:16 en el partido de Liga eh

Voz 3 01:19 con gente arriba tanto las bandas como como por dentro sea Carlos Álvarez arriba o P que Óscar Rico son rápidos es muy bien al espacio eh se descuelgan bastante eh cuando su equipo defiende entonces claro eh a la que roban tienen tres tíos arriba y ahí tenemos que estar atento un equipo ordenado un equipo que el otro día por ejemplo el Talavera renano no le crea ni ni una ocasión de gol Ivo un equipo típico de Segunda B que sabe a lo que juega ahí igual fueron pareció difícil el cual los dos venimos de de una victoria ahí queremos seguir eh eh en esa senda vaya yo

Voz 0072 01:59 a sumar oye que me es un equipo de eso que podemos llamar pesado Head del Grupo IV y que nunca es fácil meterle mano a un equipo como el Jumilla

Voz 3 02:06 es un equipo de los que son difíciles de de jugar por qué están tácticamente bien colocados no arriesgan defienden bien eh Alavés tienen arriba gente descolgada que que son muy veloces Ia y nosotros tenemos que estar muy atentos en vigilancia a un equipo que compite bien me equivoque compite bien de los de los que son difíciles de jugar y de contrarrestar pero bueno eh vamos a ver cómo sale domingo el el partido

Voz 0072 02:33 ya que claro después de lo que fue la victoria ante UCAM el pasado fin de semana pues la euforia entrecomillas se ha disparado un poquito en el balón IMO porque bueno al equipo está bien ganó cero uno Dios muestra de solidez de muchos recurso dentro del terreno de juego eso sí dicen oye que los pies en el suelo que nunca

Voz 3 02:51 esta semana somos todos muy buenos y muy guapos y el Jumilla en gala el mismo equipos éramos muy malos y muy feos once lo que decía el fútbol no es el pasado y es lo que le intentado decir a los jugadores eh nos tenemos que extraer de cuando ahora que todos nos a la vais incluso cuando vayamos mal nos tenemos que extraer de cuando ven la crítica porque llevará porque llevarán seguro en una temporada pasan mil cosas entonces nos tenemos que extraer de esos centrarnos en nuestro trabajo sabe lo que tenemos que hacer con lo que suelo que llevamos un partido de herida hecha esto acaba de empezar que que que no hemos hecho nada pero cuando falten diez Si estamos muy bien muy bien también tenemos que seguir con los que pesan sobre el día que no estemos con los pies en el suelo y no sabemos humilde estaremos muertos se sumó la Balona eh

Voz 0072 03:35 muy claro siempre nos gusta escuchar al entrenador de la Balona por por la clarividencia queda en todas sus expresiones e tan claro ha sido después de conocer ayer Abel Moreno al último fichaje eh con Alex Trujillo que decíamos que se quedaba sin ficha que se va a marchar cedido a algún equipo de de la comarca todavía no tiene destino hizo que ha hablado con él explica cómo ha sido todo este asunto

Voz 3 03:57 bueno yo hace diez días hable con Trujillo quince días Si el expuse el el la situación suya y fui sincero Koné en la sabe entonces no había ningún problema de dije que debe Si no conseguíamos nosotros estamos buscando un perfil eh tipo así que no pueda jugar en banda que nos pueda jugar de lateral que con el sistema de el otro día a que hicimos en cambios pueda jugar de carrilero entonces estamos jugando algo así trabajando algo bueno bonito barato y ya era algo complicado pero bueno elija Trujillo que sí había esa posibilidad que si viniera alguien eh sería él el me dijo que ningún problema que si se quedaba aquí perfecto y no nosotros yo en este caso he sido muy muy sincero con él como soy sincero con otros jugadores

Voz 0072 04:42 bueno pues el obligado lo llegue también entiende que bastante complicado e hacer cambios tal y como ha arrancado la Liga

Voz 3 04:47 a ver el domingo veremos el domingo veremos a ver qué hacemos hombre está claro que revolución revolución

Voz 4 04:54 cuando vienes de de hacerlo muy bien que no tiene por qué a ver pero bueno

Voz 3 05:01 tenemos que mirar os tengo tenemos que mirar que es el mejor once que es la mejor convocatoria para ganar este partido que no tiene nada que ver este partido con el de UCA después miraremos el de Almería y así iremos semana a semana que si me dice Silvia Ac5 cambios hombre ya te digo yo que no está claro

Voz 0072 05:19 una Balona que tiene margen muchísimo margen de mejora y sobre todo de la victoria se ven mucho mejores a mejoras

Voz 3 05:24 lo dije la semana pasada en la aprendía eh tenemos jugadores como Pablo como Gastón soy el vino como Pirlo que lleva aquí desde el primer día pero no ha hecho pretemporada como Juan Delgado que es asaltado medida pretemporada por la lesión eh Abel Moreno que acaba de aterrizar Pablo sumamos que lo dicho bueno entonces su agenda una se tiene que acoplar al equipo que tenemos un vestuario cojonudo y a los dos días ya de que están integrados después se tiene que acoplar nuestra manera de trabajar que seguramente será diferente de la que estaban trabajando ni mejor ni peor pero diferente a lo que estaban en las costumbres en en otros clubes en su equipo eh se tiene que acostumbrar a a mostrar manera trabajar nuestra manera de jugar lo más rápido lo más rápido posible entonces yo siempre veo margen de mejora siempre pero pero no me lo preguntas en febrero y te diré que creo que mi equipo tiene margen de mejora todo en esta vida todo en esta vida es mejorable todo pero

Voz 0072 06:22 es complicado porque la Balona ganó Murcia dejó fuera gente sancionada como Abel Suárez como Sergio Rodríguez gente llamada estar titular dejó fuera del once inicial a hombre muy importante como David Moreno anotó el gol del triunfo a Pablo Santana ha llegado ahora Abel Moreno que es más complicado para Ruggeri hacer el once una convocatoria

Voz 3 06:40 la convocatoria porque porque al final de los veintidós que tengo ahora mismo se merecerían estar XXII esta dieciocho criado consultaré pueden meter dieciocho que hace hace poco eran dieciséis eh al entrenador ya no es sólo por meter a dos jugadores más sino porque te da un abanico más amplio de posibilidades de cara el domingo lo que pueda pasar sin hacer una convocatoria piensas en que tienes este once después tienes que contar fue si pasa esto tengo a esto Si ganamos y perdemos Si necesitamos si se lesiona Si bueno creemos que jugando cuál es otro de con dieciocho tengo pero sí que es verdad que bueno dejaremos a cuatro jugadores fuera que seguramente como me están entrenando todos cosa merecerían entrar

Voz 0072 07:20 además el equipo bueno le preguntaban también si le importa más lo que haga Navalón ahí de hoy o la información que pueda recibir del del Jumilla dice que no que su equipo más que otra cosa lo lo principal

Voz 3 07:31 eh tenemos que saber información del contrario Easy yo o el cuerpo técnico que para eso nos pagan tenemos que mirar la mejor fórmula de cómo afrontar ese partido contrarrestar los etcétera como decimos la semana pasada con pero siempre el que más me preocupa mi equipo se lo dije el otro día en Murcia si vosotros hacéis las cosas bien lo que hemos trabajado IDAE lo vamos a hacer bien porque lo hace porque lo sabes lo que te Mohamed El tenemos muchos números a ganar el partido ellos creyeron en en su décimo equipo siempre es el que más me preocupa siempre si nosotros estamos bien el domingo tenemos muchas posibilidades de ganar