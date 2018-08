El Algeciras visita Gerena

ellos también tienen un juego combinativo oí lo hacen en su campo cada semana es decir yo creo que lo que hay que adaptarse a las medidas lo antes posible igual no lo confiar en que de lo que hacemos lo hacemos bastante bien nada Hay igual al final lo que va a determinar el las características de un jugador u otro dependiendo a algo que no me interese si íbamos a querer tener un poquito más domina el juego aéreo o no pero yo en principio tampoco me preocupa demasiado yo creo que yo soy de entrenador que pienso que cuando tenemos un buen equipo sólo de mar los rivales los que deben de de echar un poquito más pendiente a nosotros y nosotros hacer lo que sabemos hacerlo

Voz 0301

04:38

bueno pues vamos a ver qué tal sale la cita para el Algeciras que se ejercita hoy desde las siete en el anexo de la Menacho ha eh para aclimatarse también a la superficie que se va a encontrar este domingo en Gerena antes tiempo para la foto oficial de la plantilla para la presentación de Brian por las de Alberto Fuentes estado últimas incorporaciones además de Algeciras ha hecho oficial hoy el cartel del encuentro de la próxima semana en casa y ante el Sevilla hace un cuarto de la verdad que bastante bonito al igual que la hace dos semanas era de una película de ETA así moderna pues está el de los increíble así que no está nada mal ver a esos dos superhéroes diciendo que que se abone que se la afición del del Algeciras a su equipo después de ese estreno triunfal en el Grupo X va a jugarse el domingo a las siete y media ese partido entre el Algeciras y el Sevilla C se adelanta media horita a lo que fue el encuentro del pasado domingo ante el Écija no hay fútbol en Primera por las selecciones así que uno da tiempo irá a la playa para aquellos rezagados que todavía quieran disfrutar que son muchos de la playa a principios de septiembre el once de la Algeciras pues tampoco debe dicen mucho de lo que ha sido el de la pasada semana porque la defensa parece que va a ser clara en el centro del campo sí que apunta a Melo a titular no sé si por la Alice la sanción de Aaron pero sí que hay que poquito a poco el sevillano comienza a coger galones de titular en ese centro del campo por delante por lo que me tocó muy bien la pasada semana con Zafra con Pipo con Antoñito con ello y con Antonio Sánchez en la parcela ofensiva veremos a ver qué dejarte hace porque la semana pasada fueron Oñate chapa Borja Mayoral vamos a ver quién se quedan fuera de la convocatoria de la visita a Gerena que va a estar dirigida por el cordobés Ramos Ramos que pitaba hace dos campañas al Algeciras en su visita al campo el Sevilla Villacé donde caía por dos tantos a uno así que suerte para el Algeciras que no va a ser nada fácil el partido campo complicado ya cayó aunque no se jugaba nada en la última jornada del curso pasado así que a ver cómo Se abre la competición lejos del Nou mirador para el conjunto al jefe vistas son las tres y cuarenta de la tarde