El Ceuta se desplaza a Conil este sábado

Voz 1 00:00 cinco en tu uno ya lo en Jamie Lynn ya

Voz 2 00:13 ya a esta hora de la tarde que pasarse por Ceuta para bueno pues conocer todo lo que tenemos que saber del partido del Ceuta antes de visitar mañana a las siete de Conil semana importante ébano de Juan Ramón de puede ese tropezón ante el Arcos ha hablado Juan Ramón Martín en el día de hoy en la sala de prensa del Alfonso Murube revelando del Conil un equipo muy duro como local

Voz 0645 00:34 yo creo que un equipo que estará muy motivado un equipo que se presenta en competición sinceramente su afición este año y bueno sabemos que no fueran las cosas muy difíciles pero bueno nosotros hermanos otro estamos convencidos de que estamos trabajando muy bien y estamos en una cosa bastante bien tenemos que demostrar que lo del domingo fue un accidente que a pesar del resultado tampoco pienso tan mal partido tuvimos nuestra deficiencia y quizá nos faltó intensidad pero bueno pues lo demás pues ya te digo resarcir no ver a derrota de intentar puede ganar allí en con el que va a ser un partido bastante disputado

Voz 2 01:14 inesperado el de perdón lo del arcos y calificó a Juan Ramón la derrota de la pasada semana de cura de humildad

Voz 0645 01:19 habrá que la inesperado e no por la derrota porque hacer lo que hicimos el año pasado vencer ese partido veintisiete siempre ve difícil y complicado si nadie se lo esperaba el primer partido puede Wiener una derrota que pasa quizá pues no ha servido como una cura de humildad no sabíamos que después del golpe del año pasado pue quizá a alguno hecha a pensando todavía en el pasado y no del fútbol se de en que el presente no se mira atrás y se lo dije a ellos no que cualquier rival en esta categoría te puede ganar hay mostrando un poquito más de intensidad como sobre un solar cosas yo creo que le echa motivado está bastante deseoso de resarcirse de la derrota de o de arcos y seguro que vamos a muerte a muerte a usted punto oí y sabemos que también va a ser el complicado y motivado al igual que nosotros

Voz 2 02:13 el preparador del Ceuta por tampoco darle tantísima importancia tanto bombo a la derrota del sábado pasado que fue una que fue de puede veintisiete partidos y que algún día pues también tendría que llegar

Voz 0645 02:22 creo que hay demasiada transcendencia no porque ha sido una derrota que en cualquier momento te puede pasar en Liga e cita llega en la jornada ocho nueve o diez quisiéramos de tan e tan de andar no parece tener ahora no pero bueno quizá todo veníamos de una temporada supe ilusionante del año pasado en la cual no faltó sólo la guinda al pastel pensamos que todo va a ser una balsa de aceite y esto evidentemente no lo hace fácil en un camino muy difícil que la teme la categoría está más complicada que el pasado según me cabe eh yo creo que que también ha servido como como cura de humildad ahí pasó el que ponernos el mono de trabajo en todo en cada uno de los partidos

Voz 2 03:02 condiciona el once de mañana las dimensiones del campo de ese Pérez duro

Voz 0645 03:05 bueno quizás los sí pero tampoco en demasía no eh yo creo que también tenemos un partido el miércoles y hay gente que que quizá acabó un poco cansada del domingo cazado digo vamos a hacer alguna variación evidentemente con respecto al once del domingo eh seguro que va a gente con que tiene hambre que tiene ganas de disputar ese partido

Voz 2 03:29 campo pequeño rival pegajoso y una baza en el Conil arriba que ya conocen muy bien en el Alfonso Murube fue otro protagonista de ayer fue Javi Navarro según cómo cómo frenar al punta con isleño

Voz 0645 03:41 bueno a Javi Navarro lo conocemos todo eh la verdad que es un jurista como profesional increíble un diez eh tiene todo Gomis elogió porque cuando debe jugador fue un ejemplo muy seguro que tanto Segura Jaime eventos lo conoce muy sabes cómo defender lo hemos recordado en las charlas tácticas de modo no tenía durante las demás potenciar su punto fuerte eh eh nosotros sino como te he comentado anteriormente pueda depósito Cuenca Josemaría tiene mucho dinamismo de medio campo para adelante iba a ser un rival difícil y complicado pero bueno no son sabemos de nuestro potencial que tenemos un buen equipo ni tiempo en el objetivo macho que dentro cuatro primero e principalmente de hubieran no nosotros mismo y corregir nuestros errores que cometimos el domingos y subsanar errores seguro que qué va a ser complicado notado para el conejo sino para cualquier equipo puede ganar esta temporada la enfermería del Ceuta

Voz 3 04:34 qué queda así pues sí predicho descartado

Voz 0645 04:37 el ochenta y cinco noventa por ciento eh vamos a valorar si conviene forzarlo este partido no eh pues lo demás gente como una máquina sobrecarga típica de Fina de pretemporada el primer partido de Liga algún golpe pero nada importante que pueda quedarse fuera de la convocatoria

Voz 2 04:57 bueno también Porcel que a esta hora de la tarde tres y cuarenta y cinco para saber sensaciones de lo que ha sido este primer arranque de liga del conjunto caballa compañero de Ceuta televisión rajada de qué tal buenas tardes es muy buenas tardes bueno Rafa primera salida de la temporada del Ceuta hemos escuchado a Juan Ramón recelar un poquito de de esa dureza que tiene siempre el Conil como como local en el Pérez Bureba vamos a ver no que imagen vemos porque es pronto para hablar de la necesidad de urgencia pero si el Ceuta se planta sin victoria después de dos jornadas podemos estar viendo un poquito lo de la pasada temporada eh

Voz 1185 05:28 pues sí la verdad que es un partido yo no a decir clave porque estamos al principio estamos todavía en el último día de agosto pero sí que un partido importante porque claro nadie esperaba el uno tres de de la semana pasada sí quiero hacer un inciso porque creo que Juan Ramón también lo comentaba de prensa a mí tampoco me pareció que dieron mar partió ni mucho menos lo que pasa que bueno pues los despistes defensivos oí en este caso quizá un poco de mala suerte con ese penalti fallado ese gol el uno dos del arco cuando el Ceuta lo tenía ya prácticamente metido en su área pues bueno marcó el partido y al final el uno tres es decir que tampoco saltan las alarmas porque para mi gusto y con un partido bastante decente es verdad que tiene que ajustar ciertas cosas pero bueno en la plantilla en Ceuta y está ahí dónde elegir y bueno pues viaje a Comín como mil que también perdió en el

Voz 2 06:20 Camponaraya Mejorada tres a cero ante el Betis y Deportivo

Voz 1185 06:22 una salida complicada muy muy complicada hecho con iba a enganchar Betis Deportivo y Ceuta que según según comentan son los dos grandes favoritos para luchar por la primera plaza bueno un equipo recién ascendido que tiene un buen equipo tiene arriba gente con experiencia como Javi Navarro tiene con Cuenca que el año pasado metió doce si no me equivoco

Voz 2 06:42 pero con el Jerez de Barbosa

Voz 1185 06:44 bueno un poco en dimensiones reducidas sobre todo a lo ancho oí yo creo que sólo acondicionará un poco también al equipo de Juan Ramón que creo que va a haber un camping menos iniciales

Voz 2 06:54 esos cambios de los que hablamos eh Rafa viene precedido por lo que se va a encontrar mañana en Ceuta de un campo Bureau ese Pérez que reducido que un campo donde bueno el Conil se siente como pez en el agua perdió muy poquito partido no sé y fue uno el pasado curso en División de Honor y además por lo de la semana pasada no no no que fueron mal once pero el equipo parece que que se rompía mucho

Voz 1185 07:13 sí yo creo que sí Jerez el perdón el Conil ya no perdió sólo una pasada temporada ilegal no en casa Jerez dieron a será revisado como decimos sí yo creo que va a reforzar sobre todo el centro del campo en yo creo que Borja va a jugar ahí a partir de ahí creo que polaco físicamente que creo que sí también va a jugar en el campo es decir quizá un poco más de pegamento como se suele decir en esa zona forma de pivote defensivo son la de mediocentro y bueno oí también lo que pasa es que está lesionado de prueba perita sin Hoyos creo que perita Si estuviera en condiciones que no lo está ya descartado podría tener la oportunidad de once mañana con lo cual yo creo que la idea es poner quizá un poco más de fuerza en el centro del campo ICANN bien empezar a mirar de reojo a mirar el miércoles histórico partido ante Lucas Murcia en la Copa del Rey

Voz 2 08:06 como sentado la a la semana para acabar Rafa es decir bueno es una derrota que lo ha dicho Juan Ramón si llega la jornada ocho puede pasar ha llegado a la primera ha sido un uno tres inesperado por todos los que saben más de fútbol y los que eran menos pero bueno dentro de lo que cabe calma no porque hay tanto partido suelto por delante la visita mañana Conil lo de La Condomina el miércoles en Copa que casi casi lleno nueva tiempo

Voz 1185 08:28 no y además que el equipo acaba de empezar Hay muchísimas jornadas en cuenta que este año hay cuarenta y dos jornadas veintidós equipos creo que yo no recuerdo lo comentaba el año pasado pero esto puedo pasar no recuerdo un año con tantísimos equipos peleando por las cuatro líneas plaza es decir yo de haciendo cuentas con amigos charlando equipo que te puedes meter en en el play off es decir va a haber mucha sorpresa va a haber muchos resultados extraños sus padres inesperados fuera de casa costar mucho sacar los partidos y bueno yo repito lo mismo que comentado también por aquí tranquilidad sobre todo porque queda mucho que no arma aquí aquí una plantilla de muchísima garantía con mucha calidad con dinamita arriba es decir por ejemplo sin jugar se quedaron la semana pasada Antonio Prieto Chad aquí Juanito no se ve el potencial que tiene que tiene este equipo así que bueno que no sobre todo porque queda mucho tiene equipo para para pelear por lo máximo que temporada seguro que va a estar ahí arriba en cinco seis jornadas porque el equipo está diseñado para eso tiene un potencial tremendo

Voz 2 09:41 bueno pues como arranca la cita de mañana a las siete recuerden Conil Ceuta en el Pérez Ortega en directo también por las imágenes de la televisión pública de Ceuta compañero de Ceuta Televisión Rafael siempre echado al contiene un abrazo

Voz 4 09:52 muchísimas gracias como siempre

Voz 3 09:55 hemos recibido eh hablando con